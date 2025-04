Come da tradizione, in questo periodo dell’anno Milano si trasforma nella capitale del design. La Milano Design Week, con il Salone del Mobile, si svolgerà nelle date comprese tra il 7 e il 13 aprile e, come ogni anno, alcuni degli eventi più interessanti sono quelli organizzati per il Fuorisalone.

Il programma del Fuorisalone 2025 si rivolge anche alle famiglie e ai bambini con una moltitudine di workshop, esposizioni e installazioni.

Ecco un elenco degli appuntamenti da segnare in agenda per la Design Week 2025.

1) Milano Kids Design Week – PlayRooms

A Milano prende forma il nuovo percorso PlayRooms. In occasione della Milano Kids Design Week la città accoglie spazi dedicati al gioco e alla creatività per i bambini e le loro famiglie. Una delle attività più stimolanti è quella promossa dal Centro Culturale Cinese: il laboratorio Culture e Colori permette ai più piccoli di esprimere le loro emozioni attraverso palette personalizzate. Sono previsti anche altri workshop inediti, tutti da scoprire.

Dove e quando: Zona Sarpi fino al 13 aprile

Il programma completo si trova qui

2) Chiquita House: un angolo pop a tutto colore

Chiquita House è uno spazio coloratissimo e inclusivo che invita tutti, bambini compresi, a vivere l’arte in modo interattivo e spontaneo. La campagna Pop by Nature coinvolge l’artista argentino Sebastian Curi, che reinterpreta nel suo stile l’anima pop dell’iconica banana Chiquita. L’appuntamento è nel cuore del Brera Design District con esperienze immersive, sia analogiche che tecnologiche, e installazioni interattive. I visitatori potranno perfino trasformarsi in una banana Chiquita, riceveranno tantissimi gadget e potranno divertirsi con giochi per tutte le età.

Dove e quando: Cambi Casa d’Aste – Via San Marco 22 fino al 13 aprile

Per ulteriori informazioni leggere qui

3) Game On! Tappeti in gioco per tutte le età

Sabato 12 aprile e domenica 13 aprile nel cuore di Tortona bambini e genitori potranno trovare un rifugio creativo e rilassante. Per i grandi tutte le ultime tendenze per l’arredamento e tantissime idee innovative per la casa – con la possibilità di ricevere consulenze d’arredo anche gratuite – mentre per i piccoli puro divertimento.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Casa Amar, VTech e Maped, si rivolge a bambini di diverse fasce di età.

Gioca sui tappeti Casa Amar (1-5 anni)

Una delle aree gioco è arredata con i nuovi tappeti di Casa Amar, disegnati da Sara Zerbini e Haidyne Azevedo (Oi Mini Design) e realizzati con lana vergine di alta qualità proveniente da pecore locali marocchine. I bimbi si sentiranno a casa e potranno intrattenersi con giochi divertenti e creativi firmati VTech e Maped. Nella giornata di domenica, inoltre, Casa Amar offrirà uno shooting gratuito con ritratto di famiglia o singolo professionale.

Gioca e sperimenta con VTech (1-10 anni)

VTech è un’azienda leader nel settore dei giocattoli elettronici. I piccoli visitatori della Casa showroom di Via Voghera avranno davvero l’imbarazzo della scelta. Potranno scoprire la linea Vroom Vroom Go con giochi come Il mio primo garage interattivo e la Caserma dei pompieri ma anche provare Il mio primo libro illustrato bilingue (per imparare ben 100 parole in italiano e in inglese) e molti altri giochi divertenti ed educativi.

Creatività con le proposte Maped (1-10 anni)

Ci saranno anche delle aree allestite da Maped, brand specializzato in prodotti di cancelleria, finalizzate a testare e mettere alla prova la manualità dei bambini, stimolando la loro concentrazione attraverso la realizzazione di mosaici, disegni e poster da colorare. Con Pixel Factory, inoltre, i più creativi potranno cimentarsi nella realizzazione di bellissimi portachiavi colorati.

Dove e quando: Via Voghera 3 nelle date 12 e 13 aprile

Per ulteriori informazioni cliccare qui

4) Bruno Munari e il progetto Tantibambini

Bruno Munari è stato uno dei più grandi maestri del design italiano e negli anni ’70 ha ideato una collana di libri per ragazzi, Tantibambini, per Einaudi. I 66 titoli della collana, editi dal 1972 al 1978, saranno esposti in edizione originale insieme a materiali, disegni e progetti dell’autore negli spazi della libreria Eldodo. Sarà possibile visitare la mostra Munari TTB – Bruno Munari e il progetto della collana Tantibambini, a cura di Michela Dezzani e Bice Dantona, fino al 13 aprile.

Dove e quando: Via Vallarsa 11 dal 10 al 13 aprile

Per saperne di più cliccare qui

5) Kellogg’s Extra Hub per i più golosi

Kellogg’s e Mani Milano Lab riaprono in occasione del Fuorisalone 2025 Kellogg’s Extra Hub. Uno spazio interamente dedicato alla prima colazione dove poter gustare l’irresistibile Granola, scattare foto ricordo uniche nel loro genere grazie a speciali strumenti di realtà aumentata e perfino personalizzare la propria tazza. Ci sarà anche una mostra di sei tazze ispirate alle sei croccanti bontà Kelloggs’s Extra. Un evento da non perdere per i fan grandi e piccini di Kellogg’s.

Dove e quando: Via Voghera 8 dal 7 al 13 aprile

Tutte le informazioni sono disponibili qui

6) Playful Sculptures tra gioco e design

Playful Sculptures è uno spazio pensato per bambini e adulti arredato con la serie di attrezzature da gioco YUUGU progettata da Naoto Fukasawa. Collocato all’esterno di Triennale, questo spazio è molto più di un’area relax e gioco: si tratta di un vero e proprio invito a percepire il bello della giocosità, stimolando sensi e fantasia.

Dove e quando: Via Alemagna 6 fino al 13 aprile

Per altre informazioni cliccare qui

7) TOG Design Week per un design inclusivo

La Fondazione TOG, dal 2011 impegnata a offrire cure gratuite a bambini e ragazzi con malattie neurologiche complesse, apre le proprie porte per ispirare i visitatori della Milano Design Week con una preziosa riflessione sul design accessibile. Gli spazi esterni del Centro ospiteranno in questi giorni le installazioni gioiose e colorate della linea Doouble di Pollodesign Factory. Una collezione interamente a incastro, assemblabile da tutti, che include la linea NIDin, una casetta per uccelli che diventa una lampada, e OTTO ovvero una panchetta poggiapiedi a forma di bassotto che assolve anche la funzione di portagiornali.

Dove e quando: Via Livigno 1 nelle date 8-9-11 e 12 aprile

Per saperne di più cliccare qui

8) Portanuova Vertical Connection: un’installazione imperdibile

Tra le installazioni più suggestive in città, Portanuova Vertical Collection interpreta il tema del Fuorisalone 2025 Mondi Connessi esplorando il rapporto tra il verde urbano e le città del futuro. Un percorso fisico e digitale, guidato dall’Intelligenza Artificiale, che trasforma gli input dei visitatori in contenuti sonori e visivi. Tutte le piante utilizzate saranno adottate dai visitatori oppure restituite alla natura al termine dell’evento.

Dove e quando: Piazza Gae Aulenti 12 fino al 13 aprile

Tutte le informazioni relative all’evento si trovano qui

9) Piano Bi presenta la Mini Design Week

L’associazione culturale Piano Bi presenta in occasione del Fuorisalone 2025 la prima edizione della Mini Design Week. Un evento pensato per avvicinare i bambini al mondo del design attraverso laboratori completamente gratuiti gestiti e guidati da designer professionisti. Tra le tante attività un laboratorio incentrato sulla creazione di arazzi e workshop che promuovono l’arte con materiali di recupero.

Dove e quando: Via Gaudenzio Ferrari 8 fino al 13 aprile

Qui tutte le informazioni

10) Tutti in showroom con Bolzan e Sou Milano

Bolzan, un’autorità nel settore dell’arredamento per la zona notte, rinnova per il secondo anno consecutivo la sua collaborazione con SOU Milano, Scuola di Architettura per bambini fondata da Mario Cucinella e diretta da Caterina Malinconico. Sabato 12 aprile, lo showroom BolzanSpace ospiterà i piccoli aspiranti architetti che guideranno i visitatori accorsi per l’occasione alla scoperta di quattro testiere d’autore firmate per Bolzan da designer internazionali. Gli studenti distribuiranno, inoltre, delle cartoline illustrate con i loro disegni di cui hanno curato anche il design dei francobolli.

Dove e quando: Via Mercato 3 in data 12 aprile

Tutte le informazioni relative all’esposizione sono qui

11) Stokke – Il mondo dagli occhi di un bambino

TrippTrapp di Stokke, la sedia di Peter Opsvik che nel 1972 ha rivoluzionato il mondo delle sedute per bambini, è la protagonista assoluta di un’installazione che vuole sensibilizzare sul tema dell’infanzia e sull’importanza dei più piccoli: una risorsa inestimabile su cui investire per un futuro migliore.

L’installazione altro non è che un set in overscala della TrippTrapp. Seduti su questa grande sedia, i visitatori scansionando un QR code dedicato possono ascoltare storie di bambini firmate dall’autrice e giornalista Giorgia Cozza sui temi percezione della diversità, dell’affettività familiare e della natura.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Welcomed, primo centro a Milano dedicato alla salute inclusiva dei bambini e delle loro famiglie. Gli utili ricavati dalle visite in solvenza viene riconvertito in consulenze mediche gratuite nell’ambito del Progetto Visita Sospesa® rivolto alle persone in difficoltà socioeconomica.

Dove e quando: Corso Garibaldi 116 fino al 13 aprile

Qui tutte le informazioni

12) OpenDot – A ruota libera! per la mobilità urbana dei piccoli

A ruota libera! è un progetto ideato da OpenDot con l’associazione Massa Marmocchi che si propone di ripensare la mobilità urbana mettendo al centro il punto di vista e i bisogni dei più piccoli. Lo scopo è restituire a bambini e bambine una maggiore autonomia negli spostamenti di tutti i giorni, così da promuovere una città più inclusiva, sostenibile e ovviamente sicura.

Il 12 aprile avrà luogo il Bike-to-School Workshop, un laboratorio durante il quale bambini e bambine progetteranno una segnaletica stradale sulla base delle loro esperienze e creeranno una loro mascotte ufficiale.

In seguito, OpenDot elaborerà gli output scaturiti dal workshop e li trasformerà in strumenti visivi concreti. L’iniziativa si concluderà a tutti gli effetti il prossimo 11 maggio, quando in occasione di Bicicivica Milano in città si terrà una divertentissima parata e si presenteranno i risultati effettivi del progetto.

Dove e quando: Via Tertulliano 68/70 in data 12 aprile

Tutte le informazioni si trovano qui

13) Uno speciale workshop firmato CYBEX

CYBEX ha organizzato un workshop creativo per bambini durante la settimana del Salone del Mobile. Realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa Burro Studio Kids, questo laboratorio permette ai bambini di sperimentare tante diverse tecniche artistiche utilizzando la torre montessoriana Training Tower e la sedia LEMO di CYBEX, tra i fiori all’occhiello dell’azienda.

Dove e quando: Via Stendhal 26 nelle date 9 e 10 aprile

Qui tutte le informazioni dettagliate

14) Design e pediatria al Fuorisalone 2025: il progetto La città dei bambini

Il progetto La città dei bambini, realizzato dallo studio dell’architetto Fabio Novembre, ha vinto il concorso promosso e finanziato da Fondazione De Marchi per realizzare a Milano “il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo”. In attesa di vederlo realizzato all’interno del Nuovo Policlinico di Milano, in occasione del Fuorisalone 2025 è stata sviluppata un’anteprima in esposizione presso l’Università Statale di Milano.

L’allestimento, in collaborazione con Kartell, mette in risalto il potenziale del design come strumento utile ad alleviare l’impatto emotivo di situazioni difficili che possono presentarsi nella vita dei bambini, come il ricovero in ospedale. Il sorriso dei più piccoli viene raccontato attraverso una distesa di Smile, il componibile di Kartell, rivisitato da Fabio Novembre nella forma di emoji.

Dove e quando: Cortile Archivio Storico Cà Granda della Università Statale di Milano (ingresso da Via Festa del Perdono 7) fino al 13 aprile

In copertina foto di @fuorisalone Via Instagram

In breve Il Fuorisalone 2025 presenta un fitto calendario di eventi per bambini e famiglie tra cui mostre, workshop e installazioni

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.