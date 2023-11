Mulino Bianco lancia Armonia: una linea di gusto, per una vita migliore

Una dieta adeguata per il proprio bambino, in grado di alleggerire sia lo stomaco che l’ambiente, senza perdere il piacere di mangiare. Ogni famiglia si chiede quale sia la dieta più equilibrata per i propri bambini.

Come possiamo scegliere la colazione e la merenda più bilanciata per far affrontare loro al meglio la scuola, lo sport e i momenti di gioco?

La prima colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, i bambini sono a digiuno da quasi dodici ore ed è quindi importante offrirgli un mix integrato, ma sempre vario, di principi nutritivi.

Una buona colazione, per essere tale, dovrebbe comprendere:

carboidrati complessi come pane, cereali, biscotti o fette biscottate

carboidrati semplici come frutta fresca o essiccata, miele o composte di frutta

proteine come latte (anche di origine non animale es. latte di soia) o yogurt bianco

Allo stesso modo la merenda, dopo un intero giorno di scuola, le attività sportive e anche il gioco non va mai saltata. In questo caso non ci sarà bisogno di abbondare troppo con le porzioni dal momento che l’ora di cena non è lontana. Per evitare di caricare troppo il bambino si potrebbe quindi proporre ad esempio un frutto, qualche biscotto, o del pane con la marmellata, del gelato o yogurt alla frutta o una bella spremuta di agrumi. In questo modo il bambino si ricaricherà per le sue attività, senza sentirsi troppo sazio.

Quali prodotti scegliere tra gli scaffali del supermercato?

Per una buona colazione si potrebbe partire da dei biscotti più leggeri, realizzati con farine alternative come la farina integrale di farro, di fiocchi d’avena, di mais, che lasciano l’impasto del biscotto più leggero e sono ricche di fibre. Per una merenda sana, in sostituzione alle classiche soluzioni confezionate, sarebbe bene invece proporre cracker o fette biscottate fatte di cereali, farina di riso o semi (come girasole, lino, chia e soia). Proprio per venire incontro alle necessità dei bambini e alle esigenze degli adulti, Mulino bianco lancia una linea dal nome Armonia, una linea di prodotti gustosi e sani.

Questo anche perché, nonostante il tempo passi, la Mulino Bianco continua, da oltre quarantacinque anni, ad aggiornarsi e cerca di esaudire le nostre richieste e rispettare i nostri bisogni, stando al passo con i tempi. Oggi 1 italiano su 3 sceglie una colazione più sana per sé e per la sua famiglia ed è anche per questo motivo che Mulino Bianco propone una linea rinnovata di prodotti sostenibili ma sempre appetitosi. Come noi ci prendiamo cura dei nostri bambini per farli crescere sani e forti, Barilla si preoccupa di sostenere l’ambiente non solo diminuendo le emissioni dei suoi stabilimenti, ma anche creando nuovi prodotti in equilibrio con la natura. Ed è proprio questo concetto che ha ispirato anche il nome della nuova linea: Armonia.

Linea Armonia di Mulino Bianco: prodotti sani e di qualità

Nella linea Armonia si possono trovare confezioni storiche rivisitate come: le Camille ricche di fibre, carote e succo d’arancia, i CioccoAvena che, come si evince dal loro nome, sono fatti di farina d’avena e cioccolato, i PandiYò frollini con yogurt bianco 100% italiano, e le Cecille fatte ora con cereali, scorza d’arancia e farina di ceci.

La linea poi comprende anche dei nuovi prodotti contenenti altrettante nuove materie prime come: mirtilli rossi (utilissimi come antinfiammatori e per alleviare le infezioni urinarie dei vostri bimbi) presenti nei Mirtillini e i BonTreccia, farro e farine alternative di fiocchi di avena e mais (che essendo, ricche non solo di vitamine e sali minerali ma anche ferro, offrono un’azione antiossidante) come nei Buonfarro e i Fiori di Miele.

Sono presenti anche i famosi Cornetti e i soffici Plumcake in versione senza zucchero, per chi vuole diminuire il consumo di zuccheri nei propri bambini. E grande attenzione viene poi data anche alle famiglie attente alla problematica del senza glutine, con biscotti come i Cioccosole e i Fior di Miele, e con merende e pane come il Pan Bauletto senza glutine, i Fiori d’Acqua e i Quadretti.

Distinguere la linea dai classici, sempre presenti nei nostri supermercati, non è difficile in quanto i prodotti non sono solo rivisitati nelle materie prime ma anche nel packaging: verde, fresco e delicato, designato per il riciclo, composto esclusivamente da carta e cartone provenienti da foreste gestite in modo responsabile. Armonia sembrerebbe quindi essere una linea di prodotti alimentari sostenibile ed equilibrata in tutti i suoi aspetti.

In conclusione è giusto rassicurare tutti sul fatto che nessuno potrà mai essere sicuro di come svolgere il proprio ruolo di genitore, zio o nonno; i nostri bambini si appoggiano a noi in ogni occasione e visto che, anche una cosa semplice, come una colazione o una merenda, può essere determinante per la loro giornata, bisogna sempre fare attenzione a cosa si propone loro. Optare per un prodotto che si preoccupi dell’ambiente e dell’equilibrio del nostro bambino però potrebbe essere un buon inizio.

In breve Mulino Bianco rilancia la linea Armonia, prodotti gustosi e sani per la prima colazione e la merenda dei nostri bambini.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.