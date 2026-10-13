Ascoltare una storia prima di addormentarsi per poi risvegliarsi con la voglia di esplorare un museo dal vivo. Prosegue il successo di “Fila a Nanna”, il podcast gratuito promosso dall’Associazione Abbonamento Musei e ideato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Torino (TRG).

Con il sostegno di Regione Lombardia, la collezione si arricchisce di 8 nuovi episodi inediti pensati per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie al patrimonio culturale e artistico lombardo in modo giocoso e coinvolgente.

I nuovi racconti si aggiungono ai 58 già pubblicati e dedicati ai tesori di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Ogni lunedì alle ore 21, dal 5 ottobre al 23 novembre 2026, una nuova fiaba sonora sarà distribuita sulle principali piattaforme digitali (Spotify, Spreaker e sul sito di Abbonamento Musei) per regalare alle famiglie un momento speciale di condivisione prima della nanna.

Un viaggio da incubo e meraviglia tra 8 perle lombarde

Le otto nuove fiabe sonore accompagnano i piccoli ascoltatori alla scoperta di istituzioni iconiche e dimore ricche di fascino:

5 ottobre: La vittoria che aspettava al buio – Brixia – Museo di Santa Giulia e Parco archeologico di Brescia Romana

– Brixia – Museo di Santa Giulia e Parco archeologico di Brescia Romana 12 ottobre: Sofia e il mistero del museo sottosopra – Accademia Carrara di Bergamo

– Accademia Carrara di Bergamo 19 ottobre: Volere volare – Volandia – Parco e Museo del Volo (Somma Lombardo)

– Volandia – Parco e Museo del Volo (Somma Lombardo) 26 ottobre: L’incanto della villa sul lago – Villa Carlotta (Tremezzina)

– Villa Carlotta (Tremezzina) 2 novembre: Gli elementi – Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano)

– Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano) 9 novembre: Terenzio Brandamolle e il segreto del biscione – Castello Sforzesco di Milano

– Castello Sforzesco di Milano 16 novembre: MIO – MUBA – Museo dei Bambini di Milano

– MUBA – Museo dei Bambini di Milano 23 novembre: Zizi e il compasso scomparso – ADI Design Museum di Milano

Come sottolinea Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia: «Una fiaba ascoltata prima di dormire può far nascere in un bambino il desiderio di entrare in un museo. Vogliamo che frequentare i luoghi della cultura diventi un’abitudine familiare fin dall’infanzia».

Dal podcast al museo: arrivano le visite teatralizzate

L’esperienza del podcast si trasforma in un’avventura reale grazie a Speciale Fila a Nanna: un ciclo di 8 visite teatralizzate nei musei protagonisti delle storie, curate dagli attori della Fondazione TRG tra il 18 ottobre e il 28 novembre 2026.

Un’occasione per varcare la soglia dei musei insieme a genitori o nonni e vivere le emozioni dei racconti direttamente nei luoghi dove sono ambientati.

Calendario degli appuntamenti dal vivo

Domenica 18 ottobre (ore 15.30): Accademia Carrara di Bergamo

Accademia Carrara di Bergamo Domenica 25 ottobre (ore 16.00): Volandia (Somma Lombardo)

Volandia (Somma Lombardo) Domenica 8 novembre (ore 15.00): Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano)

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano) Sabato 14 novembre (ore 14.30): Villa Carlotta (Tremezzina)

Villa Carlotta (Tremezzina) Domenica 15 novembre (ore 15.00): Castello Sforzesco di Milano

Castello Sforzesco di Milano Venerdì 20 novembre (ore 17.00): MUBA – Museo dei Bambini di Milano

MUBA – Museo dei Bambini di Milano Sabato 21 novembre (ore 16.00): Brixia – Museo di Santa Giulia e Parco archeologico (Brescia)

Brixia – Museo di Santa Giulia e Parco archeologico (Brescia) Sabato 28 novembre (ore 15.00): ADI Design Museum di Milano

«Si rinnova e si rafforza l’impegno per la valorizzazione dei luoghi della cultura per bambine, bambini e famiglie, un segmento altamente strategico a cui dedichiamo costanti investimenti», afferma Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei.

La nuova immagine di AM Family & kids

L’iniziativa coincide con il restyling dell’offerta AM Family & kids, che rinnova nome, grafica e contenuti. Il nuovo linguaggio visivo si ispira al gesto spontaneo dello scarabocchio, simbolo di esplorazione e creatività infantile.

Ad accompagnare i bambini nei loro percorsi di scoperta ci saranno due nuove mascotte: Abby, che incarna la curiosità scientifica e l’analisi, e Musy, che rappresenta lo stupore, la creatività e le emozioni.

Le realtà dietro al progetto

Nata a Torino nel 1995 e arrivata in Lombardia nel 2015, l’Associazione Abbonamento Musei riunisce oltre 500 realtà culturali tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta in un modello unico in Europa. La Fondazione TRG, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione Teatrale per l’Infanzia e la Gioventù, progetta ed esegue iniziative culturali mirate alla formazione e alla crescita delle giovani generazioni.

In breve Il podcast gratuito Fila a Nanna si arricchisce di 8 nuovi episodi dedicati ad altrettanti musei e dimore storiche della Lombardia, pubblicati ogni lunedì dal 5 ottobre al 23 novembre 2026. Dal 18 ottobre al 28 novembre sono previste anche 8 visite teatralizzate nei musei coinvolti per trasformare l’ascolto delle fiabe in un’esperienza da vivere dal vivo in famiglia. Tutti gli episodi sono fruibili sul sito di Abbonamento Musei, Spotify e Spreaker.

Fonti / Bibliografia Homepage - Abbonamento MuseiAbbonamento Musei riunisce l’offerta culturale di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta in una sola tessera con validità di 365 giorni

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