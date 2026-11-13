Con l’arrivo della nebbia e del freddo, visitare musei e mostre diventa l’attività ideale per riscaldarsi divertendosi. Per la stagione invernale 2026/2027, Milano offre una ricca programmazione di eventi: dalle grandi retrospettive alle esperienze immersive, fino alle mostre dedicate al cinema e alla fotografia.

Dai musei più tradizionali agli spazi espositivi più originali, Milano offre tante occasioni per avvicinare anche i bambini al mondo dell’arte e della cultura. Non mancano infatti percorsi interattivi, installazioni sorprendenti e mostre accompagnate da laboratori e attività pensate proprio per i più piccoli.

1) Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari – Fondazione Luigi Rovati

Alla Fondazione Luigi Rovati è possibile fare un tuffo nel passato alla scoperta di due antichi popoli: gli Etruschi e i Veneti. Realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Venezia, l’esposizione indaga il tema dell’acqua, soprattutto nella dimensione sacra. Il percorso include anche testimonianze della civiltà nuragica.

Sabato 12 dicembre si terrà una visita guidata con laboratorio, durante la quale i bambini potranno realizzare i propri vasi votivi.

Fondazione Luigi Rovati

Indirizzo: Corso Venezia, 52

2) Le prime stelle, le dive italiane che sedussero il cinema – Museo Interattivo del Cinema, Cineteca

Nell’ex Manifattura Tabacchi è stato allestito un piccolo museo dedicato al cinema. Al suo interno è possibile compiere un viaggio nella storia della “settima arte”, dai primi filmati dei fratelli Lumière fino alle più recenti produzioni italiane e internazionali, il tutto all’interno di un percorso interattivo ricco di dispositivi innovativi.

Fino all’8 dicembre sono in programma le visite guidate alla mostra Le prime stelle del cinema, in cui l’artista Gianluigi Toccafondo riporta alla luce le grandi dive del cinema muto. L’iniziativa, seguita da un laboratorio creativo, è consigliata per bambini dai 5 ai 10 anni. La mostra è visitabile fino al 7 marzo 2027.

Museo Interattivo del Cinema

Indirizzo: Viale Fulvio Testi, 121

3) Un capolavoro per Milano 2026 – Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Nell’ambito dell’iniziativa Un Capolavoro per Milano, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini presenta l’ Annunciazione di Artemisia Gentileschi, esposta fino al 31 gennaio 2027. Proveniente dalla collezione del Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, la tela costituisce uno dei capolavori più emblematici del periodo napoletano dell’artista.

Potete scoprire sul sito il calendario con tutte le visite narrate destinate alle famiglie, con approfondimenti sull’opera e vita di Artemisia.

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Indirizzo: Piazza Sant’Eustorgio, 3

4) Global Antiquity – Fondazione Prada

Attraverso un percorso che spazia dal 700 a.C. al 1000 d.C. circa, la Fondazione Prada offre un’originale lettura degli scambi e delle interazioni tra le civiltà del Mediterraneo e dell’Asia, con la mostra Global Antiquity, aperta fino al 1 marzo 2027. L’offerta si arricchisce di numerose attività per bambini organizzate dall’Accademia dei Bambini (su prenotazione).

La Fondazione ospita anche una ricca collezione permanente, con installazioni sorprendenti come Upside Down Mushroom Room dell’artista Carsten Höller: una stanza popolata da enormi funghi che pendono dal soffitto e ruotano lentamente, creando un’atmosfera surreale, quasi fiabesca.

Dopo la visita, è possibile concedersi una pausa golosa al Bar Luce, l’iconico café progettato dal regista americano Wes Anderson.

Fondazione Prada

Indirizzo: Largo Isarco, 2

5) Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito – MyOwnGallery – Superstudio Più

Frida Kahlo è una delle figure più iconiche della storia dell’arte. La sua storia è qui raccontata attraverso 71 ritratti, scatti fotografici fatti da grandi maestri della fotografia come Edward Weston, Nickolas Muray, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Toni Frissell, Julien Levy, Lola Álvarez Bravo, Bernard Silberstein e Gisèle Freund.

Una mostra perfetta per scoprire l’artista e tutte le sue sfumature. Fino al 11 gennaio 2027.

Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito

Indirizzo: Via Tortona, 27

6) 7 Wonders of the world – Spazio Ventura

Quali sono le 7 meraviglie del mondo antico? Sono veramente esistite e quali segreti nascondono? Quest’esperienza, arrivata da Londra, cerca di rispondere a tutte queste domande coinvolgendo lo spettatore attraverso 9 ambienti immersivi e interattivi, alla scoperta delle meraviglie del mondo antico e moderno; dalla piramide di Cheope alla Grande Muraglia Cinese.

La visita è narrata da Zara, la guida virtuale che vi accompagna attraverso 4500 anni di storia. Per scoprire la mostra, non vi resta che recarvi allo Spazio Ventura prima del 21 aprile 2027.

7 Wonders

Indirizzo: Via Privata Giovanni Ventura, 15

7) Luciano Fabro. Abitare lo spazio – Pirelli HangarBicocca

Attualmente al Pirelli HangarBicocca è possibile visitare Abitare lo spazio, una retrospettiva dedicata all’artista italiano Luciano Fabro, tra gli esponenti dell’Arte Povera. Una mostra interessante anche per i bambini, che potranno scoprire come l’arte possa prendere forma attraverso materiali e forme diversi, dando vita ad opere sorprendenti. La mostra è aperta fino al 21 febbraio 2027.

È inoltre visitabile XYZ, mostra dell’artista giapponese Aki Sasamoto, che attraverso installazioni create con oggetti quotidiani invita a guardare il mondo da prospettive insolite, stimolando anche la fantasia dei più piccoli.

Ci sono laboratori creativi per bambini e ragazzi ogni fine settimana, la domenica alle 11 o alle 15.30, dedicati sia alle mostre temporanee che alle installazioni permanenti, come per esempio I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. L’ingresso alle mostre è gratuito, ma le visite guidate e laboratori per bambini costano 8€ (6€ per eventuali fratelli).

Pirelli Hangar Bicocca

Indirizzo: Via Chiese, 2

8) Fondazione Arnaldo Pomodoro

Lo storico atelier di Arnaldo Pomodoro, in via Vigevano 3 a Milano, ospita oggi la Fondazione, aperta al pubblico tutti i fine settimana fino al 30 maggio 2027. Oltre alla visita allo studio dell’artista, è possibile scoprire la mostra Open Studio #5 – La Collezione di Arnaldo Pomodoro. Vol. I, che presenta una selezione di opere della sua collezione personale. La Fondazione propone anche laboratori didattici, come Fare una sfera, per sperimentare in prima persona la creazione di una scultura ispirata alle opere dell’artista.

Da non perdere la visita al Labirinto di Arnaldo Pomodoro in via Andrea Solari 35, un’opera d’arte monumentale sotterranea che trasforma la visita in una magica e misteriosa avventura. Attenzione: la visita al Labirinto richiede un altro biglietto!

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Indirizzo: Via Vigevano, 3

9) I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa – Palazzo Reale

Fino al 31 gennaio 2027, a Palazzo Reale è possibile ammirare le opere della dinastia Brueghel, la celebre bottega di artisti fiamminghi attiva tra il XVI e il XVII secolo.

Per i più piccoli sono disponibili visite guidate e workshop tematici dedicati alle famiglie, come La grande danza del mondo. Feste, riti e giochi nei quadri dei Brueghel o Il mondo in festa: alla scoperta dei Brueghel, in programma ogni domenica alle 15:30.

Palazzo Reale

Indirizzo: Piazza del Duomo, 12

In breve Anche se non pensate appositamente per i bambini, ci sono a Milano numerose mostre interessanti, con proposte di visite guidate e laboratori creativi, adatti per ogni fascia di età.

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