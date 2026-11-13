Milano: le 9 mostre più interessanti da vedere in famiglia

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 13/11/2026 Aggiornato il 13/11/2026

9 appuntamenti a Milano tra arte, fotografia, cinema ed esperienze immersive, con tante occasioni per coinvolgere anche i bambini.

Milano: le 9 mostre più interessanti da vedere in famiglia

Con l’arrivo della nebbia e del freddo, visitare musei e mostre diventa l’attività ideale per riscaldarsi divertendosi. Per la stagione invernale 2026/2027, Milano offre una ricca programmazione di eventi: dalle grandi retrospettive alle esperienze immersive, fino alle mostre dedicate al cinema e alla fotografia

Dai musei più tradizionali agli spazi espositivi più originali, Milano offre tante occasioni per avvicinare anche i bambini al mondo dell’arte e della cultura. Non mancano infatti percorsi interattivi, installazioni sorprendenti e mostre accompagnate da laboratori e attività pensate proprio per i più piccoli.

1) Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari – Fondazione Luigi Rovati

Credits: Fondazione Luigi Rovati, ph. Daniele Portanome

Credits: Fondazione Luigi Rovati, ph. Daniele Portanome

Alla Fondazione Luigi Rovati è possibile fare un tuffo nel passato alla scoperta di due antichi popoli: gli Etruschi e i Veneti. Realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Venezia, l’esposizione indaga il tema dell’acqua, soprattutto nella dimensione sacra. Il percorso include anche testimonianze della civiltà nuragica.

Sabato 12 dicembre si terrà una visita guidata con laboratorio, durante la quale i bambini potranno realizzare i propri vasi votivi.

Fondazione Luigi Rovati 

Indirizzo: Corso Venezia, 52

2) Le prime stelle, le dive italiane che sedussero il cinema – Museo Interattivo del Cinema, Cineteca

Credits: Facebook Cineteca Milano

Credits: Facebook Cineteca Milano

Nell’ex Manifattura Tabacchi è stato allestito un piccolo museo dedicato al cinema. Al suo interno è possibile compiere un viaggio nella storia della “settima arte”, dai primi filmati dei fratelli Lumière fino alle più recenti produzioni italiane e internazionali, il tutto all’interno di un percorso interattivo ricco di dispositivi innovativi.

Fino all’8 dicembre sono in programma le visite guidate alla mostra Le prime stelle del cinema, in cui l’artista Gianluigi Toccafondo riporta alla luce le grandi dive del cinema muto. L’iniziativa, seguita da un laboratorio creativo, è consigliata per bambini dai 5 ai 10 anni. La mostra è visitabile fino al 7 marzo 2027

Museo Interattivo del Cinema 

Indirizzo: Viale Fulvio Testi, 121

3) Un capolavoro per Milano 2026 – Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Artemisia Gentileschi, L’annunciazione (1630)

Artemisia Gentileschi, L’annunciazione (1630)

Nell’ambito dell’iniziativa Un Capolavoro per Milano, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini presenta l’ Annunciazione di Artemisia Gentileschi, esposta fino al 31 gennaio 2027. Proveniente dalla collezione del Museo Nazionale di  Capodimonte di Napoli, la tela costituisce uno dei capolavori più emblematici del periodo napoletano dell’artista.

Potete scoprire sul sito il calendario con tutte le visite narrate destinate alle famiglie, con approfondimenti sull’opera e vita di Artemisia.

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Indirizzo: Piazza Sant’Eustorgio, 3  

4) Global Antiquity – Fondazione Prada

“Global Antiquity”, Fondazione Prada, Milano. Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

“Global Antiquity”, Fondazione Prada, Milano. Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

Attraverso un percorso che spazia dal 700 a.C. al 1000 d.C. circa, la Fondazione Prada offre un’originale lettura degli scambi e delle interazioni tra le civiltà del Mediterraneo e dell’Asia, con la mostra Global Antiquity, aperta fino al 1 marzo 2027. L’offerta si arricchisce di numerose attività per bambini organizzate dall’Accademia dei Bambini (su prenotazione).

La Fondazione ospita anche una ricca collezione permanente, con installazioni sorprendenti come Upside Down Mushroom Room dell’artista Carsten Höller: una stanza popolata da enormi funghi che pendono dal soffitto e ruotano lentamente, creando un’atmosfera surreale, quasi fiabesca.

Dopo la visita, è possibile concedersi una pausa golosa al Bar Luce, l’iconico café progettato dal regista americano Wes Anderson.

Fondazione Prada

Indirizzo: Largo Isarco, 2

5) Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito – MyOwnGallery – Superstudio Più

Credits: sito web MyOwnGallery

Credits: sito web MyOwnGallery

Frida Kahlo è una delle figure più iconiche della storia dell’arte. La sua storia è qui raccontata attraverso 71 ritratti, scatti fotografici fatti da grandi maestri della fotografia come Edward Weston, Nickolas Muray, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Toni Frissell, Julien Levy, Lola Álvarez Bravo, Bernard Silberstein e Gisèle Freund.

Una mostra perfetta per scoprire l’artista e tutte le sue sfumature. Fino al 11 gennaio 2027

Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito

Indirizzo: Via Tortona, 27

6) 7 Wonders of the world – Spazio Ventura

7 wonders

Quali sono le 7 meraviglie del mondo antico? Sono veramente esistite e quali segreti nascondono? Quest’esperienza, arrivata da Londra, cerca di rispondere a tutte queste domande coinvolgendo lo spettatore attraverso 9 ambienti immersivi e interattivi, alla scoperta delle meraviglie del mondo antico e moderno; dalla piramide di Cheope alla Grande Muraglia Cinese.

La visita è narrata da Zara, la guida virtuale che vi accompagna attraverso 4500 anni di storia. Per scoprire la mostra, non vi resta che recarvi allo Spazio Ventura prima del 21 aprile 2027

7 Wonders 

Indirizzo: Via Privata Giovanni Ventura, 15

7) Luciano Fabro. Abitare lo spazio – Pirelli HangarBicocca

Credits: Facebook Pirelli HangarBicocca

Credits: Facebook Pirelli HangarBicocca

Attualmente al Pirelli HangarBicocca è possibile visitare Abitare lo spazio, una retrospettiva dedicata all’artista italiano Luciano Fabro, tra gli esponenti dell’Arte Povera. Una mostra interessante anche per i bambini, che potranno scoprire come l’arte possa prendere forma attraverso materiali e forme diversi, dando vita ad opere sorprendenti. La mostra è aperta fino al 21 febbraio 2027.

È inoltre visitabile XYZ, mostra dell’artista giapponese Aki Sasamoto, che attraverso installazioni create con oggetti quotidiani invita a guardare il mondo da prospettive insolite, stimolando anche la fantasia dei più piccoli.

Ci sono laboratori creativi per bambini e ragazzi ogni fine settimana, la domenica alle 11 o alle 15.30, dedicati sia alle mostre temporanee che alle installazioni permanenti, come per esempio I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. L’ingresso alle mostre è gratuito, ma le visite guidate e laboratori per bambini costano 8€ (6€ per eventuali fratelli). 

Pirelli Hangar Bicocca 

Indirizzo: Via Chiese, 2

8) Fondazione Arnaldo Pomodoro

Credits: Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro, Ph. Dario Tettamanzi

Credits: Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro, Ph. Dario Tettamanzi

Lo storico atelier di Arnaldo Pomodoro, in via Vigevano 3 a Milano, ospita oggi la Fondazione, aperta al pubblico tutti i fine settimana fino al 30 maggio 2027. Oltre alla visita allo studio dell’artista, è possibile scoprire la mostra Open Studio #5 – La Collezione di Arnaldo Pomodoro. Vol. I, che presenta una selezione di opere della sua collezione personale. La Fondazione propone anche laboratori didattici, come Fare una sfera, per sperimentare in prima persona la creazione di una scultura ispirata alle opere dell’artista.

Da non perdere la visita al Labirinto di Arnaldo Pomodoro in via Andrea Solari 35, un’opera d’arte monumentale sotterranea che trasforma la visita in una magica e misteriosa avventura. Attenzione: la visita al Labirinto richiede un altro biglietto!

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Indirizzo: Via Vigevano, 3

9) I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa – Palazzo Reale

Pieter Bruegel il Vecchio, La danza nuziale (1566)

Pieter Bruegel il Vecchio, La danza nuziale (1566)

Fino al 31 gennaio 2027, a Palazzo Reale è possibile ammirare le opere della dinastia Brueghel, la celebre bottega di artisti fiamminghi attiva tra il XVI e il XVII secolo.

Per i più piccoli sono disponibili visite guidate e workshop tematici dedicati alle famiglie, come La grande danza del mondo. Feste, riti e giochi nei quadri dei Brueghel o Il mondo in festa: alla scoperta dei Brueghel, in programma ogni domenica alle 15:30.

Palazzo Reale

Indirizzo: Piazza del Duomo, 12

 
 
 

In breve

Anche se non pensate appositamente per i bambini, ci sono a Milano numerose mostre interessanti, con proposte di visite guidate e laboratori creativi, adatti per ogni fascia di età.

 

Fonti / Bibliografia

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Mostre per bambini e famiglie: le più belle da vedere in Italia nel 2026/27

I musei per bambini sono tanti in tutta Italia ed è importante portarci i bambini fin da piccoli per stilomare la loro curiosità e favorire l'apprendimento in modo divertente Musei per bambini: i migliori da visitare in Italia con tutta la famiglia

Fila a nanna podcast Fila a Nanna: la magia delle fiabe sonore per scoprire i musei e le dimore storiche della Lombardia

Musei per bambini, perché sono importanti per la crescita?

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

Gravidanza gemellare: fare o no l’amniocentesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Esistono indagini di screening meno precise dell'amniocentesi che però possono comunque dare informazioni sulla salute dei bambini. Spetta alla mamma, ai genitori, decidere quali effettuare.   »

Bimba di poco più di due anni e mezzo che parla poco: meglio farla vedere da uno specialista?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Non è necessario sottoporre con urgenza un bambino a visita specialistica quando non ha alcun problema né di apprendimento né sul fronte delle altre competenze, ma è solo un po' in ritardo con il linguaggio.   »

Pillola smessa da poco: la gravidanza può iniziare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima.   »

Induzione del parto e paura di affrontarla

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 