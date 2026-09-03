Portare i bambini al museo è un’opportunità preziosa di scoperta e crescita. Le mostre d’arte alimentano la curiosità dei più piccoli, aiutandoli a sviluppare creatività, senso critico e capacità di osservare il mondo da prospettive diverse.

Davanti a un’opera non ci sono risposte giuste o sbagliate: ogni bambino può lasciarsi guidare dalle proprie emozioni e dalla fantasia. Un’esposizione di arte astratta, per esempio, può diventare un gioco alla scoperta di forme e colori, mentre davanti a un’opera figurativa si possono inventare storie e personaggi fantastici.

Dalle mostre di arte a quelle dedicate alle scienze, passando per installazioni immersive e percorsi interattivi, le possibilità sono davvero tante e adatte a età e interessi diversi.

1) Atelier dei Moderni. Matisse, Braque, Picasso e Bacon – Reggia di Venaria, Torino

Curata da Sylvie Ramond, curatrice del Musée des Beaux Arts di Lione, la mostra propone un viaggio affascinante nel Novecento attraverso 60 capolavori di maestri come Matisse, Picasso, Braque e Bacon, esplorando il tema dell’atelier (ovvero studio dell’artista) come luogo di incontro, di creazione e sperimentazione.

Il concetto di atelier prende anche vita in un’area didattica con programmi educativi e laboratori dedicati ai ragazzi, dove potranno anche loro diventare piccoli artisti. La mostra è visitabile dal 2 ottobre al 14 febbraio 2027.

Atelier dei Moderni

Indirizzo: Piazza della Repubblica 4, Venaria Reale

2) Dalí e la moda – Palazzo Reale, Milano

Il mondo surrealista e bizzarro dell’artista catalano Salvador Dalí incontra l’alta moda nella mostra a Palazzo Reale a Milano, a partire dal 24 settembre. Il percorso espositivo, che spazia dalla pittura alla scultura e al design, include più di duecento opere ed oggetti (tra cui abiti e gioielli) legati all’immaginario della moda.

Una mostra variopinta che approfondisce il tema tra moda e pittura, capace di stimolare l’immaginazione dei più piccoli. L’esposizione è aperta fino al 31 gennaio 2027.

Dalí e la moda

Indirizzo: Piazza del Duomo 12, Milano

3) Matisse. Il mondo in una stanza – MUDEC, Milano

Dall’8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027 è possibile visitare la mostra dedicata all’artista francese Henri Matisse e all’influenza che i suoi viaggi oltre i confini europei ebbero sulla sua produzione, con particolare attenzione alle suggestioni dell’arte africana e islamica.

La mostra si articola in otto sezioni, che ripercorrono alcuni dei temi fondamentali della ricerca artistica di Matisse, attraverso circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture. I lavori arrivano da importanti musei e collezioni internazionali, tra cui il Philadelphia Museum of Art, il MoMA o il Musée d’Orsay.

Le forme ritagliate e i colori vivaci delle opere dell’ultimo periodo di Matisse possono parlare facilmente ai bambini, che scopriranno come l’arte possa nascere anche da semplici ritagli di carta, forme e colori. Per l’occasione saranno inoltre organizzati visite e laboratori didattici dedicati ai più piccoli.

Matisse. Il mondo in una stanza

Indirizzo: Via Tortona 56, Milano

4) Moon. Tra terra e spazio – JMUSEO, Jesolo

A Jesolo fino al 6 gennaio 2027 la mostra “Moon. Tra Terra e spazio” propone un affascinante viaggio tra le stelle. Il percorso espositivo, allestito su due piani, include un planetario digitale a 360°, meteorite lunari e una riproduzione del Sidereus Nuncius, il trattato con cui Galileo descrive per la prima volta la Luna vista al cannocchiale.

È stata creata anche una “scuola per astronauti”, dove i bambini possono scoprire quanto peserebbero sugli altri pianeti e provare la sensazione di camminare sulla Luna.

Moon. Tra Terra e spazio

Indirizzo: Via Aldo Policek 7, Jesolo

5) Data Tunnel – Digital Art Gallery, Gorizia

Chi ha detto che una mostra debba essere per forza dentro un museo? A Gorizia, la Digital Art Gallery porta l’arte digitale negli spazi di un ex rifugio antiaereo in Galleria Bombi, trasformandoli in un ambiente immersivo. Con i suoi 1.000 metri quadrati di superficie LED, è la più grande galleria digitale d’Europa e fino al 31 dicembre ospita Data Tunnel, un’installazione generata dall’intelligenza artificiale e firmata dall’artista Refik Anadol.

Per i bambini è un’esperienza tutta da esplorare: immagini e colori in movimento si trasformano davanti ai loro occhi, creando un percorso coinvolgente che unisce arte e tecnologia. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Digital Art Gallery

Indirizzo: Galleria Bombi, Gorizia

6) Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla collezione Carmen Thyssen – Palazzo Albergati, Bologna

Palazzo Albergati accoglie i capolavori della Collezione Carmen Thyssen, con opere di Picasso, Dalí, Gaudí e Miró. Un viaggio nella Barcellona dell’inizio del Novecento, città vivace e in pieno fermento artistico, dove nuovi linguaggi stavano cambiando il modo di guardare il mondo.

Per i bambini, il confronto tra le forme organiche e ispirate alle architetture di Gaudí e le scomposizioni geometriche di Picasso può trasformarsi in un divertente gioco di osservazione: quali forme riconoscono? E quali colori o dettagli attirano maggiormente la loro attenzione?

La mostra è visitabile dal 9 ottobre 2026 al 29 marzo 2027.

Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla collezione Carmen Thyssen

Indirizzo: Via Saragozza 28, Bologna

7) Le macchine di Leonardo da Vinci. Genio e innovazione – Palazzo Pallavicini, Bologna

Fino al 17 gennaio 2027, Palazzo Pallavicini presenta un’esposizione dedicata a Leonardo da Vinci, mettendo in mostra oltre 30 riproduzioni in legno di macchine e invenzioni realizzate a partire dai suoi disegni.

È una mostra che i bambini ameranno particolarmente perché permette a loro di vedere la scienza in azione: osservare da vicino meccanismi e modelli di macchine volanti accende la curiosità di capire “come funzionano le cose”.

Le macchine di Leonardo da Vinci. Genio e innovazione

Indirizzo: Via San Felice 24, Bologna

8) Edward Hopper: New York and Beyond – Palazzo Blu, Pisa

A Pisa è allestita una retrospettiva dedicata al maestro della pittura statunitense, Edward Hopper. Attraverso dipinti, acquerelli e materiali d’archivio, la mostra racconta i paesaggi urbani e le atmosfere sospese della società americana del Novecento.

I quadri di Hopper ricordano fotogrammi di un film o di un fumetto: il percorso si presta particolarmente a giochi di storytelling da fare in famiglia, invitando i bambini a inventare la storia dei personaggi ritratti. La mostra chiuderà il 7 marzo 2027.

Edward Hopper: New York and Beyond

Indirizzo: Lungarno Gambacorti 9, Pisa

9) Artemisia Gentileschi – Museo degli Innocenti, Firenze

Dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, il Museo degli Innocenti a Firenze presenta una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi, celebre pittrice del Seicento italiano.

L’esposizione raccoglie le sue opere più famose, incentrate su grandi eroine bibliche e mitologiche, ed è affiancata da due capolavori di Caravaggio. Questo percorso, consigliato a ragazzi un po’ più grandi, è ideale per far scoprire la storia della prima donna ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze!

Artemisia Gentileschi

Indirizzo: Piazza della SS. Annunziata 13, Firenze

10) Kandinsky – Palazzo Bonaparte, Roma

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027, Palazzo Bonaparte ospita una retrospettiva dedicata a Vasilij Kandinskij, il maestro russo considerato uno dei padri dell’astrattismo, con opere provenienti dal Musée Pompidou di Parigi. Forme geometriche, linee, cerchi e colori sono i protagonisti delle sue tele.

Per i bambini può essere divertente osservare i dipinti e provare a immaginare quale suono potrebbe accompagnare ogni opera, oppure lasciarsi ispirare da forme e colori per creare una composizione astratta. Sono inoltre disponibili visite guidate dedicate ai più piccoli.

Kandinsky

Indirizzo: Piazza Venezia 5, Roma

11) Philip Colbert in Pompei: Pop Mythology – Parco Archeologico di Pompei

Fino al 30 novembre 2026 è possibile ammirare tra i resti antichi di Pompei le sculture colorate dell’artista britannico Philip Colbert. Ispirato dal mosaico acquatico della Casa del Fauno, oggi conservato al Museo Archeologico di Napoli, Colbert reinterpreta la figura dell’astice in chiave pop creando un dialogo originale e divertente tra antico e contemporaneo.

Tra i resti archeologici, la passeggiata può diventare una divertente caccia al tesoro: l’obiettivo è scovare tutte le statue che raffigurano la creatura marina.

Philip Colbert in Pompei: Pop Mythology

Indirizzo: Parco Archeologico di Pompei, Pompei

12) Tesori impressionisti: Monet e la Normandia – Palazzo Reale, Palermo

In programma a Palermo fino al 28 settembre 2026, questa mostra dedicata a Monet e alla Normandia affianca alle opere prestate del Museo di Le Havre un’esperienza interattiva. L’allestimento multimediale trasforma la visita in un’esperienza multisensoriale ideale per i bambini, consentendo di immergersi nei colori e nella luce dei paesaggi impressionisti.

Tesori impressionisti: Monet e la Normandia

Indirizzo: Piazza della Vittoria 23, Palermo

In breve Visite nei musei e mostre rappresentano momenti fondamentali per accendere la curiosità, scoprire il mondo e nutrire l’immaginazione fin da piccoli. Grazie a laboratori e visite dedicate, il tutto diventa più coinvolgente.

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