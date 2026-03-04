Sono tante le mostre per bambini (e per tutta la famiglia) ed eventi organizzati in tutte le principali città d’Italia da visitare nei prossimi mesi, incentrate principalmente su arte, natura e scienza e pensate per far conoscere, scoprire e sperimentare.

Adatte anche ai più piccoli, raccontano la storia attraverso gli occhi di personaggi illustri – come Leonardo Da Vinci – o proiettano nel futuro permettendo addirittura di viaggiare nello spazio.

Le più interessanti sono quelle che abbinano all’esposizione di opere e installazioni percorsi immersivi ed esperienze, come conferenze a tema e laboratori didattici.

1) Ritratti di albero e Memorie del sottosuolo, Museo Civico di Rovereto

Il Museo Civico di Rovereto sta ospitando ben due esposizioni, entrambe visitabili fino al 6 aprile 2026 e incentrate sul paesaggio nelle sue dimensioni più esplicative: la superficie e la profondità. La prima è Ritratti d’Albero, una raccolta di circa 40 opere pittoriche che vanno dalla fine dell’Ottocento al Novecento dedicate all’albero come simbolo di ricerca interiore, tempo e memoria.

La seconda, invece, è Memorie del sottosuolo, un viaggio incredibilmente suggestivo nelle viscere della Terra tra ghiacciai, vulcani, grotte e cave.

Ritratti di albero e Memorie del sottosuolo

Indirizzo: Borgo Santa Caterina 41, Rovereto

2) Impressionismo e modernità, Musei Civici di Udine | Casa Cavazzini

L’Impressionismo e i suoi maestri saranno di scena a Udine fino al 30 agosto 2026. Una mostra ricca di capolavori firmati da artisti quali Claude Monet, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, René Magritte e Piet Mondrian attraverso cui scoprire l’essenza di uno dei movimenti artistici più significativi della storia moderna.

Da visitare assolutamente per far avvicinare i bambini all’arte e per stimolare la loro creatività se sono già appassionati di disegno e pittura.

Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur

Indirizzo: Via Cavour 14, Udine

3) Chiharu Shiota: The Soul Trembles, Museo d’Arte Orientale di Torino

A cura di Mami Kataoka, direttrice del Mori Art Museum, una mostra dedicata all’artista giapponese Chiharu Shiota. Alcune delle sue opere più emblematiche, imponenti e caratterizzate dall’intreccio di fili rossi e neri, saranno disponibili per i visitatori insieme a fotografie, sculture e disegni fino al 28 giugno 2026.

Chiharu Shiota: The Soul Trembles

Indirizzo: Via San Domenico 11, Torino

4) C’è oggi una fiaba, Castello di Miradolo a Torino

Quello della fiaba è un linguaggio universale, che non conosce confini nel tempo e nello spazio. C’è oggi una fiaba è un progetto espositivo della Fondazione Cosso che esplora il ruolo della fiaba nel mondo contemporaneo grazie alle opere di grandi artisti. Il percorso, attivo fino al 21 giugno 2026, accoglie rare edizioni di fiabe e una speciale installazione sonora.

Il progetto Da un metro in giù, inoltre, coinvolge anche i visitatori più piccoli attraverso attività ricreative e di gioco. Si tratta di una mostra che riserva grande importanza al tema dell’accessibilità e dell’inclusività. Il Castello di Miradolo ospita, infatti, uno Spazio Calmo per favorire il rilassamento e concedersi una pausa durante la visita, utile come supporto per chi risente di autismo e altri tipi di disabilità.

C’è oggi una fiaba

Indirizzo: Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (Torino)

5) Space Dreamers Immersive Experience, Milano

Una mostra per intraprendere insieme ai bambini un vero e proprio viaggio spaziale, attraverso 18 installazioni interattive che permettono di esplorare stelle, pianeti e galassie. I bambini vivranno un’avventura indimenticabile tra la Luna e Marte, scoprendo tutti i segreti dello spazio.

Attenzione, perché sono gli ultimi giorni utili: questa mostra “spaziale”, pensata per tutti gli aspiranti piccoli astronauti, chiuderà il 15 marzo.

Space Dreamers Immersive Experience

Indirizzo: Piazza Cesare Beccaria, Milano

6) 100 fotografie per ereditare il mondo, Mudec di Milano

Fino al 28 giugno, a Milano sarà possibile visitare una mostra dedicata alla fotografia e alla sua importanza come linguaggio del contemporaneo e memoria visiva dell’umanità. La mostra non è concepita come una semplice raccolta di fotografie ma è un percorso attraverso la nostra storia. È divisa in 6 sezioni e ripercorre ben 2 secoli di storia della fotografia.

100 fotografie per ereditare il mondo

Indirizzo: Via Tortona 56, Milano

7) Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri, Kosmos di Pavia

I bambini sono sempre molto affascinati dai dinosauri e fantasticano spesso sulla possibilità di vederli tra noi. Il Museo Kosmos di Pavia li riporta in vita esponendo modelli a grandezza naturale, ricostruzioni 3D e animazioni. La mostra è composta da 24 sezioni con oltre 50 modelli di animali preistorici, 10 calchi di fossili e 8 postazioni multimediali.

Oltre a prendere parte ai laboratori e alle tante attività ludo-didattiche disponibili fino al 28 giugno 2026, sarà possibile organizzare in struttura compleanni a tema, visite-gioco e notti al museo.

Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri

Indirizzo: Piazza Botta 9, Pavia

8) Graphic Japan, Museo Civico Archeologico di Bologna

Una mostra dedicata all’evoluzione della grafica giapponese pensata per tutta la famiglia e consigliata soprattutto ai bambini e ai ragazzi appassionati di manga.

Curata da Rossella Menegazzo con Eleonora Lanza e promossa da MondoMostre con il Museo Civico Archeologico di Bologna, l’esposizione (aperta fino al 6 aprile) presenta più di 250 opere tra stampe, libri e oggetti d’arte che raccontano la cultura visiva giapponese dai manga, appunto, al design passando per moda e cinema.

Graphic Japan

Indirizzo: Via dell’Archiginnasio 2, Bologna

9) Tesori dei Faraoni, Scuderie del Quirinale a Roma

Curato dal Dr. Tarek El Awady, un evento straordinario che esplora e racconta la civiltà egizia con 130 opere e reperti presi in prestito dai più famosi musei egiziani al mondo, da quello del Cairo a quello di Torino, alcuni dei quali per la prima volta in assoluto in Italia.

La mostra Tesori dei Faraoni, visitabile fino al 14 giugno 2026, è arricchita da un fitto calendario di appuntamenti come visite guidate, conferenze tematiche e laboratori didattici per adulti e bambini attraverso cui conoscere da vicino la civiltà dei faraoni.

Tesori dei Faraoni

Indirizzo: Via XXIV Maggio 16, Roma

10) Mostra di Leonardo, Museo Leonardo Da Vinci a Roma

Il genio del Rinascimento Leonardo Da Vinci raccontato attraverso le sue invenzioni, con modelli realmente funzionanti basati sui suoi progetti originali. Tra innovazione, scienza e arte, i visitatori potranno usare le macchine di Leonardo e scoprire come funzionano.

La mostra è permanente e si compone di 7 teche tematiche dedicate ai tantissimi interessi di Da Vinci, dalla botanica all’architettura, tutte dotate di tablet, video-spiegazioni e ricostruzioni 3D.

Mostra di Leonardo

Indirizzo: P.zza della Cancelleria 1, Roma

11) Insetti & Co., Città della Scienza a Napoli

Città della Scienza rinnova l’appuntamento con la mostra Insetti & Co., pensata per avvicinare grandi e piccoli al mondo degli insetti e degli artropodi. L’esposizione, tra teche con animali vivi e modelli incredibilmente realistici, si arricchisce quest’anno di nuove sezioni espositive e di 2 nuove aree dedicate ai laboratori didattici per i bambini.

Il percorso, che si snoda in oltre 400 mq, è diviso nelle isole tematiche: Evoluzione degli artropodi, Insetti utili e dannosi, Insetti e Biomimetica, Laboratorio vivo.

Sito web: Insetti & Co

Indirizzo: Via Coroglio 57/104, Napoli

12) Sensazioni. Esplora i 5 sensi, Città della Scienza a Napoli

Fino al 29 giugno, Città della Scienza ospita anche una mostra interattiva sulla percezione e sui 5 sensi. I 34 exhibit interattivi presenti aiuteranno i visitatori a riattivare i propri sensi e a metterli alla prova, vivendo esperienze e sperimentando scoperte con lo scopo di comprendere il funzionamento del cervello e come ognuno di noi percepisce il mondo esterno.

La mostra, adatta a tutte le età, è divisa in 10 sezioni: Vista, Tatto, Udito, Olfatto, Ascolto, Coordinazione, Illusioni ottiche, Ritmo, Equilibrio e Percezione sensoriale.

Sensazioni. Esplora i 5 sensi

Indirizzo: Via Coroglio 57/104, Napoli

13) Claude Monet The Immersive Experience, Chiesa di San Giuseppe al Duomo di Catania

Un viaggio immersivo nell’Impressionismo di Claude Monet, tra colori e luce, in una delle chiese più belle di Catania. In occasione dei 100 anni della sua morte, grandi e piccini potranno catapultarsi nel variopinto universo dell’artista grazie all’ausilio di visori da virtual reality, proiezioni e tantissime altre attrattive. La mostra chiuderà il prossimo 29 marzo.

Claude Monet The Immersive Experience

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 216, Catania

