Quella del papà è una figura molto importante nella crescita dei figli, e dopo le frasi di auguri per il 19 marzo, sicuramente anche il suo compleanno è l’occasione giusta per celebrare il suo ruolo.

Oltre alla ricerca del regalo perfetto o alla realizzazione di un lavoretto creativo fai da te, si può completare il proprio dono con una delle frasi di auguri per il compleanno del papà più belle, magari da trascrivere su un bigliettino disegnato o decorato proprio dai bambini.

Sarà un dettaglio speciale in grado di emozionarlo! C’è solo l’imbarazzo della scelta: si può puntare su una frase breve ma significativa, su una citazione d’autore oppure su una poesia o una filastrocca.

Citazioni famose

Scrittori, poeti e personalità illustri hanno espresso i loro pensieri e le loro emozioni con parole intense, sia sul ruolo speciale del papà sia sullo scorrere del tempo: tutte frasi adatte ad essere dedicate al papà in un giorno tanto speciale!

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

(Abraham Lincoln)

(Abraham Lincoln) Non conta la durata della vita, ma la sua profondità.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) Con gli anni non diventiamo più vecchi, ma ogni giorno più nuovi.

(Emily Dickinson)

(Emily Dickinson) Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai.

(Eleanor Roosevelt)

(Eleanor Roosevelt) La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu.

(Michael Altshuler)

Dentro abbiamo sempre la stessa età.

(Gertrude Stein)

(Gertrude Stein) Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere.

(George Bernard Shaw)

(George Bernard Shaw) Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sull’età.

(Lucille Ball)

(Lucille Ball) Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno.

(C. S. Lewis)

Cerca di non sapere mai cosa sia la vecchiaia. Impara la felicità che porta il tempo, non contare gli anni.

(Decimo Magno Ausonio)

(Decimo Magno Ausonio) Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva.

(Clarence Budington Kelland)

(Clarence Budington Kelland) Mio padre non ha fatto nulla di insolito. Ha fatto solo ciò che i papà dovrebbero fare: essere lì.

(Max Lucado)

(Max Lucado) Un cuore di padre è il capolavoro della natura.

(Antoine François Prévost)

(Antoine François Prévost) Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà.

(Anne Geddes)

(Anne Geddes) Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

(Fëdor Dostoevskij)

(Fëdor Dostoevskij) A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note.

(Markus Zusak)

(Markus Zusak) Un padre è meglio di cento insegnanti.

(George Herbert)

(George Herbert) Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo.

(Dan Zevin)

(Dan Zevin) Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me.

(Jim Valvano)

(Jim Valvano) È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino.

(Susan Gale)

Frasi brevi

Le frasi brevi per il compleanno del papà sono l’ideale per dedicare un pensiero dolce al proprio padre in occasione della sua festa. Sono adatte anche per essere scritte su un bigliettino d’auguri, da completare con un bel disegno fatto dai bimbi.

Ti auguro tutta la gioia del mondo, buon compleanno papà!

Auguri papà, sei tutto quello che vorrei diventare.

Grazie per essere il mio supereroe, buon compleanno papà!

Uno dei più grandi doni che abbia mai ricevuto è venuto da Dio. Lo chiamo papà.

(Anonimo)

(Anonimo) Niente potrebbe mai spezzare il nostro legame speciale. Sono fortunato ad avere un padre così amorevole. Buon compleanno!

Ti auguro un fantastico compleanno, tanto speciale quanto lo sei tu!

Sei sempre lì per me e spero di ricambiare sempre il favore. Buon compleanno papà!

Auguri al papà migliore del mondo, buon compleanno!

Sei sempre stato il mio più grande sostenitore. Ti auguro il miglior compleanno in assoluto, papà!

Papà, sei unico in tutto l’universo. Tanti auguri, ti voglio bene.

I padri sono il dono più grande che chiunque possa mai avere. Sono così grato di chiamarti papà. Buon compleanno!

Cosa devo a mio padre? Tutto.

(Henry Van Dyke)

(Henry Van Dyke) Sono più che grato di chiamarti mio padre e, soprattutto, mio amico. Buon compleanno.

Ti auguro un anno ricco felicità, papà!

Non importa quanti anni avrò, sarai il mio eroe per sempre.

Mi hai dato vita, amore e risate. Non potevo desiderare di meglio, auguri papà!

Tanti auguri all’uomo che sa sempre farmi vedere il bicchiere mezzo pieno. Ammiro il tuo ottimismo. Buon compleanno papà!

Il più felice compleanno all’uomo più importante della mia vita, auguri papà!

Non è possibile essere un padre perfetto. Ma ci sono milioni di modi per essere un buon padre. Buon compleanno papà.

Ogni anno che passa sei sempre più speciale, tanti auguri!

Auguri all’uomo più unico al mondo!

Poesie di buon compleanno papà

Sono tanti i poeti e gli autori che hanno descritto in versi l’amore verso il proprio padre. Perché non prendere spunto dalle loro poesie per una dedica davvero speciale?

Il babbo

Povero babbo! Stanco, scalmanato,

tutte le sere torna dal lavoro,

ma per cantar la nanna al suo tesoro

ha sempre un po’ di forza e un po’ di fiato.

(Lina Schwarz)

Il Principe

Arriva un principe con un cavallo bianco:

viene da lontano e sembra molto stanco.

Al posto della spada

c’è l’ombrello

e c’è il cappotto

al posto del mantello;

però a guardarci bene

il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro

e gli dico: “Ciao papà!”

(M. Moschini)

Prima che nascessero i papà

Prima che nascessero i papà

il mondo era quadrato:

non c’erano le piante,

neppure un albero di cioccolato.

Il sole non riusciva neppure a tramontare

visto che ancora non sapeva rotolare.

I prati non avevano l’erba dipinta,

e i petali dei fiori avevano una faccia stinta.

Se guardavi il cielo vedevi solo nero,

tutto il mondo era scuro e serio serio.

Ma poi è arrivato il mio papà.

Ha arrotolato il cielo intorno al mondo,

ha insegnato al sole a rincorrere le stelle,

e perché la notte non facesse poi paura al suo bambino

ha acceso in cielo un faro e qua e là qualche lumino.

Ha regalato note anche agli uccelli,

e tra i rami degli alberi ha legato solo sogni belli.

Tutto questo ha fatto per me il mio papà.

Ma so, che per il mio amore,

sta costruendo un mondo ancora migliore.

(Vincenzo Riccio)

Per te papà

C’è un uomo grande:

gli faccio domande.

C’è un uomo grosso:

gli salto addosso.

C’è un uomo attento:

gli soffio il vento.

C’è un uomo quieto:

gli dico il mio segreto.

C’è un uomo in casa mia

che mi fa compagnia.

Chi è? Chissà?

È il mio papà!

(Roberto Piumini)

Cos’è un papà

Il papà non è solo

l’amico delle capriole sul letto grande,

non è solamente l’albero

al quale mi arrampico come un piccolo orso,

non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo.

Il papà è il sorriso discreto

che fa finta di niente,

è l’ombra buona della grande quercia,

è la mano sicura che mi conduce al prato

e oltre la siepe.

(L. Musacchio)

Papà, radice e luce

Papà, radice e luce,

portami ancora per mano

nell’ottobre dorato

del primo giorno di scuola.

Le rondini partivano,

strillavano:

“fra cinquant’anni

ci ricorderai”.

(Maria Luisa Spaziani)

Grazie papà

Da te, papà, ricevo tanto.

A te, papà, io voglio bene.

Di te, papà, io vado fiero.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per il bene che mi vuoi.

Grazie papà, per i doni che mi fai.

Con te, papà, non ho paura.

Con te, papà, mi sento forte.

Con te, papà, mi trovo bene.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per la gioia che mi dai.

Grazie papà, per quello che tu sei.

(B. Bartolini)

Tu che rendi il futuro più chiaro

Papà, tu che rendi il futuro più chiaro

semplicemente nominandolo.

Tu che parli la lingua degli elfi per capire quello che dico

quando nessun altro mi capisce.

Tu che che inventi re, navi e pirati,

così che insieme attraversiamo mille mari.

Tu che mi porti sulle spalle

e non c’è sostegno più grande.

Tu che mi hai dato quasi tutto

e quasi tutto è poco rispetto a quello che ho ricevuto.

(Fabrizio Caramagna)

