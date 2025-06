Parchi acquatici in Italia dove andare con i bambini

Cosa c’è di più divertente del trascorrere una giornata tutti insieme in uno dei tanti parchi acquatici per famiglie e bambini presenti in Italia? Con la stagione calda si può organizzare una bella gita all’insegna di tuffi, schizzi, scivoli e tante risate. L’elenco dei parchi più belli, regione per regione, secondo la Redazione di Bimbisaniebelli.it.

Parchi acquatici per bambini Nord Italia

I parchi acquatici per famiglie e bambini sono il luogo ludico estivo per eccellenza. Basta trascorrere pochi minuti in questi “paradisi” per sentirsi subito in vacanza, anche se solo per un giorno. Nel Nord Italia si ha l’imbarazzo della scelta e sono una valida alternativa ai classici parchi divertimento, da scegliere quando le temperature si alzano.

Veneto

Tre gli indirizzi più famosi in Veneto, una delle regioni in cui si possono trovare queste strutture.

Caribe Bay

Il parco acquatico tematizzato più premiato d’Italia, ispirato ai mari esotici, vi aspetta con le sue tante attrazioni. A cominciare da Shark Bay, l’unica piscina al mondo con le onde e la sabbia dentro e fuori dall’acqua, e la Pirate’s Bay, la baia di sabbia bianca perfetta per i piccoli pirati in cerca di grandi avventure. Non mancano scivoli più o meno adrenalici, imbarcazioni a forma di piovra, cascate di spruzzi.

Caribe Bay

Indirizzo: Via Michelangelo Buonarroti 15, Lido di Jesolo (Ve)

Parco Cavour

Ecco un parco in grado di mettere tutti d’accordo. I membri della famiglia più desiderosi di staccare la spina possono rilassarsi a Palm Beach, un’oasi con sabbia finissima, palme e comodi lettini. I più avventurosi non possono perdersi l’Area Iceberg con gli scivoli multipista e la Robinson Beach con gli scivoli adrenalinici. E poi ci si può ricongiungere tutti insieme alla Water Lagoon, che offre giochi per tutta la famiglia, o alla Paradise Island con area baby.

Parco Cavour

Indirizzo: Via Napoleonica 504, Valeggio sul Mincio (VR)

Legoland Water Park Gardaland

Un luogo sorprendente tutto dedicato ai mattoncini più amati dai bambini, ma anche dagli adulti: Legoland Water Park è un parco acquatico unico in Italia, interamente ispirato al mondo dei Lego. L’acquapark, che si trova all’interno di Gardaland Resort, offre 15.000 metri quadrati di puro intrattenimento per l’intera famiglia, tra giochi d’acqua, scivoli e coloratissime aree interattive dove giocare con le costruzioni.

Imperdibili le aree relax, che i genitori possono sfruttare mentre i bimbi si divertono. Non mancano poi le cose da vedere, come la piovra gigante che si staglia sul portale d’ingresso, composta interamente di mattoncini Lego e Miniland, un’area dove ammirare la riproduzione in miniatura di tutta l’Italia!

Legoland Water Park

Indirizzo: Via Derna 4, Castelnuovo del Garda VR

Lombardia

In Lombardia ci sono tante strutture dedicate ai bambini, nella nostra selezione ve ne consigliamo due imperdibili.

Le Vele acquapark

Fra i parchi acquatici per famiglie e bambini più grandi d’Italia, Le Vele acquapark è un mix di aree verdi, scivoli di ogni tipo, piscine, spiagge, zone sport e boschi. È presente anche un’intera area dedicata al divertimento dei più piccoli.

Le Vele Acquapark

Indirizzo: Via delle Corti 77, San Gervasio Bresciano BS

Acquaworld

Acquaworld è il primissimo parco acquatico sia al chiuso sia all’aperto in Italia. In estate, l’ampia area esterna raddoppia il divertimento. Novità 2025 Blue Paradise, la laguna di 800 metri quadrati dove rilassarsi tra ombrelloni di paglia, palme, finissima sabbia bianca e lettini balinesi. Non mancano ovviamente scivoli e attrazioni per tutte le età.

Acquaworld

Indirizzo: Via Giorgio La Pira 16, Concorezzo (MB)

Piemonte e Liguria

Anche in Piemonte e Liguria non mancano parchi acquatici a misura di famiglia dove trascorrere dei weekend all’insegna del divertimento.

Bolleblu

Forse non vi basterà una giornata per provare lo Scivolo Foam con morbidi tappeti, la piscina a onde come se si fosse al mare, la piscina baby con lo scivolo per i più piccoli, lo scivolo Boa per i piccoli e il Kamikaze per i più grandi, il Torrente River per lasciarsi trasportare dalla corrente e la novità di quest’anno, i tappeti elastici. Il parco acquatico Bolleblu insomma è la meta perfetta per chi si trova in Piemonte.

Parco Acquatico Bolleblu

Indirizzo: Località molino Nuovo 3-5, Borghetto Borbera (AL)

Caravelle

In Liguria non manca certo la possibilità di rinfrescarsi, ma per chi cercasse un’alternativa al mare l’ideale è il parco acquatico Caravelle. Acquascivoli, onde artificiali, piscine con giochi per tutte le età saranno perfetti per una giornata di puro svago e piacere.

Caravelle

Indirizzo: Via S. Eugenio 51, Ceriale (SV)

Parchi acquatici per bambini Centro Italia

Fra lagune, giochi d’acqua, scivoli, spruzzi e scivoli, a misura anche dei piccolissimi, nei parchi acquatici per famiglie e bambini il divertimento è assicurato. Chi risiede o è di passaggio nel centro Italia può fare tappe in uno dei seguenti acquapark.

Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è la regione del divertimento formato famiglia per eccellenza. Non poteva, dunque, non offrire anche parchi acquatici baby friendly.

Aquafan

Non ha bisogno di presentazioni il parco più famoso d’Italia, l’Aquafan di Riccione. È perfetto per le famiglie perché vanta un’area molto grande dedicata ai bambini, con tre piscine attrezzate con gli scivoli, l’Arca Beach, la Piscina Onde, il Poseidon, il Fiume Lento e la Surfing Hill. C’è anche una zona per i piccolissimi: la Piscina dell’elefante, con tre mini scivoli, e l’Antarctic Beach, dove sembra di essere al Polo Sud.

Aquafan

Indirizzo: Viale Ascoli Piceno 6, Riccione (RN)

River Park

Un parco acquatico emiliano lontano dal mare ma vicino al fiume? È il River Park, affacciato sul fiume Trebbia, che offre una grande area family. I più piccoli possono divertirsi e imparare a nuotare senza pericoli, e cimentarsi su coloratissimi miniscivoli.

River Park

Indirizzo: Via Meucci 37, Rivergaro (PC)

Mirabeach

Una spiaggia caraibica adiacente a Mirabilandia, dove rilassarsi e fare il pieno di sole e divertimento. Si tratta di Mirabeach, una grande spiaggia con sabbia bianchissima, contornata da palme e piena di piscine che ti faranno tuffare direttamente nell’atmosfera dei Caraibi, tra vasche con le onde, idromassaggio, scivoli e aree relax in cui prendere il sole sia sulla spiaggia che in acqua, sdraiati su comodi gommoni. Completano il tutto le aree VIP, con servizi esclusivi e comodità uniche!

Mirabeach

Indirizzo: Mirabilandia, SS16, Ravenna (RA)

Toscana

Acqua Village Waterparks

Gli Acqua Village di Cecina e Follonica sono due vere e proprie oasi del divertimento e del relax a tema hawaiano. Ukulele by FoodNess, lo scivolo musicale; Pohaku, lo scivolo di pietra; Lua Pele, un’area tematica formata da un vulcano alto 17 metri; Naheka, lo scivolo serpente: sono solo alcune delle meraviglia che potrete sperimentare in questi magici parchi.

Acqua Village Waterparks

Indirizzo Cecina: Via Tevere 34, Cecina (LI)

Via Tevere 34, Cecina (LI) Indirizzo Follonica: Via Raffaello Sanzio snc, Follonica (GR)

Lazio

Per sfuggire al caldo della capitale non c’è solo il mare. Qualche volta si può puntare anche sui parchi acquatici.

Zoomarine

Non un semplice waterpark, ma un parco in cui incontrare delfini, foche, leoni marini e pappagalli, mentre si nuota e ci si diverte in acqua. Nella zona Hawaii, i bambini potranno correre fra getti d’acqua e spruzzi, mentre nel Covo dei Pirati, uno spettacolare acquapark a tema pirati che si estende per più di 900 mq, potranno sbizzarrirsi fra scivoli e percorsi nell’acqua.

Zoomarine

Indirizzo: Via dei Romagnoli, Torvaianica (RM)

Hydromania

Relax e divertimento sono garantiti all’Hydromania, uno dei parchi acquatici per famiglie e bambini più grandi d’Italia. Imperdibile il mini mondo acquatico creato per i più piccoli, con i mini toboga, il mini kamikaze, il pesce Jimmy e la sua bomba d’acqua e gli spruzzi della cascata della roccia. E i genitori? Mentre i loro figli si divertono in sicurezza, possono rilassarsi nelle vasche idromassaggio o scegliere le attrazioni più avventurose.

Hydromania

Indirizzo: Vicolo del Casale Lumbroso 200, Roma

Parchi acquatici per bambini Sud Italia e isole

Nonostante le splendide coste e acque, anche nel Sud Italia e nelle isole abbondano parchi acquatici per famiglie e bambini, in cui fare il pieno di risate e allegria.

Basta solo scegliere l’acquapark preferito, preparare la borsa, indossare il costume, ricordarsi di applicare le creme solari con particolare attenzione alla pelle dei più piccoli, per godersi una giornata speciale in famiglia.

Aquapark Egnazia

Il parco più grande del sud Italia vi aspetta in Puglia con tante attrazioni dedicate alla famiglia, come la Laguna, una zona riservata al divertimento sicuro dei più piccoli, gli scivoli per i bambini e i ragazzi, gli spettacoli, le esibizioni e la baby dance. Naturalmente non mancano le attrazioni per gli adulti, dalla piscina Oceano, con le sue onde gigantesche ai coloratissimi scivoli, fino agli idromassaggi.

Indirizzo: Litoranea per Savelletri

Odissea 2000

Il Castello di Hermes, l’Isola di Galatea, il Mikro Toboga, la Penelope’s house sono solo alcune delle avventure che attendono i piccoli e le loro famiglie al Parco Odissea 2000. Una tappa imperdibile per chiunque viva o abbia in programma un viaggio in Calabria, che offre anche diverse attrazioni mozzafiato.

Odissea 2000

Indirizzo: Villaggio Nausicaa, Contrada Zolfara, Corigliano Rossano (CS)

Jolly Park

Immerse in un bellissimo parco naturale, le attrazioni del Jolly Park faranno la gioia di grandi e piccini. Fra acquascivoli per bimbi e per adulti giganti, piscina con onde oceaniche, piscina laguna bianca tropicale e botte dei pirati, la giornata passera in un batter d’occhio, regalando tanta felicità a tutta la famiglia.

Jolly Park

Indirizzo: Via San Ferdinando, Dragoni (CE)

Parco Blufan

Fra i più famosi parchi acquatici della Sardegna, il Blufan è pensato su misura per le famiglie. Genitori e bambini possono sfidare gli schizzi d’acqua e gli zampilli per conquistare il Castello Magico, schivare i secchi d’acqua dell’Albero Burlone, esprimere un desiderio sotto i getti del Fungo Magico o, ancora, giocare nella laguna a forma di quadrifoglio. E i più spericolati possono sfrecciare sugli scivoli.

Parco Blufan

Indirizzo: Strada Statale 195, Sarroch (CA)

Etnaland

Accanto al Themepark e al Parco della Preistoria, si trova l’Acquapark, con tante attrazioni per i bambini, come la laguna, il mini scivolo in gomma, il fiume lento da percorrere sui gommoni e non solo. Per i più grandi e soprattutto i più coraggiosi, tantissimi divertimenti adrenalinici, il Kamikaze, il Wild River e il Super Red Cannon, solo per citarne alcuni.

Etnaland

Indirizzo: Contrada Agnelleria, Belpasso (CN)

In breve I parchi acquatici per famiglie e bambini sono sempre un’ottima idea per trascorrere una giornata speciale in famiglia quando le temperature si fanno roventi. Fra lagune, piscine, scivoli, schizzi, il divertimento è assicurato. In Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta: da nord a sud, sono tantissimi gli acquapark che aspettano grandi e piccini per regalare loro qualche ora di pura allegria.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.