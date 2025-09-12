Parchi divertimento per bambini: l’elenco completo in tutte le regioni d’Italia

Tanti parchi divertimento per bambini nelle principali regioni d’Italia come Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Isole.

In questi luoghi grandi e piccini possono fare il pieno di gioia, giochi e sorrisi e trascorrere giornate in allegria con la famiglia. Anche se durante la bella stagione è più bello passare un po’ di tempo in questi luoghi di divertimento, lo si può fare anche quando la temperatura scende.

Parchi divertimento Lombardia

Da Leolandia, il parco a tema perfetto per i bambini piccoli, fino al Parco della Preistoria, in cui ammirare i dinosauri, la Lombardia offre davvero tante possibilità alle famiglie in cerca di un’idea per trascorrere una giornata speciale all’insegna del divertimento.

Leolandia

I tronchi, i trenini, le bici di Leonardo, le rane salterine, la carovana western, gli spettacoli, la fattoria degli animali, l’area di Masha e Orso, ma non solo. Leolandia, uno dei parchi divertimento del Nord Italia più amati dai bambini, quest’anno propone ai suoi ospiti tante novità.

A partire dalla presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Heeler blu e della sorella Bingo, protagoniste di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online per bambini. E, ancora, personaggi amatissimi come Masha e Orso, i Pj Masks, Bing e Flop aspettano i bambini per vivere insieme fantastiche avventure.

Ci saranno anche il Trenino by Thomas & Friends, su cui fare un giro panoramico di tutto il parco e una nuovissima ed entusiasmante novità: l’area a tema Crazy Circus, per immergersi nella magica atmosfera di un grande circo pieno di giostre, attrazioni e giochi a premi.

Leolandia

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 52 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Cowboyland

Chi è alla ricerca di un parco divertimenti che sia al tempo stesso anche un parco tematico può puntare su Cowboyland, il luogo perfetto per vivere un’immersione nel mondo western, in compagna di cowboys, cowgirls e indiani.

Fra le corse sui trenini, i viaggi a bordo di canoe e tronchi, le avventure sui quad, i giri sul cowbus – per metà trattore e metà mucca – e i rodeo, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Inoltre è possibile anche conoscere da vicino tanti animali, dai lama ai daini, vivere la prima emozione a cavallo, visitare un villaggio indiano, assistere a divertenti spettacoli.

Cowboyland

Indirizzo: via Tullio Morato, 18, 27058 Voghera (PV)

Parco della Preistoria

A pochi chilometri da Milano, immerso in uno splendido bosco, si trova il regno dei dinosauri, un enorme parco dedicato alla Preistoria, perfetto per i piccoli appassionati degli animali estinti milioni di anni fa.

Se all’interno del parco si possono incontrare i principali protagonisti della storia sulla Terra, nel museo si può compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta della paleontologia. Nel Parco della Preistoria sono presenti anche un divertente labirinto, in cui vivere appassionanti sfide fra genitori e bambini e una vasta area in cui vivono in semilibertà tanti animali che è possibile osservare da vicino.

Parco della Preistoria

Indirizzo: viale Ponte Vecchio, 21, 26027 Rivolta d’Adda (CR)

Parchi divertimento Veneto

Fra Movieland, un bellissimo parco a tema sul cinema, il Parco Natura Viva, il giardino Zoologico più grande del Garda, anche in Veneto non c’è che l’imbarazzo della scelta quando si tratta di divertirsi. Ma il parco più famoso in assoluto è senza dubbio Gardaland.

Gardaland

Si tratta di un luogo davvero magico per le famiglie, studiato per coinvolgere i visitatori di tutte le età in appassionanti avventure. Qualche esempio? L’area di Peppa Pig, uno spazio con giochi interattivi pensati per i più piccoli, con tanto di pozzanghere di fango e intrattenimento all’aria aperta.

I bambini potranno poi visitare la casa di Peppa, salire sull’isola dei pirati, provare il trenino di nonno Pig e addirittura le mongolfiere. Non può mancare uno stop alla Prezzemolo Land, un meraviglioso Castello medievale, in cui divertirsi fra spassosi scivoli bagnati, cannoni e tanti altri coinvolgenti giochi d’acqua. I bambini che amano viaggiare e sono affascinati dai mezzi di trasporto non possono perdersi i velieri, le canoe, i cavalli, gli aerei, i trenini, i trattori.

Per i piccoli avventurieri, ci sono le novità del 2025: Animal Tresure Island e Dragon Empire, che li trasporteranno in fantastiche avventure su un’isola del tesoro, tra coraggiosi pirati e minacciosi banditi e nel coloratissimo e suggestivo Oriente, per viverne le tradizioni e la magia. Imperdibili anche il Legoland Water Park e il Sea Life Acquarium.

Gardaland

Indirizzo: via Derna, 4 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Parchi divertimento in Toscana

Chi ha in programma una vacanza in Toscana o abita in questa splendida regione non rimarrà deluso: anche in questo caso, infatti, sono diverse le opzioni fra cui scegliere. Ecco alcuni parchi divertimento toscani imperdibili.

Cavallino Matto

Nel bel mezzo di una lussureggiante pineta, si trova il più grande parco divertimenti della Toscana, che offre moltissime attrazioni family friendly, dalle giostre, al Jurassic River, in cui si può compiere un folle viaggio nella giungla giurassica, fino ai nuovi spettacoli e show proposti per il 2025, di cui si può godere tra una giostra e l’altra, come “Jurassik Show”, che porta alla scoperta dei dinosauri e delle quattro stagioni, oppure “Il potere della ghianda”, performance piena di balli e acrobazie aeree e l’esibizione di illusionismo e magia “Pop Magic Show”.

Al Cavallino Matto si può anche volare, sospesi sulle teste degli altri visitatori su una speciale seggiovia.

Cavallino Matto

Indirizzo: via Po, 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)

Il Parco di Pinocchio

Gli amanti di Pinocchio non possono non programmare una tappa nel parco dedicato proprio a una delle fiabe più amate dai bambini di tutti i tempi. Il Parco di Pinocchio prevede un percorso a tappe che ripercorre i momenti più salienti della celebre storia, attraverso sculture, installazioni e giostre d’epoca.

Ma le sorprese non finiscono qui: ad aspettare i visitatori anche una scacchiera gigante, laboratori, un labirinto, una grotta, strutture in legno, un parco avventura e la Casa delle farfalle, un’area dove osservare magnifici e variopinti esemplari. La visita al parco può anche essere l’occasione per prendere l’abitudine di raccontare fiabe e favole al bambino.

Parco di Pinocchio

Indirizzo: via San Gennaro n. 5 – 51012, Collodi (Pescia – PT)

Parchi divertimento Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è la patria del divertimento, a tutte le età. Ad attendere le famiglie non solo spiagge e servizi a misura di bambino, ma anche molti parchi divertimento, ad iniziare da Mirabilandia.

Mirabilandia

Il parco più esteso d’Italia vanta anche una delle aree bambini più grandi a livello europeo, perfetto per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile. Sono davvero tantissime le attrazioni che aspettano i baby visitatori.

Oltre alle giostre che rappresentano dei record per la loro altezza e grandezza, regalando momenti di divertimento e adrenalina pura, c’è anche una novità che i più piccoli ameranno: Nikelodeon Land, una nuova area tematica popolata dai personaggi preferiti dei cartoni animati, come Spongebob e Patrick, le Tartarughe Ninja e la PAW Petrol, dove i bambini potranno incontrare i loro beniamini e vivere incredibili avventure insieme. E come se non bastasse, ci si può divertire anche assistendo a incredibili spettacoli e show.

Mirabilandia

Indirizzo: Strada Statale 16 Adriatica, km 162, 48125 Savio RA

Italia in miniatura

Un giro dell’Italia in poche ore? A Italia in miniatura si può: si tratta, infatti, di un parco che riproduce le principali città e bellezze della nostra penisola, permettendo a grandi e piccini di ammirarle da vicino, in un percorso ricco di fascino e curiosità.

E alle spalle dell’Italia c’è anche una piccola Europa in miniatura, con alcuni fra i monumenti più famosi e conosciuti del Vecchio Continente, dalla Torre Eiffel di Parigi alla Cattedrale di St. Paul di Londra, fino all’Acropoli di Atene.

Non mancano attrazioni e giostre su misura, come le gondole con cui attraversare il Canal Grande, le frizzanti battaglie d’acqua al Castel Sismondo, le liane sospese e i ponti tibetani. E inoltre ci sono attività e spazi interattivi per imparare giocando, come il padiglione Esperimenta, dedicato alla scienza. I piccoli, poi, adoreranno il Pappamondo, uno spazio dove ammirare ed interagire con magnifici esemplari di pappagallo.

Italia in miniatura

Indirizzo: via Popilia 239, 47922, Viserba di Rimini (RN)

Parchi divertimento Lazio

Chi l’ha detto che Lazio è sinonimo solo di Roma e che Roma è sinonimo solo di visite culturali? In realtà, questa regione offre anche tante occasioni di svago, grazie anche ai diversi parchi divertimento presenti un po’ dappertutto.

Cinecittà World

Roma è o non è la patria italiana del cinema e della tv? Non poteva dunque mancare un Parco divertimenti a tema: 40 attrazioni e 6 aree dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Aqua World) aspettano visitatori di tutte le età per far vivere loro mirabolanti avventure.

Completano il quadro spettacoli live ed eventi. E d’estate apre il parco acquatico, dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina, il fiume lento Paradiso e scivoli mozzafiato.

Cinecittà World

Indirizzo: via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

Roma World

Chi ama la storia e le epoche antiche apprezzerà sicuramente il nuovo experience park dell’Antica Roma. Un luogo magico in cui per un giorno ci si può trasformare in antichi romani e vivere completamente immersi nella natura tra spettacoli e animali della fattoria.

Grandi e piccini possono provare il tiro con l’arco, fare un giro nell’antico mercatino, assistere agli spettacoli dei gladiatori, ammirare gli show di falconeria, e mangiare nella Taverna all’insegna della tradizione romana.

Roma World

Indirizzo: via Irina Alberti, 00128 (RM)

MagicLand- Parco divertimenti di Roma Valmontone

Un parco a tema dedicato a tutta la famiglia, il più grande del centro-sud Italia, dove bambini e adulti potranno vivere divertenti imprese in compagnia di coraggiosi vichinghi, magiche fate, potenti stregoni e abili avventurieri.

Le diverse aree tematiche si sviluppano attorno a un lago che ospita un suggestivo spettacolo di fontane danzanti. Molte le attrazioni dedicate ai bambini, come un grande playground con scivoli, ponti tibetani e arrampicate, i mini fuoristrada, il carosello, la mini ruota panoramica, l’Esplorabruco, per non parlare poi delle due novità: il TrenoBaleno, con cui fare un tour di tutto il parco e Magic Winx, per immergersi in un mondo fatato ispirato alle fatine protagoniste del cartone animato.

Settembre a Magic Land sarà tutto all’insegna di una grande novità: infatti, dal 13 e per tutti i week end del mese, nel parco sarà possibile incontrare dal vivo ed interagire con i personaggi di Skifidol Italian Brainrot!

MagicLand

via della Pace 00038 – Valmontone (RM)

Parchi divertimento Sud e Isole

Il divertimento continua sulle isole e al Sud, dove non mancano luoghi pensati per intrattenere i bambini e i loro genitori. Chi arriva da lontano deve organizzare con attenzione e buon senso il viaggio coi bambini, così da non far vivere troppi disagi ai più piccoli, per esempio dovrebbe sempre avere a portata di mano spuntini e giochini adatti all’età del piccolo.

Carrisiland

Il più grande parco acquatico del Sud Italia comprende tantissime attrazioni: oltre a 7 piscine e 3 Km di acquascivoli da non perdere in estate, i piccoli potranno avventurarsi in un bosco con diverse aree tematiche, come la Giungla, Alice nel Bosco delle Meraviglie , il Mondo degli Gnomi, tutte raggiungibili con un trenino.

Vi sono anche un’area gonfiabili e una fattoria. In autunno, poi, non potete perdervi l’atmosfera tutta dedicata ad Halloween! Queste sono solo alcune delle imperdibili attrazioni del Carrisiland, un luogo situato in Puglia, pensato per le famiglie e non solo, dove tutti potranno vivere indimenticabili giornate.

Carrisiland

Indirizzo: Contrada Curtipitrizzi, 72020 Cellino San Marco (BR)

Fasanolandia

Ecco la meta ideale per chi ama divertirsi nel verde: Fasanolandia offre tantissime attrazioni con le colline silvane a fare da sfondo. Brucomela, Casa Matta, Excalibur, Aladin, Autorodeo sono solo alcune delle giostre su cui mamma e papà possono divertirsi insieme ai loro figli.

Accanto al parco ci sono anche un bellissimo zoo, con moltissimi animali, il Lago dei Grandi Mammiferi e l’acquario.

Fasanolandia

Indirizzo: via dello Zoosafari 72015 Fasano (BR)

Edenlandia

Edenlandia è il più antico parco di divertimento d’Europa e uno dei parchi a tema cittadini più famosi d’Italia. Situato a Napoli, nel cuore del quartiere Fuorigrotta, nel 2018 si è aggiudicato il titolo di primo e unico food and leisure park di Italia.

L’ingresso è gratuito: si pagano, infatti, le singole attrazioni, come Dumbo, il trenino, i tronchi, i gommoncini, i mini autoscontri. Completano l’offerta punti food, concerti, spettacoli, party, per tutte le età e tutti i gusti.

Edenlandia

Indirizzo: viale John Fitzgerald Kennedy, 76, 80125 Napoli (NA)

Lacenolandia

Immerso nel cuore dell’Irpinia, Lacenolandia è una vera e propria riserva naturale dove attrazioni e natura convivono alla perfezione regalando alle famiglie occasioni di svago, relax e divertimento. Oltre a tante attrazioni, ad attendere i piccoli ospiti e le loro famiglie anche il Parco Avventura e i Risciò per suggestivi giri del lago.

Lacenolandia

Indirizzo: via Serroncelli, 83043 Laceno (AV)

Etnaland

Etnaland è l’oasi del possibile, dove grandi e piccini possono scrivere la propria storia del divertimento. Si può seguire la traccia che più affascina: sia che ci si senta impavidi eroi o semplici appassionati, si avrà la possibilità di seguire il proprio sogno di divertimento e scrivere così la storia che più piace.

Oltre al parco divertimento, con tante giostre come la casa dei 44 Gatti e il minicoaster, oppure visitare il nuovissimo Villaggio dei Puffi e partecipare alla Puffi Adventure! Si può fare un salto anche al Parco della Preistoria e ci si può tuffare nel divertimento dell’Acquapark.

Etnaland

Indirizzo: c.da Agnelleria, 95032 Belpasso (CT)

In sintesi Volete vivere un’esperienza allegra e spassosa con tutta la famiglia? I parchi divertimento sono la soluzione perfetta alla vostra richiesta, perché strapperanno tante risate a grandi e piccini. In Italia ce ne sono tantissimi, dal Nord al Sud: non dovete fare altro che scegliere la meta e organizzare la vostra gita.

