Pasqua 2025 con bambini: 9 idee per trascorrerla in modo originale e divertente

Ci sono tanti modi per vivere il periodo delle vacanze, o anche solo Pasqua e il lunedì di Pasquetta, immersi nel relax e nella magia… da Nord a Sud, giardini incantati, mini-crociere, villaggi delle uova e tante altre esperienze originali regaleranno ai bimbi di tutte le età giornate indimenticabili!

1) Weekend in agriturismo

Una meta perfetta per trascorrere la Pasqua con i bambini sono gli agriturismi, incantevoli luoghi immersi nella natura che offrono la possibilità di correre all’aperto, conoscere animali e specie vegetali, mangiare in modo sano e gustoso. In Italia la scelta è molto ampia, in tutte le Regioni, così come le offerte speciali per le famiglie.

Le vacanze di Pasqua sono anche il periodo ideale per visitare fattorie e cascine didattiche con tantissimi cuccioli, dalle caprette ai puledrini, che tutti i bambini impazziranno dalla voglia di accarezzare. In alcune strutture vengono proposte formule family friendly, con attività studiate appositamente per regalare ai più piccoli esperienze indimenticabili.

2) Un sorprendente Villaggio delle Uova

A San Martino Siccomario, vicino a Pavia, il periodo di Pasqua è dedicato a una speciale caccia al tesoro al Villaggio delle Uova. Saranno dei weekend di puro divertimento all’aria aperta, tra giochi, laboratori creativi e la caccia alle uova o Easter Egg Hunt, tradizione americana e nordica che si sta diffondendo anche da noi.

Grandi e piccoli si cimenteranno nella ricerca delle uova colorate nascoste nell’ampio parco di oltre 35mila metri quadrati che caratterizza la struttura. Aiutati da alcuni indizi, i partecipanti potranno trovare sorprese, giochi, caramelle, cioccolatini. Nella farm i bambini potranno mettersi alla prova su trattorini elettrici e a pedali, sfidare un toro meccanico, potranno cavalcare i pony e l’asinello, tuffarsi nella casetta del mais e lanciarsi in acrobazie sui gonfiabili. Il tutto mentre il resto della famiglia si rilassa nelle aree ristoro.

3) Alle terme con i bambini

Se siete in cerca di idee originali per trascorrere la Pasqua con i bambini, perché non regalare a tutta la famiglia qualche giorno in uno stabilimento termale? Non solo le terme fanno bene ai bambini, ma oggi sono attrezzate anche per regalare giornate di intenso divertimento.

Esistono tantissime strutture termali in cui si possono portare i bambini ma bisogna fare attenzione perché ce ne sono altre in cui è vietato l’accesso ai minori di 14 anni: tra le più famose per bambini, da Nord a Sud Italia, ci sono le terme di Saturnia in Toscana, provviste di due piscine per bambini alti meno di un metro; le terme di Bormio in Alta Valtellina, con vasca natatoria con giochi adatti ai bambini piccoli e piscina termale interna ed esterna, oppure le piscine termali di Contursi, nella provincia di Salerno.

4) Mini-crociere di Pasqua

Le vacanze di Pasqua sono il momento giusto per un’esperienza diversa dal solito, magari sul mare: per festeggiare con i bambini, una mini-crociera può essere un’avventura davvero indimenticabile.

Foto di Juan Salamanca

Tutte le compagnie di navigazione propongono la formula bimbi gratis o almeno forti sconti per i più piccoli. I bambini potranno scoprire incredibili luoghi mai visti e difficili da raggiungere in auto, arricchendo il loro bagaglio di esperienze personali. Durante le ore di navigazione potranno nuotare in piscina, giocare al mini club, assistere a spettacoli a tema con i loro personaggi preferiti e chi più ne ha più ne metta! E se poi i genitori desiderano trascorrere una serata romantica, possono lasciare i piccoli nelle mani esperte di baby sitter affidabili e preparati.

5) Una speciale caccia al tesoro tra i castelli e i giardini d’Italia

In provincia di Bergamo, sorge lo splendido Castello di Malpaga, risalente al XII secolo-XV secolo. Qui, tra i vari eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno, tra cui la possibilità di indossare abiti medievali e vivere l’esperienza di un tuffo nel passato, per Pasqua viene allestita una fantastica caccia alle uova che porterà i piccoli partecipanti a cimentarsi con giochi di abilità, di ingegno e di creatività insieme ad Alice e al Bianconiglio!

In questa occasione i bimbi potranno anche scoprire i “tesori del castello”: meravigliosi personaggi affrescati, antiche stanze e tante piccole curiosità sull’antico maniero di Bartolomeo Colleoni!

La caccia alle uova non è però l’unico modo per trascorrere una bellissima giornata all’aperto: alcuni dei Grandi Giardini Italiani, ad esempio, dal Nord al Sud della Penisola, ospitano per Pasqua e Pasquetta una Caccia al Tesoro Botanico, allo scopo di avvicinare i bambini al mondo della natura e insegnare loro a riconoscere piante e alberi.

6) Una giornata al museo

Chi ha detto che una visita al museo è noiosa? Tutt’altro: se si scelgono mete adatte ai più piccoli, i bambini uniranno ore di divertimento alla possibilità di imparare, approfondire, arricchire le loro competenze.

Il nostro Paese, poi, offre davvero un’ampia scelta di musei aperti nei giorni di Pasqua. A Milano, per esempio, oltre al Museo dei Bambini – Muba, ci sono il Museo di Storia Naturale e quello della Scienza e Tecnologia, quindi luoghi in grado di soddisfare tutte le preferenze dei più piccoli. Tra le tante attività si segnalano:

L’iniziativa “Disegniamo l’arte” porta i bambini tra i sei e i dieci anni alla scoperta del Duomo di Milano . La visita guidata si svolge tra le navate e nei sotterranei della cattedrale, e si sofferma sull’illustrazione dei simboli e delle tradizioni legate alla Pasqua. Alla fine del percorso, i piccoli visitatori sono invitati a creare una decorazione pasquale sulla base delle informazioni che hanno appena imparato.

. La visita guidata si svolge tra le navate e nei sotterranei della cattedrale, e si sofferma sull’illustrazione dei simboli e delle tradizioni legate alla Pasqua. Alla fine del percorso, i piccoli visitatori sono invitati a creare una decorazione pasquale sulla base delle informazioni che hanno appena imparato. La Fondazione Arnaldo Pomodoro propone invece laboratori artistici e creativi per tutte le età, come “Fare una sfera”, dove si impara a modellare l’argilla e realizzare una semisfera, o “La colata di gesso”, dedicata ai bambini tra i 3 e gli 11 anni. Tramite queste attività, i bimbi avranno modo di allenare manualità e immaginazione, ma impareranno anche a conoscere le tecniche e lo sguardo d’artista del celebre Pomodoro.

Il Museo Civico di Storia Naturale offre ai piccoli paleontologi alle prime armi tante occasioni imparare divertendosi: le “Avventure di Babydino”, la “Caccia al tesoro” e i laboratori per scoprire i fossili, accompagneranno i piccoli Indiana Jones alla scoperta dell’affascinante mondo dei dinosauri.

L’Acquario Civico organizza “Il Gioco del Mare”, un’avventura a squadre tra coralli, animali marini e curiosità sullo stupefacente vita negli oceani. Il laboratorio è pensato per famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni e promette di trasformare i partecipanti in piccoli biologi.

Al Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo, ci si può immergere tra le invenzioni del celeberrimo genio rinascimentale con una visita-gioco interattiva sulla base del misterioso “uovo di Leonardo”.

7) Picnic al parco o fuori porta

Se il tempo è bello e le temperature sono gradevoli, il picnic a Pasqua e Pasquetta è un classico che piace sempre: si può organizzare un picnic in campagna, in spiaggia, nei pressi di un vigneto o anche tra le mura di casa, nel caso in cui il tempo non fosse dei migliori.

Basterà stendere dei teli, procurarsi dei cestini e organizzare un pranzo con tramezzini, succhi di frutta e dolcetti vari. Se siete della zona di Milano e volete andare non troppo lontano, potreste optare per il Parco di Monza, una città tranquilla a meno di un’ora dal capoluogo. Qui potrete visitare il parco recintato più grande d’Europa, visitare la Villa Reale, vedere gli animali della fattoria e l’autodromo.

Un’idea originale poi è quella proposta dal Castello delle Sorprese di Oleggio, sul Lago Maggiore, che dispone di ampie aree verdi e attrezzate perfette per un picnic di primavera in famiglia. E non solo: nei giorni del 5-6-12-13 aprile 2025, i bambini potranno partecipare a divertentissimi eventi sul tema di Harry Potter e delle Principesse Disney con spettacoli a tema e intrattenimenti per bambini di tutte le età.

8) Pasqua a Colmar e a Vienna in giro per mercatini

In alcune località non ci sono solo i mercatini di Natale, ma anche quelli di Pasqua. Il giorno di Pasquetta a Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia, si terrà la Fiera dell’Angelo, un grande mercatino pieno anche di migliaia di fiori e piante.

Per i bambini sono imperdibili anche i mercatini di Vienna, in Austria, e di Colmar, in Alsazia: vale la pena di organizzare un piccolo viaggio per i giorni di Pasqua con tutta la famiglia, per vivere un’esperienza indimenticabile.

A Vienna, girando per le bancarelle, i bambini potranno decorare uova e pan di zenzero, provare l’emozione di vedere da vicino pulcini e coniglietti, assaggiare le golosità tipiche. Colmar è una splendida località turistica rinomata anche per i festeggiamenti di primavera, con concerti, mostre d’arte e molto altro ancora, per grandi e piccini, in un’atmosfera davvero family friendly.

9) Visita alle bellezze d’Italia

Per una festa di Pasqua che unisca divertimento, aria aperta e cultura, sono imperdibili le destinazioni dei luoghi del FAI, aperti nei giorni delle feste per giochi e visite adatte a tutta la famiglia.

In giardini monumentali e parchi storici, grandi e piccini si godranno deliziosi picnic accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri, caccia alle uova, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate, a contatto con la natura e con l’arte, in luoghi unici che rendono indimenticabili i momenti di svago.

E se nei giorni di Pasqua il tempo fosse brutto?

Ci si può divertire con i bambini in molti altri modi:

andando al cinema e poi scegliendo un locale con area giochi

portandoli per la prima volta a uno spettacolo teatrale

organizzando in casa un teatro dei burattini

preparando un dolce al cioccolato con gli avanzi dell’uovo

visitando il centro storico della propria città con merenda in un bar storico

invitando gli amici per un karaoke domestico

In sintesi I giorni di Pasqua possono essere davvero indimenticabili: gite nei castelli, mini-crociere, weekend alle terme o in agriturismo attendono bimbi e genitori. E se il tempo fosse brutto? Largo a cinema e teatri, musei per bambini e ragazzi o merende in casa con gli amichetti.

