Mensole in alto, vasi sospesi, cancelletti e un'attenta pulizia degli spazi esterni sono buone strategie per tenere i bambini al sicuro da piante che possono risultare velenose o tossiche.

Decorazioni di Halloween fai da te per la casa: 7 idee da realizzare con i bambini e non solo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Pothos, spatifillo, ficus… Sono tante le piante presenti normalmente in appartamento che possono costituire un pericolo per i bambini. Ci sono però diverse strategie a prova di bimbo per rendere sicura la casa.

È quindi consigliabile spostare specie ricadenti o di media taglia, come Pothos, Filodendri e Spatifilli, su librerie, mobili alti o mensole fuori dalla portata dei più piccoli.

Nel caso in cui si riscontri la presenza in casa o in giardino di una delle specie inserite tra quelle a rischio, non è necessario disfarsene drasticamente. Nella maggior parte dei casi è sufficiente modificare la disposizione del verde domestico e adottare alcune strategie di gestione degli spazi.

Se si sospetta che il bambino abbia masticato o ingerito parti di una pianta a rischio , bisogna mantenere la calma e seguire questi passi fondamentali:

Le conseguenze dell’esposizione a una pianta velenosa possono essere molto diverse a seconda della specie coinvolta , della parte della pianta con cui si è entrati in contatto, della quantità ingerita e dell’età del bambino. Nella maggior parte dei casi gli incidenti domestici provocano sintomi lievi, ma alcune piante contengono sostanze in grado di causare intossicazioni anche gravi. In questo caso, la prontezza d’azione può fare la differenza.

Molte delle piante verdi più amate condividono lo stesso meccanismo di difesa: i cristalli di ossalato di calcio , microscopici aghi che causano un forte e immediato dolore al contatto con le mucose , agendo fortunatamente da “deterrente” naturale prima che il bambino ne ingerisca grandi quantità. Tra quelle a cui prestare attenzione ci sono:

Nei primi anni di vita l’esplorazione infantile passa inevitabilmente attraverso le mani e la bocca . Diventa quindi fondamentale riconoscere le specie a rischio e adottare semplici precauzioni. Creare un ambiente domestico sicuro non significa rinunciare al verde, ma fare scelte consapevoli per proteggere la salute dei più piccoli senza ansie.

Non tutte le piante sono adatte a convivere con i bambini piccoli. Molte specie ornamentali diffuse in appartamenti, terrazzi e giardini contengono sostanze tossiche che, se ingerite o semplicemente toccate, causano irritazioni, disturbi gastrointestinali o reazioni più gravi.

Gli Specialisti Rispondono

Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500. »

Gli Specialisti Rispondono

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali). »

Gli Specialisti Rispondono

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »

Gli Specialisti Rispondono

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »