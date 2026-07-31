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Non tutte le piante sono adatte a convivere con i bambini piccoli. Molte specie ornamentali diffuse in appartamenti, terrazzi e giardini contengono sostanze tossiche che, se ingerite o semplicemente toccate, causano irritazioni, disturbi gastrointestinali o reazioni più gravi.
Nei primi anni di vita l’esplorazione infantile passa inevitabilmente attraverso le mani e la bocca. Diventa quindi fondamentale riconoscere le specie a rischio e adottare semplici precauzioni. Creare un ambiente domestico sicuro non significa rinunciare al verde, ma fare scelte consapevoli per proteggere la salute dei più piccoli senza ansie.
Piante velenose
Il termine “piante velenose” identifica quelle specie che contengono principi attivi capaci di provocare effetti nocivi sull’organismo anche a fronte di una minima esposizione o ingestione.
Ecco la mappa delle specie ornamentali più comuni a cui prestare massima attenzione, divise per ambiente.
Le piante d’appartamento
Molte delle piante verdi più amate condividono lo stesso meccanismo di difesa: i cristalli di ossalato di calcio, microscopici aghi che causano un forte e immediato dolore al contatto con le mucose, agendo fortunatamente da “deterrente” naturale prima che il bambino ne ingerisca grandi quantità. Tra quelle a cui prestare attenzione ci sono:
- dieffenbachia (Dieffenbachia spp.): tra le più pericolose in casa. Il contatto o la masticazione provocano immediato e intenso bruciore alla bocca, grave gonfiore di lingua e labbra, ipersalivazione e seria difficoltà a deglutire
- pothos (Epipremnum aureum) e spatifillo (Spathiphyllum spp.): presenti in quasi ogni abitazione, causano forti irritazioni localizzate a bocca e gola, dolore orale e bruciore se masticati
- filodendro (Philodendron spp.): apprezzatissimo per il fogliame, se ingerito provoca infiammazione acuta del cavo orale, dolore e gonfiore
- ficus (Ficus benjamina e altre specie): il vero pericolo risiede nel lattice bianco che fuoriesce in caso di rottura delle foglie. Questa linfa è fortemente irritante per la pelle e per gli occhi; l’ingestione delle foglie causa invece vomito e diarrea
- stella di Natale (Euphorbia pulcherrima): spesso demonizzata, è in realtà meno pericolosa del previsto. Il suo lattice può irritare cute e congiuntive, e l’ingestione provoca lievi disturbi gastrici; gli avvelenamenti gravi sono comunque estremamente rari.
I pericoli in giardino e sul terrazzo
All’esterno si trovano le specie con il potenziale di tossicità sistemica (ovvero che colpisce organi vitali) più elevato. Tra le piante potenzialmente “pericolose” ci sono:
- oleandro (Nerium oleander): è in assoluto una delle piante ornamentali più tossiche. Ogni sua parte (foglie, fiori, rami) contiene glicosidi cardioattivi. L’ingestione anche di piccole quantità può provocare gravi e pericolose alterazioni del ritmo cardiaco
- ciclamino (Cyclamen spp.): molto comune sui balconi in autunno e inverno. La massima concentrazione di tossine si trova nel tubero (la radice a bulbo): se ingerito, causa nausea violenta, vomito e diarrea
- ortensia (Hydrangea spp.): coltivata in vaso o in piena terra, contiene composti che liberano cianuro durante la digestione, provocando vomito, dolori addominali e letargia
- tasso (Taxus baccata) e ricino (Ricinus communis): sono definiti “killer silenziosi” del giardino. Le bacche rosse del tasso (o meglio, il seme interno) e i semi del ricino contengono tossine potentissime. La loro presenza va tassativamente evitata negli spazi frequentati da bambini piccoli.
Conseguenze dell’esposizione a una pianta velenosa
Le conseguenze dell’esposizione a una pianta velenosa possono essere molto diverse a seconda della specie coinvolta, della parte della pianta con cui si è entrati in contatto, della quantità ingerita e dell’età del bambino. Nella maggior parte dei casi gli incidenti domestici provocano sintomi lievi, ma alcune piante contengono sostanze in grado di causare intossicazioni anche gravi. In questo caso, la prontezza d’azione può fare la differenza.
I sintomi a cui prestare attenzione
I segnali di intossicazione si dividono principalmente in tre categorie:
- effetti gastrointestinali e orali (i più comuni): bruciore e irritazione immediata della bocca, gonfiore di labbra e lingua, nausea, vomito, dolori addominali e diarrea
- reazioni cutanee e oculari: arrossamento, prurito, bruciore o dermatiti causati dal contatto diretto con la linfa o il lattice di piante come Ficus o Stella di Natale
- sintomi sistemici gravi (rari): in caso di ingestione di piante altamente tossiche (come oleandro, tasso o ricino) possono comparire sonnolenza marcata, convulsioni, difficoltà respiratorie, alterazioni del ritmo cardiaco o perdita di coscienza.
Cosa fare
Se si sospetta che il bambino abbia masticato o ingerito parti di una pianta a rischio, bisogna mantenere la calma e seguire questi passi fondamentali:
- rimuovere delicatamente i residui visibili di foglie, bacche o fiori senza spingere le dita troppo in profondità
- lavare la bocca, il viso o le mani del bambino con acqua fresca per eliminare i residui di linfa irritante
- scattare una foto chiara delle foglie e dei dettagli della pianta. Se bisogna recarsi al Pronto Soccorso, meglio portare con sè un campione (un rametto o una foglia)
- contattare immediatamente un Centro Antiveleni (CAV) o il pediatra anche se il bambino non presenta alcun sintomo.
Cosa NON fare assolutamente
Ci sono anche alcuni comportamenti da evitare per non peggiorare la situazione:
- non provocare il vomito: se la pianta contiene sostanze corrosive o irritanti, il vomito rischia di lesionare l’esofago e le mucose una seconda volta
- evitare di somministrare latte, acqua o rimedi casalinghi perché potrebbero accelerare l’assorbimento delle tossine nello stomaco.
Cosa fare se queste piante sono già presenti in casa
Nel caso in cui si riscontri la presenza in casa o in giardino di una delle specie inserite tra quelle a rischio, non è necessario disfarsene drasticamente. Nella maggior parte dei casi è sufficiente modificare la disposizione del verde domestico e adottare alcune strategie di gestione degli spazi.
Sfruttare l’altezza
Il metodo più immediato per proteggere i bambini consiste nel rendere le piante fisicamente inaccessibili.
È quindi consigliabile spostare specie ricadenti o di media taglia, come Pothos, Filodendri e Spatifilli, su librerie, mobili alti o mensole fuori dalla portata dei più piccoli.
L’utilizzo di vasi sospesi a soffitto o a parete rappresenta un’ottima soluzione d’arredo che permette di mantenere il fogliame ben lontano dall’altezza di bambini che gattonano o muovono i primi passi.
Creare barriere fisiche
Per le piante di grandi dimensioni posizionate a pavimento (come alcune varietà di Ficus), che non possono essere sollevate, si può optare per l’isolamento, ad esempio si possono collocare i vasi dietro elementi d’arredo pesanti o difficili da aggirare, riducendo l’accessibilità visiva e fisica alla pianta.
Se il verde domestico è concentrato in un unico punto del soggiorno o sul terrazzo, l’area può essere delimitata temporaneamente tramite i comuni cancelletti di protezione per l’infanzia.
Gestire i rischi negli spazi esterni
In giardino o sul balcone la supervisione costante può risultare più complessa, motivo per cui la prevenzione deve essere rigorosa. È importante raccogliere tempestivamente da terra foglie secche, fiori caduti o bacche, poiché i tessuti vegetali mantengono la loro tossicità anche dopo il distacco dalla pianta.
Per specie ad alto rischio sistemico o cardiaco, come l’oleandro, il tasso o il ricino, la raccomandazione principale è la rimozione temporanea o la sostituzione della pianta negli spazi direttamente frequentati da bambini in tenera età.