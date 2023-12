La corsa ai regali di Natale per bambini è sempre molto impegnativa, ma lo è altrettanto la scelta dei regali di Natale per la gravidanza e per gli adulti, dedicati alle donne incinte, alle mamme e ai papà. Individuare l’idea regalo perfetta può far nascere qualche dubbio, ma basta tenere presenti le esigenze del destinatario o della destinataria del dono e focalizzarsi sulle sue passioni per colpire nel segno e mettere sotto l’albero un regalo che risulti davvero gradito.

Ecco una selezione delle migliori idee regalo da comprare su Amazon, da cui poter prendere spunto per gli acquisti natalizi di questi ultimi giorni, se non si sa ancora cosa regalare per Natale alle donne in gravidanza, alle mamme e ai papà.

Regali di Natale per donne incinte

I regali di Natale per le donne in gravidanza mirano, prima di tutto, a rendere quanto più possibile serena la dolce attesa delle future mamme. Una delle idee più quotate è il cuscino gravidanza, su cui potersi riposare comodamente senza fare peso sul pancione. Si tratta di un cuscino multifunzionale, con federa in 100% cotone, e tornerà utile alla neomamma anche dopo il parto.

Niimo, Cuscino Gravidanza. Prezzo: 35,99€

Molto carina l’idea del diario di gravidanza, una sorta di diario personale su cui la donna incinta può prendere appunti e scrivere le proprie impressioni circa l’incredibile viaggio verso la maternità.

Mesdemoiselles, Aurélie Gastex, Il diario dei miei nove mesi. Prezzo: 23,75€

Tante future mamme non possono farne a meno perché considerano questo accessorio un simbolo portafortuna e di buon auspicio. Ci riferiamo alla collana chiama angeli, secondo la tradizione capace di attirare energie positive sul pancione e utile anche a calmare il bambino facendogli sentire il contatto con la sua mamma ogni volta che il pendente si muove.

SAGA Gioielli, Collana Chiama Angeli Gravidanza. Prezzo: 19,90€

Sono sempre molto gradite le creme corpo da usare in gravidanza contro le smagliature. Su Amazon è disponibile questo kit di Mama Mio, brand specifico per le donne in dolce attesa, contenente il famoso burro corpo idratante, nutriente ed elasticizzante declinato in diverse varianti.

Mama Mio, Tubby Rub Trio Set. Prezzo: 45,41€

Mustela firma questa borsa per la mamma in edizione limitata pensata per le prime passeggiate con i bimbi e per le prime trasferte fuori casa. Proposta in questo elegante punto di grigio, è ricca di tasche e scomparti funzionali e contiene una discreta fornitura di prodotti bimbo Mustela.

Mustela, Borsa da passeggio grigia edizione limitata. Prezzo: 53,30€

Per la futura mamma che ama bere infusi e tisane, non c’è niente di meglio del Cofanetto Infusi Bio Maternità di Origeens. Molte tisane non possono essere bevute in gravidanza, ma scegliendo i prodotti giusti non è necessario privarsi di questo rituale.

Origeens, Cofanetto Infusi Bio Maternità. Prezzo: 26,97€

Idee regalo per la mamma

Tutte le mamme meritano di ricevere un regalo speciale per Natale, un oggetto che le premi e che le aiuti a coccolarsi di tanto in tanto. Tra i regali di Natale per le mamme più acquistati su Amazon, non a caso, spiccano i dispositivi Foreo per la cura della pelle. Bear Mini è un bestseller del brand: compatto e facile da utilizzare, è un prezioso alleato per la skincare routine.

Foreo, Bear Mini. Prezzo: 143,40€

Per le mamme fashion, appassionate di moda, una buona idea è puntare sugli accessori. Con una bella sciarpa in cashmere, per esempio, si va sul sicuro.

Dalle Piane Cashmere, Sciarpa in misto cashmere. Prezzo: 41,99€

Lo stesso dicasi per i bijoux. Swarovski firma una vasta collezione di bracciali, collane e orecchini. Su Amazon si trovano spesso in offerta molti set come quello della linea Constella composto da collana e orecchini abbinati.

Swarovski, Constella Set Collana e Orecchini. Prezzo: 121,34€

Non mancano le idee regalo per le mamme a tema tecnologia. Amazon Eco Show 10 è perfetto per chi è sempre di corsa e ha bisogno di un aiuto in più per controllare le varie stanze della casa quando non è presente, per programmare l’avvio dei vari elettrodomestici, l’accensione delle luci e, perché no, per farsi leggere qualcosa o farsi supportare nella preparazione di qualche ricetta.

Amazon, Eco Show 10. Prezzo: 189,99€

Tra i regali di Natale per adulti più venduti di sempre si distingue il Kindle. Per la mamma che ama leggere, consigliamo questo e-reader leggerissimo, pratico anche da portare in borsa.

Kindle, Paperwhite 16 GB. Prezzo: 169,99€

Se il budget a disposizione è più basso, Yankee Candle propone una serie di interessanti cofanetti natalizi contenenti le sue famosissime candele profumate. Da regalare (o da regalarsi) per creare in casa un’atmosfera suggestiva, accogliente e avvolgente in prossimità del Natale.

Yankee Candle, Set Regalo 12 Candele Votive Profumate. Prezzo: 45,13€

Idee regalo per i papà

Cosa regalare ai papà per Natale? Può essere complicato, specialmente se ci si approccia a uomini che hanno già tutto (o quasi). Per un regalo emozionante e diverso dal solito, niente è meglio dei regali di Natale per papà fai da te, realizzati dai bambini se abbastanza grandi per potersi cimentare con il DIY, ovviamente aiutati dalle mamme.

In alternativa, se sono semplicemente i genitori a scambiarsi i regali, i regali per i papà disponibili su Amazon soddisfano davvero qualsiasi tipo di esigenza.

Braun firma un’infinità di tools per la cura della barba tra rasoi e regolabarba di precisione.

Braun, Series 9 Rasoio Elettrico Barba. Prezzo: 89,99€

Per il papà modaiolo meglio dirottarsi sull’acquisto di accessori fashion come una bella cintura o un portafoglio in pelle. Tanti i brand disponibili su Amazon, tra cui Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Portafoglio Uomo. Prezzo: 55,49€

Tra le idee regalo per i papà più quotate resistono anche i bracciali in acciaio. La collezione Breil è molto vasta e include diversi modelli, adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche.

Breil, Collezione Joint Bracciale Uomo. Prezzo: 79,90€

Se il papà colleziona orologi ed è un po’ disordinato, meglio andargli incontro e aiutarlo nell’organizzazione dei suoi “tesori” con una scatola porta orologi. Le più eleganti in assoluto sono quelle in pelle, dotate di tanti scomparti e cassetti.

Rothwell, Scatola porta orologi in pelle a 10 scomparti con cassetto. Prezzo: 129,95€

Un altro ambito molto interessante è quello food & wine. Il papà appassionato di vini, per esempio, gradirà sicuramente moltissimo un set di apribottiglie di ultima generazione.

COAO, Set Regalo Apribottiglie. Prezzo: 59,99€

Concludiamo, infine, con un regalo di Natale per adulti evergreen che torna sempre utile alle mamme come ai papà. Stiamo parlando dell’agenda per il nuovo anno, su cui segnare appuntamenti e scadenze. Su Amazon le più vendute, e spesso anche in offerta, sono le iconiche Moleskine.

Moleskine, Agenda Giornaliera 12 Mesi 2024. Prezzo: 25,70€

In copertina foto di Elina Fairytale via Pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***