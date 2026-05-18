19 maggio Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano: un gesto salvavita che unisce mamme e neonati

Il latte materno non è semplicemente un alimento, ma una vera e propria risorsa terapeutica insostituibile. In un’epoca in cui la medicina perinatale ha raggiunto livelli di eccellenza straordinari, questo prezioso fluido continua a rappresentare lo standard d’oro per la sopravvivenza e lo sviluppo dei neonati, in particolare di quelli prematuri o affetti da gravi patologie.

Quando il latte della propria madre non è disponibile, entrano in gioco le Banche del Latte Umano Donato (BLUD): strutture d’eccellenza che operano come un ponte solidale tra la generosità di una mamma e il bisogno vitale di un piccolo guerriero in terapia intensiva.

A confermare l’importanza di questa pratica, il 2024 ha segnato una svolta storica. Il Parlamento europeo ha ufficialmente classificato il latte umano donato come “sostanza di origine umana” (SoHO), equiparandolo a un tessuto e non più a un semplice alimento o farmaco. Entro il 7 agosto 2027, tutte le BLUD europee dovranno adeguarsi a questo nuovo regolamento, elevando ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità.

In occasione della Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano del 19 maggio, l’Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) hanno voluto tracciare un bilancio, evidenziando come questo atto generi un circolo virtuoso di benefici che coinvolge l’intera società.

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I benefici per la mamma donatrice

Donare il proprio latte è un gesto che fa bene non solo a chi lo riceve, ma anche a chi lo offre. Dal punto di vista psicologico ed emotivo, sapere di contribuire attivamente alla salute e alla sopravvivenza di neonati fragili ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) regala una profonda gratificazione.

Aumenta l’autostima della madre, ne rafforza il legame con la comunità e colora di un significato sociale profondo l’esperienza della maternità.

Esistono tuttavia anche importanti risvolti fisiologici. L’estrazione regolare del latte stimola la produzione lattea attraverso meccanismi neuroendocrini che regolano gli ormoni della prolattina e dell’ossitocina.

Nelle prime settimane dopo il parto, questo aiuta a stabilizzare l’allattamento e permette di gestire al meglio un’eventuale iperproduzione, riducendo drasticamente il rischio di dolorosi ingorghi mammari o mastiti. Inoltre, le mamme che si rivolgono alle BLUD beneficiano di un supporto educativo qualificato da parte di esperti, migliorando la consapevolezza della propria salute e di quella del bambino.

Un farmaco salvavita per i neonati prematuri e a termine

Per i piccoli riceventi, il latte umano donato è un vero e proprio salvavita. Scientificamente è dimostrato che riduce in modo significativo l’incidenza dell’enterocolite necrotizzante (NEC), una patologia intestinale gravissima e tra le principali cause di mortalità nei neonati di peso molto basso. Il latte donato migliora la tolleranza alimentare, accelera lo sviluppo del sistema immunitario e riduce le infezioni ospedaliere. Gli studi a lungo termine evidenziano inoltre benefici sul neurosviluppo, con migliori performance cognitive e motorie nella crescita.

Anche per i neonati a termine, che per problemi temporanei della madre non possono essere allattati al seno nei primi giorni, il latte delle BLUD costituisce la migliore alternativa possibile al latte artificiale, garantendo una partenza ottimale nella vita.

Il supporto emotivo alle madri riceventi

Spesso si sottovaluta l’impatto psicologico sulle madri dei bambini ricoverati. Quando una donna si trova nell’impossibilità fisica o emotiva di allattare il proprio figlio a causa di un parto fortemente prematuro o di un trauma, subentrano forti sensi di colpa, frustrazione e inadeguatezza.

Sapere che il proprio bimbo può comunque ricevere latte umano, sicuro e controllato, allevia l’ansia materna. Questo sostegno temporaneo funge da “paracadute” emotivo, permettendo alla madre di ritrovare la serenità necessaria per avviare, non appena possibile, il proprio allattamento personalizzato.

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L’impatto economico e sociale sul sistema sanitario

La donazione del latte crea una fitta rete di solidarietà che unisce famiglie, medici e infermieri, promuovendo una cultura della cura reciproca. Ma oltre all’indiscusso valore etico, questo modello ha un impatto economico virtuoso sulla sanità pubblica.

L’uso del latte umano riduce le complicanze cliniche dei neonati e, di conseguenza, accorcia i tempi di degenza nei reparti di terapia intensiva. Meno giorni di ricovero e meno cure post-dimissione si traducono in un risparmio economico rilevante per il sistema sanitario, che può così reinvestire risorse nel potenziamento dei servizi.

“La donazione di latte materno è un gesto semplice ma di straordinaria efficacia, capace di generare benefici a più livelli: biologico, psicologico e sociale,” ha spiegato il Dott. Guido Moro, Presidente AIBLUD. “Sostenere questa pratica significa investire sulla salute dei più vulnerabili e rafforzare una rete di medicina umana e condivisa”.

Realizzare una rete capillare per azzerare le disuguaglianze

L’Italia è un’eccellenza in questo campo: con le sue 44 Banche del Latte si posiziona tra i primi tre Paesi europei. Tuttavia, la distribuzione sul territorio non è ancora omogenea e la disponibilità va potenziata per garantire a tutti i neonati lo stesso diritto alla salute.

La sfida del prossimo futuro è legata proprio alla nuova normativa europea. “Auspichiamo che l’adeguamento legislativo sia l’occasione per creare reti organizzate tra le BLUD su scala regionale e nazionale,” ha concluso il Prof. Massimo Agosti, Presidente della SIN. “Una gestione coordinata dei flussi di latte renderà l’accesso più semplice e omogeneo, riducendo le attuali disuguaglianze e garantendo a ogni neonato le stesse possibilità fin dalla nascita”.

In breve La donazione del latte materno è un gesto salvavita fondamentale per i neonati prematuri e fragili, per i quali rappresenta una vera e propria risorsa terapeutica contro gravi patologie. Raccolto dalle Banche del Latte (BLUD) e tutelato dalle nuove normative europee, questo dono offre straordinari benefici biologici e psicologici sia a chi lo riceve sia a chi lo dona, promuovendo una cultura di solidarietà che abbatte le disuguaglianze e protegge la salute dei più piccoli.