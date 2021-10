A Halloween tutti nei parchi divertimento

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, dai bambini e anche dagli adulti di tutte le età: quello con le streghe, i vampiri e i fantasmi, protagonisti indiscussi della notte di Halloween. Quale miglior modo di festeggiare il periodo infestato se non con una giornata in famiglia all’insegna dell’allegria e del buon umore? I parchi divertimento più famosi d’Italia, per l’occasione, si sono travestiti a tema. Tutti i parchi seguono le norme anti-Covid ma il divertimento è assicurato lo stesso.

Leolandia, a Capriate San Gervasio (Bg)

Tanta atmosfera … e nemmeno un briciolo di paura! Leolandia, il regno della fantasia alle porte di Milano, fa vivere ai bambini e alle loro famiglie tutta la magia e il sapore (con le proposte dello street food) di Halloween, senza mai spaventarli. Per festeggiare il 50° anniversario del parco, anche tante novità, come L’Accademia dei Vampiri, il musical che, tra effetti speciali e mille acrobazie, insegna ai bambini come si diventa dei veri vampiri. Imperdibile l’HalLEOween Town, l’unica città del far west infestata dai fantasmi, che non perderanno l’occasione di fare qualche divertente scherzetto. Risate assicurate anche al Festival delle Scope Magiche, con le spassosissime lezioni dell’accademia di volo. Prevista anche una super promozione: acquistando un biglietto per il periodo di Halloween si ha diritto a un secondo ingresso al parco da utilizzare durante il Natale Incantato, che comincerà dal 13 novembre.

Mirabilandia, a Ravenna

A Mirabilandia, il parco divertimenti per tutta la famiglia, va in scena la festa di Halloween più grande d’Italia, perfetta per grandi e piccoli. I tunnel speciali piaceranno ai bambini amanti dei personaggi incantati e dei colori, che al loro interno potranno compiere un viaggio avventuroso e misterioso. I più coraggiosi, invece, non possono perdersi i tunnel horror, fatti apposta per risvegliare le paure più recondite. L’avventura continua nel laBRIVInto stregato, un cammino popolato da magiche e stregate creature, nel Circobaleno, dove ad aspettare le famiglie c’è un arcobaleno di creature variopint, in Ho perso Dante, un simpatico viaggio fra divertenti personaggi della Divina Commedia e non solo. Senza dimenticare gli show a tema Halloween.

Gardaland a Castelnuovo del Garda (Vr)

In questo periodo, strane creature popolano Gardaland, il parco divertimenti sul lago di Garda, che per l’occasione si è colorato di nero e arancio, proprio come amano turccarsi i bambini. Zucche, vampiri, streghe, pipistrelli, fantasmi ed esseri imprecisati aspettano grandi e bambini per catapultarli nell’atmosfera magica di Halloween. Oltre agli incredibili allestimenti a tema, in programma tanti appuntamenti imperdibili. Mostruosi e divertentissimi show accompagneranno i visitatori durante tutta la giornata. I più coraggiosi non possono perdersi, venerdì 29, dalle 17 alle 22, il venerdì da Paura, con show da brividi, tematizzazioni spaventose, agghiaccianti parate interattive.

