8 Bomboniere fai da te eleganti ed economiche per il battesimo (da copiare subito)

A cura di Serena Porchera Pubblicato il 19/05/2026 Aggiornato il 19/05/2026

Una piantina di cui prendersi cura, una spilletta personalizzata o le impronte delle manine del bimbo tra le idee più belle da omaggiare agli ospiti di un battesimo.

sacchetti semini bomboniera

Regalare una bomboniera per il battesimo di un bambino è sicuramente un gesto dolce e molto apprezzato. A maggior ragione se si realizza in casa, invece di acquistarla online, per rendere l’evento ancora più unico e indimenticabile.

1) Sacchetti decorati con Fimo

I sacchettini di tulle riempiti di confetti sono la soluzione più semplice ma non per questo banale: basterà chiuderli con clip fatte a mano personalizzate per ottenere un bellissimo risultato.

blue bag with confetti and decoration of a cradle shape

Occorrente

  • dischi di tulle
  • confetti
  • Fimo di più colori
  • sacchettini del colore, del materiale e della forma preferiti
  • cartoncini tag
  • nastrini per chiudere i sacchetti

Procedimento

  1. Posizionare i confetti (5 per ogni sacchetto) al centro di tre dischi di tulle sovrapposti e poi inserirli nel sacchetto.
  2. Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e metterli nei sacchettini.
  3. Chiudere con i nastrini colorati.
  4. Realizzare delle decorazioni con il Fimo, per esempio dei ciucci, delle carrozzine, dei fiori, dei cuori e, una volta indurite, attaccarle sul sacchetto dei confetti con i nastrini.

2) Piantine da curare

Ricca di simbolismo, la piantina grassa da far crescere con cura è un regalo bello e utile.

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Occorrente

  • piantine di vario tipo
  • terriccio
  • vasetti piccoli in materiale biodegradabile
  • carta crespa
  • fiocchi e nastrini
  • cartoncini tag

Procedimento

  1. Ricoprire i vasetti con carta crespa e fiocchi, quindi riempiteli con del terriccio e aggiungete le piantine.
  2. Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e una frase significativa, come “prenditi cura di me”, “aiutami a crescere” e così via.
  3. Attaccare i cartoncini ai vasetti aiutandosi con un nastrino.

3) Impronte delle manine

Un pensiero tenero e romantico, oltre che un bellissimo ricordo da conservare per sempre: manine e piedini del piccolo, impressi nella plastilina.

Baby footprint and handprint on clay mold plaque To remember in the future how small the baby was. cheerful childhood celebration event- Baby DIY keepsake to keep forever

Occorrente

  • plastilina
  • gesso in polvere
  • acqua
  • pennarelli
  • colori acrilici

Procedimento

  1. Fare il calco della manina del bambino utilizzando la plastilina e lasciare indurire.
  2. Mescolare acqua e gesso, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del gesso e versare la soluzione ottenuta nel calco. È possibile anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale per ottenere una gradevole profumazione.
  3. Una volta che l’impronta è solidificata, scartavetrare la superficie con la carta vetrata e infine colorarla e decorarla a piacere con pennarelli e colori acrilici.
  4. Infine, procedere con la confezione: si può scegliere fra sacchetti trasparenti o colorati, scatoline, borsine. L’ideale è accompagnare la bomboniera a un sacchettino di confetti e tag con nome del piccolo e data del battesimo.

4) Biberon con confetti

Semplicissimo ma molto simpatico, il biberon porta confetti è la bomboniera perfetta: evocativa, tenera, colorata e perfettamente a tema!

Favor in the form of child bottles filled with candies for the guest attending the boy baptism

Occorrente

  • mini biberon di plastica
  • cartoncino colorato
  • nastrini colorati
  • confetti colorati
  • tulle

Procedimento

  1. Realizzate con il cartoncino colorato dei bigliettini da legare con il nastrino ad ogni mini biberon.
  2. All’interno del biberon inserite il tulle e i confetti stando attenti a scegliere dei colori che si abbinino con il tema della festa.

5) Saponette profumate fatte in casa

Chi ama l’arte del fai da te e ha un po’ di tempo a disposizione, troverà questa idea regalo davvero meravigliosa: naturali, ricche di oli essenziali e dalle forme più diverse, le saponette homemade sono un pensiero originale oltre che molto utile.

saponette fai da te per battesimo

Occorrente

  • panetto di glicerina trasparente
  • polvere opacizzante
  • stampi per saponi
  • coloranti naturali per saponi
  • pennelli
  • 2 pentolini per sciogliere a bagnomaria
  • oli essenziali profumati
  • amido di mais (facoltativo)

Procedimento

  1. Tagliare una fetta di circa 150 g dal panetto di glicerina, ridurla a pezzetti e porla in un pentolino.
  2. Aggiungere un cucchiaino raso di opacizzante per un effetto a tinta piena.
  3. Incorporare il colorante (circa un cucchiaio) cercando di eliminare tutti i grumi.
  4. Aggiungere una ventina di gocce circa di olio essenziale per rendere profumata la saponetta.
  5. Sciogliere a bagnomaria, a fuoco bassissimo, tutti gli ingredienti per pochi minuti, in modo da far sciogliere completamente la glicerina.
  6. Colare la glicerina negli stampi prima che arrivi a ebollizione.
  7. Lasciare raffreddare completamente prima di sformare le saponette e confezionarle a piacere.

Per rendere più liscia e vellutata la consistenza della saponetta si può utilizzare l’amido di mais (circa 1-2 cucchiaini per ogni 100 g di sapone): mescolarlo con acqua fredda evitando che si formino grumi, quindi versarlo nella glicerina fusa e mescolare finché non si ottiene una consistenza omogenea. L’amido di mais ha anche il pregio di rendere la saponetta più delicata e morbida sulla pelle.

6) Segnalibri dipinti

Sono sempre graditi e facilissimi da realizzare: basta inventare un bellissimo disegno e sbizzarrirsi a colorarlo.

segnalibro per battesimo

Occorrente

  • cartoncini
  • pennello a punta fine
  • acquerelli o tempere
  • matita
  • cordoncini
  • perforatrice per carta

Procedimento

  1. Ritagliare i cartoncini per ottenere i segnalibri
  2. Forarli in cima per far passare il cordoncino.
  3. Disegnare a matita un soggetto a piacere e colorarlo con acquarelli e acrilici.
  4. Dopo aver lasciato asciugare completamente, inserire il cordoncino nell’apposito forellino.

Sul retro, si può aggiungere una bellissima citazione o una frase emozionante per rendere ancor più indimenticabile un evento così speciale.

7) Sacchettini con semi da piantare

Un’alternativa alla piantina in vaso già pronta, sono i sacchettini con i semi: si possono scegliere piante a fioritura estiva, in modo che siano adatte alla stagione.

sacchetti semini bomboniera

Occorrente

  • semi di varie piantine (ad esempio lavanda, erbe aromatiche come basilico o salvia, gigli)
  • sacchettini di iuta
  • cartoncini per tag

Procedimento

  1. Riempire i sacchettini con i semini.
  2. Compilare i tag con il nome del bimbo e la data del battesimo; sul retro, scrivere qualche breve indicazione sulle regole di coltivazione della piantina.

8) Spillette decorate

Largo alla fantasia e ai colori: in questo fai da te la decorazione è tutto!

spilletta da dipingere per battesimo

Occorrente

  • spillette bianche
  • pennelli a punta fine
  • smalti colorati
  • scatoline di carta

Procedimento

  1. Proteggere il tavolo da lavoro con un cartone o un foglio di plastica rigida.
  2. Decorare le spille a piacere con gli smalti colorati.
  3. Usare le spillette per chiudere le scatoline, aggiungendo all’interno i confetti racchiusi nel tulle.
 
 
 

In breve

In occasione della nascita di un bimbo o del battesimo, si possono confezionare cadeau davvero simpatici e originali: mini biberon, segnalibri coloratissimi, saponette homemade sono solo alcune delle idee più belle da copiare.

 

 

 

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