8 Bomboniere fai da te eleganti ed economiche per il battesimo (da copiare subito)

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Regalare una bomboniera per il battesimo di un bambino è sicuramente un gesto dolce e molto apprezzato. A maggior ragione se si realizza in casa, invece di acquistarla online, per rendere l’evento ancora più unico e indimenticabile.
1) Sacchetti decorati con Fimo
I sacchettini di tulle riempiti di confetti sono la soluzione più semplice ma non per questo banale: basterà chiuderli con clip fatte a mano personalizzate per ottenere un bellissimo risultato.
Occorrente
- dischi di tulle
- confetti
- Fimo di più colori
- sacchettini del colore, del materiale e della forma preferiti
- cartoncini tag
- nastrini per chiudere i sacchetti
Procedimento
- Posizionare i confetti (5 per ogni sacchetto) al centro di tre dischi di tulle sovrapposti e poi inserirli nel sacchetto.
- Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e metterli nei sacchettini.
- Chiudere con i nastrini colorati.
- Realizzare delle decorazioni con il Fimo, per esempio dei ciucci, delle carrozzine, dei fiori, dei cuori e, una volta indurite, attaccarle sul sacchetto dei confetti con i nastrini.
2) Piantine da curare
Ricca di simbolismo, la piantina grassa da far crescere con cura è un regalo bello e utile.
Occorrente
- piantine di vario tipo
- terriccio
- vasetti piccoli in materiale biodegradabile
- carta crespa
- fiocchi e nastrini
- cartoncini tag
Procedimento
- Ricoprire i vasetti con carta crespa e fiocchi, quindi riempiteli con del terriccio e aggiungete le piantine.
- Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e una frase significativa, come “prenditi cura di me”, “aiutami a crescere” e così via.
- Attaccare i cartoncini ai vasetti aiutandosi con un nastrino.
3) Impronte delle manine
Un pensiero tenero e romantico, oltre che un bellissimo ricordo da conservare per sempre: manine e piedini del piccolo, impressi nella plastilina.
Occorrente
- plastilina
- gesso in polvere
- acqua
- pennarelli
- colori acrilici
Procedimento
- Fare il calco della manina del bambino utilizzando la plastilina e lasciare indurire.
- Mescolare acqua e gesso, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del gesso e versare la soluzione ottenuta nel calco. È possibile anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale per ottenere una gradevole profumazione.
- Una volta che l’impronta è solidificata, scartavetrare la superficie con la carta vetrata e infine colorarla e decorarla a piacere con pennarelli e colori acrilici.
- Infine, procedere con la confezione: si può scegliere fra sacchetti trasparenti o colorati, scatoline, borsine. L’ideale è accompagnare la bomboniera a un sacchettino di confetti e tag con nome del piccolo e data del battesimo.
4) Biberon con confetti
Semplicissimo ma molto simpatico, il biberon porta confetti è la bomboniera perfetta: evocativa, tenera, colorata e perfettamente a tema!
Occorrente
- mini biberon di plastica
- cartoncino colorato
- nastrini colorati
- confetti colorati
- tulle
Procedimento
- Realizzate con il cartoncino colorato dei bigliettini da legare con il nastrino ad ogni mini biberon.
- All’interno del biberon inserite il tulle e i confetti stando attenti a scegliere dei colori che si abbinino con il tema della festa.
5) Saponette profumate fatte in casa
Chi ama l’arte del fai da te e ha un po’ di tempo a disposizione, troverà questa idea regalo davvero meravigliosa: naturali, ricche di oli essenziali e dalle forme più diverse, le saponette homemade sono un pensiero originale oltre che molto utile.
Occorrente
- panetto di glicerina trasparente
- polvere opacizzante
- stampi per saponi
- coloranti naturali per saponi
- pennelli
- 2 pentolini per sciogliere a bagnomaria
- oli essenziali profumati
- amido di mais (facoltativo)
Procedimento
- Tagliare una fetta di circa 150 g dal panetto di glicerina, ridurla a pezzetti e porla in un pentolino.
- Aggiungere un cucchiaino raso di opacizzante per un effetto a tinta piena.
- Incorporare il colorante (circa un cucchiaio) cercando di eliminare tutti i grumi.
- Aggiungere una ventina di gocce circa di olio essenziale per rendere profumata la saponetta.
- Sciogliere a bagnomaria, a fuoco bassissimo, tutti gli ingredienti per pochi minuti, in modo da far sciogliere completamente la glicerina.
- Colare la glicerina negli stampi prima che arrivi a ebollizione.
- Lasciare raffreddare completamente prima di sformare le saponette e confezionarle a piacere.
Per rendere più liscia e vellutata la consistenza della saponetta si può utilizzare l’amido di mais (circa 1-2 cucchiaini per ogni 100 g di sapone): mescolarlo con acqua fredda evitando che si formino grumi, quindi versarlo nella glicerina fusa e mescolare finché non si ottiene una consistenza omogenea. L’amido di mais ha anche il pregio di rendere la saponetta più delicata e morbida sulla pelle.
6) Segnalibri dipinti
Sono sempre graditi e facilissimi da realizzare: basta inventare un bellissimo disegno e sbizzarrirsi a colorarlo.
Occorrente
- cartoncini
- pennello a punta fine
- acquerelli o tempere
- matita
- cordoncini
- perforatrice per carta
Procedimento
- Ritagliare i cartoncini per ottenere i segnalibri
- Forarli in cima per far passare il cordoncino.
- Disegnare a matita un soggetto a piacere e colorarlo con acquarelli e acrilici.
- Dopo aver lasciato asciugare completamente, inserire il cordoncino nell’apposito forellino.
Sul retro, si può aggiungere una bellissima citazione o una frase emozionante per rendere ancor più indimenticabile un evento così speciale.
7) Sacchettini con semi da piantare
Un’alternativa alla piantina in vaso già pronta, sono i sacchettini con i semi: si possono scegliere piante a fioritura estiva, in modo che siano adatte alla stagione.
Occorrente
- semi di varie piantine (ad esempio lavanda, erbe aromatiche come basilico o salvia, gigli)
- sacchettini di iuta
- cartoncini per tag
Procedimento
- Riempire i sacchettini con i semini.
- Compilare i tag con il nome del bimbo e la data del battesimo; sul retro, scrivere qualche breve indicazione sulle regole di coltivazione della piantina.
8) Spillette decorate
Largo alla fantasia e ai colori: in questo fai da te la decorazione è tutto!
Occorrente
- spillette bianche
- pennelli a punta fine
- smalti colorati
- scatoline di carta
Procedimento
- Proteggere il tavolo da lavoro con un cartone o un foglio di plastica rigida.
- Decorare le spille a piacere con gli smalti colorati.
- Usare le spillette per chiudere le scatoline, aggiungendo all’interno i confetti racchiusi nel tulle.