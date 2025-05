Bomboniere fai da te eleganti ed economiche per il battesimo: tante idee da replicare

In alcune zone d’Italia è una tradizione di lungo corso, in altre un’usanza abbastanza recente, in altre ancora un’abitudine poco diffusa: in tutti i casi, regalare un cadeau per la nascita o il battesimo di un bambino è sicuramente un gesto dolce e molto apprezzato. A maggior ragione se si realizza in casa, invece di acquistarla online, per rendere l’evento ancor più unico e indimenticabile.

Sacchetti decorati con Fimo

I sacchettini di tulle riempiti di confetti sono la soluzione più semplice ma non per questo banale: basterà chiuderli con clip fatte a mano personalizzate per ottenere un bellissimo risultato.

Occorrente

dischi di tulle

confetti

Fimo di più colori

sacchettini del colore, del materiale e della forma preferiti

cartoncini tag

nastrini per chiudere i sacchetti

Procedimento

Posizionare i confetti (5 per ogni sacchetto) al centro di tre dischi di tulle sovrapposti e poi inserirli nel sacchetto. Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e metterli nei sacchettini. Chiudere con i nastrini colorati. Realizzare delle decorazioni con il Fimo, per esempio dei ciucci, delle carrozzine, dei fiori, dei cuori e, una volta indurite, attaccarle sul sacchetto dei confetti con i nastrini.

Piantine da curare

Ricca di simbolismo, la piantina grassa da far crescere con cura è un regalo bello e utile.

Occorrente

piantine di vario tipo

terriccio

vasetti piccoli in materiale biodegradabile

carta crespa

fiocchi e nastrini

cartoncini tag

Procedimento

Ricoprire i vasetti con carta crespa e fiocchi, quindi riempiteli con del terriccio e aggiungete le piantine. Scrivere sui cartoncini nome del bambino e data di nascita e una frase significativa, come “prenditi cura di me”, “aiutami a crescere” e così via. Attaccare i cartoncini ai vasetti aiutandosi con un nastrino.

Impronte delle manine

Un pensiero tenero e romantico, oltre che un bellissimo ricordo da conservare per sempre: manine e piedini del piccolo, impressi nella plastilina.

Occorrente

plastilina

gesso in polvere

acqua

pennarelli

colori acrilici

Procedimento

Fare il calco della manina del bambino utilizzando la plastilina e lasciare indurire. Mescolare acqua e gesso, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del gesso e versare la soluzione ottenuta nel calco. È possibile anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale per ottenere una gradevole profumazione. Una volta che l’impronta è solidificata, scartavetrare la superficie con la carta vetrata e infine colorarla e decorarla a piacere con pennarelli e colori acrilici. Infine, procedere con la confezione: si può scegliere fra sacchetti trasparenti o colorati, scatoline, borsine. L’ideale è accompagnare la bomboniera a un sacchettino di confetti e tag con nome del piccolo e data del battesimo.

Biberon con confetti

Semplicissimo ma molto simpatico, il biberon porta confetti è la bomboniera perfetta: evocativa, tenera, colorata e perfettamente a tema!

Occorrente

mini biberon di plastica

cartoncino colorato

nastrini colorati

confetti colorati

tulle

Procedimento

Realizzate con il cartoncino colorato dei bigliettini da legare con il nastrino ad ogni mini biberon. All’interno del biberon inserite il tulle e i confetti stando attenti a scegliere dei colori che si abbinino con il tema della festa.

Saponette profumate fatte in casa

Chi ama l’arte del fai da te e ha un po’ di tempo a disposizione, troverà questa idea regalo davvero meravigliosa: naturali, ricche di oli essenziali e dalle forme più diverse, le saponette homemade sono un pensiero originale oltre che molto utile.

Occorrente

panetto di glicerina trasparente

polvere opacizzante

stampi per saponi

coloranti naturali per saponi

pennelli

2 pentolini per sciogliere a bagnomaria

oli essenziali profumati

amido di mais (facoltativo)

Procedimento

Tagliare una fetta di circa 150 g dal panetto di glicerina, ridurla a pezzetti e porla in un pentolino. Aggiungere un cucchiaino raso di opacizzante per un effetto a tinta piena. Incorporare il colorante (circa un cucchiaio) cercando di eliminare tutti i grumi. Aggiungere una ventina di gocce circa di olio essenziale per rendere profumata la saponetta. Sciogliere a bagnomaria, a fuoco bassissimo, tutti gli ingredienti per pochi minuti, in modo da far sciogliere completamente la glicerina. Colare la glicerina negli stampi prima che arrivi a ebollizione. Lasciare raffreddare completamente prima di sformare le saponette e confezionarle a piacere.

Per rendere più liscia e vellutata la consistenza della saponetta si può utilizzare l’amido di mais (circa 1-2 cucchiaini per ogni 100 g di sapone): mescolarlo con acqua fredda evitando che si formino grumi, quindi versarlo nella glicerina fusa e mescolare finché non si ottiene una consistenza omogenea. L’amido di mais ha anche il pregio di rendere la saponetta più delicata e morbida sulla pelle.

Segnalibri dipinti

Sono sempre graditi e facilissimi da realizzare: basta inventare un bellissimo disegno e sbizzarrirsi a colorarlo.

Occorrente

cartoncini

pennello a punta fine

acquerelli o tempere

matita

cordoncini

perforatrice per carta

Procedimento

Ritagliare i cartoncini per ottenere i segnalibri Forarli in cima per far passare il cordoncino. Disegnare a matita un soggetto a piacere e colorarlo con acquarelli e acrilici. Dopo aver lasciato asciugare completamente, inserire il cordoncino nell’apposito forellino.

Sul retro, si può aggiungere una bellissima citazione o una frase emozionante per rendere ancor più indimenticabile un evento così speciale.

Sacchettini con semi da piantare

Un’alternativa alla piantina in vaso già pronta, sono i sacchettini con i semi: si può scegliere piante a fioritura estiva, in modo che siano adatte alla stagione.

Occorrente

semi di varie piantine (ad esempio lavanda, erbe aromatiche come basilico o salvia, gigli)

sacchettini di iuta

cartoncini per tag

Procedimento

Riempire i sacchettini con i semini. Compilare i tag con il nome del bimbo e la data del battesimo; sul retro, scrivere qualche breve indicazione sulle regole di coltivazione della piantina.

Spillette decorate

Largo alla fantasia e ai colori: in questo fai da te la decorazione è tutto!

Occorrente

spillette bianche

pennelli a punta fine

smalti colorati

scatoline di carta

Procedimento

Proteggere il tavolo da lavoro con un cartone o un foglio di plastica rigida. Decorare le spille a piacere con gli smalti colorati. Usare le spillette per chiudere le scatoline, aggiungendo all’interno i confetti racchiusi nel tulle.

In breve In occasione della nascita di un bimbo o del battesimo, si possono confezionare cadeau davvero simpatici e originali: mini biberon, segnalibri coloratissimi, saponette homemade sono solo alcune delle idee più belle da copiare.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.