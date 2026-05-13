È tradizione realizzare delle bomboniere per il battesimo con cui omaggiare parenti e amici, per ricordare loro la giornata trascorsa insieme e per lasciare un ricordo anche a chi non ha preso parte alla cerimonia e al ricevimento.

Le proposte tra cui poter scegliere sono tantissime, sia per maschio che per femmina. Le bomboniere fai da te si rivelano sempre gradite, ma non mancano le bomboniere originali ed eleganti da comprare online se non si hanno tempo e senso pratico.

Dalle bomboniere classiche, con significato religioso e non, alle bomboniere moderne firmate dalle migliori marche, una selezione di idee bomboniera battesimo bimba e bimbo da cui prendere spunto.

Bomboniere per il battesimo di un bambino

Le bomboniere classiche lasciano sempre più spesso spazio a idee alternative come le scatoline portaconfetti. Per i maschietti è possibile sceglierle nei classici toni del blu e dell’azzurro oppure puntare su colori neutri, se si preferisce.

Stella Design, Bomboniere Battesimo-Nascita 48 pezzi. Prezzo: 34,97€

Dolcissime le bomboniere battesimo orsetto, che richiamano l’infanzia e la morbidezza di uno dei giochi preferiti dei bimbi. Se vi piace l’idea, potete scegliere delle scatoline di questa forma per il battesimo del vostro bambino.

Ingrosso e Risparmio, Bomboniere Battesimo Bimbo Set 20 Scatoline. Prezzo: 35,90€

Anche i sacchetti portaconfetti sono una buona alternativa, specialmente se si è alla ricerca di idee economiche per soddisfare un numero cospicuo di invitati. In fase di acquisto è sufficiente indicare il nome del bimbo e la data del battesimo per personalizzarli con bigliettini e fiocchetti.

Otuuz, 30 Set Sacchetti Confetti Battesimo. Prezzo: 28,89€

Per rendere più accattivante il momento della distribuzione delle scatoline potete optare per una vera e propria torta di scatoline. Ogni scatolina è decorata con un piccolo gadget.

Sindy Bomboniere, Torta Portaconfetti Battesimo. Prezzo: 54,99€

Si spazia dalle calamite ai portachiavi, oggettini piccoli ma sfiziosi da lasciare in ricordo a parenti e amici. Tra i soggetti più apprezzati per il battesimo di un maschio resiste Topolino, il personaggio Disney più amato.

Generico, Torta Bomboniere Battesimo Portachiavi Topolino. Prezzo: 59,99€

Per bomboniere battesimo originali, le scatoline che compongono la torta possono essere abbinate a candele profumate o a piccoli vasetti di miele e marmellata.

Sindy Bomboniere, Candele Profumate. Prezzo: 39,99€

Passando all’oggettistica, quindi alle classiche bomboniere, Thun firma bellissime bomboniere per il battesimo. Per i bimbi sono irresistibili le scarpette azzurre e l’iconico angioletto, realizzati in ceramica artigianale come tutti gli oggetti del brand.

Thun,Scarpine Lui in Ceramica. Prezzo: 14,90€ su thun.com

Thun, Angelo Azzurro in Ceramica su Nuvola. Prezzo: 18,90€ su thun.com

La semplice oggettistica non piace a tutti per cui una buona idea è acquistare bomboniere battesimo utili, elementi d’arredo che siano anche funzionali. Ne è un esempio il profumatore per ambiente con bastoncini, da personalizzare con il nome del bimbo battezzato.

Regalami.Shop, Bomboniera Orsetto Diffusore Personalizzato. Prezzo: 14,90€

Regalami.Shop, Bomboniera Piccolo Principe Diffusore Ambiente. Prezzo: 12,90€

L’orologio è un altro oggetto d’arredamento da poter scegliere come bomboniera per questa ricorrenza importante, prestando sempre attenzione a personalizzarlo con il nome del bimbo e con la data per renderlo più particolare.

Regalami.Shop, Bomboniera Battesimo Orologio Personalizzato. Prezzo: 14,90€

Anche le clessidre tengono sotto controllo lo scorrere del tempo. Tra le più belle da comprare online si distingue questa clessidra ispirata a Il Piccolo Principe, realizzata in vetro e legno.

Doni Bomboniere, Battesimo Clessidra Piccolo Principe. Prezzo: 19,99€

Bomboniere per il battesimo di una bambina

Quando ci si approccia alla scelta delle bomboniere battesimo per una femmina, ci si rifugia spesso e volentieri in un fatato mondo rosa fatto di creature fantastiche come gli unicorni. Questi caratterizzano un’infinità di oggetti da scegliere per l’evento, dai portafoto ai portachiavi.

Nenè, Bomboniera Nascita Battesimo Bimba Portafoto Unicorno. Prezzo: 10,90€

Per bomboniere eleganti ci si può affidare alla brillantezza del cristallo, scegliendo un oggetto decorativo dal gusto classico e intramontabile come il carillon.

DLM Bomboniere, Carillon con Scatola Regalo. Prezzo: 7,90€

Ovviamente non possono mancare le scatoline portaconfetti, da sostituire o affiancare alla classica bomboniera.

PV Grafik, Bomboniere Scatolina Bambina Orsetto. Prezzo: 20,90€ (24 pezzi)

Anche per le femminucce si può prendere in considerazione l’idea della torta di scatoline, impreziosite da decorazioni quali cavalli a dondolo e orsetti, ancora meglio se a calamita.

Viale Magico, Bomboniere con Confetti Torta Orsetto Magneti. Prezzo: 109,90€

Le scatoline di solito vengono distribuite al termine della giornata del battesimo trascorsa con la famiglia e con gli amici. La torta va posizionata su un ripiano o su un tavolo così da restare in bella vista e ogni scatolina può essere consegnata dopo il taglio della “vera” torta, al momento dei saluti.

Viale Magico, Torta Bomboniere Angelo Calamita. Prezzo: 109,90€

Le bomboniere con candele sono un altro spunto originale che permette di fare una bella figura con gli ospiti. Scatoline e candele possono essere posizionate a regola d’arte così da creare una splendida torta.

Sindy Bomboniere, Candele Profumate Torta Battesimo Calamite Abbinate. Prezzo: 69,99€

Passando all’oggettistica, Thun sorprende con le sue proposte in ceramica per il battesimo delle femminucce. Gli angioletti non sono l’unica opzione, soprattutto se si decide di approfittare di questa ricorrenza per celebrare anche la nascita della piccola o se si preferisce svincolarsi completamente dal tema religioso.

Tra le bomboniere Thun per il battesimo di una bimba spiccano la chiave e il cavallino, due delle nuove uscite del brand per le grandi occasioni.

Thun, Chiave Mini con Cuore. Prezzo: 14,90€ su thun.com

Thun, Cavallino a Dondolo Lei. Prezzo: 17,90€ su thun.com

A proposito di oggettistica, su Amazon sono sempre molto vendute le bomboniere battesimo Claraluna. Questo profumatore per ambiente a forma di arcobaleno piacerà a grandi e piccini.

Claraluna, Bomboniera Battesimo Profumatore Arcobaleno. Prezzo: 12,50€

Profumatori e diffusori sono belli da vedere e funzionali. Creano subito atmosfera in casa, quindi risultano sempre molto apprezzati dagli invitati.

DLM-A326, Profumatore Linea Cuore con Orsetto. Prezzo: 4,90€

Se l’idea del profumatore non convince, potete ripiegare – anche per le femminucce – su grandi classici come gli orologi e le cornici portafoto.

Ingrosso e Risparmio, Set Regalo Orologio da Tavolo + Cornice. Prezzo: 10,99€

Per bomboniere originali non c’è niente di meglio del fai da te. Personalizzate con confetti, confetture o miele barattoli e vasetti. Si trovano facilmente online oppure possono essere decorati a casa come più si preferisce.

C.X.Y, 20 Pezzi Barattolo Vetro con Tappo Sughero Porta Confetti. Prezzo: 29,00€

Deliziose anche le bomboniere uncinetto, da realizzare in autonomia se si è bravi a “sferruzzare” o da acquistare presso artigiani del filato. Se ne trovano tantissime su piattaforme dedicate come Etsy.

Etsy, Bomboniere Nascita. Prezzo: 4,00€ su etsy.com

Bomboniere solidali

Un gesto semplice, come consegnare le bomboniere del battesimo a parenti e amici, può assumere un significato speciale se si scelgono bomboniere solidali. Sono tanti gli enti no-profit, le associazioni e le ONLUS che promuovono iniziative di questo tipo con lo scopo di sostenere con il ricavo delle vendite progetti benefici che riguardano diversi ambiti, dalla tutela dell’infanzia al rispetto dell’ambiente.

Emergency, accanto alle vittime di guerra e povertà nelle aree più sfortunate del mondo, lancia con le sue bomboniere solidali un messaggio di pace. Tra le idee più significative una bomba di semi floreali: un misto di semi di fiordaliso, margherita, papavero, viola e tanti altri da far esplodere in giardino, in terrazzo o sul balcone.

Emergency, Bomboniera Seminiamo la Pace Bimba. Prezzo: 4,00€ su shop.emergency.it (ordine minimo 10 pezzi)

Save The Children propone le sue matite piantabili. Un’idea sostenibile e simbolica attraverso cui supportare i tanti progetti dell’ente che opera in oltre 100 paesi nel mondo per garantire un futuro migliore ai bambini a rischio.

Save The Children, Matita Piantabile Margherita. Prezzo: 5,00€ su regalisolidali.savethechildren.it (ordine minimo 20 pezzi)

Anche UNICEF firma delle bomboniere solidali adatte al battesimo. Con il ricavo che deriva dalle vendite di queste scatoline portaconfetti in legno, ispirate alle casse d’aiuto inviate sul campo dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, si contribuisce all’assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo.

UNICEF, Scatolina Portaconfetti in Legno. Prezzo: 4,00€ su unicefcards.it (ordine minimo 20 pezzi)

***In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***