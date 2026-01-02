5 idee per realizzare una calza della Befana fai da te

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 02/01/2026 Aggiornato il 02/01/2026

Di stoffa, in feltro o fatta a maglia: sono tanti i modi per realizzare homemade una bellissima calza per il 6 gennaio e riempirla di dolci e oggetti che faranno felici i più piccoli.

calza befana fai da te

L’ultima festa del periodo natalizio può diventare ancora più divertente e gioiosa per i bambini se, anzichè comprare una calza della Befana, la si realizza fai da te unendo manualità e fantasia, anche per chi è alle prime armi.

1) A maglia

Per le mamme e i papà che amano lavorare all’uncinetto, la calza di lana è una sfida divertente e creativa, anche se un po’ laboriosa.

calza della befana

Occorrente

  • 50 g di filato a scelta
  • ferri numero 3
  • ferro ausiliario
  • ago per la lana

Procedimento

Per prima cosa, occorre impostare lo schema a maglia da utilizzare: iniziate lavorando in tondo e partendo dall’alto. Avviate dunque 52 maglie per il bordo e poi lavorate 2 giri a maglia tubolare e 12 giri col punto coste, che dovranno essere pari a 3 cm (aumentando di 1 durante il primo ferro). Più nello specifico, eseguite: 4 maglie a punto spina, 6 maglie a punto treccia, 7 maglie a punto spina, 6 maglie a punto treccia, 4 maglie a punto spina.

Quando arriverete con il lavoro a circa 10 cm al bordo, proseguite in fondo con andata e ritorno, ma solamente lungo le prime 26 maglie (inizio tallone/collo), mantenendo ben salde tutte le rimanenti maglie. Lavorate poi a maglia legaccio (cioè proseguendo dritto), 20 maglie a maglia rasata dritta e ancora 3 maglie a maglia legaccio.

Quando sarete giunte a 5 cm dall’inizio del tallone della calza, lasciate in attesa le prime e ultime 8 maglie e continuate a lavorare solamente sulle 10 maglie centrali. Dopo aver ripreso tutte le 8 maglie che avevate lasciato in attesa, riprendete ai lati 11 maglie lungo ciascuno dei margini del tallone e di successivamente riprendete tutte le altre maglie in attesa, proseguendo in tondo.

Infine, spezzate il filo, fatelo passare lungo le maglie rimaste, tiratelo in modo da avvicinare perfettamente tutte le maglie e fermatelo sul rovescio del lavoro.

2) Total white

Rosso e bianco, due colori romantici come la calza che vi proponiamo: soffice, calda e in perfetto mood invernale.

Foto di PublicDomainPictures da pixabay.com

Foto di PublicDomainPictures da pixabay.com

Occorrente

  • ago
  • filo rosso di lana e bianco di cotone
  • tessuto morbido bianco (o feltro)
  • sagoma a cuore di stoffa 
  • cartamodello a forma di calza
  • forbici

Procedimento

Utilizzando il cartamodello ricavate le due sagome della calza dal tessuto bianco. Prendete una delle due sagome e ricamate con il filo rosso di lana la forma abbozzata del tallone e la punta della calza. Rivoltate il tessuto e cucite anche il profilo del risvolto della calza.

Applicate il cuoricione rosso su una delle due metà della calza.

Una volta completato il ricamo, unite le due sagome e cucitele insieme con il punto festone.

Tagliate una striscia di tessuto bianco larga circa mezzo cm e lunga circa 6-7 cm, poi piegatela in due parti e cucitela sulla parte superiore della calza: vi servirà come asola per appendere la calza della Befana.

3) A quadretti con dettagli in feltro

Un vero omaggio alla vecchina che porta i doni il 6 gennaio è quello di raffigurarla sulla sua iconica calza.

Sock,Of,The,Epiphany

Occorrente

  • stoffa a quadretti
  • feltro
  • forbici
  • ago e filo da ricamo
  • cartamodello a forma di calza
  • batuffolo di cotone
  • pennarelli per tessuto

Procedimento

Con l’aiuto del cartamodello ricavate due sagome della calza dalla stoffa a quadretti. Decorate una delle due dando forma con il feltro alla vacchina: create la mantella e la gonnellina, le scarpine, il profilo del viso e la bandana in testa; per i capelli usate un ciuffetto di cotone e con il pennarello date vita all’occhietto e alla bocca sorridente.

Unite le due sagome della calza e cucitele insieme con ago e filo da ricamo o lana.

Tagliate una striscia di stoffa a quadretti larga circa 1 cm e lunga circa 6 cm. Piegate la striscia in due e cucitela nella parte superiore della calza: servirà per appenderla sul camino o ovunque  vogliate.

4) Bicolor con renna

Semplice ma di sicuro effetto è la calza che riporta la sagoma della renna di Babbo Natale: con solo due colori si può ottenere un fai da te molto elegante. 

Foto di Lucian Cornea da pexels.com

Foto di Lucian Cornea da pexels.com

Occorrente

  • 2 rettangoli di tela o feltro grigio di 30×45 cm
  • scampoli di cotonina rossa
  • forbici
  • penna per tessuto
  • 15 cm di fettuccia rossa
  • sagoma rossa di una renna in tessuto
  • ago e filo di cotone

Procedimento

Disegnate la sagoma delle calze sui rettangoli grigi di tela e ritagliateli lasciando 1 cm per l’orlo; applicate su una delle due sagome la renna rossa. Dalla cotonina rossa ritagliate due volte il risvolto della calza, quindi cuciteli sul lato superiore delle calze stesse, ripiegando i margini di 1 cm. Sovrapponete, diritto contro diritto, le calze, cucite di 0,5 cm tutt’attorno, rivoltate e cucite nuovamente. Con la fettuccia realizzate un occhiello da cucire a un angolo della calza.

5) Con i simboli dell’Epifania

Originale e super decorata, questa calza dell’Epifania può essere abbellita con i simboli del 6 gennaio: dalla scopina al cappello delle Befana, passando per finte caramelle e lecca-lecca, ogni idea è concessa!

Epiphany,Sock,Decorated,With,Broom,And,Old,Woman's,Face.in,Italian

Occorrente

  • stelline di feltro verdi e rosse
  • decorazione dell’Epifania già pronta (in questo caso, una scopa con la Befana)
  • colla per tessuto
  • velluto o tessuto morbido verde
  • ago e filo
  • forbici
  • cartamodello a forma di calza
  • passamaneria verde

Procedimento

Il procedimento per la realizzazione di questa calza è molto simile al precedente: per prima cosa, ricavate la sagoma delle calze sul tessuto verde aiutandovi col cartamodello, quindi ritagliatele lasciando 1 cm per l’orlo; applicate su una delle due sagome la decorazione prescelta, cucendola o incollandola con l’apposita colla per tessuto. Dalla passamaneria verde ritagliate due volte il risvolto della calza, quindi cucite i risvolti sul lato superiore delle calze stesse, ripiegando i margini di 1 cm; ricavate, sempre dalla passamaneria, il tallone e la punta del calzettone e cucite anch’essi. Sovrapponete, diritto contro diritto, le due calze, cucite di 0,5 cm tutt’attorno, rivoltate e cucite nuovamente. Infine realizzate un occhiello da cucire a un angolo della calza con uno scampolo di tessuto verde avanzato.

Cosa mettere nella calza della Befana

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione, l’opzione più classica è quella di abbondare con dolciumi di ogni tipo: cioccolata, caramelle (gommose e dure), biscotti, torroncini, marshmellow e l’immancabile carbone dolce.

Non possono mancare neanche simboli benauguranti come monete di cioccolato, mandarini e frutta secca, considerati da sempre dei portafortuna.

Chi desidera un risultato originale, invece, può aggiungere qualche lavoretto fatto a mano o pensierino personalizzato, ma anche gadget educativi e utili come ad esempio:

  • smalti e trucchi per bambine, mollettine ed elastici per capelli
  • timbrini
  • libri illustrati
  • perline e nastrini per realizzare collanine e gioielli fai da te
  • carte da gioco
  • calzine antiscivolo 
  • matite e pastelli colorati o altro materiale di cartoleria per la scuola
  • giochi in scatola da viaggio
  • macchinine
  • biglietti per il cinema o spettacoli teatrali per bambini
  • trasferelli
  • kit per dipingere con pennello, tempere o acquarelli
  • pasta modellabile colorata per bambini
  • piccoli peluche
  • album da colorare
  • guanti, sciarpa o cappellino invernale
  • trottola o yo-yo

Oltre alla calza, che sia fatta a mano o acquistata online, altri modi per festeggiare l’Epifania con tutti gli onori, è quello di dedicarsi alla preparazione di dolci tradizionali, italiani e dal mondo, di imparare simpatiche filastrocche o poesie, oppure di cimentarsi nella realizzazione di simpatici lavoretti fai da te per bambini.

 
 
 

In breve

I regali fatti a mano sono sempre i più graditi, specialmente dai bimbi: la festa del 6 gennaio si può trasformare in una bellissima occasione per dedicarsi all’arte del fai da te, pensando anche a tanti modi per riempire la calza preparata con regalini personalizzati.

 

Foto in copertina di wildhearts da pixabay.com

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Le calze della Befana più dolci e belle da comprare online

Befana Idee educative e utili per riempire la calza della Befana

Lavoretti per la Befana fai da te idee creative e divertenti 7 Lavoretti per la Befana da realizzare con i bambini

Dolci Epifania 9 dolci classici e ghiotti della Befana per i bambini

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

Bimba di due anni e mezzo che vuole stare con il papà (e non con la mamma)

29/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Ci sono situazioni complicatissime da gestire in cui il comportamento materno (che pure ha tantissime giustificazioni e si può comprendere) può indurre il bambino a preferire la vita che gli offre il padre grazie ad atteggiamenti più permissivi.   »

Camera gestazionale grande: proseguirà la gravidanza?

29/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

La rilevazione dell'attività cardiaca del feto è un ottimo segno, tuttavia l'ecografia non permette di fare previsioni sul futuro della gravidanza, ma consente solo di valutare il "qui e ora".   »

Litigi ingestibili tra fratelli: che fare?

23/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Serena Mongelli

Sono gli adulti a dover trovare il modo di mediare i conflitti tra fratelli, anche pretendendo con affettuosa fermezza il rispetto di alcune regole base, prima tra tutte il divieto di offendersi con parolacce e insulti vari.   »

Influenza con variante K: può causare (anche) la cistite?

22/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

I sintomi causati dal virus influenzale che sta circolando massicciamente non includono la cistite che, nella stragrande maggioranza dei casi, è dovuta a un batterio.   »

Come faccio a togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

18/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Per indurre il bambino a rinunciare a bere il latte durante la notte può essere una buona strategia sostituirlo gradualmente con l'acqua.  »

Nausea fortissima che si protrae oltre il 1° trimestre: che fare?

18/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Se la nausea si protrae oltre il primo trimestre, interferendo pesantemente sulla qualità della vita, diventa opportuno valutare opzioni terapeutiche che abbiano una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali rimedi naturali.   »

Salmone scaduto: dopo quanto possono comparire i sintomi di un’intossicazione?

17/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il lasso di tempo che intercorre tra l'assunzione di un cibo contaminato e l'eventuale comparsa di sintomi da intossicazione dipende dal tipo di agente infettivo coinvolto.   »

Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Bisogna sempre attendere l'8^ settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell'1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.   »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Tampone vaginale: può essere pericoloso in gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nel caso in cui ci sia il sospetto di una vaginite, anche inn gravidanza è opportuno effettuare il tampone vaginale che da un lato non espone a rischi dall'altro permette di individuare l'origine dei sintomi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 