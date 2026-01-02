5 idee per realizzare una calza della Befana fai da te

L’ultima festa del periodo natalizio può diventare ancora più divertente e gioiosa per i bambini se, anzichè comprare una calza della Befana, la si realizza fai da te unendo manualità e fantasia, anche per chi è alle prime armi.

1) A maglia

Per le mamme e i papà che amano lavorare all’uncinetto, la calza di lana è una sfida divertente e creativa, anche se un po’ laboriosa.

Occorrente

50 g di filato a scelta

ferri numero 3

ferro ausiliario

ago per la lana

Procedimento

Per prima cosa, occorre impostare lo schema a maglia da utilizzare: iniziate lavorando in tondo e partendo dall’alto. Avviate dunque 52 maglie per il bordo e poi lavorate 2 giri a maglia tubolare e 12 giri col punto coste, che dovranno essere pari a 3 cm (aumentando di 1 durante il primo ferro). Più nello specifico, eseguite: 4 maglie a punto spina, 6 maglie a punto treccia, 7 maglie a punto spina, 6 maglie a punto treccia, 4 maglie a punto spina.

Quando arriverete con il lavoro a circa 10 cm al bordo, proseguite in fondo con andata e ritorno, ma solamente lungo le prime 26 maglie (inizio tallone/collo), mantenendo ben salde tutte le rimanenti maglie. Lavorate poi a maglia legaccio (cioè proseguendo dritto), 20 maglie a maglia rasata dritta e ancora 3 maglie a maglia legaccio.

Quando sarete giunte a 5 cm dall’inizio del tallone della calza, lasciate in attesa le prime e ultime 8 maglie e continuate a lavorare solamente sulle 10 maglie centrali. Dopo aver ripreso tutte le 8 maglie che avevate lasciato in attesa, riprendete ai lati 11 maglie lungo ciascuno dei margini del tallone e di successivamente riprendete tutte le altre maglie in attesa, proseguendo in tondo.

Infine, spezzate il filo, fatelo passare lungo le maglie rimaste, tiratelo in modo da avvicinare perfettamente tutte le maglie e fermatelo sul rovescio del lavoro.

2) Total white

Rosso e bianco, due colori romantici come la calza che vi proponiamo: soffice, calda e in perfetto mood invernale.

Occorrente

ago

filo rosso di lana e bianco di cotone

tessuto morbido bianco (o feltro)

sagoma a cuore di stoffa

cartamodello a forma di calza

forbici

Procedimento

Utilizzando il cartamodello ricavate le due sagome della calza dal tessuto bianco. Prendete una delle due sagome e ricamate con il filo rosso di lana la forma abbozzata del tallone e la punta della calza. Rivoltate il tessuto e cucite anche il profilo del risvolto della calza.

Applicate il cuoricione rosso su una delle due metà della calza.

Una volta completato il ricamo, unite le due sagome e cucitele insieme con il punto festone.

Tagliate una striscia di tessuto bianco larga circa mezzo cm e lunga circa 6-7 cm, poi piegatela in due parti e cucitela sulla parte superiore della calza: vi servirà come asola per appendere la calza della Befana.

3) A quadretti con dettagli in feltro

Un vero omaggio alla vecchina che porta i doni il 6 gennaio è quello di raffigurarla sulla sua iconica calza.

Occorrente

stoffa a quadretti

feltro

forbici

ago e filo da ricamo

cartamodello a forma di calza

batuffolo di cotone

pennarelli per tessuto

Procedimento

Con l’aiuto del cartamodello ricavate due sagome della calza dalla stoffa a quadretti. Decorate una delle due dando forma con il feltro alla vacchina: create la mantella e la gonnellina, le scarpine, il profilo del viso e la bandana in testa; per i capelli usate un ciuffetto di cotone e con il pennarello date vita all’occhietto e alla bocca sorridente.

Unite le due sagome della calza e cucitele insieme con ago e filo da ricamo o lana.

Tagliate una striscia di stoffa a quadretti larga circa 1 cm e lunga circa 6 cm. Piegate la striscia in due e cucitela nella parte superiore della calza: servirà per appenderla sul camino o ovunque vogliate.

4) Bicolor con renna

Semplice ma di sicuro effetto è la calza che riporta la sagoma della renna di Babbo Natale: con solo due colori si può ottenere un fai da te molto elegante.

Occorrente

2 rettangoli di tela o feltro grigio di 30×45 cm

scampoli di cotonina rossa

forbici

penna per tessuto

15 cm di fettuccia rossa

sagoma rossa di una renna in tessuto

ago e filo di cotone

Procedimento

Disegnate la sagoma delle calze sui rettangoli grigi di tela e ritagliateli lasciando 1 cm per l’orlo; applicate su una delle due sagome la renna rossa. Dalla cotonina rossa ritagliate due volte il risvolto della calza, quindi cuciteli sul lato superiore delle calze stesse, ripiegando i margini di 1 cm. Sovrapponete, diritto contro diritto, le calze, cucite di 0,5 cm tutt’attorno, rivoltate e cucite nuovamente. Con la fettuccia realizzate un occhiello da cucire a un angolo della calza.

5) Con i simboli dell’Epifania

Originale e super decorata, questa calza dell’Epifania può essere abbellita con i simboli del 6 gennaio: dalla scopina al cappello delle Befana, passando per finte caramelle e lecca-lecca, ogni idea è concessa!

Occorrente

stelline di feltro verdi e rosse

decorazione dell’Epifania già pronta (in questo caso, una scopa con la Befana)

colla per tessuto

velluto o tessuto morbido verde

ago e filo

forbici

cartamodello a forma di calza

passamaneria verde

Procedimento

Il procedimento per la realizzazione di questa calza è molto simile al precedente: per prima cosa, ricavate la sagoma delle calze sul tessuto verde aiutandovi col cartamodello, quindi ritagliatele lasciando 1 cm per l’orlo; applicate su una delle due sagome la decorazione prescelta, cucendola o incollandola con l’apposita colla per tessuto. Dalla passamaneria verde ritagliate due volte il risvolto della calza, quindi cucite i risvolti sul lato superiore delle calze stesse, ripiegando i margini di 1 cm; ricavate, sempre dalla passamaneria, il tallone e la punta del calzettone e cucite anch’essi. Sovrapponete, diritto contro diritto, le due calze, cucite di 0,5 cm tutt’attorno, rivoltate e cucite nuovamente. Infine realizzate un occhiello da cucire a un angolo della calza con uno scampolo di tessuto verde avanzato.

Cosa mettere nella calza della Befana

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione, l’opzione più classica è quella di abbondare con dolciumi di ogni tipo: cioccolata, caramelle (gommose e dure), biscotti, torroncini, marshmellow e l’immancabile carbone dolce.

Non possono mancare neanche simboli benauguranti come monete di cioccolato, mandarini e frutta secca, considerati da sempre dei portafortuna.

Chi desidera un risultato originale, invece, può aggiungere qualche lavoretto fatto a mano o pensierino personalizzato, ma anche gadget educativi e utili come ad esempio:

smalti e trucchi per bambine, mollettine ed elastici per capelli

timbrini

libri illustrati

perline e nastrini per realizzare collanine e gioielli fai da te

carte da gioco

calzine antiscivolo

matite e pastelli colorati o altro materiale di cartoleria per la scuola

giochi in scatola da viaggio

macchinine

biglietti per il cinema o spettacoli teatrali per bambini

trasferelli

kit per dipingere con pennello, tempere o acquarelli

pasta modellabile colorata per bambini

piccoli peluche

album da colorare

guanti, sciarpa o cappellino invernale

trottola o yo-yo

Oltre alla calza, che sia fatta a mano o acquistata online, altri modi per festeggiare l’Epifania con tutti gli onori, è quello di dedicarsi alla preparazione di dolci tradizionali, italiani e dal mondo, di imparare simpatiche filastrocche o poesie, oppure di cimentarsi nella realizzazione di simpatici lavoretti fai da te per bambini.

In breve I regali fatti a mano sono sempre i più graditi, specialmente dai bimbi: la festa del 6 gennaio si può trasformare in una bellissima occasione per dedicarsi all’arte del fai da te, pensando anche a tanti modi per riempire la calza preparata con regalini personalizzati.

Foto in copertina di wildhearts da pixabay.com

