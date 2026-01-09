7 Ricette facili e gustose per riciclare gli avanzi della Befana

Il 6 gennaio ha portato con sé cioccolato, carbone dolce e frutta secca in quantità esagerate anche per il bimbo più ghiotto? Che problema c’è! Basta riciclare gli avanzi della Befana e usare questi ingredienti come base per preparare dolci facilissimi, ideali ad esempio per la merenda o per la colazione di tutta la famiglia.

Qualche idea originale su come usare il carbone dolce

Nelle calze dei nostri bambini si trova spesso del carbone per ricordare ai piccoli che si può fare di meglio riguardo a capricci e marachelle… Non sono però molti i bambini che lo mangiano volentieri, anche perché in genere ne basta un pezzettino da sgranocchiare per essere soddisfatti.

Il risultato? Quasi sempre ne avanza molto e difficilmente sappiamo cosa farne! Le idee, in realtà, non mancano: si può, ad esempio, triturare o spezzettare in frammenti abbastanza piccoli e usarlo al posto dello zucchero in tè, caffè e tisane calde. Se i nostri bambini avevano ricevuto del carbone dolce colorato l’effetto sarà molto particolare!

1) Brownies al cioccolato con carbone della Befana

Carbone dolce e cioccolato difficilmente mancano nella calza dell’Epifania: ecco come riutilizzarli in una ricetta perfetta per la merenda!

Ingredienti

250 grammi di cioccolato fondente;

160 grammi di zucchero, che in questo caso può essere sostituito dal carbone dolce;

90 grammi di farina 00;

20 grammi di cacao amaro in polvere;

150 grammi di burro;

2 uova;

mandorle o nocciole a piacere;

un pizzico di sale.

Procedimento

La preparazione di questi brownies della Befana è davvero semplice! Per prima cosa sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria, poi fate fondere il burro e unitelo al cioccolato già sciolto, mescolando energicamente.

In un’altra ciotola mescolate uova, zucchero e sale fino ad ottenere un composto spumoso, poi aggiungete la farina e il cacao.

Unite i due composti e aggiungete se volete nocciole o mandorle; a questo punto versate l’impasto in una teglia rivestita con carta da forno e infornate a 180 gradi per 30 minuti circa.

2) Cheesecake semplice al carbone dolce

La ricetta della cheesecake è forse una delle più semplici da preparare, in più si tratta di un dessert fresco e cremoso, apprezzatissimo anche dai grandi.

Ingredienti per la base

250 grammi di biscotti tipo digestive;

125 grammi di burro.

Ingredienti per la crema

750 grammi di formaggio fresco;

175 grammi di panna fresca;

80 grammi di zucchero, da sostituire con polvere di carbone dolce;

8 grammi di gelatina alimentare in fogli.

Procedimento

Cominciate tritando i biscotti e amalgamandoli con il burro fuso; questo composto dovrà ricoprire il fondo di uno stampo a cerniera di 22 centimetri di diametro. Ricordate di schiacciarlo bene con un cucchiaio in modo da ottenere una base liscia e uniforme. Riponetela in frigo intanto che preparate la crema.

Montate il formaggio fresco con la polvere di carbone dolce, aggiungendo 150 grammi di panna: anche in questo caso dovrete ottenere un composto omogeneo. La panna restante dovrà essere messa in un pentolino e fatta scaldare, per poi aggiungervi i fogli di gelatina precedentemente messi in ammollo per qualche minuto.

Quando la panna si sarà raffreddata potrete unirla al composto di formaggio mescolando bene, per poi versare il tutto sulla base di biscotti. Il vostro dolce è pronto: dovrà solo riposare in frigorifero per almeno 4 ore, poi potrete decorarlo con pezzetti di carbone dolce e servirlo.

3) Cioccolata calda

I vostri bambini hanno ricevuto molto cioccolato? Allora potrete preparare insieme una dolcissima merenda invernale a base di cioccolata calda!

Ingredienti

250 ml di latte;

70 grammi di cioccolato fondente spezzettato;

12 grammi di cacao amaro in polvere;

10 grammi di amido di mais;

10 grammi di zucchero.

Procedimento

Mettete il latte in un pentolino a fatelo scaldare, poi unite il cioccolato, il cacao e lo zucchero. Continuate a mescolare finché gli ingredienti non si saranno amalgamati e il composto avrà cominciato a sobbollire.

A questo punto aggiungete l’amido di mais continuando a mescolare; quando la cioccolata si sarà addensata potrete versata in una tazza. Potete servirla con della panna montata o dei mini marshmallow e una spolverata di cannella o cacao.

4) Noci al cioccolato fondente

Spesso la Befana fa trovare nelle calze dei nostri bambini anche della frutta secca. Vediamo come utilizzare le noci in maniera alternativa.

Ingredienti

250 grammi di noci;

150 grammi di cioccolato fondente;

100 ml di panna fresca.

Procedimento

Anche in questo caso il procedimento è davvero semplice. Fate bollire la panna fresca in un pentolino, poi aggiungetevi il cioccolato tritato e fatelo sciogliere completamente, sempre mescolando. Immergete le noci sgusciate nel cioccolato, poi riponetele in frigorifero per un quarto d’ora circa.

5) Frozen banana al cioccolato con granella di frutta secca

A metà strada tra un goloso gelatino e una sana merenda c’è il banana frozen: un dolce semplicissimo da mordicchiare impugnando uno stecco proprio come un delizioso ghiacciolo invernale.

Ingredienti

2 banane

160 grammi di cioccolato fondente

2 cucchiai di olio di semi di arachidi

granella di nocciole, noci o mandorle

Procedimento

Sbucciate le banane e tagliatele a metà; in ogni metà inserite un bastoncino da ghiacciolo o uno stecchino da spiedini, dalla parte del taglio, e spingetelo fino a circa metà della polpa.

Appoggiate tutte le banane preparate su un vassoio ricoperto con carta da forno e mettetele in freezer per un’ora.

Versate la granella di nocciole in un piattino; ponete il cioccolato in una ciotola, aggiungetevi l’olio e fate scaldare il tutto nel microonde alla massima potenza per 30 secondi, poi aprite lo sportello e mescolate il composto per renderlo fluido e omogeneo.

Togliete le banane dal freezer e immergetele, una alla volta, nel cioccolato fuso, poi fatele sgocciolare e infine passatele nella granella di frutta secca, rotolandole per far aderire bene la copertura al cioccolato.

Adagiate le banane preparate sul vassoio e trasferitele in freezer per un’altra ora prima di servirle.

6) Tartufini al cioccolato

Quando le tavolette di cioccolato o i cioccolatini sono davvero troppi, un modo sfizioso per riutilizzare questo squisito ingrediente è trasformarlo in morbidi bonbon ricoperti di cocco, granella di frutta secca o polvere di cacao.

Ingredienti

150 grammi di cioccolato fondente 150 ml di p anna fresca liquida 100 grammi di cioccolato al latte

cacao in polvere cocco rapé granella di mandorle

Procedimento

Fate sciogliere il cioccolato nel forno a microonde o a bagnomaria. Versate la panna in un pentolino e lasciatela scaldare a fiamma bassa.

Spezzettate il cioccolato al latte e il cioccolato fondente al coltello, poi quando la panna sarà calda, spegnete il fuoco e aggiungete il cioccolato fondente. Aggiungete anche il cioccolato al latte mescolando con una spatola o con una frusta a mano.

Quando il composto risulterà omogeneo, versatelo in una ciotola e mettetelo a raffreddare nel frigorifero finché si sarà rassodato (circa un’ora). Dividete il composto in singoli pezzi da 12-14 g; formate delle palline con le mani e poi passatele nel cacao in polvere, nella granella di mandorle e nel cocco rapé secondo le preferenze.

Rimettete i tartufini in frigorifero a rassodare per altri 15 minuti prima di servirli.

7) Plumcake con frutta secca

Con la frutta secca trovata nella calza possiamo preparare un gustoso plumcake da mangiare a colazione oppure a merenda, usando così gli avanzi della Befana senza sprechi.

Ingredienti

frutta secca a piacere;

200 grammi di farina 00;

80 grammi di zucchero (o carbone dolce polverizzato);

150 grammi di burro;

4 uova;

2 cucchiai di lievito per dolci;

Procedimento

Mescolate burro e zucchero, poi aggiungete uova, farina, lievito e la frutta secca tritata. Versate l’impasto in uno stampo da plumcake e infornate a 180 gradi per 30 minuti circa.

In copertina foto di RDNE Stock project da Pexels

In breve Finite le feste, spesso si fanno i conti con i troppi dolci avanzati, soprattutto quelli ricevuti dai piccoli il 6 gennaio: per non buttare via niente, ecco che arrivano in soccorso alcune ricette anti-spreco semplici e deliziose!

