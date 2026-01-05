Le più belle filastrocche e poesie sulla Befana da insegnare ai bambini

Le filastrocche e le poesie sull’Epifania mettono in versi le caratteristiche principali della vecchina che arriva nella notte del 6 gennaio portando dolciumi ai bimbi buoni e carbone a quelli che hanno combinato qualche marachella.

L’abbigliamento povero, le calze bucate e il fatto di arrivare volando sulla scopa con la sua gerla piena di doni sono senza dubbio gli aspetti che vengono più spesso messi in luce sia nelle filastrocche divertenti che nelle poesie d’autore.

Ma non è l’unica protagonista dell’Epifania: ci sono anche i tre Re Magi che portano in dono a Gesù Bambino oro, incenso e mirra. Anche a loro sono dedicate tante poesie d’autore da leggere insieme ai nostri bambini.

Filastrocche famose

Forse la filastrocca sulla Befana più famosa, che quasi tutti i bimbi conoscono, è:

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte,

col cappello alla romana,

viva viva la Befana!

Ci sono però altre filastrocche celebri che i nostri bambini possono imparare nell’attesa dell’Epifania.

La Befana

Vecchia, dev’essere vecchia davvero

sono 2000 anni che cammina.

Proprio non so come faccia la vecchina

a portare con sé un negozio intero.

Dentro quel sacco ce ne son di cose:

trombe, trenini, bambole e pistole

palle e fucili quante se ne vuole.

Son faccende, a dir poco misteriose.

Come scenda, ad esempio, negli oscuri

e stretti fori dei camini e vada

per monti e valli, lungo la sua strada,

e nessuno dimentichi e trascuri.

(Massimo Grillandi)

La Befana

Con la diaccia tramontana

è arrivata la Befana

e gironzola in calzini

tra comignoli e camini

che l’aspettano impalati,

sorridenti e affumicati.

“Qui” un comignolo l’avverte

“c’è un piccin che si diverte

tutto il giorno: un fannullone!”.

“Ecco, cenere e carbone!”.

“Qui c’è un bimbo giudizioso?

Ecco un dono generoso,

ma al fratello negligente

lascio subito un bel niente.

C’è una bimba vanerella?

Ecco qua la paperella,

ma il giocattolo più bello

lo regalo a un orfanello:

per un attimo il sorriso

tornerà sul mesto viso.

(E. Zedda)

La Befana con il razzo

La Befana quest’anno è arrivata a bordo di un razzo,

con armadi zeppi di doni.

Davanti ad· ogni armadio, c’era un robot elettronico

con tutti gli indirizzi dei bambini.

Non solo dei buoni, ma di tutti: perché bambini cattivi

non ne esistono, e la Befana, finalmente, lo ha imparato.

(Gianni Rodari)

La Befana

Viene, viene la Befana

da una terra assai lontana,

così lontana che non c’è…

la Befana, sai chi è?

La Befana viene viene,

se stai zitto la senti bene:

se stai zitto ti addormenti,

la Befana più non senti.

La Befana, poveretta,

si confonde per la fretta:

invece del treno che avevo ordinato

un po’ di carbone mi ha lasciato.

(Gianni Rodari)

Filastrocche divertenti

L’aspetto buffo della Befana si presta bene anche a buffe filastrocche, che con le loro rime piaceranno sicuramente a tutti i bambini.

Accadde alla Befana

Mentre andava la befana

nella casa di un bambino,

s’impigliò con la sottana

sopra il bordo del camino.

Per lo strappo il grosso sacco

le sfuggì, cadde di sotto,

non restò nemmeno un pacco

che non fosse tutto rotto.

“Che disastro, che disdetta”

sotto il cielo cupo e bigio,

mormorava la vecchietta.

“Ci vorrebbe un bel prodigio”.

Poi, facendo un gran sorriso,

verso il cielo volse gli occhi

ed il sacco, all’improvviso,

fu ancor pieno di balocchi.

“Che un bambino attenda invano

non sia mai, parola mia”

disse la befana, piano.

Poi riprese la sua via.

(Maria Loretta Giraldo)

È tornata la Befana

Sulle spalle ha tanti sacchi

e li posa sui camini

tira fuori sorridente

i regali per i bambini.

Bambole e trenini

giostre e orsacchiotti,

dischi e grembiulini,

dolci e biscottini.

Ma più bello ancora

essa sa donare

una grande gioia

che non si può scordare.

(C. Rosselli)

La Befana

La befana vien pianino

cala giù per il camino,

porta ai bimbi che son buoni

tante chicche, tanti doni.

Ma se buoni non sarete,

nella calza troverete,

come chicchi, come doni,

aglio, cenere e carboni.

(M. Maltoni)

Mi hanno detto

Mi hanno detto, cara Befana,

che tu riempi la calza di lana,

che tutti i bimbi, se stanno buoni,

da te ricevono ricchi doni.

Io buono sono sempre stato,

ma un dono mai me l’hai portato.

Anche quest’anno nel calendario

tu passi proprio in perfetto orario,

ma ho paura, poveretto,

che tu viaggi in treno diretto:

un treno che salta tante stazioni

dove ci sono bimbi buoni.

Io questa lettera ti ho mandato

per farti prendere l’accelerato!

O cara Befana, prendi un trenino

che fermi a casa d’ogni bambino,

che fermi alle case dei poveretti

con tanti doni e tanti confetti.

(di Gianni Rodari)

La Befana

Sono una nonna simpatica e strana

grandi e piccini mi chiamano Befana.

Porto sempre gli stessi vestiti,

ormai logori, vecchi e scuciti.

Sopra la gonna mi metto il grembiule

che tiro fuori dal vecchio baule.

Quando arriva l’Epifania

inizio a lavorare con energia.

Per le calze di tanti colori

preparo chicche di mille sapori.

In un lungo calzettone

metterò aglio, cipolla e carbone.

La testa mi copro con lo scialle

poi sistemo il sacco sulle spalle.

Sono una nonna simpatica e strana

grandi e piccini mi chiamano Befana!

(Patrizia Nencini)

Giungerà all’Epifania

M’han detto: “la Befana

non è poi tanto lontana,

sulla scopa è già per via

giungerà all’ Epifania!

Porterà pei bimbi buoni

chicche, dolci, panettoni

e milioni di altri doni”.

Lietamente la calzetta

preparai con grande fretta:

la Befana qui passò

la mia casa visitò

tutto questo mi portò…

(Iolanda Colombini)

Chi sarà?

Toglie addobbi agli alberelli,

ai presepi i pastorelli,

lascerà dietro una scia

tutta di malinconia.

Ma ai bambini più piccini

donerà calze e dolcini.

È, da sempre, la più anziana.

Chi sarà? Ma è la…

(Teresa Zaccuri)

Alla Befana

O Befana, Befanina,

non passare tanto in fretta,

non scordar la mia casina,

non scordar la mia calzetta!

Al cicchetto ho preparato

un pugnel di fave e fieno,

un canestro ti ho lasciato

di cicchetti tutto pieno.

Tu, venendo a notte fonda,

quando dormo e penso a te,

la mia calza fai ben tonda;

sarò lieto come un Re!

(Mario Giusto)

Poesie d’autore sulla Befana

Anche tanti autori famosi hanno messo in versi i loro pensieri più profondi sull’Epifania e sulla figura della Befana.

La Befana

Vien da lontano, per le vie nevose,

lascia giù, al cancello del giardino,

il somarello, e tra le sue calzette

una ne sceglie per ciascun bambino

e gliela porta: e sal dritta e sicura

per ogni stanza, sia pur chiusa e scura.

In ogni stanza di bambini buoni

entra pian piano, e il loro sonno spia:

e ai piedi del lettino lascia i suoi doni.

(Piero Calamandrei)

Era sempre lei

Nonna, ai tuoi tempi c’era la Befana?

E la nonna sorride e dice: “Sì

Se mi ricordo! L’alba era lontana,

era ancor notte, non spuntava il dì:

ma presto andavo accanto al focolare

dov’era la mia calza ad aspettare…”

Mamma, ai tuoi tempi la Befana c’era?

E la mamma sorride e dice: “Si.

Era d’inverno, ma come primavera

mi pareva che fosse quel bel dì…

Mi alzavo quasi all’alba, in tutta fretta

e correva a cercar la mia scarpetta…”

E passa il tempo, il mondo avanti va:

e la Befana antica è ancora qui;

per i monti valli e isole e città

ritorna come un tempo, in questo dì;

è sempre lei, non può mutare più

perché c’è sempre al mondo gioventù.

(Alessandro Galante Garrone)

La Befana

Discesi dal lettino

son là presso il camino,

grandi occhi estasiati,

i bimbi affaccendati

a metter la calzetta

che invita la vecchietta

a portar chicche e doni

per tutti i bimbi buoni.

Ognun chiudendo gli ochi,

sogna dolci e balocchi;

e Dori, il più piccino,

accosta il suo visino

alla grande vetrata

per veder la sfilata

dei Magi, su nel cielo,

nella notte di gelo.

Quelli passano intanto

nel lor gemmato manto,

e li guida una stella

nel cielo, la più bella.

Che visione incantata,

nella notte stellata!

E la vedono i bimbi,

come vedono i nimbi

agli Angeli festanti

ne’ lor candidi ammanti.

(Guido Gozzano)

La Befana

Viene viene la Befana

vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! La circonda

neve, gelo e tramontana.

Viene viene la Befana.

Ha le mani al petto in croce,

e la neve è il suo mantello

ed il gelo il suo pannello

ed il vento la sua voce.

Ha le mani al petto in croce.

E s’accosta piano piano

alla villa, al casolare,

a guardare, ad ascoltare

or più presso, or più lontano.

Piano, piano, piano, piano.

Chi c’è dentro questa villa?

Uno stropiccìo leggero.

Tutto è cheto, tutto è nero.

Un lumino passa e brilla.

Chi c’è dentro questa villa?

Guarda e guarda… Tre lettini

con tre bimbi a nanna, buoni.

guarda e guarda… Ai capitoni

c’è tre calze lunghe e fini.

Oh! Tre calze e tre lettini…

Il lumino brilla e scende,

e ne scricchiolano le scale;

il lumino brilla e sale,

e ne palpitano le tende.

Chi mai sale? Chi mai scende?

Co’ suoi doni mamma è scesa,

sale con il suo sorriso.

Il lumino le arde in viso

come lampada di chiesa.

Co’ suoi doni mamma è scesa.

La Befana alla finestra

sente e vede, e s’allontana.

Passa con la tramontana,

passa per la via maestra:

trema ogni uscio, ogni finestra.

E che c’è nel casolare?

Un sospiro lungo e fioco.

Qualche lucciola di fuoco

brilla ancor nel focolare.

Ma che c’è nel casolare?

Guarda e guarda… Tre strapunti

con tre bimbi a nanna, buoni.

Tra la cenere e i carboni

c’è tre zoccoli consunti.

Oh! tre scarpe e tre strapunti…

E la mamma veglia e fila

sospirando e singhiozzando,

e rimira a quando a quando

oh! quei tre zoccoli in fila…

Veglia e piange, piange e fila.

La Befana vede e sente;

fugge al monte, ch’è l’aurora.

Quella mamma piange ancora

su quei bimbi senza niente.

La Befana vede e sente.

La Befana va sul monte.

Ciò che vede e ciò che vide:

c’è chi piange e c’è chi ride;

essa ha nuvoli alla fronte,

mentre sta sul bianco monte.

(Giovanni Pascoli)

La Befana è una vecchietta

Vien da lontano, per le vie nevose,

lascia giù, al cancello del giardino,

il somarello, e tra le sue calzette

una ne sceglie per ciascun bambino

e gliela porta: e sal dritta e sicura

per ogni stanza, sia pur chiusa e scura.

In ogni stanza di bambini buoni

entra pian piano, e il loro sonno spia:

e ai piedi del lettino lascia i suoi doni.

(Jolanda Restano)

Poesie sull’Epifania

L’Epifania tradizionalmente è il giorno che ricorda l’arrivo dei Re Magi da Gesù Bambino per rendergli omaggio con i loro doni: oro, incenso e mirra. Proprio loro sono i protagonisti di alcune poesie sull’Epifania.

Epifania

Pastorelli, pastorelli,

con in braccio la cornamusa

e gioia sul viso diffusa,

dove andate così snelli?

Udiste forse qualche nuova

che il cuore vi muova?

E voi Re Magi dalla rossa sella

che camminate dietro la stella,

portando un sacco di doni,

e parete così buoni

con la barba e l’occhio mite,

chi cercate? Dite, dite,

e i tesori a chi li offrite?

Oh, se andate a Betlemme

con quel corteo di gemme

deh, pigliatemi con voi!

Ch’io lo veda il fanciullino

fasciato nel pannolino,

tra l’asino e il bue suoi,

che gli fiatano vicino!

(Angiolo Silvio Notaro)

I Re Magi

Una luce vermiglia

risplende nella pia

notte e si spande via

per miglia e miglia e miglia.

O nova meraviglia!

O fiore di Maria!

Passa la melodia

e la terra s’ingiglia.

Cantano tra il fischiare

del vento per le forre,

i biondi angeli in coro;

ed ecco Baldassarre

Gaspare e Melchiorre,

con mirra, incenso ed oro.

(Gabriele D’Annunzio)

Epifania

Non ho come i magi

che sono dipinti sulle immagini

dell’oro da recarti.

Dammi la tua povertà.

Non ho neppure, Signore,

la mirra dal buon profumo

né l’incenso in tuo onore.

Figlio mio, dammi il tuo cuore.

(Francis Jammes)

Natale sulla Terra

Dallo stesso deserto, nella stessa notte,

sempre i miei occhi stanchi si destano

alla stella d’argento, sempre,

senza che si commuovano

i Re della vita, i tre magi,

cuore, anima, spirito.

Quando ce ne andremo di là

dalle rive e dai monti,

a salutare la nascita del nuovo lavoro,

la saggezza nuova,

la fuga dei tiranni e dei demoni,

la fine della superstizione,

ad adorare – per primi! –

Natale sulla terra.

(Arthur Rimbaud)

Epifania

Eran partiti da terre lontane:

in carovane di quanti e da dove?

Sempre difficile il punto d’avvio,

contare il numero è sempre impossibile.

Lasciano case e beni e certezze,

gente mai sazia dei loro possessi,

gente più grande, delusa, inquieta:

dalla Scrittura chiamati sapienti!

Le notti che hanno vegliato da soli,

scrutando il corso del tempo insondabile,

seguendo astri, fissando gli abissi

fino a bruciarsi gli occhi del cuore!

Naufraghi sempre in questo infinito,

eppure sempre a tentare, a chiedere,

dietro la stella che appare e dispare,

lungo un cammino che è sempre imprevisto.

Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca,

cui solo Iddio è luce e mistero.

(David Maria Turoldo)

I Tre Santi Magi

I tre santi Re Magi dall’Oriente

chiedono in ogni piccola città:

“Cari ragazzi e giovinette,

dite, la strada per Betlemme è per di qua?”.

Né i giovani né i vecchi non lo sanno

e i tre Re Magi sempre avanti vanno;

ma una cometa d’oro li conduce

che lassù chiara e amabile riluce.

La stella sulla casa di Giuseppe

ecco s’arresta: là devono entrare.

Il bovetto muggisce, il bimbo strilla,

e i tre Re Magi prendono a cantare.

(Heinrich Heine)

Quanto manca a Betlemme?

Quanto manca a Betlemme?

Siete quasi alla meta.

Troveremo una stalla

sotto una stella cometa?

Il bimbo appena nato

potremo visitare?

Levando il chiavistello

ci lasceranno entrare?

L’asino, il bue, le pecore potremo accarezzare?

Gesù Bambino che dorme potremo contemplare?

Se lo accarezzeremo si sveglierà?

Saprà che siam venuti apposta fino qua?

I Re ricchi doni

e noi invece nulla,

solo sorrisi e lacrime offriamo alla tua culla.

Per tutti i bimbi stanchi pianger Maria dovrà.

Disteso sulla paglia il bimbo dorme già.

Dio in braccio alla madre,

bambini nel capanno

dormono come dorme chi ha il cuore senza affanno!

(Frances Chersteron)

