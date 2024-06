Bomboniere battesimo: le più emozionanti da comprare online

È tradizione realizzare delle bomboniere battesimo con cui omaggiare parenti e amici, per ricordare loro la giornata trascorsa insieme e per lasciare un ricordo anche a chi non ha preso parte alla cerimonia e al ricevimento.

Le proposte tra cui poter scegliere sono tantissime, sia per maschio che per femmina. Le bomboniere fai da te si rivelano sempre gradite, ma non mancano le bomboniere battesimo originali ed eleganti da comprare online. Se non si ha particolare dimestichezza con il fai da te o non si ha il tempo per dedicarsi a nastrini e confetti, gli acquisti online sono un’ottima soluzione anche perché consentono di evitare interminabili giri per i negozi.

Classiche oppure più moderne, firmate dalle migliori marche o economiche se si desidera investire un budget inferiore, le bomboniere per il battesimo si trovano facilmente anche su Amazon mettendo d’accordo proprio tutti e venendo incontro a qualsiasi esigenza.

Di seguito, una selezione di idee bomboniere battesimo bimbo e bimba da acquistare con un click.

Bomboniere battesimo bimbo

Le bomboniere tradizionali lasciano sempre più spesso spazio a idee alternative come le scatoline portaconfetti. Per i maschietti è possibile sceglierle nei classici toni del blu e dell’azzurro oppure puntare su colori neutri, se si preferisce.

Betessin, 50pz Scatoline Bomboniere Battesimo Elefante Blu. Prezzo: 19,99€

I confetti si possono sistemare in barattoli di vetro con tappi in sughero, come quelli di seguito. Su Amazon se ne trovano davvero tantissimi a prezzi molto convenienti.

Ingrosso e Risparmio, Barattolo Portaconfetti. Prezzo: 3,95€

Anche i sacchetti portaconfetti sono una buona alternativa, specialmente se si è alla ricerca di idee economiche per soddisfare un numero cospicuo di invitati. In fase di acquisto è sufficiente indicare il nome del bimbo e la data del battesimo per personalizzarli con bigliettini e fiocchetti.

Gebetter, 24pz Sacchetti Bomboniere Confetti Battesimo. Prezzo: 14,99€

Per rendere più accattivante il momento della distribuzione delle scatoline potete optare per una vera e propria torta di scatoline. Ogni scatolina è decorata con un piccolo gadget.

Sindy Bomboniere, Torta Portaconfetti Battesimo. Prezzo: 49,99€

Si spazia dalle calamite ai portachiavi, oggettini piccoli ma sfiziosi da lasciare in ricordo a parenti e amici. Tra i soggetti più apprezzati per il battesimo di un maschio resiste Topolino, il personaggio Disney più amato di sempre.

Generico, Torta Bomboniere Battesimo Portachiavi Topolino. Prezzo: 59,99€

Per bomboniere battesimo originali, le scatoline che compongono la torta possono essere abbinate a candele profumate o a piccoli vasetti di miele e marmellata.

Sindy Bomboniere, Candele Profumate. Prezzo: 49,99€

Thun firma sempre bellissime bomboniere per il battesimo. Per i bimbi, è irresistibile questo orsetto nei toni dell’azzurro realizzato in ceramica artigianale come tutti gli oggetti del brand.

Thun, Teddy con Palla Azzurra. Prezzo: 19,90€

La semplice oggettistica non piace a tutti per cui una buona idea è acquistare bomboniere battesimo utili, quindi elementi d’arredo che siano anche funzionali. Ne è un esempio il profumatore per ambiente con bastoncini, da personalizzare con il nome del bimbo battezzato.

Regalami,Shop, Bomboniera Orsetto Diffusore Personalizzato. Prezzo: 14,90€

L’orologio è un altro oggetto d’arredamento da poter scegliere come bomboniera per questa ricorrenza importante, prestando sempre attenzione a personalizzarlo con il nome del bimbo e con la data per renderlo più particolare.

Regalami.Shop, Bomboniera Battesimo Orologio Personalizzato. Prezzo: 14,90€

Anche le clessidre tengono sotto controllo lo scorrere del tempo. Tra le più belle da comprare online si distingue questa clessidra ispirata a Il Piccolo Principe, realizzata in vetro e legno.

Doni Bomboniere, Battesimo Clessidra Piccolo Principe. Prezzo: 24,90€

Bomboniere battesimo bimba

Quando ci si approccia alla scelta delle bomboniere battesimo per una femmina, ci si rifugia spesso e volentieri in un fatato mondo rosa fatto di creature fantastiche come gli unicorni. Questi caratterizzano un’infinità di oggetti da scegliere per l’evento, dai portafoto ai portachiavi.

Nenè, Bomboniera Nascita Battesimo Bimba Portafoto Unicorno. Prezzo: 10,90€

Anche per le bimbe non possono mancare le scatoline portaconfetti, da sostituire o affiancare alla classica bomboniera.

Betessin, 50pz Scatoline Bomboniere Battesimo Portaconfetti Bambina. Prezzo: 18,99€

Deliziosi i sacchetti portaconfetti per il battesimo in materiali naturali come la iuta, perfetti per un ricevimento in stile boho o shabby. Su Amazon sacchetti e scatoline sono personalizzabili e molti rivenditori forniscono in dotazione anche bigliettini e nastrini per decorarli.

Betessin, 20pz Sacchetti Portaconfetti Battesimo Arcobaleno. Prezzo: 17,99€

Anche per le femminucce si può prendere in considerazione l’idea della torta di scatoline, impreziosite da decorazioni quali cavalli a dondolo e orsetti, ancora meglio se a calamita.

Generico, Torta Bomboniere Battesimo Bimba Cavalli a Dondolo. Prezzo: 59,99€

Viale Magico, Bomboniere con Confetti Torta Orsetto Magneti. Prezzo: 109,90€

Le scatoline di solito vengono distribuite al termine della giornata del battesimo trascorsa con la famiglia e con gli amici. La torta va posizionata su un ripiano o su un tavolo così da restare in bella vista e ogni scatolina può essere consegnata dopo il taglio della “vera” torta, al momento dei saluti.

Viale Magico, Torta Bomboniere Angelo Calamita. Prezzo: 109,90€

L’idea delle candele da sfruttare come bomboniere per il battesimo di una bimba non va sottovalutata. Si tratta di uno spunto sicuramente originale che permette di fare una bella figura con gli ospiti. Anche in questo caso scatoline e candele possono essere posizionate a regola d’arte così da creare una splendida torta.

Sindy Bomboniere, Candele Profumate Torta Battesimo Calamite Abbinate. Prezzo: 69,99€

Passando all’oggettistica, Thun sorprende sempre con le sue proposte in ceramica per ogni occasione. Gli iconici angioletti non sono l’unica opzione per il battesimo di una bimba, soprattutto se si decide di approfittare di questa ricorrenza per celebrare anche la nascita della piccola o se si preferisce svincolarsi completamente dal tema religioso.

Thun, Bomboniera Battesimo Cicogna con Bimba. Prezzo: 18,90€

Su Amazon sono sempre molto vendute le bomboniere battesimo Claraluna. Questo profumatore per ambiente a forma di arcobaleno piacerà a grandi e piccini.

Claraluna, Bomboniera Battesimo Profumatore Arcobaleno. Prezzo: 12,50€

Se l’idea del profumatore non convince, potete sempre ripiegare – anche per le femminucce – su grandi classici come gli orologi e le cornici portafoto.

Ingrosso e Risparmio, Set Regalo Orologio da Tavolo + Cornice. Prezzo: 10,68€

***In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***