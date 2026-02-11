9 Dolci di Carnevale da fare con i bambini

A cura di Serena Porchera Pubblicato il 11/02/2026 Aggiornato il 11/02/2026

Chiacchiere, frittelle, struffoli, castagnole, ravioli e tagliatelle dolci, krapfen, cupcake e muffin: sono tanti i dolci che rallegrano ulteriormente questo periodo e prepararli in casa con i bimbi sarà divertentissimo.

Dolci di carnevale bambini

Quasi ogni regione d’Italia ha le sue ricette tipiche di Carnevale per far felici grandi e piccini: basteranno pochi ingredienti, come farina, uova, zucchero e burro, per prepararne alcune insieme ai piccoli chef di casa e fare merenda tutti insieme.

Si tratta di una delle feste più colorate e allegre dell’anno, che i bimbi aspettano con impazienza per indossare maschere e travestirsi con costumi eccentrici, lanciare coriandoli, fare tanti scherzi. Un’ottima occasione per preparare dei dolci di Carnevale insieme a loro!

1) Chiacchiere 

Il dolce di Carnevale più conosciuto e amato sono sicuramente le chiacchiere, sia nella versione fritta che in quella al forno più light. In alcune zone d’Italia sono conosciute come bugie. Ecco come prepararle!

Chiacchiere ricetta

Ingredienti

  • 300 g di farina 00
  • 25 g di burro
  • 40 g di zucchero
  • 1 uovo
  • 2 tuorli
  • scorza grattugiata di 1 limone bio
  • zucchero a velo
  • olio di semi di arachide per friggere

Procedimento

Ponete la farina a fontana su un piano di lavoro, mettetevi al centro lo zucchero, il burro, l’uovo intero, i tuorli e la buccia grattugiata del limone. Impastate velocemente per poi tirare la pasta fino a ottenere uno strato sottile. Tagliate delle strisce larghe circa 3 cm e fatele friggere in olio di semi caldo fino a quando saranno dorate. Fate asciugare su un po’ di carta assorbente e spolverizzate con lo zucchero a velo prima di servire.

2) Castagnole

Le castagnole, chiamate anche favette, sono un dolce della tradizione italiana tipico del Carnevale. Si tratta di piccole frittelle a forma di castagna originarie del Centro-Nord Italia, e in particolare di Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Umbria, ma ormai si trovano in tutta Italia in diverse versioni. Ecco come preparare quella classica.

Castagnole

Ingredienti

  • 200 g di farina 00
  • 40 g di burro
  • 2 uova
  • 50 g di zucchero
  • scorza di mezzo limone bio
  • 8 g di lievito per dolci
  • 1 baccello di vaniglia
  • 1 pizzico di sale
  • zucchero a velo
  • olio di semi di arachide per friggere

Procedimento

Lavorate il burro ammorbidito con un cucchiaio e aggiungetevi i semi del baccello di vaniglia e la scorza di limone; mescolate per ottenere una crema omogenea. In una ciotola a parte mescolate farina e zucchero per poi aggiungere il lievito, il sale e le uova leggermente sbattute. Unite i due composti e mescolate fino a ottenere un impasto liscio; fatelo riposare per 30 minuti circa. Trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente imburrato, formate un filoncino e poi tagliatelo a tocchetti di circa 10 grammi l’uno. Friggete le palline in olio ben caldo fino a che non saranno dorate, aiutandovi con una schiumarola. Trasferitele su un foglio di carta assorbente e passatele nello zucchero prima di servirle.

3) Pignolata al miele

Questo è un dolce di Carnevale conosciuto in buona parte d’Italia, ma con nomi diversi: in Sicilia viene chiamato pignolata o pignoccata, nelle Marche e in Abruzzo è conosciuto come cicerchiata, mentre in Campania sono i famosi struffoli. Sono delle palline di pasta fritte, cosparse con sciroppo di zucchero e miele e poi decorate con zuccherini colorati: ecco come cucinarle!

struffoli o pignolata

Foto di nataliaaggiato da Pixabay

Ingredienti

  • 300 g di farina 00
  • 2 uova intere + 1 tuorlo
  • 30 g di burro
  • 20 g di zucchero
  • scorza di 1 limone bio
  • 1 pizzico di sale
  • olio di semi di arachide per friggere
  • miele millefiori per guarnire
  • codette colorate

Procedimento

Versate la farina in una ciotola e aggiungete il burro ammorbidito a pezzetti, lo zucchero, il sale e la scorza di limone. Unite anche le uova intere e il tuorlo, poi impastate a mano. Mettete il composto su un piano di lavoro infarinato e impastatelo fino ad ottenere un panetto compatto, quindi avvolgetelo nella pellicola per alimenti e fatelo riposare in frigorifero per almeno due ore. Dividete l’impasto in tocchetti di un centimetro circa di diametro, da ogni tocchetto ricavate un filoncino e suddividetelo in pezzettini lunghi circa un centimetro. Friggete i tocchetti in olio di semi caldo fino a che non saranno dorati, procedendo con pochi pezzi alla volta. Ponete i bocconcini su carta assorbente, poi metteteli in una ciotola e, mentre sono ancora caldi, mescolateli con il miele fino a che saranno ricoperti in maniera omogenea; per finire decorate con le codette colorate.

4) Ravioli dolci 

Tra le specialità tradizionali Carnevale ci sono anche i i ravioli dolci, una sfoglia sottile e croccante che contiene un ripieno squisito e cremoso. 

Ingredienti per la sfoglia

  • 300 g di farina 00
  • 40 g di zucchero
  • 2 uova
  • 70/80 g di latte
  • 30 g di burro fuso
  • scorza di 1 limone bio
  • 1 pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno

  • 200 g di ricotta
  • 4 cucchiai di zucchero
  • 3 cucchiai di gocce di cioccolato

Procedimento

Mescolate farina, uova, burro fuso e latte fino a ottenere un panetto compatto. Stendetelo per ricavare una sfoglia sottile e ritagliate dei dischi di pasta con l’aiuto di un coppapasta. Preparate il ripieno mescolando ricotta, zucchero e gocce di cioccolato; ponete un cucchiaio di ripieno in ogni disco di pasta, poi chiudetelo bene sigillando i bordi con i rebbi di una forchetta. Cuocete i ravioli in abbondante olio caldo fino a che saranno dorati, poi cospargeteli di zucchero a velo.

5) Tagliatelle dolci di Carnevale

Queste delizie di Carnevale sono tipiche dell’Emilia Romagna e infatti trasformano la classica pasta all’uovo in dolci allegri e golosi.

tagliatelle dolci di carnevale

Ingredienti

  • 200 grammi di farina 00
  • 2 uova
  • 1 arancia bio
  • 1 cucchiaino di sale
  • zucchero a velo
  • olio di semi di arachide per friggere

Procedimento

Impastate insieme farina, uova e un pizzico di sale fino a ottenere una consistenza omogenea. Stendete la sfoglia in uno strato sottile e poi cospargetela con lo zucchero a velo e la scorza di un’arancia grattugiata. Arrotolate la sfoglia e tagliatela a tocchetti, ottenendo delle girandole. Friggetele in olio di semi e servitele.

6) Frittelle di Carnevale

A Carnevale non possono mancare le classiche frittelle, amate da grandi e piccini. Ecco ingredienti e procedimento.

frittelle di carnevale

Ingredienti

  • 500 g di farina 00
  • 250 g di latte
  • 4 uova
  • 150 g di zucchero
  • scorza di un limone bio
  • 1 bustina di lievito
  • 1 pizzico di sale
  • olio di semi di arachide per friggere

Procedimento

Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso per poi unire la scorza di limone grattugiata, il latte, il sale e la farina poco alla volta. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e solo allora aggiungete la bustina di lievito e continuate ad impastare. In una padella ampia scaldate l’olio e ponetevi il composto a cucchiaiate, poche alla volta per non abbassare la temperatura dell’olio. Friggete le frittelle da entrambi i lati fino a che non saranno gonfie e dorate, finite il piatto spolverizzandole con zucchero a velo.

7) Krapfen alla crema

Originari di Austria e Germania, questi sofficissimi bomboloni ripieni di crema o, volendo marmellata oppure crema spalmabile al cioccolato, sono morbidi dolci di pasta lievitata fritta: con loro la merenda non sarà più la stessa! 

Krapfen alla crema

Ingredienti per circa 12 krapfen

  • 500 g di farina Manitoba
  • 200 g di uova (4 uova medie)
  • 150 g di latte fresco
  • 50 g di zucchero semolato
  • 20 g di lievito di birra fresco
  • 100 g di burro
  • scorza di mezzo limone bio
  • sale
  • olio di semi di arachide per friggere

Per la crema pasticciera

  • 500 ml di latte intero
  • 5 tuorli
  • 150 g di zucchero semolato
  • 45 g di amido di mais o di riso
  • semi di 1 baccello di vaniglia
  • scorza grattugiata di limone bio

Procedimento

Fate sciogliere il lievito di birra nel latte intiepidito. Versate il liquido nella ciotola della planetaria e unite lo zucchero, le uova e la scorza di limone grattugiata. Montate le fruste a gancio e, aggiungendo un po’ di farina per volta, iniziate a impastare. Quando la farina sarà stata del tutto incorporata, procedete impastando per circa 10 minuti, fino a quando il composto risulterà liscio e compatto. Unite il burro morbido, un pezzetto per volta e assicurandovi che venga ben incorporato prima di aggiungerne altro. Al termine della lavorazione l’impasto dovrà risultare ben incordato, liscio ed elastico. Copritelo con pellicola trasparente per alimenti e fatelo lievitare fino al raddoppio del suo volume, circa 2 ore.

Trascorso questo tempo, prelevate l’impasto, sgonfiatelo leggermente formando una palla, trasferitelo in una ciotola e riponetelo in frigorifero a riposare (sempre coperto con pellicola) per una notte o per almeno 4-6 ore.

Trascorso il tempo di riposo riprendete l’impasto e dividetelo in 12 porzioni da circa 75 grammi l’una. Facendole roteare su un piano leggermente infarinato formate delle palline piuttosto regolari che disporrete, abbastanza distanziate l’una dall’altra, a far lievitare per altre 4 ore. Nel frattempo preparate la crema pasticciera in questo modo:

  1. Riscaldate il latte in un pentolino insieme alla buccia di limone grattugiata e alla vaniglia.
  2. Nel frattempo lavorate tuorli e zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso.
  3. Aggiungete l’amido di mais e continuate a montare per incorporarlo alla perfezione.
  4. Versate il composto di uova montate direttamente nella pentola con il latte caldo.
  5. Attendete che il latte inglobi il composto, formando delle bollicine tutto intorno.
  6. Mescolate energicamente con una frusta mano pochi secondi.
  7. Mentre procedete a friggere i krapfen, trasferite la crema pasticciera in una teglia per farla raffreddare più velocemente, coprendola poi con la pellicola per alimenti a contatto così da impedire che si formi la fastidiosa pellicola in superficie.

Riprendete i krapfen e friggeteli, due o tre per volta, in abbondante olio ben caldo a una temperatura di circa 170°C. Quando avranno assunto un bel colore dorato, estraeteli con una schiumarola e disponeteli su carta assorbente da cucina. 

Trasferite la crema pasticciera in un sac à poche. Quando i krapfen sono ancora caldi, forateli leggermente sul bordo esterno, a metà circa, e farciteli con la crema preparata. Infine, spolverizzateli con zucchero a velo a piacere prima di servire.

8) Cupcake 

Colori accesi che fanno subito allegria e creme a profusione a cui è impossibile resistere: con i cupcake di Carnevale il segreto per un successo assicurato è osare!

cupcake di carnevale

Ingredienti per circa 12 cupcake

  • 110 g di burro fuso
  • 130 g di zucchero semolato
  • 3 uova
  • 1/2 bacca di vaniglia
  • scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato
  • 60 ml di latte intero
  • 200 g di farina 00
  • 1 cucchiaino e 1/2 di lievito in polvere per dolci

Per il frosting

  • 300 g di zucchero a velo
  • 150 g di burro morbido
  • 1/2 bacca di vaniglia
  • 1 cucchiaio di latte
  • coloranti alimentari (ad esempio giallo e viola)

Procedimento

Sbattete in una ciotola il burro insieme allo zucchero con le fruste elettriche, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete le uova, una alla volta, la scorza di limone grattugiata, i semi di vaniglia e il latte. Continuate a sbattere e incorporate la farina e il lievito setacciati; mescolate in modo da amalgamare tutti gli ingredienti e ottenere un composto liscio e omogeneo. Versate l’impasto all’interno di 12 stampini da muffin imburrati e infarinati riempiendoli per 3/4. Fate cuocere i dolcetti in forno preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Estraeteli dal forno e lasciateli raffreddare completamente su una gratella per dolci prima di procedere con la decorazione.

Nel frattempo, preparate il frosting: in una ciotola sbattete il burro morbido con uno sbattitore elettrico a media velocità insieme a metà dello zucchero a velo, ai semi di vaniglia e al latte; dividete in due ciotole il composto e aggiungete a ognuno qualche goccia di colorante a seconda dell’intensità del colore che volete ottenere. Continuate a montare aggiungendo a poco a poco lo zucchero a velo rimasto alle due ciotole: dovrete ottenere due creme lisce e dense. Trasferite le due glasse all’interno di una sac à poche con bocchetta liscia e a stella da 15 mm e decorate i cupcake. 

9) Tortine pagliaccio alle carote

Morbide, sane e gustose, le tortine alle carote diventano una sorta di tela da decorare a piacere per diventare le buffissime faccine sorridenti e felici di un clown!

Muffin pagliaccio di Carnevale

Ingredienti per circa 12 tortine

  • 220 g di carote grattugiate
  • ¼ di scorza di limone bio grattugiata + succo di mezzo limone
  • 80 g di burro morbido
  • 120 g di zucchero
  • 3 uova
  • 220 g di farina semibianca
  • 80 g di nocciole macinate (o gocce di cioccolato)
  • 1 cucchiaino di lievito in polvere
  • occhietti e decorazioni di zucchero, ciliegie candite, vermetti gommosi

Procedimento

Unite la scorza di limone grattugiata alle carote anch’esse grattugiate, quindi versatevi sopra il succo. Preriscaldate il forno a 180°C in modalità statico. Lavorate il burro e lo zucchero con uno sbattitore elettrico fino a ottenere una crema chiara. Incorporatevi un uovo alla volta e continuate a lavorare il composto per 3 minuti. Aggiungete la farina setacciata, le nocciole o le gocce di cioccolato, il lievito e le carote condite con il limone. Distribuite i pirottini nelle teglie per muffin. Distribuite l’impasto nei pirottini e fate cuocere le tortine in forno per circa 35 minuti. Sfornate i dolcetti, estraeteli delicatamente dalle teglie e lasciateli raffreddare su una gratella per dolci prima di procedere con la decorazione. Per decorare le tortine, lasciatevi guidare dalla creatività: potete ricorrere a dettagli di zucchero già pronti e realizzare il sorriso del pagliaccio con le caramelle gommose, oppure scatenatevi con glasse e sac à poche per creare faccioni da clown personalizzati.

 

In copertina foto di Kuba Karoń via Pexels.com

 
 
 

In breve

Carnevale è una festa allegra e colorata, attesa con impazienza dai bambini non solo per i travestimenti e i coriandoli, ma anche per i dolci che potranno gustare: 9 ricette per preparare insieme a loro squisitezze tipiche regionali. 

 

