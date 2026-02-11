9 Dolci di Carnevale da fare con i bambini

Argomenti trattati
Quasi ogni regione d’Italia ha le sue ricette tipiche di Carnevale per far felici grandi e piccini: basteranno pochi ingredienti, come farina, uova, zucchero e burro, per prepararne alcune insieme ai piccoli chef di casa e fare merenda tutti insieme.
Si tratta di una delle feste più colorate e allegre dell’anno, che i bimbi aspettano con impazienza per indossare maschere e travestirsi con costumi eccentrici, lanciare coriandoli, fare tanti scherzi. Un’ottima occasione per preparare dei dolci di Carnevale insieme a loro!
1) Chiacchiere
Il dolce di Carnevale più conosciuto e amato sono sicuramente le chiacchiere, sia nella versione fritta che in quella al forno più light. In alcune zone d’Italia sono conosciute come bugie. Ecco come prepararle!
Ingredienti
- 300 g di farina 00
- 25 g di burro
- 40 g di zucchero
- 1 uovo
- 2 tuorli
- scorza grattugiata di 1 limone bio
- zucchero a velo
- olio di semi di arachide per friggere
Procedimento
Ponete la farina a fontana su un piano di lavoro, mettetevi al centro lo zucchero, il burro, l’uovo intero, i tuorli e la buccia grattugiata del limone. Impastate velocemente per poi tirare la pasta fino a ottenere uno strato sottile. Tagliate delle strisce larghe circa 3 cm e fatele friggere in olio di semi caldo fino a quando saranno dorate. Fate asciugare su un po’ di carta assorbente e spolverizzate con lo zucchero a velo prima di servire.
2) Castagnole
Le castagnole, chiamate anche favette, sono un dolce della tradizione italiana tipico del Carnevale. Si tratta di piccole frittelle a forma di castagna originarie del Centro-Nord Italia, e in particolare di Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Umbria, ma ormai si trovano in tutta Italia in diverse versioni. Ecco come preparare quella classica.
Ingredienti
- 200 g di farina 00
- 40 g di burro
- 2 uova
- 50 g di zucchero
- scorza di mezzo limone bio
- 8 g di lievito per dolci
- 1 baccello di vaniglia
- 1 pizzico di sale
- zucchero a velo
- olio di semi di arachide per friggere
Procedimento
Lavorate il burro ammorbidito con un cucchiaio e aggiungetevi i semi del baccello di vaniglia e la scorza di limone; mescolate per ottenere una crema omogenea. In una ciotola a parte mescolate farina e zucchero per poi aggiungere il lievito, il sale e le uova leggermente sbattute. Unite i due composti e mescolate fino a ottenere un impasto liscio; fatelo riposare per 30 minuti circa. Trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente imburrato, formate un filoncino e poi tagliatelo a tocchetti di circa 10 grammi l’uno. Friggete le palline in olio ben caldo fino a che non saranno dorate, aiutandovi con una schiumarola. Trasferitele su un foglio di carta assorbente e passatele nello zucchero prima di servirle.
3) Pignolata al miele
Questo è un dolce di Carnevale conosciuto in buona parte d’Italia, ma con nomi diversi: in Sicilia viene chiamato pignolata o pignoccata, nelle Marche e in Abruzzo è conosciuto come cicerchiata, mentre in Campania sono i famosi struffoli. Sono delle palline di pasta fritte, cosparse con sciroppo di zucchero e miele e poi decorate con zuccherini colorati: ecco come cucinarle!
Ingredienti
- 300 g di farina 00
- 2 uova intere + 1 tuorlo
- 30 g di burro
- 20 g di zucchero
- scorza di 1 limone bio
- 1 pizzico di sale
- olio di semi di arachide per friggere
- miele millefiori per guarnire
- codette colorate
Procedimento
Versate la farina in una ciotola e aggiungete il burro ammorbidito a pezzetti, lo zucchero, il sale e la scorza di limone. Unite anche le uova intere e il tuorlo, poi impastate a mano. Mettete il composto su un piano di lavoro infarinato e impastatelo fino ad ottenere un panetto compatto, quindi avvolgetelo nella pellicola per alimenti e fatelo riposare in frigorifero per almeno due ore. Dividete l’impasto in tocchetti di un centimetro circa di diametro, da ogni tocchetto ricavate un filoncino e suddividetelo in pezzettini lunghi circa un centimetro. Friggete i tocchetti in olio di semi caldo fino a che non saranno dorati, procedendo con pochi pezzi alla volta. Ponete i bocconcini su carta assorbente, poi metteteli in una ciotola e, mentre sono ancora caldi, mescolateli con il miele fino a che saranno ricoperti in maniera omogenea; per finire decorate con le codette colorate.
4) Ravioli dolci
Tra le specialità tradizionali Carnevale ci sono anche i i ravioli dolci, una sfoglia sottile e croccante che contiene un ripieno squisito e cremoso.
Ingredienti per la sfoglia
- 300 g di farina 00
- 40 g di zucchero
- 2 uova
- 70/80 g di latte
- 30 g di burro fuso
- scorza di 1 limone bio
- 1 pizzico di sale
Ingredienti per il ripieno
- 200 g di ricotta
- 4 cucchiai di zucchero
- 3 cucchiai di gocce di cioccolato
Procedimento
Mescolate farina, uova, burro fuso e latte fino a ottenere un panetto compatto. Stendetelo per ricavare una sfoglia sottile e ritagliate dei dischi di pasta con l’aiuto di un coppapasta. Preparate il ripieno mescolando ricotta, zucchero e gocce di cioccolato; ponete un cucchiaio di ripieno in ogni disco di pasta, poi chiudetelo bene sigillando i bordi con i rebbi di una forchetta. Cuocete i ravioli in abbondante olio caldo fino a che saranno dorati, poi cospargeteli di zucchero a velo.
5) Tagliatelle dolci di Carnevale
Queste delizie di Carnevale sono tipiche dell’Emilia Romagna e infatti trasformano la classica pasta all’uovo in dolci allegri e golosi.
Ingredienti
- 200 grammi di farina 00
- 2 uova
- 1 arancia bio
- 1 cucchiaino di sale
- zucchero a velo
- olio di semi di arachide per friggere
Procedimento
Impastate insieme farina, uova e un pizzico di sale fino a ottenere una consistenza omogenea. Stendete la sfoglia in uno strato sottile e poi cospargetela con lo zucchero a velo e la scorza di un’arancia grattugiata. Arrotolate la sfoglia e tagliatela a tocchetti, ottenendo delle girandole. Friggetele in olio di semi e servitele.
6) Frittelle di Carnevale
A Carnevale non possono mancare le classiche frittelle, amate da grandi e piccini. Ecco ingredienti e procedimento.
Ingredienti
- 500 g di farina 00
- 250 g di latte
- 4 uova
- 150 g di zucchero
- scorza di un limone bio
- 1 bustina di lievito
- 1 pizzico di sale
- olio di semi di arachide per friggere
Procedimento
Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso per poi unire la scorza di limone grattugiata, il latte, il sale e la farina poco alla volta. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e solo allora aggiungete la bustina di lievito e continuate ad impastare. In una padella ampia scaldate l’olio e ponetevi il composto a cucchiaiate, poche alla volta per non abbassare la temperatura dell’olio. Friggete le frittelle da entrambi i lati fino a che non saranno gonfie e dorate, finite il piatto spolverizzandole con zucchero a velo.
7) Krapfen alla crema
Originari di Austria e Germania, questi sofficissimi bomboloni ripieni di crema o, volendo marmellata oppure crema spalmabile al cioccolato, sono morbidi dolci di pasta lievitata fritta: con loro la merenda non sarà più la stessa!
Ingredienti per circa 12 krapfen
- 500 g di farina Manitoba
- 200 g di uova (4 uova medie)
- 150 g di latte fresco
- 50 g di zucchero semolato
- 20 g di lievito di birra fresco
- 100 g di burro
- scorza di mezzo limone bio
- sale
- olio di semi di arachide per friggere
Per la crema pasticciera
- 500 ml di latte intero
- 5 tuorli
- 150 g di zucchero semolato
- 45 g di amido di mais o di riso
- semi di 1 baccello di vaniglia
- scorza grattugiata di limone bio
Procedimento
Fate sciogliere il lievito di birra nel latte intiepidito. Versate il liquido nella ciotola della planetaria e unite lo zucchero, le uova e la scorza di limone grattugiata. Montate le fruste a gancio e, aggiungendo un po’ di farina per volta, iniziate a impastare. Quando la farina sarà stata del tutto incorporata, procedete impastando per circa 10 minuti, fino a quando il composto risulterà liscio e compatto. Unite il burro morbido, un pezzetto per volta e assicurandovi che venga ben incorporato prima di aggiungerne altro. Al termine della lavorazione l’impasto dovrà risultare ben incordato, liscio ed elastico. Copritelo con pellicola trasparente per alimenti e fatelo lievitare fino al raddoppio del suo volume, circa 2 ore.
Trascorso questo tempo, prelevate l’impasto, sgonfiatelo leggermente formando una palla, trasferitelo in una ciotola e riponetelo in frigorifero a riposare (sempre coperto con pellicola) per una notte o per almeno 4-6 ore.
Trascorso il tempo di riposo riprendete l’impasto e dividetelo in 12 porzioni da circa 75 grammi l’una. Facendole roteare su un piano leggermente infarinato formate delle palline piuttosto regolari che disporrete, abbastanza distanziate l’una dall’altra, a far lievitare per altre 4 ore. Nel frattempo preparate la crema pasticciera in questo modo:
- Riscaldate il latte in un pentolino insieme alla buccia di limone grattugiata e alla vaniglia.
- Nel frattempo lavorate tuorli e zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso.
- Aggiungete l’amido di mais e continuate a montare per incorporarlo alla perfezione.
- Versate il composto di uova montate direttamente nella pentola con il latte caldo.
- Attendete che il latte inglobi il composto, formando delle bollicine tutto intorno.
- Mescolate energicamente con una frusta mano pochi secondi.
- Mentre procedete a friggere i krapfen, trasferite la crema pasticciera in una teglia per farla raffreddare più velocemente, coprendola poi con la pellicola per alimenti a contatto così da impedire che si formi la fastidiosa pellicola in superficie.
Riprendete i krapfen e friggeteli, due o tre per volta, in abbondante olio ben caldo a una temperatura di circa 170°C. Quando avranno assunto un bel colore dorato, estraeteli con una schiumarola e disponeteli su carta assorbente da cucina.
Trasferite la crema pasticciera in un sac à poche. Quando i krapfen sono ancora caldi, forateli leggermente sul bordo esterno, a metà circa, e farciteli con la crema preparata. Infine, spolverizzateli con zucchero a velo a piacere prima di servire.
8) Cupcake
Colori accesi che fanno subito allegria e creme a profusione a cui è impossibile resistere: con i cupcake di Carnevale il segreto per un successo assicurato è osare!
Ingredienti per circa 12 cupcake
- 110 g di burro fuso
- 130 g di zucchero semolato
- 3 uova
- 1/2 bacca di vaniglia
- scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato
- 60 ml di latte intero
- 200 g di farina 00
- 1 cucchiaino e 1/2 di lievito in polvere per dolci
Per il frosting
- 300 g di zucchero a velo
- 150 g di burro morbido
- 1/2 bacca di vaniglia
- 1 cucchiaio di latte
- coloranti alimentari (ad esempio giallo e viola)
Procedimento
Sbattete in una ciotola il burro insieme allo zucchero con le fruste elettriche, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete le uova, una alla volta, la scorza di limone grattugiata, i semi di vaniglia e il latte. Continuate a sbattere e incorporate la farina e il lievito setacciati; mescolate in modo da amalgamare tutti gli ingredienti e ottenere un composto liscio e omogeneo. Versate l’impasto all’interno di 12 stampini da muffin imburrati e infarinati riempiendoli per 3/4. Fate cuocere i dolcetti in forno preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Estraeteli dal forno e lasciateli raffreddare completamente su una gratella per dolci prima di procedere con la decorazione.
Nel frattempo, preparate il frosting: in una ciotola sbattete il burro morbido con uno sbattitore elettrico a media velocità insieme a metà dello zucchero a velo, ai semi di vaniglia e al latte; dividete in due ciotole il composto e aggiungete a ognuno qualche goccia di colorante a seconda dell’intensità del colore che volete ottenere. Continuate a montare aggiungendo a poco a poco lo zucchero a velo rimasto alle due ciotole: dovrete ottenere due creme lisce e dense. Trasferite le due glasse all’interno di una sac à poche con bocchetta liscia e a stella da 15 mm e decorate i cupcake.
9) Tortine pagliaccio alle carote
Morbide, sane e gustose, le tortine alle carote diventano una sorta di tela da decorare a piacere per diventare le buffissime faccine sorridenti e felici di un clown!
Ingredienti per circa 12 tortine
- 220 g di carote grattugiate
- ¼ di scorza di limone bio grattugiata + succo di mezzo limone
- 80 g di burro morbido
- 120 g di zucchero
- 3 uova
- 220 g di farina semibianca
- 80 g di nocciole macinate (o gocce di cioccolato)
- 1 cucchiaino di lievito in polvere
- occhietti e decorazioni di zucchero, ciliegie candite, vermetti gommosi
Procedimento
Unite la scorza di limone grattugiata alle carote anch’esse grattugiate, quindi versatevi sopra il succo. Preriscaldate il forno a 180°C in modalità statico. Lavorate il burro e lo zucchero con uno sbattitore elettrico fino a ottenere una crema chiara. Incorporatevi un uovo alla volta e continuate a lavorare il composto per 3 minuti. Aggiungete la farina setacciata, le nocciole o le gocce di cioccolato, il lievito e le carote condite con il limone. Distribuite i pirottini nelle teglie per muffin. Distribuite l’impasto nei pirottini e fate cuocere le tortine in forno per circa 35 minuti. Sfornate i dolcetti, estraeteli delicatamente dalle teglie e lasciateli raffreddare su una gratella per dolci prima di procedere con la decorazione. Per decorare le tortine, lasciatevi guidare dalla creatività: potete ricorrere a dettagli di zucchero già pronti e realizzare il sorriso del pagliaccio con le caramelle gommose, oppure scatenatevi con glasse e sac à poche per creare faccioni da clown personalizzati.
In copertina foto di Kuba Karoń via Pexels.com