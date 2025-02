Carnevale 2025 a Milano: tutte le date e gli appuntamenti del Rito Ambrosiano

Il Carnevale Ambrosiano si festeggia nella città di Milano, ma anche nelle province di Monza, Lecco, Varese e in alcune parti delle province di Como e Bergamo.

Il carnevale 2025 a Milano inizia il 16 febbraio e termina l’8 marzo 2025. Anche quest’anno il capoluogo lombardo e le altre città dell’arcidiocesi milanese si animano con tantissimi eventi e iniziative dove portare i bambini e rendere questa ricorrenza ancora più indimenticabile. Qui di seguito l’elenco e le date di tutti gli eventi in programma.

Carnevale con i bambini a Milano

Tantissime sono le attività da poter svolgere nella città meneghina, che pullula di eventi e appuntamenti pensati appositamente per questa ricorrenza:

Il tradizionale corteo in maschera che attraverserà il centro storico di Milano sabato 8 marzo , in occasione del Sabato Grasso . Le vie del centro verranno popolate da fantasiosi e coloratissimi carri, maschere tradizionali, musica ed esibizioni degli artisti di strada.

, a parco Sempione arriva il . Il parco divertimenti che anima il periodo del carnevale milanese da circa un secolo, torna anche quest’anno, con 62 attrazioni e tutto il divertimento, sia per i grandi che per i piccini, che lo caratterizzano. Dal 25 febbraio all’8 marzo , per festeggiare il carnevale ambrosiano, l’ Atelier Teatro , presenta la VI edizione del Festival di teatro popolare Le Mille e una Piazza . Per l’occasione porterà in scena, nelle strutture dei mercati comunali coperti dei quartieri di Milano, Il Mercato dei Saltimbanchi 2025 , una serie di spettacoli teatrali gratuiti adatti a grandi e piccini, ispirati o provenienti dal repertorio tradizionale della Commedia dell’Arte. Per inaugurare il Festival e in occasione della giornata della Commedia dell’Arte, il 25 febbraio , Atelier Teatro organizzerà anche un laboratorio per i bambini dai 6 ai 13 anni in cui i partecipanti potranno creare maschere di carta. L’iniziativa del Festival risponde all’esigenza di portare lo spettacolo dal vivo anche nelle zone di Milano che hanno solitamente meno accesso alle proposte culturali, proponendo un teatro alla portata di tutti e adatto a tutte le età.

, il andrà in scena , uno spettacolo di osservazione astronomica speciale, organizzato in occasione del carnevale, che si rivolge ai bambini dai sei anni in su. il Museo di Storia Naturale di Milano festeggia l’ 1 e l’8 marzo con laboratori e visite guidate pensate per i bambini. Si ispira infatti alle tinte vivaci e sfavillanti del carnevale la visita “Colori, travestimenti e altri inganni”, che porterà i piccoli visitatori alla scoperta delle vivaci e sorprendenti sfumature della natura e del mimetismo degli animali. Per scatenare la creatività, c’è invece “Safari a colori”: dopo una visita guidata con laboratorio di disegno.

, il , c’è “Qua la pinna”, una dedicata alle famiglie. Il Castello sforzesco , l’ 8 marzo, invita tutti alla “Festa del Paradiso”, la visita con laboratorio di pittura pensata in occasione del carnevale, che riporterà bambini e famiglie al tempo di Leonardo Da Vinci. I partecipanti potranno scoprire le ingegnose e spettacolari macchine e scenografie create dall’artista per la corte di Ludovico il Moro e sbizzarrirsi dipingedo con la tempera grassa.

Anche le biblioteche di Milano festeggiano il carnevale con eventi culturali pensati per i più piccoli:

La Biblioteca Sicilia ha in programma per il 1 marzo la lettura con laboratorio creativo “Il mistero della maschera”.

, con lo “Le Belle Favole”, che e si svolgerà l’ . Alla Biblioteca Cassina Anna una grande festa aspetta i più piccoli l’8 marzo: dopo un coloratissimo corteo in maschera i bambini verranno coinvolti in baby dance, balli di gruppo, musica, per finire con la premiazione della maschera più bella.

Il carnevale ambrosiano a Lecco

A Lecco, dal 2 all’8 marzo avrà luogo il tradizionale Carnevalone, che prevede una settimana ricca di eventi e sfilate dirette dai due rappresentanti simbolici della città, il Re Resegone e la Regina Grigna che aprono e chiudono i festeggiamenti vestiti in ricchi e fantasiosi abiti tradizionali. Il ricco elenco di eventi festivi a Lecco pevede:

L’apertura dei festeggiamenti domenica 2 marzo , con la consegna delle chiavi della città a Re Resegone e la Regina Grigna e un corteo per le vie del centro.

, che avrà luogo nel pomeriggio di e durante il quale sono previste letture, truccabimbi e una merenda tutti insieme. A sabato 8 marzo è riservato il culmine dei festeggiamenti, con la Sfilata del Carnevalone, con carri allegorici, maschere ed eventi musicali che animeranno le vie del centro città.

I festeggiamenti nella provincia di Monza e Brianza

Anche la provincia di Monza e della Brianza si dedica al Carnevale, con divertenti feste organizzate nei comuni del territorio:

A Nova Milanese , in occasione del “Carneval de Noeva”, il 2 marzo le strade si riempiranno di magia, con la sfilata dei carri allegorici a tema Disney che sfileranno per le vie del centro.



Gli eventi a Como e dintorni

Cantù festeggia il Carnevale Canturino , giunto alla sua 99°edizione, con una serie di sfilate di carri allegorici e coloratissime maschere locali, che avranno luogo il 2 marzo , per culminare con la grande sfilata del Sabato Grasso, l’ 8 marzo . I più piccoli potranno poi divertirsi sui gonfiabili allestiti in occasione del Carnevale. Non mancheranno eventi come il concorso fotografico rivolto a bambini e famiglie e mostre a tema .

Il carnevale itinerante in provincia di Varese

Il Carnevale di Varese si svolgerà in una modalità itinerante, con sfilate di maschere e carri allegorici che toccheranno varie tappe nei comuni della provincia. Tanti saranno poi gli eventi collaterali che le singole cittadine organizzaranno a corredo della sfilata principale.

Come festeggiare a Bergamo

La città di Bergamo festeggia il periodo di carnevale con una serie di numerosi eventi in programma dal 1 al 9 marzo. In queste giornate sarà possibile prendere parte a iniziative come laboratori, spettacoli, momenti di animazione e di cinema organizzati nei principali centri culturali cittadini. Una lista di occasioni imperdibili, soprattutto per il divertimento dei più piccoli.

Maschere e tradizione in Valtellina

Il Carnevale in Valtellina si unisce alla celebrazione della cultura locale, cogliendo l’occasione per rivivere le tradizioni antiche e le credenze tipiche del territorio. Ecco gli eventi da non perdere:

Nella cittadina di Morbengo i festeggiamenti del Carnevale sono in programma per il primo week end di marzo. In particolare, la giornata di sabato 1 marzo è dedicata ai bambini e prevede una sfilata pensata apposta per loro. In programma per il 2 marzo c’è invece la sfilata allegorica con i carri , un appuntamento sempre molto atteso e spettacolare, soprattutto grazie al legame con il territorio dato dalla collaborazione con la società artigiana Fratelli Cinquini Scenografie di Viareggio.

la festa si sposta a , con la sua e una merenda in oratorio. L’1 e l’8 marzo, anche Madesino propone la sua sfilata dei carri con premiazione finale, rallegrata da momenti di babydance.