Carnevale 2026 nei parchi divertimento: i più belli dove festeggiare

Carnevale è sinonimo di allegria, divertimento e costumi colorati: quale modo migliore di festeggiarlo se non in un parco divertimenti d’Italia?

Sono tanti i parchi a tema che offrono eventi e giornate a tema: Leolandia, ad esempio, apre la sua 55esima stagione con uno speciale Carnevale a tema K-Pop, anche se non mancheranno i beniamini dei bambini come Bing e Flop, Masha e Orso e il trenino Thomas, mentre a Gardaland Sea Life Aquarium i protagonisti saranno invece gli animali del mondo marino, protagonisti di tante attività a tema.

Leolandia



Leolandia inaugura la sua 55esima stagione con un Carnevale a tema K-Pop, ispirandosi a Huntrix, Saja Boys, BlackPink e agli altri idoli di bambini e teenagers. Il fenomeno coreano che entusiasma bimbi e adolescenti si unisce alle tradizioni del Carnevale italiano nel famoso parco a tema, che sabato 14 febbraio apre il calendario di iniziative pensate per celebrare il 55esimo anniversario.

Per una giornata, cosplayer e appassionati potranno trasformarsi nei loro idoli sudcoreani tra coriandoli e stelle filanti. Il cuore dell’evento sarà il palco di Minitalia, sul quale due volte al giorno andrà in scena uno spettacolo di cosplayer sulle note delle hit K-Pop più famose, coinvolgendo anche il pubblico e invitandolo a ballare e a partecipare alle coreografie.

Non mancheranno i grandi classici amati dai bambini, come Bing e Flop, Masha e Orso, i PJ Masks, Bluey e Bingo, il Trenino Thomas, oltre ai padroni di casa Leo e Mia. Il programma è completato da un truccabimbi professionale, tante leccornie e una parata finale che ogni giorno attraverserà il parco.

Per ogni biglietto acquistato nel periodo di Carnevale, Leolandia offre un secondo ingresso gratuito valido in una data a scelta dell’anno (esclusi il 31/10 e l’1/11).

Leolandia, Via Vittorio Veneto, 52 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Gardaland Sea Life Aquarium

Il primo acquario interamente tematizzato d’Italia, in occasione del Carnevale, offre un ricco calendario di attività speciali dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Dal 14 al 18 febbraio 2026 si potrà quindi vivere questa festa tra colori e giochi, immersi nel fascino del mondo marino.

La prima attività si svolgerà nell’area “Vista Oceanica”, con la sua grande finestra panoramica sul mondo marino: qui prenderà vita Indovina Fish? Si tratta di un’esperienza interattiva in programma domenica 15 e martedì 17 febbraio a partire dalle 11.

Ad un volontario verrà assegnata l’immagine di una creatura marina il cui nome richiamerà il tema delle maschere e dei travestimenti tipici del Carnevale. Gli altri partecipanti saranno chiamati ad aiutare nel riconoscere la specie corretta, disegnando indizi ispirati a oggetti, forme o animali che ne suggeriranno il nome. Ogni volta che una specie verrà indovinata, i talkers dell’Acquario condivideranno con i visitatori curiosità e informazioni, trasformando il gioco in un momento educativo e divertente. Alla fine si otterrà l’attestato di Esploratore Marino.

La seconda proposta è un laboratorio creativo e interattivo che si svolgerà ogni giorno dalle 12.30 alle 14.30 presso il Covo del Capitano, in contemporanea con l’attività Trucca & Impara. Qui i bambini potranno decorare e personalizzare la propria maschera di Carnevale ispirandosi alle creature acquatiche.

Gardaland Sea Life Aquarium è aperto tutti i weekend dalle 10 alle 16 con prezzi online scontati fino al 22 marzo 2026.

Gardaland Sea Life Aquarium, Via Derna, 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Luneur Park

È Carnevale anche al Luneur Park: fino a domenica 22 febbraio il parco divertimenti per famiglie di Roma trasforma ogni weekend in una festa in maschera. Giostre, show, balli e momenti di gioco culminano in una Battaglia di Coriandoli, una cascata di musica e colori con lo sfondo della Ruota Panoramica.

In occasione di Martedì Grasso (17 febbraio), Luneur Park sarà aperto dalle 14 alle 18 per un pomeriggio di festa, giochi e sorprese. Chi acquista un biglietto giostre illimitate o un pacchetto famiglia in questo periodo potrà tornare gratuitamente al parco divertimenti dal 7 marzo al 30 aprile, con giostre illimitate incluse.

Luneur Park, Via delle Tre Fontane, 100, 00144 Roma

Edenlandia

A Edenlandia, il parco divertimenti di Napoli, il Carnevale diventa un evento pensato per passare una giornata originale. Mascotte Village è un’attività unica dedicata al divertimento in famiglia: un intero villaggio animato dove oltre 30 mascotte dei personaggi più amati prendono vita e incontrano i bambini e le loro famiglie lungo un percorso guidato.

Con l’acquisto della Mappa di Mascotte Village di può vivere una vera missione da vivere insieme: ad ogni tappa la mappa viene timbrata, diventando così un ricordo della giornata. Non solo: lungo il percorso sono previsti anche mini-eventi come piccoli spettacoli, sorprese e la sfilata di Carnevale. Sono incluse anche 4 attrazioni e uno spettacolo al PalaEden in orari dedicati.

Imperdibile anche la sfilata di Carnevale dei bambini, che avrà luogo domenica 15 febbraio. Tra sorrisi, applausi e tanti premi da vincere, i bambini saranno i veri protagonisti. La sfilata è gratuita, ma per garantire una migliore esperienza i posti sono limitati.

Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, 80125 Napoli

Divertilandia



Divertilandia è un parco giochi al chiuso di Parma, ideale per pomeriggi allegri e spensierati ma anche per feste di compleanno, pizza party e serate a tema. Il 13 febbraio dalle 17 alle 21 si potrà partecipare al Carnevale Aperifluo Party, un pomeriggio di gioco divertente con scivoli gonfiabili, playground, cavalli a dondolo, piscina con palline, calcetto per bambini e tanto altro ancora.

Divertilandia, Via Michelangelo Anselmi, 14, 43126 Parma

Zoom Torino

Giochi, animazione, laboratori, show di magia, bolle di sapone, principesse e supereroi aspettano i bambini e le loro famiglie dal 14 febbraio al 1 marzo a Zoom Torino. In occasione del Carnevale si svolgerà il Gran Concorso delle Maschere, dove si potranno sfoggiare i propri costumi preferiti e cercare di vincere il premio per il miglior costume. Ci sono diverse categorie: miglior costume divertente per le idee più creative, miglior costume classico e miglior costume ecologico, realizzato con materiali riciclati, eco-friendly o di recupero.

Tante anche le attività per tutta la famiglia: uno speciale incontro con principesse, supereroi, personaggi dei cartoni animati e del mondo di Harry Potter, show speciali come il Bubble Dream Show, il Magic Comic Show e il Magic Lab per piccoli maghi e i talk dedicati agli animali in una speciale edizione Carnevale.

Zoom Torino, Str. Piscina, 36, 10040 Cumiana TO

Zoomarine Roma

Il Carnevale si festeggia anche a Zoomarine Roma il 14 e 15 febbraio. Dalle 10 alle 17 inclusi nel biglietto d’ingresso ci sono dimostrazioni con cani, delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e pappagalli, tutte le giostre, cinema 4D con Aladin e Regno di Camelot, ingresso a Era dei Dinosauri e parco giochi eco-sostenibile.

In occasione del Carnevale è disponibile un Laboratorio delle Maschere (a pagamento e fino a esaurimento posti) dove i bambini potranno giocare con la creatività e creare la loro maschera personalizzata come ricordo della giornata.

In programma anche la Grande Parata di Carnevale, musica, dj set e una grande battaglia di coriandoli. Il Carnevale sarà anche l’occasione per conoscere la nuova attrazione family, una casa danzante, chiacchierona e birichina pronta a far ridere, saltare e volare fino alle nuvole tutti i bambini.

Zoomarine, Via dei Romagnoli, 00071 Torvaianica (RM)

Bioparco di Roma



Al Bioparco di Roma febbraio non significa solo Carnevale, ma è anche il mese di Darwin. In occasione del Darwin Day (12 febbraio), infatti, il bioparco dedica l’intero mese al naturalista inglese che, con le sue intuizioni straordinarie, ha reso possibile comprendere i meccanismi evolutivi.

Per il periodo di Carnevale, tutti i bambini mascherati e fino a 10 anni pagheranno l’ingresso 10 euro. La scontistica è valida fino a martedì 17 febbraio.

Bioparco di Roma, Viale del Giardino Zoologico, 20 00197, Roma

Parco Natura Viva



Parco Natura Viva è un moderno parco zoologico e un centro di tutela per specie minacciate, in cui oltre 1.500 animali protetti vivono in 42 ettari di bosco. Qui è possibile vivere un magico Carnevale: dal 14 febbraio al 1 marzo, il parco si anima con colori, maschere e costumi che educano divertendo.

Le attività in programma sono tante. Animal Wonders, domenica 15 febbraio, vedrà impegnati abili performers su trampoli che interpreteranno animali maestosi con costumi scenografici. Tutti i giorni presso Adventure Camp realtà e immaginazione si fonderanno in Cosplayer Walking-Through, un’esperienza attraverso mondi paralleli. Sul palco Adventure Camp si alterneranno invece gli show di Carnevale Hula Hoop Show e Bubble Show, mentre dal 15 al 22 febbraio e il 1 marzo i bambini potranno divertirsi con il Carnival Face Painting.

Imperdibile anche il Carnevale degli animali. I Giochi di Movimento (tutti i giorni presso l’ Area cavalli di Przewalski) si ispirano al regno animale: la velocità del giaguaro, l’equilibrio del bradipo e i salti delle rane sono solo alcuni esempi. Dal 15 febbraio saranno inoltre in programma tutti i giorni dei talk speciali sulle straordinarie abilità del regno animale, con uno speciale arricchimento a tema Carnevale per i lemuri.

Il 15 febbraio, infine, la psicobiologa e Responsabile ricerca ambito animali della Fondazione Caterina Spiezio, autrice del libro Animali Superstar, terrà un incontro per conoscere da vicino gli animali da Guinness del parco e le loro storie.

Parco Natura Viva, Località Quercia, 37012 Bussolengo VR

Parco di Pinocchio



Al Parco di Pinocchio, tutti i sabati e le domeniche di febbraio, c’è il Carnevale dei bambini, per giocare in allegria come se fossimo nel Paese dei Balocchi. I piccoli potranno divertirsi con il laboratorio delle maschere, il trucca bimbi, la classica pentolaccia a premi e le sfide dei mimi. Si potranno inoltre provare il museo interattivo, le giostrine degli anni Cinquanta (3-11 anni) e i percorsi avventura (chiusi in caso di maltempo). Il biglietto include anche l’ingresso al Giardino Garzoni e alla Serra botanica. Aperto il 14-15-21-22 febbraio dalle 10 alle 17. Per informazioni: 331 2098223 oppure parcodipinocchio@pinocchio.it

Parco di Pinocchio, Via S. Gennaro, 1, 51012 Collodi PT

In breve Divertimento assicurato nei parchi divertimento in occasione di Carnevale! Tra giochi, cacce al tesoro, parate spettacolari, laboratori, visite guidate e battaglie di coriandoli ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

