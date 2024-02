Carnevale 2024: tutti gli eventi più belli in Italia

Non è un mistero che Carnevale sia una delle feste più divertenti dell’anno: già qualche giorno prima i bambini cominciano a preparare i loro travestimenti preferiti per sfilare nelle vie cittadine tirando coriandoli e stelle filanti. Questa festività può però essere anche un’occasione per visitare alcune delle più belle città italiane, vivendo in prima persona le tradizioni legate al Carnevale. Vediamo insieme quali sono gli eventi da non perdere!

Carnevale 2024, data

Quando sarà Carnevale 2024? La domanda è legittima, dal momento che questa festività non ha una data fissa ma cade 40 giorni prima della Pasqua, che a sua volta è una festività che può cadere in date diverse ogni anno. Il Carnevale rappresenta tradizionalmente un momento di festa e di spensieratezza prima della Quaresima, il periodo di 40 giorni che ci porta verso la Pasqua. Per stabilire la data del Carnevale basta quindi sottrarre sei settimane alla domenica di Pasqua: le prime cinque sono costituite dalla Quaresima, la sesta è quella di Carnevale. Nel 2024 l’8 febbraio sarà il Giovedì Grasso, il 13 febbraio sarà il Martedì Grasso, mentre il 14 febbraio sarà il Mercoledì delle Ceneri con cui comincia la Quaresima.

Le date del Carnevale ambrosiano, che si osservano nella diocesi di Milano e in alcune zone limitrofe, sono leggermente diverse: il Carnevale 2024 ambrosiano si concluderà il 17 febbraio. C’è una leggenda che ci spiega a cosa è dovuta questa differenza: si tramanda infatti che il santo patrono della città, Sant’Ambrogio (all’epoca vescovo di Milano) fosse impegnato in un pellegrinaggio e avesse chiesto ai suoi parrocchiani di attendere il suo ritorno per festeggiare. Il vescovo, però, tardò ad arrivare, quindi i parrocchiani decisero di allungare i festeggiamenti di cinque giorni, una tradizione rispettata ancora oggi.

Carnevale 2024 a Venezia, un omaggio a Marco Polo

Quest’anno il Carnevale di Venezia celebra uno dei suoi cittadini più celebri: il grande viaggiatore Marco Polo, scomparso esattamente 700 anni fa. Il filo conduttore del calendario di eventi del Carnevale di Venezia sarà quindi il suo viaggio alla volta della Cina. Tra gli eventi da ricordare di questa edizione, cominciata il 28 gennaio, c’è la sfilata delle 12 Marie in gondola lungo il Canal Grande verso Piazza San Marco, in programma il 3 febbraio, e lo show sull’acqua ispirato a Il Milione (dal 2 al 4 febbraio e dall’8 al 13 febbraio). Fino al 13 febbraio la città lagunare sarà poi teatro di eventi, spettacoli e cortei per festeggiare il Carnevale.

Carnevale 2024 a Viareggio

Tra gli eventi del Carnevale 2024 non si può non citare il Carnevale di Viareggio, uno dei più spettacolari d’Italia. I carri allegorici tra i più grandi del mondo, conosciuti anche come Corsi Mascherati, sfileranno a partire dal 3 febbraio, ma non è tutto: in programma fino al 24 febbraio ci sono tanti eventi come ad esempio spettacoli, concerti e mostre. L’inaugurazione della 151esima edizione è in programma proprio per sabato 3 febbraio alle 15 sul lungomare, con il tradizionale triplice colpo di cannone che darà il via alla sfilata dei carri allegorici, seguita da uno spettacolo pirotecnico. I Corsi Mascherati, ossia le sfilate dei carri allegorici, saranno 6 in totale; per assistervi è necessario munirsi di biglietto, che potrà essere acquistato online sul sito del Carnevale di Viareggio, nelle biglietterie della Cittadella del Carnevale (cioè il quartiere dedicato all’allestimento dell’evento) oppure agli ingressi delle sfilate dei carri sul lungomare. Per i biglietti ci sono varie opzioni: per un singolo Corso Mascherato con data definita al momento dell’acquisto si parte da 22 euro per gli adulti e 16,50 euro per i ragazzi con meno di 14 anni.

Il Carnevale di Ivrea

Tra gli eventi Carnevale 2024 più belli non si può non citare il Carnevale di Ivrea, in Piemonte. Il 6 gennaio pifferai e tamburini hanno cominciato ad annunciare l’evento per le strade; tra gli appuntamenti in programma fino al 13 febbraio ci sono la presentazione della Vezzosa Mugnaia, protagonista della festa, il corte storico, il gran ballo, lo spettacolo pirotecnico e ovviamente la famosa Battaglia delle Arance, che l’11, 12 e 13 febbraio vedrà sfidarsi a colpi di arance gli “aranceri” di nove squadre, che cercheranno di colpirsi a colpi di agrumi a bordo dei loro carri.

Carnevale 2024 in Piemonte: il Carnevale di Vho

Il Carnevale di Vho, in Piemonte, è una grande festa per tutta la famiglia. Si tratta di un Carnevale storico, le cui origini risalgono addirittura ai primi del Settecento: è proprio a quell’epoca che risale la tradizione, rispettata ancora al giorno d’oggi, di distribuire in piazza polenta e salamini. Tra gli eventi in programma ci sono anche spettacoli di burattini, laboratori, rappresentazioni in piazza e tanto altro ancora. L’evento è previsto per il 13 febbraio 2024.

Carnevale 2024 a Milano

Il Carnevale a Milano dura qualche giorno in più, dal momento che si segue il calendario ambrosiano: nel 2024 terminerà quindi il 17 febbraio. In occasione del Carnevale 2024 Lombardia la città si riempie di eventi: Atelier Teatro, ad esempio, torna a Milano con il festival di teatro popolare “Le mille e una piazza 2024 – Il mercato dei saltimbanchi”: saranno 9 gli spettacoli gratuiti per grandi e piccini in piazza dei Mercanti, più due eventi speciali.

Dal 14 al 17 febbraio sarà invece di scena il Milano Clown Festival, che colorerà la città con oltre 120 eventi di circo-teatro, spettacoli e performance nelle strade della città.

Carnevale al Museo con i Bambini è invece un’iniziativa che coinvolgerà i bimbi dal 16 al 18 febbraio, in cui i principali musei della città proporranno eventi a tema.

Eventi Carnevale 2024: il Carnevale di Cento

Il Carnevale di Cento è l’unico al mondo gemellato con il famosissimo Carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 28 gennaio e il 4-11-18 e 25 febbraio a Cento si svolgeranno sfilate di enormi carri di cartapesta, che si sfideranno per ottenere il titolo di carro più bello. Non solo: sul palco di piazza Gurcino si esibiranno big della musica come Tananai e Gemelli DiVersi. Il gran finale sarà lo spettacolo piromusicale e l’incendio della Rocca.

Carnevale 2024 Acireale

Le origini del Carnevale di Acireale si perdono nel passato: le prime tracce risalgono al 1594, ma è nel 1880 che nasce la sfilata di carri allegorici che da allora è uno dei simboli di questa cittadina siciliana. Durante il Carnevale le vie della città si animano con gruppi mascherati, bande musicali e con i famosi carri allegorici grotteschi, creati dai Maestri della Cartapesta che ogni anno cercano di superarsi. Oltre a questo ci sono i carri infiorati, composti da centinaia di migliaia di fiori ravvivati da movimenti e luci. Il Carnevale 2024 Acireale è in programma dal 28 gennaio al 13 febbraio; per assistervi bisogna comprare un biglietto dal costo di 6 euro.

Il Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio

Il Carnevale di Madonna di Campiglio, in Trentino, ci riporta all’epoca della Principessa Sissi, che a fine Ottocento soggiornò proprio in questi luoghi. A partire dal 10 febbraio la Corte Imperiale arriverà in paese e vi rimarrà fino al 16 febbraio: in programma ci sono balli, sciate in costume d’epoca insieme alla coppia reale e il Gran Ballo dell’Imperatore, l’evento più importante, che si svolge in costume nel salone del Grand Hotel Des Alpes.

