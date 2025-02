Carnevale 2025: tutti gli eventi in Italia

Questa festività, attesissima soprattutto dai più piccoli, può però essere un’occasione meravigliosa per visitare alcune delle più belle città italiane, vivendo in prima persona le tradizioni legate al Carnevale.

Non è un mistero, infatti, che Carnevale sia una delle ricorrenze più divertenti dell’anno: già qualche giorno prima i bambini si dedicano a simpaticissimi lavoretti a tema e cominciano a preparare le loro maschere preferite per sfilare nelle vie cittadine tirando coriandoli e stelle filanti.

Quando inizia il Carnevale quest’anno

Quando sarà Carnevale 2025? La domanda è legittima, dal momento che questa festività non ha una data fissa ma cade 40 giorni prima della Pasqua, che a sua volta è una festività che può cadere in date diverse ogni anno. Il Carnevale rappresenta tradizionalmente un momento di festa e di spensieratezza prima della Quaresima, il periodo di 40 giorni che ci porta verso la Pasqua.

Per stabilire la data del Carnevale basta quindi sottrarre sei settimane alla domenica di Pasqua: le prime cinque sono costituite dalla Quaresima, la sesta è quella di Carnevale. Nel 2025 il 27 febbraio sarà il Giovedì Grasso, il 4 marzo sarà il Martedì Grasso, mentre il 5 marzo sarà il Mercoledì delle Ceneri con cui comincia la Quaresima.

Le date del Carnevale ambrosiano, che si osservano nella diocesi di Milano e in alcune zone limitrofe, sono leggermente diverse: il Carnevale 2025 ambrosiano si concluderà sabato 8 marzo. C’è una leggenda che ci spiega a cosa è dovuta questa differenza: si tramanda infatti che il santo patrono della città, Sant’Ambrogio (all’epoca vescovo di Milano) fosse impegnato in un pellegrinaggio e avesse chiesto ai suoi parrocchiani di attendere il suo ritorno per festeggiare. Il vescovo, però, tardò ad arrivare, quindi i parrocchiani decisero di allungare i festeggiamenti di cinque giorni, una tradizione rispettata ancora oggi.

A Venezia, un omaggio a Casanova

Quest’anno il Carnevale di Venezia celebra uno dei suoi cittadini più iconici: il viaggiatore e avventuriero, nonché seduttore per antonomasia, Giacomo Casanova, la cui nascita ricorre esattamente 300 anni fa. Il filo conduttore del calendario di eventi del Carnevale di Venezia sarà quindi la possibilità unica di rivivere l’atmosfera del XVIII secolo, avvicinando grandi e piccini alla grandissima creatività ed estro di Casanova.

Tra gli eventi da ricordare di questa edizione, cominciata il giorno di San Valentino, c’è il palco di Piazza San Marco allestito per ospitare le performance di giullari, acrobati, giocolieri e comici, e la visita guidata al Palazzetto Bru Zane, piccolo gioiello dell’architettura veneziana di fine ‘600.

Fino al 4 marzo la città lagunare sarà poi teatro di un fitto calendario di eventi, spettacoli e cortei per festeggiare il Carnevale.

Gli eventi a Viareggio

Tra gli eventi del Carnevale 2025 non si può non citare il Carnevale di Viareggio, uno dei più spettacolari d’Italia. I carri allegorici tra i più grandi del mondo, conosciuti anche come Corsi Mascherati, sfileranno a partire dal 9 febbraio, ma non è tutto: in programma fino al 4 marzo ci sono tanti eventi come ad esempio spettacoli, concerti e mostre.

I Corsi Mascherati, ossia le sfilate dei carri allegorici, saranno 6 in totale; per assistervi è necessario munirsi di biglietto, che potrà essere acquistato online sul sito ufficiale del Carnevale di Viareggio, nelle biglietterie della Cittadella del Carnevale (cioè il quartiere dedicato all’allestimento dell’evento) oppure agli ingressi delle sfilate dei carri sul lungomare.

Il Carnevale di Ivrea

Tra gli eventi imperdibili che scandiscono i festeggiamenti per il Carnevale non si può non citare il Carnevale di Ivrea, in Piemonte.

Il 6 gennaio, come da rito storico, pifferai e tamburini hanno cominciato ad annunciare l’evento per le strade; tra gli appuntamenti in programma fino al 4 marzo ci sono la presentazione della Vezzosa Mugnaia, protagonista della festa, e della sua Scorta d’Onore, il corteo storico, il gran ballo, lo spettacolo pirotecnico e ovviamente la famosa Battaglia delle Arance, che il 2, il 3 e il 4 marzo vedrà sfidarsi a colpi di arance gli “aranceri” di nove squadre, che cercheranno di colpirsi a colpi di agrumi a bordo dei loro carri.

In Piemonte, il Carnevale storico di Vho

Il Carnevale di Vho, in Piemonte, è una grande festa per tutta la famiglia e si svolge nel magnifico scenario di uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di un Carnevale storico, le cui origini risalgono addirittura ai primi del Settecento: è proprio a quell’epoca che risale la tradizione, rispettata ancora al giorno d’oggi, di distribuire in piazza polenta e salamini. Tra gli eventi in programma, pensati soprattutto per i più piccoli, ci sono anche spettacoli di burattini, laboratori, rappresentazioni in piazza e tanto altro ancora. L’evento è previsto per martedì 4 marzo 2025.

Gli appuntamenti a Milano

Il Carnevale a Milano dura qualche giorno in più, dal momento che si segue il calendario ambrosiano: nel 2025 terminerà quindi l’8 marzo. In occasione di questa ricorrenza, la città meneghina si riempie di eventi: Atelier Teatro, ad esempio, torna a Milano con il festival di teatro popolare “Le mille e una piazza 2025 – Il mercato dei saltimbanchi”: due settimane di spettacoli gratuiti per grandi e piccini, dal 25 febbraio all’8 marzo, che si concluderà con lo spettacolo Cassandra (consigliato dai 12 anni su) in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Immancabile, in Parco Sempione fino al 16 marzo, è il Luna Park Meneghino, uno dei parchi divertimenti tra i più antichi d’Italia, protagonista del Carnevale ambrosiano a Milano da oltre un secolo.

Le sfilate di Cento

Il Carnevale di Cento è l’unico al mondo gemellato con il famosissimo Carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile. Nelle date del 16 e 23 febbraio e dell’1, 2, 7, 8, 9 e 16 marzo nel celebre comune in provincia di Ferrara si svolgeranno sfilate di enormi carri di cartapesta, che si sfideranno per ottenere il titolo di carro più bello. Non solo: non mancheranno rievocazioni storiche e l’esibizione degli artisti Dargen D’Amico e Mr Rain sul palco di Piazza Guercino.

I festeggiamenti ad Acireale

Le origini del Carnevale di Acireale si perdono nel passato: le prime tracce risalgono al 1594, ma è nel 1880 che nasce la sfilata dei carri allegorici che da allora è uno dei simboli di questa cittadina siciliana.

Durante il Carnevale le vie della città si animano con gruppi mascherati, bande musicali e con i famosi carri allegorici grotteschi, creati dai Maestri della Cartapesta che ogni anno cercano di superarsi. Oltre a questo ci sono i carri infiorati, composti da centinaia di migliaia di fiori ravvivati da movimenti e luci.

Il Carnevale 2025 ad Acireale è in programma dal 15 febbraio al 4 marzo e quest’anno c’è una grande novità: il CarnevAnimale, un concorso in cui anche gli amici pelosi potranno concorrere al premio di miglior travestimento!

Il Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio

Il Carnevale di Madonna di Campiglio, in Trentino, ci riporta all’epoca della Principessa Sissi, che a fine Ottocento soggiornò proprio in questi luoghi. Dal 2 al 7 marzo sono previsti balli, sciate in costume d’epoca insieme alla coppia reale e il Gran Ballo dell’Imperatore, l’evento più importante, che si svolge in costume nel salone del Grand Hotel Des Alpes.

Davvero suggestiva è anche l’esperienza l’esperienza “Un tè con Sissi”: un incontro esclusivo per scoprire aneddoti e curiosità sulla Principessa Sissi, raccontati dal ricercatore Paolo Luconi Bisti e da Helmut Graf, musicista, didatta e storico della danza. A seguire, tè e pasticcini in compagnia di Sissi presso il suggestivo Bar Suisse.

Gli eventi da non perdere in Puglia e Basilicata

In Puglia, il Carnevale di Putignano è il più lungo d’Italia e il più antico d’Europa, poiché si festeggia da oltre 600 anni: concerti, spettacoli musicali originali e unici, 4 sfilate di carri allegorici, riti e tradizioni, cibo pugliese, musica tradizionale, dj set, workshop di cartapesta, dialoghi sulla satira e le maschere si susseguono dal 26 dicembre fino al 4 marzo, giorno in cui i 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni scandiscono ufficialmente la fine dei bagordi e l’inizio della Quaresima.

La stella filante è la mascotte dell’edizione 2025 del Carnevale di Putignano dedicato al tema della sovversione.

A Montescaglioso, in Basilicata, tra il 22 febbraio e il 4 marzo 2025 i festeggiamenti per il Carnevale si apriranno e chiuderanno con una spettacolare sfilata serale di carri allegorici impreziosita da luci e musica per un’atmosfera magica. Il 4 marzo avrà luogo l’atteso “Carnevalone” con dj set, per salutare questa meravigliosa festa nel modo più allegro e coinvolgente possibile.

Durante questo periodo le strade del paese lucano si riempiranno anche di stand per la degustazione di squisiti prodotti tipici, maschere tradizionali e tanta musica e balli folkloristici.

Carnevale è una ricorrenza che si festeggia nelle strade sì, ma anche a tavola, preparando golosissimi dolci della tradizione insieme ai bimbi!

In breve Il Carnevale è una delle feste più divertenti, attesa con gioia da adulti e bambini: anche le città si animano in questo periodo e gli eventi a cui partecipare con tutta la famiglia sono tantissimi, da Nord a Sud.

