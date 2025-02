Carnevale 2025 nei parchi divertimento: i più divertenti dove festeggiare

Carnevale è sinonimo di allegria, divertimento e costumi colorati: quale modo migliore di festeggiarlo se non in un parco divertimenti? Sono tanti i parchi che offrono eventi e giornate a tema: Leolandia, ad esempio, propone tante attività divertenti come l’avvincente caccia al tesoro Sfida in Maschera e la Parata dei Personaggi con tutti i beniamini dei cartoni animati dei bambini; a Gardaland Sea Life Aquarium i protagonisti saranno invece i professionisti del trasformismo animale, da scoprire con visite ed esperienze interattive.

Il pianeta e la salvaguardia dei suoi abitanti saranno il focus del Carnevale sostenibile del Bioparco di Roma, mentre il calendario di attività di Cinecittà World farà la felicità di tutti gli appassionati grandi e piccoli di cinema e televisione, che potranno assistere a parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo e battaglie di coriandoli. Zoomarine porterà i suoi visitatori a vivere i colori, l’allegria e il ritmo del Brasile con lezioni di samba, parate e show dedicati ai più piccoli. Luneur Park intratterrà i suoi visitatori con il Carnevale delle Emozioni, mentre a Milano torna il Luna Park Meneghino, uno dei parchi divertimenti più antichi d’Italia. Infine Divertilandia, il parco divertimenti indoor di Parma, offre un ricco calendario di appuntamenti a tema carnevalesco.

Leolandia

Riapre i battenti in occasione di Carnevale con un nuovo look a tema e un ricco programma di spettacoli e sorprese per ospiti di tutte le età. Quest’anno il Carnevale di Leolandia coinvolge anche le giostre con il gioco Sfida in Maschera, che propone un’avvincente caccia alla maschera a base di enigmi e indovinelli.

Gli ospiti potranno indossare il loro costume preferito, che potrà essere arricchito dal Truccabimbi, in modo da essere al meglio per prendere parte al momento clou della giornata, ovvero la Parata dei Personaggi, con tutti i beniamini dei più piccoli: Masha e Orso, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini e il simpatico Trenino Thomas.

La festa in maschera di Leolandia si protrarrà nei weekend e nei giorni di Carnevale, compreso il rito ambrosiano, fino alla metà di marzo. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto online, con possibilità di scegliere tra data fissa e libera, abbonamenti e pacchetti parco + hotel.

Leolandia, Via Vittorio Veneto, 52 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Gardaland Sea Life Aquarium

A Gardaland Sea Life Aquarium ci sono veri e propri maestri del travestimento, che si travestono naturalmente tutto l’anno. Si possono trovare nella nuova area tematizzata Gli illusionisti del Mare, dove sono raccolte tutte le creature che hanno fatto del mimetismo la loro strategia di sopravvivenza, dai pesci foglia al pesce rana fino al polpo mimetico dell’Indonesia, l’illusionista del mare per eccellenza che per sfuggire ai suoi predatori cambia forma e colore, imitando l’aspetto di oltre dieci specie diverse

I visitatori potranno non solo scoprire da vicino queste creature, ma anche vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva nella sala Vista Oceanica, dove prenderà vita il gioco Bolle in Maschera, in cui i piccoli partecipanti dovranno indovinare il nome di una creatura marina con l’aiuto degli altri ospiti. Alla fine del gioco, ogni partecipante riceverà un attestato di Esploratore Marino riportante sul retro il QR code di Sea Life Trust e un gadget.

Nell’area ristorazione sarà inoltre possibile partecipare a un laboratorio interattivo, dove i bimbi potranno decorare e personalizzare la propria mascherina ispirata al mondo marino; sarà inoltre presente un‘area truccabimbi.

La mascotte Sharky, infine, sarà affianca da ballerini e maghi per animare la giornata con spettacoli, esibizioni itineranti, performance di danza, giochi di prestigio e momenti di magia.

Nel periodo di Carnevale, per ogni adulto che acquista un biglietto intero in cassa, fino a due bambini sotto i 10 anni potranno accedere gratuitamente, purché mascherati. L’acquario è aperto tutti i giorni dal 1 al 5 marzo dalle 10 alle 16.

Gardaland Sea Life Aquarium, Via Derna, 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Bioparco di Roma

Il Carnevale è sostenibile al Bioparco di Roma: domenica 2 marzo si festeggia infatti in adesione alla Giornata mondiale della Fauna selvatica. Il tema della giornata, Investire nel Pianeta, inviterà adulti e bambini a comprendere meglio come sostenere progetti e iniziative per la salvaguardia del patrimonio della fauna selvatica.

Nel corso della giornata saranno proposte tante attività ludico-educative rivolte alle famiglie, come il laboratorio di pittura A macchia d’olio in cui si realizzeranno dipinti di animali e paesaggi a base di olio e tinture naturali, e il laboratorio creativo Come Arlecchino per costruire un burattino con materiale da riciclo come bottiglie, bottoni, scatole, rotoli, barattoli, scampoli e ritagli di stoffa. Ci saranno inoltre quattro postazioni tematiche:

In gioco per il futuro , un gioco dell’oca a squadre con quesiti sui diciassette obiettivi dell’agenza 2030;

, un gioco dell’oca a squadre con quesiti sui diciassette obiettivi dell’agenza 2030; Furti di natura , dove sarà possibile osservare oggetti sequestrati ai viaggiatori dalle forze dell’ordine per capire come l’acquisto di un souvenir (come un fermacapelli di tartaruga o una borsa in pelle) possa diventare una minaccia per molte specie;

, dove sarà possibile osservare oggetti sequestrati ai viaggiatori dalle forze dell’ordine per capire come l’acquisto di un souvenir (come un fermacapelli di tartaruga o una borsa in pelle) possa diventare una minaccia per molte specie; Dieci storie di successo , una lettura animata ispirata a progetti di salvaguardia di specie a rischio di estinzione andati a buon fine;

, una lettura animata ispirata a progetti di salvaguardia di specie a rischio di estinzione andati a buon fine; La tecnologia, un aiuto per la natura, che mostra come supporti tecnologici all’avanguardia come microfoni, telecamere a infrarossi e fototrappole possano essere un aiuto per le specie minacciate.

Si potrà inoltre prendere parte alla visita guidata Molti progetti, un solo obiettivo (dalle 11 alle 15.30) e assistere ai pasti degli animali a cura dei guardiani.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto; sabato 1 e domenica 2 marzo per i bambini che si presenteranno in maschera il biglietto costerà 10 euro anziché 14.

Bioparco di Roma, Viale del Giardino Zoologico, 20 00197, Roma

Cinecittà World

Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, festeggia il Carnevale 2025 con maschere, parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance per i più piccoli e dolci tipici del periodo. Fino al 9 marzo la Carnival Street sarà un’esplosione di musica e travestimenti: ogni ora si svolgerà la Parata dei Carri del Cinema, ricca di mezzi unici come big foot, chopper, limousine, auto della polizia, transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.



In questo periodo, inoltre, dalle 11 alle 18 tanti spettacoli live arricchiscono l’offerta del Parco, inismee a esperienze di realtà virtuale, truccabimbi e tanti abbonamento al Parco in palio ogni giorno per la migliore maschera.

Non è tutto: sabato 1 marzo Carnival Street ospiterà anche il Carnevale dei Cani, un evento organizzato in collaborazione con Quattrozampeinfiera, che vedrà sfilare gli amici a quattro zampe insieme ai loro conduttori davanti ad una giuria d’eccezione, che premierà originalità e simpatia.

Durante il periodo di Carnevale, l’ingresso a Cinecittà World è disponibile al prezzo di 15 euro e dà la possibilità di tornare al Parco entro il 31 marzo.

Cinecittà World, Via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

Zoomarine

Per Carnevale 2025, Zoomarine ha studiato un programma ricco di iniziative, con ben 12 show e dimostrazioni compresi nel biglietto. Il claim è A Carnevale non avere paura di osare; ogni sabato i visitatori di ogni età potranno liberare la propria fantasia e vivere il fascino del Brasile grazie ad un’esplosione di allegria, costumi sgargianti e il ritmo di samba e capoeira, con tanti di lezioni di samba per tutte le età e una grande parata finale.



In occasione dell’anniversario del Parco alle porte di Roma, che compie 20 anni, ai più piccoli viene fatto un regalo: per due weekend (22-23 febbraio e 1-2 marzo) potranno entrare gratuitamente prenotando l’ingresso online, godendosi oltre 15 attrazioni e i percorsi educativi alla scoperta del mondo animale e del mondo sostenibile del Zoorassico.

Il 2 marzo sarà inoltre il momento del super show di Lucilla, la fatina del Sole, che insieme all’amica Daisy Dot inviterà i bambini a scatenarsi sulle note di tante canzoncine in italiano e in inglese. E per chi volesse creare una maschera originale, sarà attivo (a pagamento) il Laboratorio delle Maschere per creare il ricordo unico della giornata insieme a biologi e educatori.

Zoomarine, Via dei Romagnoli, 00071 Torvaianica (RM)

Luna Park Meneghino 2025

Fino a a domenica 16 marzo torna a Milano il Luna Park Meneghino, uno dei parchi divertimenti più antichi d’Italia che da oltre cento anni colora il Carnevale Ambrosiano. Si tratta di una kermesse che si sviluppa lungo via Gadio fino all’Arena Civica, con oltre 62 attrazioni che spaziano da giostre adrenaliniche a quelle dedicate ai più piccoli, senza dimenticare street food, eventi e iniziative di carattere sociale.

Ne sono un esempio la festa di quartiere, che nella scorsa edizione ha visto la distribuzione di oltre 5.600 biglietti in 32 scuole, oppure la giornata dedicata alle persone con disabilità che lo scorso anno ha registrato 600 presenze.

Luna Park Meneghino, Parco Sempione, Milano

Luneur Park

Fino al 9 marzo, al Luneur Park avrà luogo un Carnevale indimenticabile con musica, colori, spettacoli e… battaglie di coriandoli, a cui parteciperanno anche le emozioni Gioia, Rabbia, Calma e non solo!

I più piccoli – rigorosamente con il loro costume di Carnevale più bello – potranno farsi coinvolgere dalla bravura di animatori speciale, che li trascineranno in giochi e balli per un’esperienza davvero emozionante.

Luneur Park, Via delle Tre Fontane, 100, 00144 Roma

Divertilandia

Divertilandia, il parco giochi indoor di Parma, è pronto ad accogliere tutti i bambini e i loro genitori con un ricco programma di animazioni a tema carnevalesco per ridere e giocare in compagnia, ovviamente in maschera.

Questi gli eventi più attesi:

venerdì 28 febbraio: giropizza serale e truccabimbi;

sabato 1 marzo: Mago Blu e sfilata in maschera per adulti e bambini, con tanti premi e pizzata serale;

domenica 2 marzo: tutti a conoscere i Minions mascherati da Carnevale!

martedì 4 marzo: animazione di Mister Frittatina e sfilata in maschera per adulti e bambini.

Il parco giochi al coperto è allestito con tante attrezzature per giocare come gonfiabili, scivoli, piscine di palline e area cuccioli per i più piccoli, senza dimenticare una zona bar dove i bimbi e i loro genitori potranno fare merenda.

Divertilandia, Via Michelangelo Anselmi, 14, 43126 Parma

In breve Divertimento assicurato nei parchi divertimento in occasione di Carnevale! Tra giochi, cacce al tesoro, parate spettacolari, laboratori, visite guidate e battaglie di coriandoli ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

