Una selezione dei costumi di Carnevale per bambini più belli, ispirati ai personaggi dei cartoni Disney o dei fumetti tra novità e tradizione.

Anche quest’anno il mese di febbraio vede protagonisti vestiti di Carnevale per bambini di tutte le età, da quelli per i bimbi di 1 anno a quelli per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Le date da segnare per il Carnevale 2026 sono quelle comprese tra giovedì 12 febbraio e martedì 17 febbraio (sabato 21 febbraio, invece, per il Carnevale Ambrosiano), periodo in cui si moltiplicano sfilate, feste e party a tema.

Sono davvero tanti i costumi di Carnevale tra cui poter individuare il travestimento perfetto, sia per maschi che per femmine.

Vestiti di Carnevale per bambini 1 anno

A questa età i bimbi non decidono da soli quale travestimento adottare, per cui i genitori possono farsi guidare dalle tendenze del momento oppure puntare sui vestiti di Carnevale evergreen, come quelli ispirati ai supereroi.

A tal proposito, Toys Center propone una gamma di costumi di Carnevale davvero molto ampia, tra cui questo travestimento da piccolo Batman.

vestiti-carnevale-bambini-toys-batman

Toys Center, Costume Batman Baby. Prezzo: 22,39€ su toyscenter.it e nei negozi fisici del brand

Anche Città del Sole pensa al Carnevale, e lo fa con le Baby Mantelle. Pratiche da far indossare ai bambini davvero molto piccoli, si rifanno ai costumi di Batman e Spider-Man oppure a creature mitologiche come i draghi.

vestiti-carnevale-bambini-supereroi-casa-sole

Città del Sole, Baby Mantelle Batman e Spider-Man. Prezzo: 35,95€ su cittadelsole.it e nei negozi fisici del brand

vestiti-carnevale-bambini-baby-drago-citta-sole

Città del Sole, Baby Mantella Drago. Prezzo: 24,95€ su cittadelsole.it e nei negozi fisici del brand

Cambiando decisamente genere, conoscete Gli Incredibili? Il film Disney Pixar ispira questo tenero vestito di Carnevale adatto anche ai bimbi più piccoli.

vestiti-carnevale-bambini-incredibili

Disguise, Costume ufficiale Disney Jack L’Incredibile. Prezzo:

I vestiti di Carnevale per bambini tradizionali non passeranno mai di moda. Pinocchio, il burattino che sogna di diventare un bambino vero, è uno dei personaggi più belli.

 

 

vestiti-carnevale-bambini-pinocchio

Pegasus, Costume Pinocchio. Prezzo:  

Lo stesso dicasi di Cappuccetto rosso, un travestimento di Carnevale classico ma sempre attuale adatto alle bambine molto piccole. 

vestiti-carnevale-bambini-cappuccetto-rosso

Rubies, Costume da Cappuccetto Rosso. Prezzo: 27,44

Per le bambine di 1 anno, un altro travestimento gettonato è quello da coccinella. Un costume tenero e colorato, semplicemente delizioso.

vestiti-carnevale-bambini-coccinella

Cartoon, Costume Carnevale Coccinella. Prezzo: 13,10

Per i bimbi più piccoli è irresistibile anche questa proposta firmata Zara: un costume a cuore in velluto disponibile in tantissime taglie.

vestiti-carnevale-zara-cuore

Zara, Costume Cuore Velluto. Prezzo: 17,95€ su zara.com e nei punti vendita fisici del brand

I trucchi di Carnevale

Non c’è travestimento senza trucco di Carnevale: quello per bambini, però, deve essere realizzato con trucchi idonei e anallergici, adatti alla loro pelle delicata. Questo discorso vale a tutte le età, soprattutto quando si parla di poco più che neonati.   

vestiti-carnevale-giotto-set

Giotto, Make Up Set 6 Matite Cosmetiche. Prezzo: 15,58

Per rendere ogni trasformazione speciale c’è Giotto Make Up, una linea di trucchi dermatologicamente testati, privi di glutine e sicuri sulla pelle dei piccoli. Facili da applicare e da rimuovere con acqua tiepida e sapone neutro, gli ombretti cremosi e le matite cosmetiche sono studiati per garantire comfort, precisione e libertà creativa.

vestiti-carnevale-giotto-my-wow-creations

Giotto. be-bè My WOW Creations. Prezzo: 7,38

Giotto propone anche la linea be-bè. La box My WOW Creations permette di creare e colorare travestimenti originali con maschere da personalizzare.

giotto make up candy collection

Giotto, Make Up Candy Collection. Prezzo: 12,49€

La Make Up Candy Collection di Giotto propone trucchi morbidi, luminosi e sicuri, ideali per completare i travestimenti di Carnevale dei bambini. I prodotti sono dermatologicamente testati, senza glutine e facilmente rimovibili con acqua e sapone.

La linea comprende tre varianti — Happy, Fashion e Glamour — che includono matite in legno certificato e ombretti cremosi dai toni metallizzati. Grazie alla facilità di applicazione, permettono di creare dettagli precisi e originali con il massimo comfort sulla pelle.

Vestiti di Carnevale dai 2 ai 5 anni

Continuiamo con i vestiti di Carnevale per bambini dai 2 ai 5 anni. In questo frangente i piccoli di casa iniziano ad avere dei gusti più definiti, sanno bene ciò che preferiscono, cosa piace loro e cosa no. La scelta del costume di Carnevale li vede coinvolti in prima persona, anche perché solitamente i travestimenti vengono sfoggiati alle feste organizzate dalla scuola dell’infanzia e tra amichetti, quindi è d’obbligo fare una bella figura.

Tra i personaggi più amati continua a esserci Pikachu, retaggio degli anni ’90-’00 ma apprezzatissimo anche dai bimbi di oggi. 

 

vestiti-carnevale-bambini-èikachu

Amscan, Costume Pikachu. Prezzo: 44,65

A proposito di tute intere, su Amazon è disponibile questa tuta/pigiama di Stitch sfruttabile sia per dormire che per i party a tema e le ricorrenze come il Carnevale.

 

vestiti-carnevale-stitch

Zpllsbratos, Tutina Stitch. Prezzo: 27,99€

I travestimenti a tuta intera, quindi con un unico pezzo da indossare, sono molto pratici e sbrigativi. Se ne trovano di sfiziosi e divertenti anche da H&M.

vestiti-carnevale-hm-leone

H&M, Costume per travestimento da leone. Prezzo: 29,99€ su hm.com e nei punti vendita fisici del brand

Sono intramontabili i vestiti di Carnevale ispirati a personaggi leggendari come i pirati, che popolano storie fantastiche con le loro avventure tra i mari sconfinati e i loro preziosi tesori.

vestiti-carnevale-bambini-pirata

Ciao, Capitano dei Pirati Costume bambino. Prezzo:  

Per i maschietti, anche a quest’età, vanno per la maggiore tutti i vestiti di Carnevale da supereroi. Spider-Man, per esempio, resiste in cima alle preferenze.

vestiti-carnevale-bambini-spiderman

Rubies, Costume Spiderman. Prezzo:  

Un travestimento originale? Il vestito da pizza proposto per questo Carnevale da Tiger. Realizzato in collaborazione con gli studenti del London College of Fashion, permette a ogni bambino di trasformarsi nel proprio cibo preferito.

vestiti-carnevale-tiger-pizza-3-6-anni

Tiger, Costume da pizza per bambini. Prezzo: 10,00€ in offerta su flyingtiger.com e nei punti vendita fisici del brand

Per quanto riguarda le femmine, non si spezza l’incanto di Frozen. Nonostante il cartone animato sia uscito al cinema ormai da diversi anni, il vestito di Carnevale da Elsa piace ancora moltissimo alle bambine.

 

vestiti-carnevale-bambini-elsa

Grimadea, Vestito Elsa Frozen. Prezzo: 26,99€

Un altro personaggio Disney molto amato è Vaiana di Oceania 2. Il costume include top e gonna per un travestimento completo. Sono disponibili anche alcuni accessori abbinati per ultimare il look.

vestiti-carnevale-oceania-vaiana-disney

Disney, Costume bimbi Vaiana Oceania. Prezzo: 44,00€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Sulla scia del recente successo di Zootropolis 2, Disney ha pensato anche a questo costume ispirato alla coniglietta Judy Hopps. C’è proprio tutto: gonna a pieghe, cintura con un lucido distintivo della polizia e una soffice coda.

vestiti-carnevale-disney-zootropolis

Disney, Costume Bimbi Judy Hopps Zootropolis. Prezzo: 28,00€ in offerta su disneystore.it e nei punti vendita fisici del brand

Avete poco tempo a disposizione? Da Zara sono disponibili delle ali da farfalla luminose davvero stupende. Dotate di elastico regolabile dietro la schiena, sono riutilizzabili perché si adattano a tutte le taglie.

vestiti-zara-carnevale-ali

Zara, Ali Costume Farfalla. Prezzo: 25,95€ su zara.com e nei punti vendita fisici del brand

Per un travestimento dell’ultimo minuto Città del Sole propone, invece, le deliziose Ali di fata rosa. Decorate con fiori perlati e con cinghie elastiche in raso, sono facili da indossare e molto comode.

vestiti-carnevale-ali-fata-citta-del-sole

Città del Sole, Ali di fata rosa. Prezzo: 11,95su cittadelsole.it

Vestiti di Carnevale dai 6 ai 10 anni

Con i bambini più grandi, di età compresa dai 6 ai 10 anni, ci si può davvero sbizzarrire, anche perché i vestiti di Carnevale tra cui poter scegliere si fanno sempre più particolareggiati e di impatto.

Uno dei costumi più richiesti del momento è quello da Rumi di Demon Hunters, protagonista del film d’animazione KPop che racconta le avventure delle tre componenti della band fittizia Hunrix: di giorno cantanti, di notte cacciatrici di demoni.

vestiti-carnevale-ruumi-demon-hunters

AOMAIGAD, Costume Cosplay Rumi Demon Hunters. Prezzo: 31,99

Le bambine grintose possono trasformarsi anche in Harley Quinn, protagonista femminile indiscussa dell’universo DC.

vestiti-carnevale-bambini-harley-quinn

Ciao, Harley Quinn Costume travestimento bambina originale DC Comics. Prezzo: 32,61

Per i maschietti, il suo alter ego maschile (nonché suo fidanzato): l’eccentrico Joker. In entrambi i casi, per rendere davvero credibile il travestimento è importante abbinare il trucco giusto.

vestiti-carnevale-bambini-joker

Ciao, Joker Costume bambino originale DC Comics. Prezzo: 28,30

Il mondo dei fumetti ispira vestiti di Carnevale bellissimi per questa fascia di età spostandosi in casa Marvel, da Capitan AmericaHulk.

vestiti-carnevale-bambini-capitan-america

Rubie’s, Costume Capitan America Endgame per bambini. Prezzo: 31,95

 

vestiti-carnevale-bambini-hulk

Rubie’s, Costume Hulk Endgame Classic Avengers bambino. Prezzo: 25,49

Anche H&M si rifà all’immaginario dei fumetti per molti dei suoi vestiti di Carnevale. Uno dei più belli e particolari è il costume di Thor, travestimento composto da 2 pezzi con strappo dietro, mantello staccabile e maschera.

vestiti-carnevale-hm-thor

H&M, Costume per travestimento 2 pezzi Thor. Prezzo: 34,99€ su hm.com e nei punti vendita fisici del brand

A questa età l’ispirazione arriva spesso dai videogiochi. Uno dei personaggi più quotati resta sicuramente Sonic, protagonista iconico dei videogiochi anni ’90 che in tempi recenti si è fatto conoscere anche dalle nuove generazioni di piccoli. 

vestiti-carnevale-citta-del-sole-sonic

Rubie’s, Sonic Costume. Prezzo: 20,45 

Sbirciando in casa Disney e guardando ai film di animazione più amati, invece, troviamo l’originalissimo costume da Buzz Lightyear di Toy Story. Le ali hanno le luci e il costume, che emette effetti sonori, include guanti e copricapo.

vestiti-carnevale-bambini-disney-toystory

Disney, Costume bimbi con luci Buzz Lightyear Toy Stoy. Prezzo: 44,00€ in offerta su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Concludiamo con qualche altro spunto per le bambine. Il mondo di Hogwarts continua ad affascinare e il costume di Hermione, personaggio portato al successo al cinema da Emma Watson, è ancora un’icona e un’ispirazione per tantissime bambine e ragazzine.

vestiti-carnevale-bambini-hermione

Ciao, Costume Hermione Granger – Harry Potter. Prezzo: 28,28€

Da un’icona all’altra: per le amanti del rosa, non c’è niente di meglio di un vestito di Carnevale ispirato a Barbie. Sulla scia del grande successo del live action campione di incassi al cinema nel 2023, su Amazon sono disponibili moltissimi costumi di Carnevale che permettono alle bimbe di trasformarsi nella loro bambola preferita.

vestiti-carnevale-bambini-barbie

Ciao, Barbie Diva Princess Costume bambina. Prezzo: 31,12 

Se si preferisce andare sul classico, consigliamo ancora una volta i costumi di Carnevale Disney ispirati alle Principesse. Qui in particolare abbiamo il costume di Rapunzel, caratterizzato da un corpetto modellato da nastro di raso, maniche a sbuffo e finiture dorate su scollo, cintura e gonna.

vestiti-carnevale-disney-rapunzel

Disney, Collezione costume bimbi Rapunzel. Prezzo: 16.80€44.00€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Per un Carnevale “in fondo al mar”, ecco il costume da Ariel ispirato a La Sirenetta. Si compone di top ornato con strass e di gonna a coda di pesce in tulle rivestita di glitter.

vestiti-carnevale-disney-sirenetta

Disney, Costume bimba La Sirenetta. Prezzo: 44,00€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Se siete alla ricerca di idee originali, rifatevi alle ultime uscite Disney al cinema e in TV. Le bimbe possono trasformarsi in personaggi dai look iconici come Red di Descendants, protagonista di Descendants: L’ascesa di Red.

vestiti-carnevale-bambini-red

COYBTO, Costume Descendants Bambina. Prezzo: 

Un altro costume particolarissimo è quello da Disgusto, tra i personaggi di Inside Out 2. Vi basterà aggiungere una parrucca verde per completare il travestimento.

 

vestiti-carnevale-inside-out-2-disgusto

Lito, Costume Disgusto. Prezzo:

Se la piccola di casa è fan di Miraculous, trasformatela nella coraggiosa Ladybug. Il costume di seguito è dotato di maschera.

 

vestiti-carnevale-miracolous

Rubies, Costume Miraculous Ladybug. Prezzo: 24,99

In copertina Foto di Eman Genatilan via Pexels.com

 
 
 

In breve

I vestiti di Carnevale per bambini più gettonati sono quelli che si rifanno all’immaginario dei cartoni, dei videogiochi e dei fumetti. Non possono mancare accessori e trucchi con cui completare il travestimento. 

 

