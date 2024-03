Come spiegare la primavera ai bambini

La primavera è il periodo dell’anno in cui la natura vive il suo grande risveglio. È quel momento speciale in cui tutto il bello del mondo e della natura sembra rinascere. Le giornate si allungano, il sole splende con più forza e le temperature iniziano a salire. Insomma, è come se il mondo si svegliasse davvero dopo il lungo letargo dei mesi freddi e iniziasse a prepararsi per una grande festa.

Il mondo che ci circonda si colora come un grande giardino colorato, ogni pianta e ogni fiore si prepara a esibire tutta la propria bellezza. Gli alberi, che per mesi sono stati spogli, si coprono di foglie verdi brillanti. I fiori sbocciano ovunque, riempiendo l’aria con profumi e bellezza. Anche gli animali sembrano più felici e attivi: uccelli che cantano, api che ronzano e farfalle che danzano nell’aria.

Per i bambini di ogni età, la primavera può essere l’inizio di una grande avventura! È il momento perfetto per uscire e giocare all’aria aperta, esplorando i segreti della natura e scoprendo nuovi tesori a ogni angolo. Potrete correre tra i prati, andare in cerca di fiori selvatici, ammirare il cielo o ascoltare il canto degli uccelli nascosti tra gli alberi.

Ma perché succede tutto questo? I bambini spesso si chiedono perché la primavera porta con sé tanta bellezza e cambiamenti. La risposta può sembrare semplice, ma per permettere anche ai più piccoli di comprendere davvero che cos’è la primavera occorre fare un piccolo sforzo in più, magari ingegnandosi per trovare escamotage e trucchetti per una spiegazione davvero esaustiva, coinvolgente e divertente alla domanda: che cosa è la primavera?

Equinozio di primavera

Il primo passo non può non essere quello di spiegare perché è stato scelto il 21 marzo come giorno in cui far iniziare la primavera, cosa succede di così speciale in quel giorno e perché si chiama equinozio di primavera. Queste domande richiedono una spiegazione chiara e, al tempo stesso, semplice di un concetto poi non così immediato come il susseguirsi delle stagioni.

Cominciamo con dire che l’equinozio è un evento astronomico che si verifica due volte all’anno, all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno. Segna il momento in cui il sole si trova esattamente sopra l’equatore, la linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi, quello nord (boreale) e quello sud (australe). Quando ciò accade, giorno e notte hanno la stessa durata, circa 12 ore ciascuna. La parola equinozio deriva, infatti, dal latino e significa “notte uguale”. Dal 21 marzo in avanti, le ore di luce iniziano a aumentare gradualmente, rendendo le giornate sempre più lunghe e luminose.

Ma perché proprio il 21 marzo?

L’equinozio di primavera cade sempre durante il percorso annuale della Terra intorno al Sole. Tuttavia, a causa di piccole discrepanze tra il movimento di rotazione terrestre e il calendario convenzionale di 365 giorni, ogni anno si accumula un piccolo ritardo. Per compensare questo ritardo, come spiegato nel nostro articolo dedicato all’anno bisestile, ogni quattro anni viene aggiunto in calendario un giorno extra: il 29 febbraio.

Da un punto di vista scientifico, quindi, l’equinozio di primavera potrebbe cadere tra il 19 e il 21 marzo (raramente anche il 22). Tuttavia, per semplicità, è stato deciso di creare il calendario senza tener conto dei movimenti celesti, fissando l’inizio della primavera sempre al 21 marzo.

Come spiegare la primavera ai bambini

Esistono diversi metodi per spiegare la primavera ai bambini, scopriamoli insieme e prepariamoci a partire con loro in questo fantastico viaggio fatto di emozioni, sensazioni uniche e scoperta.

Facciamo parlare i sensi

Ovviamente, partiamo dagli aspetti più evidenti e immediati, parlando della rinascita della natura semplicemente mostrando loro il mondo che li circonda, con fiori, sole e il verde che avvolge ogni cosa. Per rendere maggiormente d’impatto questa novità e la ciclicità delle stagioni possiamo anche mostrare loro una fotografia scattata in uno stesso luogo durante i mesi freddi, così da permettergli di cogliere le differenze.

Ma soprattutto usciamo di casa, organizzare una passeggiata in un parco o in campagna, infatti, permette ai bambini di toccare l’erba appena cresciuta, annusare i profumi dei fiori e ascoltare il canto degli uccelli, aiutandoli a connettersi con la stagione in modo tangibile. Inoltre, si può incoraggiarli a raccogliere piccoli tesori primaverili come fiori, foglie e conchiglie, che potranno esaminare da vicino e portare a casa come ricordo della loro avventura nella natura.

Attività creative

Altro metodo divertente e creativo per spiegare la primavera ai bambini è quello di giocare con l’arte e fare lavoretti insieme, un’opportunità unica per esplorare e comprendere il valore della primavera. Si possono organizzare sessioni di pittura all’aperto, dove i bambini possono dipingere paesaggi primaverili o creare quadri ispirati ai fiori e agli animali della stagione. Inoltre, si possono realizzare semplici lavoretti utilizzando materiali naturali come fiori, foglie e rami, stimolando così la creatività e l’immaginazione dei piccoli.

Racconti, filastrocche e leggende

Niente, poi, cattura l’attenzione dei bambini come una buona storia. Stendiamo un telo sull’erba e narriamo loro leggende e racconti legati alla primavera. È un metodo affascinante e dal grande impatto, che permette di introdurli ai misteri e alla bellezza di questa straordinaria stagione. Si possono narrare anche storie e filastrocche di fate che danzano tra i fiori, di animali che si risvegliano dal letargo invernale o di piante magiche che concedono desideri, la letteratura è ricca di opere dedicate al periodo più colorato e profumato dell’anno.

Esperimenti scientifici

Ma la primavera è fatta anche per esplorare e sperimentale. Sono molte, infatti, le opportunità per dedicarsi a ricerche “scientifiche” con i bambini. Si possono organizzare semplici esperimenti che illustrano i fenomeni naturali della stagione, come il ciclo dell’acqua, la fotosintesi delle piante o l’influenza della luce solare sulla crescita vegetale. Attraverso l’osservazione e la sperimentazione, i bambini possono comprendere i meccanismi che regolano la vita sulla Terra durante la primavera, arricchendo così la loro conoscenza del mondo che li circonda divertendosi.

Ecco alcune racconti, indovinelli e filastrocche da scaricare a tema primavera.

Filastrocca primavera pdf

Aprile racconto pdf

Persefone racconto pdf

Primavera Piumini pdf

Indovinelli 1 pdf

Indovinelli 2 pdf

In copertina foto di Michael Morse via Pexels.com