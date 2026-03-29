Le migliori e più divertenti frasi per l’invito di compleanno

Francesca Scarabelli A cura di Francesca Scarabelli Pubblicato il 29/03/2026 Aggiornato il 29/03/2026

Divertenti, originali, dolci o a tema? Le frasi per l'invito di compleanno possono rispecchiare il carattere del festeggiato, ma è sempre necessario indicare luogo, data e ora della festa.

Frasi per invito di compleanno

Scrivere un invito di compleanno per bambini può sembrare semplice, ma richiede precisione e creatività. Nell’invito devono essere indicati chiaramente il nome del festeggiato, la data, l’ora e il luogo in cui sarà la festa (eventualmente con una mappa per aiutare gli invitati a raggiungerlo).

Bisogna inoltre scrivere se sarà una festa a tema e se è necessario che gli invitati portino qualcosa di particolare, ad esempio il costume e il telo per una festa in piscina. Infine deve essere indicato un numero di telefono a cui confermare la propria partecipazione.

Non è tutto: l’invito si deve completare con una frase creativa e divertente oppure carina e dolce, scritta possibilmente dal festeggiato stesso: renderà il biglietto più personale e originale! Lo stile degli inviti può cambiare a seconda del carattere del festeggiato e del tema della festa: ecco qualche frase per invito di compleanno da cui prendere spunto.

Frasi divertenti 

  • [Nome] sale di livello: compirà [età]! La tua presenza è richiesta per questa missione speciale.
  • Attenzione, attenzione! [Nome] compie [età] anni: festa in arrivo con risate assicurate!
  • Evviva! Sto per compiere X anni. Non perdetevi il divertimento il [giorno] alle [ora]. Ci vediamo lì!
  • Preparati a saltare, ridere e fare festa: il compleanno di [nome] ti aspetta!
  • Missione segreta: partecipare al compleanno di [nome]. Scopri gli indizi e vinci la sorpresa!
  • Cake alert! È il compleanno di [nome]: vieni a fare il pieno di dolcezza e divertimento!
  • Sei super invitato alla mia festa di compleanno. Unisciti a noi per mangiare, bere e divertirsi un sacco il giorno [data] alle [orario], all’indirizzo [luogo]. Non dimenticare di confermare la tua presenza!
  • Spoiler: ci sarà torta! Non puoi mancare al compleanno di [nome]!
  • Indossa le scarpe da ginnastica! La festa sportiva di [nome] sarà piena di energia, giochi e torta.
  • Festa in arrivo! Porta il sorriso e tanta voglia di divertirti al compleanno di [nome]!
  • Raduna la tua energia: si festeggia [nome] con giochi, musica e tante sorprese!
  • Chi ha detto festa? [Nome] compie [età] anni e ti invita a celebrarlo insieme!
  • Livello divertimento: massimo! Festeggia con noi il compleanno di [nome]!
  • Risate garantite e torta a volontà: sei dei nostri per il compleanno di [nome]?
  • Il mio compleanno è solo l’inizio di una nuova avventura. Festeggiamolo alla grande alla mia festa!
  • Pronti, partenza… festa! Ti aspetto per celebrare il mio compleanno!
  • Preparati a festeggiare il compleanno di [nome]! Unisciti a noi per una giornata di gelato, bolle di sapone e divertimento a [luogo] il [data] alle [ora].
  • Non è una festa senza di te! Vieni a spegnere le candeline con [nome]!
  • Festa + amici + torta = compleanno perfetto! Ti aspettiamo!
  • Pennelli e colori pronti: vieni a creare con noi alla festa artistica di [nome]!
  • Il divertimento chiama… rispondi presente al compleanno di [nome]!
  • Un altro giro intorno al sole merita una bella festa! Ti aspetto a [luogo], il giorno [data] alle [ora]. Brindiamo ad un altro anno fantastico!
  • Vietato annoiarsi! Alla festa di [nome] si ride, si gioca e si mangia!
  • Entra in un mondo fantastico mentre festeggiamo il compleanno di [nome]! Vestiti come il tuo personaggio preferito e unisciti al divertimento il [data] presso [luogo]!
  • Torta in arrivo, candeline pronte: manca solo te al compleanno di [nome]!
  • Festa in corso! Unisciti a noi per celebrare [nome] e vivere una giornata super!
  • Animali, divertimento e tante risate: benvenuto alla festa a tema jungla di [nome].
  • Ehi, sei invitato a una festa di compleanno super magica di [nome]! Vieni a divertirti con noi, ci saranno giochi, un sacco di torta e gelato. Non dimenticare di portare il tuo buon umore e festeggiare con noi!
  • Musica, balli e sorrisi: la festa musicale di [nome] sarà indimenticabile.
  • Luci, camera, azione! Tutti saranno stelle al festival del cinema di [nome].
Frasi per invito di compleanno

Foto di Elkaaaaaaa da Pixabay

Frasi carine e dolci

  • Cari amici, [nome] compirà [età]! Ci sarà una festa con torta, palloncini e tante risate. Ti aspettiamo!
  • Un giorno speciale, un sorriso in più: vieni a festeggiare il compleanno di [nome] insieme a noi!
  • [Nome] compie 7 anni! Vieni ad aiutarlo a spegnere le candeline!
  • La gioia raddoppia quando è condivisa: ti aspettiamo al compleanno di [nome]!
  • È arrivato quel giorno speciale: il compleanno di [nome]. Ti aspettiamo il [data/ora] per cantare, soffiare le candeline e condividere la felicità.
  • Piccoli momenti, grandi ricordi: festeggiamo insieme i [età] anni di [nome]!
  • Festeggiare la vita, l’amore e l’amicizia è il senso del mio compleanno. La tua presenza lo renderà davvero speciale. Ti aspetto al [luogo], il [data] alle [ora]!
  • Il cuore si riempie di felicità quando siamo insieme: non mancare al compleanno di [nome]!
  • Ogni tappa nella crescita merita una festa. [Nome] ha già [età] anni! Vieni a festeggiarlo insieme a noi.
  • Tra palloncini e sorrisi, celebriamo un altro anno meraviglioso di [nome]!
  • Ritroviamoci per una festa in giardino per festeggiare [nome] e i suoi X anni pieni di risate, amore e gioia infinita!
  • Un abbraccio, una torta e tanti amici: ecco la festa perfetta per [nome]. Vieni anche tu!
  • Caro/a [nome], vieni a festeggiare il mio compleanno e a creare ricordi indimenticabili. La tua presenza sarebbe davvero importante!
  • Ogni sorriso racconta una storia: vieni a scrivere un nuovo ricordo con [nome]!
  • Il desiderio espresso spegnendo le candeline è ancora più bello se ci sono gli amici accanto. Ti invitiamo al compleanno di [nome].
  • Condividere la felicità rende tutto più bello: ti aspettiamo per festeggiare [nome]!
  • X anni di amore, risate e piccole meraviglie della vita. Unisciti a noi per festeggiare il viaggio di [nome] a [luogo] il [data] alle [ora]!
  • Una giornata piena di amore e dolcezza: festeggia con noi il compleanno di [nome]!
  • Le cose più belle si vivono insieme: unisciti alla festa di [nome]!
  • Abbiamo preparato una piccola festa per [nome]. La tua presenza sarà il regalo più speciale.
  • I momenti più preziosi sono quelli condivisi: vieni a festeggiare [nome]!
  • Un giorno pieno di magia, sorrisi e affetto: ti aspettiamo al compleanno di [nome]!
  • Un piccolo grande traguardo da festeggiare con chi conta davvero: ci sarai anche tu?
  • La felicità è ancora più bella quando ci sei tu: festeggia con noi [nome]!
  • Il sorriso di [nome] diventa ancora più luminoso con gli amici. Vieni a rendere il suo giorno indimenticabile!
  • Tra risate e dolci sorprese, celebriamo insieme un giorno speciale: il compleanno di [nome]!
  • La vita è fatta di momenti felici. Uno di questi è il compleanno di [nome]. Non mancare!
  • Non si compiono X anni tutti i giorni, quindi vieni a festeggiare l’ultimo giro intorno al sole di [nome]! Preparati a divertirti alla grande a [luogo] il [data] alle [ora].
  • Con il cuore pieno di gioia, ti invitiamo a condividere questo giorno speciale con [nome].
  • Il miglior regalo che puoi fare a [nome] è la tua compagnia. Ti aspettiamo!
Frasi per invito di compleanno

Foto di Cimabue da Pixabay

Frasi di invito per un compleanno di un bambino

  • Avventurieri, la mappa del tesoro vi guida al compleanno del capitano [nome]. Giochi, risate e dolci vi aspettano!
  • Attenzione, cantiere aperto! Il piccolo costruttore [nome] ti invita a costruire divertimento alla sua festa!
  • Per mille balene! Unisciti a noi in un’avventura piratesca epica per festeggiare il compleanno di [nome]! Ci saranno un sacco di caramelle, tesori e bottini!
  • Broom broom! Accendi i motori: la festa di [nome] sfreccia veloce verso il divertimento!
  • Mostriciattoli alla riscossa! Ci saranno giochi, scherzi e tante merendine!
  • Piccoli ninja cercasi! [Nome] ti aspetta per una festa piena di salti, giochi e missioni segrete!
  • Supereroi, unitevi! [Nome] compie X anni e non vede l’ora di mostrare i suoi superpoteri. Unisciti a lui per salvare il mondo alla sua festa di compleanno il [data] presso [luogo] alle [ora]. Per favore, conferma la tua presenza!
  • Splash! Preparati a tuffarti nella festa in piscina di [nome]: giochi, risate e tanta allegria!
  • Rawr, c’è un dinosauro di nome [nome] che vuole festeggiare il suo compleanno… e tu sei invitato! Unisciti a noi per divertirti un mondo!
  • Cavalieri coraggiosi, il drago è sveglio! Solo alla festa di [nome] potremo sconfiggerlo e conquistare la torta.
  • Cowboy e cowgirl, in sella! [Nome] festeggia il suo compleanno nel selvaggio West: vieni anche tu!
  • 3, 2, 1… si parte! L’astronauta [nome] compie [età]. Vieni a viaggiare tra le stelle con noi!
  • Fischio d’inizio: la festa calcistica di [nome] sarà un goal di felicità!
  • Alla carica, piccoli esploratori! La giungla di [nome] è pronta per una festa piena di avventure!
  • Con la mappa in mano, l’esploratore [nome] ti invita ad una festa piena di avventure e sorprese.

Frasi di invito per un compleanno di una bambina

  • Principi e principesse, il ballo reale sta per iniziare! [nome] ti aspetta al suo compleanno magico.
  • Colori, risate e tanta allegria: vieni a festeggiare il compleanno di [nome]!
  • Un mondo di giochi e sorrisi ti aspetta alla festa di [nome]!
  • Preparati a una giornata piena di divertimento: [nome] ti aspetta al suo compleanno!
  • Signori e signore del regno: unitevi al magico mondo delle principesse per festeggiare [nome]. Il ballo si terrà presso [luogo] il [data] alle [ora].
  • Palloncini, musica e tanta gioia: festeggiamo insieme [nome]!
  • Tra giochi, amici e dolci sorprese, il compleanno di [nome] sarà speciale anche grazie a te!
  • Un giorno pieno di risate e felicità: vieni a festeggiare [nome]!
  • Amici, giochi e torta: gli ingredienti perfetti per la festa di [nome]. Ci sarai?
  • Con una bacchetta magica trasformiamo tutto in divertimento: benvenuto alla festa incantata di [nome]!
  • Un’esplosione di colori e divertimento per il compleanno di [nome]: non mancare!
  • Unicorni e arcobaleni: la festa dei sogni di [nome] ti aspetta!
  • Preparati a ridere, giocare e festeggiare: [nome] compie gli anni e ti invita!
  • Il castello apre le sue porte: la principessa [nome] invita tutti al suo grande ballo.
  • La festa più allegra dell’anno è quella di [nome]: vieni a divertirti con noi!

Foto di copertina di Thirdman da Pexels

 
 
 

In breve

Un biglietto di invito ad un compleanno deve indicare chiaramente luogo, data e ora della festa, ma deve essere completato con una frase divertente o dolce, magari scritta dal festeggiato in persona!

 

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