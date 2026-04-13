Insieme alla scelta delle bomboniere, scegliere gli abiti per la Comunione dei bambini fa parte dei tanti preparativi per la cerimonia e per il ricevimento che, in genere, la famiglia organizza con parenti e amici.

Non esistono delle regole rigide su come vestire i bambini per la Prima Comunione, ma è opportuno tenere presenti alcuni accorgimenti quando ci si approccia all’acquisto dell’abito per questo evento. In Chiesa molto spesso si indossa una tunica, uguale per tutti, quindi l’abito della Prima Comunione va indossato al di sotto oppure sfoggiato subito dopo la Messa.

I bambini ricevono la Prima Comunione a 9-10 anni circa, età in cui hanno già le idee chiare su cosa indossare. Renderli partecipi della scelta del look per la giornata è d’obbligo, anche perché è molto importante che si sentano a loro agio.

Abiti Comunione per bambina

Gli abiti da Comunione per bambina sono generalmente bianchi o comunque molto chiari, declinati in sfumature tenui come l’avorio e il color champagne.

Aibaowedding. Abito Comunione Lungo Bambina. Prezzo: 54,68€

Il cosiddetto vestito da Comunione stile sposina, ispirato nelle fattezze agli abiti da sposa, continua a essere molto apprezzato sia dalle bambine che dalle mamme, che lo scelgono spesso e volentieri per le loro piccole.

PLWEDDING, Vestito Tulle. Prezzo: 47,65€

Si spazia dai vestiti Comunione per bambina semplici, realizzati con tessuti leggeri e scivolati come lo chiffon, ai modelli più strutturati che prevedono gonne in tulle o in taffetà.

Aibaowedding, Abito Lungo Chiffon Boho. Prezzo: 54,68€

Gli abiti decorati, con corpetto e gonna ricamati, sono la scelta ideale per un outfit da Prima Comunione davvero elegante e ricercato.

Bunny Lulu, Vestito Principessa. Prezzo: 24,99€

Happy Girls, Vestito Top Pizzo. Prezzo: 44,08€

A onor del vero, però, il classico vestito da Comunione bianco non piace a tutte e non è l’unica possibilità di scelta. Gli abiti da Comunione bambina colorati sono ormai di grande tendenza e, inoltre, risultano molto più versatili e sfruttabili di quelli bianchi anche in vista di occasioni future come altre cerimonie.

Zara, Vestito in Organza Stampa Floreale. Prezzo: 29,95€ su zara.com

I colori pastello come l’azzurro, il verde salvia e il rosa restano i più quotati. La Prima Comunione di solito si celebra in primavera e la palette cromatica dei colori tenui si addice particolarmente a questo periodo dell’anno.

Maya Deluxe, Abito Midi Paillettes. Prezzo: 46,35€

Un modo per aggiungere un tocco di colore senza rinunciare al bianco è indossare un coprispalle o un cardigan colorato. H&M ne propone di deliziosi effetto uncinetto.

H&M, Cardigan Effetto Uncinetto Azzurro. Prezzo: 17,99€ su hm.com

In alternativa, per un look più particolare è possibile scegliere abiti per la Comunione fantasia, con motivi delicati come quelli floreali. A tal proposito, Monnalisa propone abiti per la Prima Comunione con dettagli a fiori davvero bellissimi, sia colorati che total white.

Monnalisa, Abito Tulle Fiori Paillettes Bambina. Prezzo: 390,00€ su monnalisa.com

Monnalisa, Vestito con fiori Bambina. Prezzo: 295,00€ su monnalisa.com

Non è da meno Mango che propone abiti eleganti e raffinati (ma più economici) appositamente per le occasioni speciali, proprio come le cerimonie. La nuova collezione ne include davvero tanti, sia colorati che nel classico bianco.

Mango, Abito Lungo Volant. Prezzo: 79,99€ su mango.com

Bellissimi e da fiaba i modelli con gonna ampia, stretti in vita da fusciacche dai toni tenui.

Mango, Vestito Fiocco Lino. Prezzo: 79,99€ su mango.com

Mango, Abito a Tuta Lunga Volant. Prezzo: 79,99€ su mango.com

Da Mango non mancano gli abiti Comunione bambina con pantaloni, pensati per chi predilige la comodità anche nelle occasioni più formali. Si spazia dai completi, composti da top e pantaloni particolari, alle jumpsuit (o tute).

Queste sono pratiche e stilose, meno inflazionate rispetto ai soliti vestiti. Ne troviamo tante anche nella nuova collezione di Monnalisa e tra le nuove proposte di Mayoral.

Monnalisa, Tuta Cerimonia Bambina. Prezzo: 275,00€ su monnalisa.com

Monnalisa, Pantaloni Ricamo Bambina. Prezzo: 145,00€ su monnalisa.com

Mayoral, Completo pantalone e top arricciato Bambina. Prezzo: 49,95€ su mayoral.com

I cosiddetti spezzati sono versatili e “furbi” perché possono essere abbinati in tanti modi diversi anche per occasioni meno impegnative. Questo completo di TWINSET Milano, composto da shorts e felpa, ne è un esempio. I pantaloncini con rose si abbinano facilmente con una t-shirt o una camicia.

TWINSET Milano, Shorts con rose Bambina. Prezzo: 115,00€ su twinset.com

La felpa, con le stesse applicazioni in tessuto lavorato, sta benissimo con un semplice paio di jeans.

TWINSET Milano, Felpa con rose Bambina. Prezzo: 110,00€ su twinset.com

Il look della Prima Comunione deve essere curato nel dettaglio, per cui è bene prestare attenzione anche all’acconciatura e alla scelta degli accessori.

IYOU, Fascia Capelli Comunione. Prezzo: 13,66€

Fasce, coroncine di fiori e fiocchi impreziosiscono i capelli, che siano raccolti oppure sciolti, aggiungendo un tocco speciale al look della Prima Comunione.

Mango, Molletta Maxi Fiocco. Prezzo: 12,99€ su mango.com

Per quanto riguarda le scarpe, le ballerine con cinturino stile Mary Jane sono la tendenza della stagione. Anche per le calzature il colore da preferire per la Prima Comunione è il bianco.

Geox, Ballerina Jr. Pliè. Prezzo: 39,99€

Per chi vuole calzature dal mood più originale Mango propone ballerine in tulle nude, decorate con delicatissimi strass.

Mango, Ballerine Strass. Prezzo: 29,99€ su mango.com

Completano il look le mini-borse in cui le bambine possono custodire piccoli oggetti ed effetti personali. La nuova collezione Zara ne include tanti modelli diversi, dalle borse metallizzate declinate in forme insolite ai modelli ricamati.

Zara, Borsa Tulipano. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Zara, Shopper Rete Ricamata. Prezzo: 22,95€ su zara.com

Abiti Comunione per bambino

Anche i vestiti per la Comunione dei bambini maschi si ispirano prevalentemente ai completi eleganti dei più grandi. I colori chiari come il sabbia vanno per la maggiore: sono luminosi e risultano nel complesso meno formali rispetto al blu notte e al nero (che restano comunque un classico).

Botong, 3 pezzi Vestito Formale. Prezzo: 57,27€

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Lo stesso dicasi per l’azzurro, un altro colore molto apprezzato dai bambini. I maschietti possono scegliere completi composti da giacca, panciotto, camicia e pantalone oppure non indossare il blazer e puntare per la parte superiore solo su gilet e camicia.

Lolanta, Set 4 Pezzi Bambino. Prezzo: 37,98€

Lolanta, Abito Cerimonia 4 pezzi Ragazzo. Prezzo: 41,98€

H&M, Completo in Misto Lino. Prezzo: 64,99€ su hm.com

Soprattutto in vista delle giornate più calde, non sono da sottovalutare gli abiti da Comunione bambino dal mood sportivo che prevedono l’uso dei bermuda. Sono molto interessanti, a tal proposito, le proposte di Mayoral.

Mayoral, Bermuda lino ragazzo Indaco. Prezzo: 39,95€ su mayoral.com

La maggior parte dei brand offre l’opportunità di acquistare i capi che compongono i completi anche singolarmente, così da poter gestire in modo autonomo gli abbinamenti. In questo modo ai bermuda è possibile abbinare una camicia o un pullover, eventualmente sovrapponendo anche una giacca se lo si preferisce.

Mayoral, Camicia in lino manica lunga Bambino. Prezzo: 27,95€ su mayoral.com

Da Mango e da Zara, per esempio, è possibile acquistare solo i pantaloni o solo la giacca e in alcuni casi anche solo il gilet stile panciotto, da poter abbinare a una camicia che già si ha nell’armadio e a un paio di jeans.

Mango, Giacca Cotone Piqué. Prezzo: 39,99€ su mango.com

Zara, Blazer Strutturato. Prezzo: 55,95€ su zara.com

Un’altra idea da tenere presente, se si apprezzano gli spezzati, è quella di abbinare alla giacca una t-shirt, alternativa più comoda e casual rispetto alla camicia. Da Zara si trovano tanti modelli di magliette polo, come quelle a costine e crochet.

Zara, Polo Basic in Maglia a Costine. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Zara, Polo in Maglia Crochet. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Anche per il look da Prima Comunione dei maschietti gli accessori rivestono un ruolo importantissimo. Sono in grado di connotare l’outfit di maggiore personalità e di aggiungere un tocco di colore laddove necessario. Sono originali e giocose le bretelle, da abbinare a cravatta o papillon.

BomGuard, Bretelle Bambino. Prezzo: 12,99€

Mayoral, Cravatta bambino Avena mix. Prezzo: 9,95€ su mayoral.com

E proprio il papillon, ancor più della cravatta, è uno degli accessori che non può mancare per un abito Comunione bambino davvero elegante. I modelli monocromatici declinati in toni classici come il nero e il blu sono intramontabili, anche se molto dipende ovviamente dai colori dell’outfit.

Miobo, Papillon. Prezzo: 8,03€

Sono spiritosi e particolarissimi i papillon fantasia, con motivi geometrici minimal ma di impatto.

BomGuard, Papillon Fantasia. Prezzo: 10,99€

Scelto l’abito e il papillon, il look va completato con le scarpe giuste ed eventualmente con una bella cintura in pelle. Per quanto riguarda le calzature è possibile optare per un paio di mocassini oppure, se si preferisce un look più casual e sportivo, per un paio di sneakers che il bambino potrà utilizzare tutti i giorni.

Bruno Marc, Mocassini Eleganti Bambino. Prezzo: 35,99€

Mango, Mocassini Pelle. Prezzo: 39,99€ su mango.com

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