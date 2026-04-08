La scelta delle bomboniere per la comunione di bambina e bambino rientra nei tanti preparativi a cui si va incontro quando si organizzano i festeggiamenti per questa occasione importante. Vengono distribuite a parenti e amici nel corso di un ricevimento – come un pranzo, una cena o un rinfresco – oppure, a prescindere dalla partecipazione all’evento, consegnate alle persone care come ricordo della giornata.

Ci sono tantissime idee da cui prendere spunto per bomboniere della comunione classiche oppure più originali, dai sacchetti e le scatoline portaconfetti fino all’oggettistica. Negli ultimi anni, inoltre, sono in crescita il trend delle bomboniere fai da te e quello delle bomboniere solidali, a supporto di importanti iniziative benefiche.

Bomboniere comunione bambina

Le possibilità di scelta non mancano per quanto riguarda le bomboniere per la comunione di una bambina. Chi preferisce bomboniere che durino nel tempo per la comunione della propria figlia può optare per l’oggettistica.

Su Amazon non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra oggettini dei più vari realizzati in materiali di qualità come il marmo di Carrara.

Regalami.Shop, Bomboniere in pietra. Prezzo: 24,90€

Se siete alla ricerca di idee per bomboniere per la comunione utili, vi consigliamo di puntare su oggetti non solo belli da vedere ma anche funzionali come orologi e lampade.

Regalami.Shop, Bomboniera Orologio Marmo di Carrara Personalizzabile. Prezzo: 14,90€

Regalami.Shop, Bomboniera Lampada Comunione Bimba Personalizzabile. Prezzo: 14,90€

Come bomboniere per la comunione di una femmina, semplici ma di impatto, sono consigliati anche i portacandele, da scegliere in diverse forme e in vari materiali a seconda dei propri gusti.

NUPTIO, Portacandele in Legno 20 pezzi. Prezzo: 63,96€

Sono molto belli quelli in legno intagliato, ma risultano chic ed eleganti anche quelli in vetro. Le candele votive da mettere all’interno possono essere neutre oppure profumate per personalizzare la bomboniera per ogni ospite.

NUPTIO, Portacandele in vetro 12 pezzi. Prezzo: 42,32€

Bomboniere comunione bambino

Per la comunione di un maschio, chi predilige una bomboniera classica, che riprenda i simboli della comunione quali calice e ostia, può scegliere un oggetto decorativo come il bassorilievo in pietra di seguito, arricchito da incisioni che inneggiano ai grandi valori. È dotato anche di un piedino apribile per essere appoggiato sulla superficie di un comodino o di un tavolo.

Regalami.Shop, Bomboniere Comunione in Pietra Bassorilievo Dipinto a Mano (10 pezzi). Prezzo: 46,90€

Per i maschietti sono molto carine le bomboniere a forma di gufetto o di altri animali, che si tratti di oggetti puramente decorativi o di suppellettili per l’arredamento come i profumatori per l’ambiente.

Regalami.Shop, Bomboniera Gufetto Marmo e Legno. Prezzo: 14,40€

Piccoli oggetti e soprammobili come clessidre e mappamondi possono essere utilizzati come bomboniere per la comunione se si desidera donare ai propri invitati qualcosa di bello.

Ingrosso e Risparmio, Clessidra in Vetro e Porcellana. Prezzo: 10,99€

L’impiego di materiali di qualità come la porcellana o il legno rendono questi suppellettili ricercati ed eleganti.

Ingrosso e Risparmio, Bomboniera Comunione Mappamondo. Prezzo: 6,99€

Un’idea originale e alternativa che sta riscuotendo sempre più consensi è quella della bomboniera bonsai. Donare un piccolo bonsai in occasione della comunione è un gesto che risulterà sicuramente gradito. L’ulivo, dall’importante significato religioso, potrebbe essere la scelta giusta per le vostre bomboniere. I bonsai si trovano facilmente nei vivai e, ormai, anche online.

PolliceVerde, Bonsai di Olivo in Ciotola Bassa. Prezzo: 39,00€

Molti rivenditori di bomboniere su Amazon permettono di creare dei bigliettini personalizzati così da confezionare bomboniere complete a prezzi davvero vantaggiosi.

Regalami.Shop, Bomboniera Cavalletto Prima Comunione. Prezzo: 9,60€

Bomboniere solidali

Le bomboniere solidali non sono un semplice ricordo per gli invitati ma un vero e proprio atto di amore e generosità. Sostengono progetti benefici, enti di ricerca e associazioni che quotidianamente si schierano a favore dei più bisognosi e, in particolar modo, dei bambini.

Tra le organizzazioni di volontariato che firmano bomboniere solidali c’è Actionaid, che propone tantissime idee regalo, dai segnalibri alle pergamene fotografiche, fino e vari tipi di bomboniere, come i classici cofanetti o i sacchettini in tessuto.

Actionaid, Scatoline solidali per confetti. Prezzo: 4,20€ su regaliperunsogno.actionaid.it

Acquistando le bomboniere solidali degli ospedali pediatrici si supportano progetti di ricerca e preziose iniziative a sostegno dei bambini malati. Gaslininsieme è la linea di bomboniere solidali del Gaslini di Genova e include scatole e vari tipi di bomboniere portaconfetti, ma anche molti altri oggetti acquistabili mediante donazione.

Gaslininsieme, scatolina caramella in plexi trasparente. Offerta minima 4,00€ cad. su gaslininsieme.org

Ogni anno oltre 800.000 bambini nel mondo muoiono di polmonite. Acquistando una scatolina salvavita Save the Children si assicurano a 5 bambini le adeguate cure a base di antibiotici di cui hanno bisogno.

Save the Children, Scatolina salvavita. Prezzo: 4,50€ su regalisolidali.savethechildren.it

Bomboniere solidali anche per l’ONG Medici Senza Frontiere, impegnata nel soccorso sanitario e nell’assistenza in tutti i luoghi del mondo in cui è assente il diritto alla cura. Bomboniera Aeroplanino Rosa (è disponibile anche nella versione azzurra) è una scatolina portaconfetti particolare e giocosa perfetta per le comunioni.

Medici Senza Frontiere, Bomboniera Aeroplanino Rosa. Prezzo: 4,50€ su bottegasolidale.medicisenzafrontiere.it

LAV si batte dal 1977 per la protezione animale, combattendo la vivisezione e promuovendo invece pratiche come l’adozione, la ricerca senza animali e un regime alimentare vegetariano e vegano. Le bomboniere solidali LAV aiutano concretamente queste importanti cause. Per la comunione sono perfette le scatoline a forma di elefante disponibili sullo shop online dell’associazione, realizzate in carta atossica e facili da montare.

Lav, Scatola portaconfetti Elefante. Prezzo: 4,00€ cad. su shop.lav.it (i confetti non sono inclusi)

Bomboniere comunione Thun

Thun è uno dei brand più amati in termini di oggettistica per la casa e arredamento. Il catalogo include anche molte idee bomboniere bambina e bambino, tra cui decorazioni adorabili ispirate all’iconico angelo simbolo del marchio.

Thun, Miniformella Iconico Angelo Thun Cuore in Ceramica. Prezzo: 17,90€

Realizzati in ceramica, questi oggetti si addicono alla comunione perché rendono omaggio a soggetti tipici dell’immaginario religioso come, per esempio, il candido giglio tenuto in mano dal bimbo qui sotto.

Thun, bimbo con giglio in ceramica. Prezzo: 20,79€

Per chi vuole discostarsi dagli angeli, uno dei bestseller è l’iconico orsetto Teddy che porta in dono un giglio bianco, fiore da sempre legato al sacramento della comunione perché simbolo di purezza.

Thun, Bomboniera Prima Comunione Teddy. Prezzo: 18,90€

Come confezionare le bomboniere per la comunione

Le idee originali per confezionare le bomboniere sono davvero infinite. Le scatoline portaconfetti sono la soluzione ideale per chi desidera realizzare bomboniere per la comunione semplici e non troppo costose.

Su Amazon se ne trovano tante, arricchite da particolari quali nastrini e fiocchetti e da decorazioni ispirate a simboli dalla forte valenza spirituale come l’Albero della vita.

Lance Home®, Scatoline Bomboniere Albero della Vita (50 pezzi). Prezzo: 21,69€

In cartoncino semplice oppure effetto legno, le scatoline portaconfetti sono economiche ma fanno fare un figurone. Non sono impegnative e vanno benissimo sia come bomboniere che come piccolo gadget alternativo alla bomboniera da donare a colleghi di lavoro o conoscenti.

LEMESO, Scatoline Portaconfetti Bomboniere Comunione Albero della Vita (25 pezzi). Prezzo: 10,99€

Le scatoline portaconfetti vendute su Amazon possono essere personalizzate con il nome del bambino o della bambina e con la data della sua Comunione.

PV Grafik, Set 24+24+24 pezzi | Bomboniere Prima Comunione Portaconfetti Personalizzati. Prezzo: 19,90€

Sono disponibili pack convenienti che contengono più pezzi, in modo da ottimizzare le spese. I confetti si trovano facilmente online ma anche nei negozi specializzati e nella grande distribuzione se si desidera assaggiarli.

Se si preferisce confezionare le bomboniere senza scatola un’ottima alternativa è rappresentata dai sacchetti portaconfetti, da scegliere in materiali naturali e leggeri come la juta, il lino o il cotone.

Gudotra, Sacchetti bomboniere in iuta portaconfetti (24 pezzi). Prezzo: 18,99€

Semplici oppure decorati con ferma nastri che richiamano il giorno della Comunione, sono un’idea elegante e raffinata da prendere in considerazione.

Stella Design, Bomboniere Comunione Soffice Misto Lino/Cotone Sacchetti Portaconfetti (25 pezzi). Prezzo: 44,97€

Themagicfour, 30 pezzi Bomboniera Sacchettino. Prezzo: 15,70€

Un altro materiale molto quotato è il tulle, leggero e impalpabile. Se vi state chiedendo come confezionare le bomboniere con il tulle, sappiate che nei negozi specializzati e online si trovano veli di tulle di vari colori. Quelli rosa, per esempio, sono i più adatti alle bomboniere comunione di un maschio.

VICZON, Tulle portaconfetti rotondi (70 pezzi). Prezzo: 9,69€

Basta posizionare all’interno i confetti e formare dei sacchetti da chiudere con elastici o nastri. Se non avete idee su come confezionare le bomboniere con il nastro vi segnaliamo che se ne trovano sia di semplici che decorati, come quello con la scritta “Prima comunione”.

Gudotra, Bomboniere Comunione Nastro Raso Bianco (45 m). Prezzo: 8,99€

Anche per le bomboniere comunione di un maschio sono consigliati i sacchetti portaconfetti, un’alternativa pratica e veloce alle bomboniere vere e proprie. Online se ne trovano tantissimi, impreziositi da charms e ferma nastri che si rifanno all’immaginario della Comunione oppure ispirati alle passioni dei bambini, come il calcio per esempio, se si preferisce discostarsi dalla dimensione religiosa.

PandaHall, Ciondolo Albero della Vita con sacchetti per i confetti e targhette (24 pezzi). Prezzo: 18,99€

Nonostante i colori neutri siano, ormai da alcuni anni, diventati di grande tendenza, l’azzurro resiste in cima alle preferenze per quanto riguarda le bomboniere per la comunione di un maschio. Sono deliziose queste scatoline portaconfetti da personalizzare con il nome del bambino e chiuse da un nastrino color del cielo.

Gruppo Veneziano, Scatolina Portaconfetti Personalizzata Prima Comunione 24+24+24. Prezzo: 18,90€

Le scatoline portaconfetti diventano più originali se utilizzate per comporre una torta, come quella di seguito. Ogni scatolina è dotata di un angioletto magnete.

Sindy Bomboniere, Angelo Magnete Torta Portaconfetti (20 pezzi). Prezzo: 49,99€

Tutte queste scatoline, ovviamente, possono essere riempite con cioccolatini, dolcetti o caramelle, a seconda dei gusti e delle preferenze.

Foto di copertina di JINU JOSEPH via pexels.com

In breve Le bomboniere per la comunione solidali, fai da te, originali e utili sono una valida alternativa all’oggettistica tradizionale e rendono davvero speciale questa importante ricorrenza.

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