La scelta delle bomboniere per la comunione dei bambini rientra nei tanti preparativi a cui si va incontro quando si organizzano i festeggiamenti per questa occasione importante. Vengono distribuite a parenti e amici nel corso di un ricevimento – come un pranzo, una cena o un rinfresco – oppure, a prescindere dalla partecipazione all’evento, consegnate alle persone care come ricordo della giornata.

Ci sono tantissime idee da cui prendere spunto per bomboniere della comunione classiche oppure più originali, dai sacchetti e le scatoline portaconfetti fino all’oggettistica. Negli ultimi anni, inoltre, sono in crescita il trend delle bomboniere fai da te e quello delle bomboniere solidali, a supporto di importanti iniziative benefiche.

Idee bomboniere per bambino

Chi predilige una bomboniera classica, che riprenda i simboli della comunione quali calice e ostia, può scegliere un oggetto decorativo come il bassorilievo in pietra di seguito, arricchito da incisioni che inneggiano ai grandi valori. È dotato anche di un piedino apribile per essere appoggiato sulla superficie di un comodino o di un tavolo.

Luce di Luna, Bomboniere Comunione in Pietra Bassorilievo Dipinto a Mano (10 pezzi). Prezzo: 59,00€

Per i maschietti sono molto carine le bomboniere a forma di gufetto o di altri animali, che si tratti di oggetti puramente decorativi o di suppellettili per l’arredamento come i profumatori per l’ambiente.

Regalami.Shop, Bomboniera Gufetto Marmo e Legno. Prezzo: 14,40€

Piccoli oggetti e soprammobili come clessidre e mappamondi possono essere utilizzati come bomboniere per la comunione se si desidera donare ai propri invitati qualcosa di bello.

Ingrosso e Risparmio, Clessidra in Vetro e Porcellana. Prezzo: 9,90€

L’impiego di materiali di qualità come la porcellana o il legno rendono questi suppellettili ricercati ed eleganti.

Ingrosso e Risparmio, Bomboniera Comunione Mappamondo. Prezzo: 10,90€

Su Amazon vanno per la maggiore le bomboniere “luminose”, come questo quadretto ispirato all’Albero della vita con luce LED.

Doni Bomboniere, Bomboniera Comunione Albero della Vita Luce LED. Prezzo: 7,99€

Un’idea originale e alternativa che sta riscuotendo sempre più consensi è quella della bomboniera bonsai. Donare un piccolo bonsai in occasione della comunione è un gesto che risulterà sicuramente gradito. L’ulivo, dall’importante significato religioso, potrebbe essere la scelta giusta per le vostre bomboniere. I bonsai si trovano facilmente nei vivai e, ormai, anche online.

Vivaio di Castelletto, Olivo Bonsai. Prezzo: 6,90€

Molti rivenditori di bomboniere su Amazon permettono di creare dei bigliettini personalizzati così da confezionare bomboniere complete a prezzi davvero vantaggiosi.

Regalami.Shop, Bomboniera Cavalletto Prima Comunione. Prezzo: 9,60€

Idee bomboniere per bambina

Le possibilità di scelta non mancano per quanto riguarda le bomboniere comunione bambina. Chi preferisce bomboniere che durino nel tempo per la comunione della propria figlia può optare per l’oggettistica.

Su Amazon non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra oggettini dei più vari realizzati in materiali di qualità come il marmo di Carrara.

Regalami.Shop, Bomboniere in pietra. Prezzo: 24,90€

Se siete alla ricerca di idee per bomboniere per la comunione utili, vi consigliamo di puntare su oggetti non solo belli da vedere ma anche funzionali come orologi e lampade.

Regalami.Shop, Bomboniera Orologio Marmo di Carrara Personalizzabile. Prezzo: 14,90€

Regalami.Shop, Bomboniera Lampada Comunione Bimba Personalizzabile. Prezzo: 15,90€

Sono tanti i brand del settore arredamento e home decor a includere nelle loro collezioni bomboniere per la prima comunione. Un esempio è Thun, con l’iconico orsetto Teddy che porta in dono tra le mani un giglio bianco, fiore da sempre legato al sacramento della comunione perché simbolo di purezza.

Thun, Bomboniera Prima Comunione Teddy. Prezzo: 16,72€

Per bomboniere comunione bambina semplici ma di impatto sono consigliati anche i portacandele, da scegliere in diverse forme e in vari materiali a seconda dei propri gusti.

NUPTIO, Portacandele in Legno 20 pezzi. Prezzo: 63,98€

Sono molto belli quelli in legno intagliato, ma risultano chic ed eleganti anche quelli in vetro. Le candele votive da mettere all’interno possono essere neutre oppure profumate per personalizzare la bomboniera per ogni ospite.

NUPTIO, Portacandele in vetro 12 pezzi. Prezzo: 29,98€

Bomboniere solidali

Le bomboniere solidali non sono un semplice ricordo per gli invitati ma un vero e proprio atto di amore e generosità. Sostengono progetti benefici, enti di ricerca e associazioni che quotidianamente si schierano a favore dei più bisognosi e, in particolar modo, dei bambini.

Tra le organizzazioni di volontariato che firmano bomboniere solidali c’è UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Una delle più adatte alla comunione è la trottola in legno logata, simbolo di gioco e spensieratezza.

UNICEF, Trottola in legno. Prezzo: 5,00€ su regali.unicef.it

Acquistando le bomboniere solidali degli ospedali pediatrici si supportano progetti di ricerca e preziose iniziative a sostegno dei bambini malati. Gaslininsieme è la linea di bomboniere solidali del Gaslini di Genova e include scatole portaconfetti, candele profumate e molti altri oggetti acquistabili mediante donazione.

Gaslininsieme, Candela Profumata Frutti Rossi. Offerta minima 24,00€ cad. su gaslininsieme.org

Altromercato promuove il commercio equo, solidale e sostenibile. La sezione bomboniere accoglie oggetti decorativi che ne riflettono appieno i valori, come l’Angioletto Gingy in terracotta artigianale. Si può personalizzare scrivendo sul retro nome del bambino e dedica.

Altromercato, Angioletto Gingy in terracotta. Prezzo: 3,50€ su shop.altromercato.it

Ogni anno oltre 800.000 bambini nel mondo muoiono di polmonite. Acquistando una scatolina salvavita Save the Children si assicurano a 5 bambini le adeguate cure a base di antibiotici di cui hanno bisogno.

Save the Children, Scatolina salvavita. Prezzo: 4,00€ su regalisolidali.savethechildren.it

Bomboniere solidali anche per l’ONG Medici Senza Frontiere, impegnata nel soccorso sanitario e nell’assistenza in tutti i luoghi del mondo in cui è assente il diritto alla cura. Bomboniera Aeroplanino Rosa (è disponibile anche nella versione azzurra) è una scatolina portaconfetti particolare e giocosa perfetta per le comunioni.

Medici Senza Frontiere, Bomboniera Aeroplanino Rosa. Prezzo: 4,50€ su bottegasolidale.medicisenzafrontiere.it

Bomboniere e confetti

Le scatoline portaconfetti sono la soluzione ideale per chi desidera realizzare bomboniere per la comunione semplici e non troppo costose. Su Amazon se ne trovano davvero tante, arricchite da particolari quali nastrini e fiocchetti e da decorazioni ispirate a simboli dalla forte valenza spirituale come l’Albero della vita.

Betessin, Scatoline Bomboniere Albero della Vita (25 pezzi). Prezzo: 15,99€

In cartoncino semplice oppure effetto legno, le scatoline portaconfetti sono economiche ma fanno fare un figurone. Non sono impegnative e vanno benissimo sia come bomboniere che come piccolo gadget alternativo alla bomboniera da donare a colleghi di lavoro o conoscenti.

LEMESO, Scatoline Portaconfetti Bomboniere Comunione Albero della Vita (25 pezzi). Prezzo: 9,99€

Le scatoline portaconfetti vendute su Amazon possono essere personalizzate con il nome del bambino o della bambina e con la data della sua Comunione.

PV Grafik, Set 24+24+24 pezzi | Bomboniere Prima Comunione Portaconfetti Personalizzati. Prezzo: 21,90€

Sono disponibili pack convenienti che contengono più pezzi, in modo da ottimizzare le spese. I confetti si trovano facilmente online ma anche nei negozi specializzati e nella grande distribuzione se si desidera assaggiarli.

Luce di Luna, 10 Scatoline Portaconfetti Prima Comunione. Prezzo: 12,90€

Un’ottima alternativa alle classiche bomboniere e alle scatoline è rappresentata dai sacchetti portaconfetti, da scegliere in materiali naturali e leggeri come la juta, il lino o il cotone.

Flofia, Sacchetti Juta Bomboniere Confetti (24 pezzi). Prezzo: 15,99€

Semplici oppure decorati con ferma nastri che richiamano il giorno della Comunione, sono un’idea molto elegante e raffinata da prendere in considerazione.

Stella Design, Bomboniere Comunione Soffice Misto Lino/Cotone Sacchetti Portaconfetti (25 pezzi). Prezzo: 39,99€

Anche per i maschi sono consigliati i sacchetti portaconfetti, un’alternativa pratica e veloce alle bomboniere vere e proprie. Online se ne trovano tantissimi, impreziositi da charms e ferma nastri che si rifanno all’immaginario della Comunione oppure ispirati alle passioni dei bambini, come il calcio per esempio, se si preferisce discostarsi dalla dimensione religiosa.

LEMESO, Ciondolo Albero della Vita con Sacchetti Confetti Bomboniere e Bigliettini. Prezzo: 7,99€

Flofia, Biglietti Bomboniere Comunione Albero della Vita + 50 pezzi Sacchetti Organza Confetti. Prezzo: 13,99€

Nonostante i colori neutri siano, ormai da alcuni anni, diventati di grande tendenza, l’azzurro resiste in cima alle preferenze per quanto riguarda le bomboniere per la comunione dei maschietti. Sono deliziose queste scatoline portaconfetti da personalizzare con il nome del bambino e chiuse da un nastrino color del cielo.

Gruppo Veneziano, Scatolina Portaconfetti Personalizzata Prima Comunione 24+24+24. Prezzo: 20,90€

Le scatoline portaconfetti diventano più originali se utilizzate per comporre una torta, come quella di seguito. Ogni scatolina è dotata di un angioletto magnete.

Sindy Bomboniere, Angelo Magnete Torta Portaconfetti (20 pezzi). Prezzo: 49,99€

Tutte queste scatoline, ovviamente, possono essere riempite con cioccolatini, dolcetti o caramelle, a seconda dei gusti e delle preferenze.

Foto di copertina di JINU JOSEPH via pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***