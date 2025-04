Bomboniere fai da te per la Comunione: idee originali e semplici

Realizzare in casa le bomboniere è un’ottima soluzione per risparmiare, oltre che per ringraziare in modo unico e personalizzato amici e familiari, celebrando al meglio un evento molto importante per la famiglia.

In occasione della Comunione, ci si può sbizzarrire fra tante creazioni differenti, a seconda dei propri gusti, del tempo a disposizione e delle proprie abilità pratiche.

Lanterne-casette per confetti

Quelle in carta, sono le bomboniere più classiche per conservare i confetti, ma illuminate con una piccola candelina a led all’interno, l’effetto sarà davvero originale e suggestivo.

Occorrente

cartoncino colorato

candeline a led

confetti

nastrini

forbici

colla

sacchetti

Procedimento

Ritagliate la sagoma di una casetta in modo tale da avere le quattro pareti, il tetto e il pavimento. Ritagliate anche le finestre e decorate a piacere la casetta. Assemblate la casetta e chiudete il tetto con il nastrino. Inserite all’interno la candelina e i confetti in un sacchetto.

Candele fai da te

Un omaggio sicuramente gradito, anche per ringraziare dei regali ricevuti, sono le candele colorate e profumate con oli essenziali: preparate in casa, si possono decorare a piacere facendosi aiutare dai piccoli di casa.

Occorrente

cera per candele

stampi termoresistenti

stoppini

coloranti per cera

oli essenziali

Procedimento

Utilizzate un portacandele o uno stampino apposito e, dopo aver inserito lo stoppino attaccandolo al fondo con qualche goccio di cera calda, colatevi dentro il resto della cera sempre calda, assicurandovi che il bambino assista soltanto visto che l’operazione è piuttosto delicata e rischiosa per le manine. Utilizzate gli oli essenziali e i coloranti per personalizzare la candela mentre la cera è ancora calda, poi lasciate raffreddare. Se non volete rischiare di rompere la candela durante l’estrazione potete utilizzare dei vecchi bicchieri o contenitori simili e colare all’interno la cera, altrimenti estraete la candela dallo stampino con molta attenzione e decoratela a piacere con i vostri bimbi.

Girandole in feltro

Volteggiando nella brezza primaverile, le girandole fai da te creeranno una bellissima scenografia variopinta all’uscita dalla chiesa o dopo il pranzo in famiglia.

Occorrente

feltro di vari colori o dello stesso colore di 5 mm

bottoni di forma e colore preferiti

filo per cucire

matita

colla a caldo o colla per stoffa

bastoncini di legno (come quelli per la ceretta o dei gelati)

Procedimento

Per creare l’effetto cucitura, passare del filo all’interno dei buchini dei bottoni e fissarlo con dei nodini. Ritagliare dei quadrati di circa 15×15 cm dal feltro, quindi disegnare le diagonali con la matita. Al centro, dove si incontrano le diagonali, disegnare un quadratino di 1×1 cm. Ritagliare le diagonali arrivando fino al quadratino centrale. Ripiegare un angolo di ogni triangolino al centro e attaccarlo con la colla, tenendo premuto per qualche istante. Incollare la girandola al bastoncino con la colla e infine incollare il bottone al centro della girandola. La girandola può essere accompagnata da sacchettini o scatoline di confetti.

Sacchettini di lavanda essiccata

Fiorisce durante l’estate, ma in versione essiccata può profumare armadi e cassetti tutto l’anno; in più, se regalata, la lavanda assume il profondo significato simbolico di purezza e devozione, virtù e serenità.

Occorrente

lavanda essiccata

sacchetti colorati

nastrini

cartoncini tag

Procedimento

Prendete della lavanda già essiccata e distribuitela nei sacchettini di organza. Chiudete i sacchetti con i nastrini colorati e legate insieme anche il cartoncino con il nome del bambino. In alternativa ai classici sacchettini, si possono preparare delle piccole boccette riempite con sale rose dell’Himalaya, fiori essiccati e semi di lavanda, oltre che frammenti di pietre dalle proprietà rilassanti come l’ametista: in questo modo è possibile confezionare un piccolo kit relax, utile anche per la meditazione.

Biscotti colorati

I biscotti fatti in casa sono un dono che fa sempre felici tutti, grandi e piccini: ai frollini si possono dare le forme che si preferisce e la glassa colorata permette di scatenarsi con le decorazioni.

Ingredienti per circa 50/60 biscotti

300 g di farina 00

100 g di zucchero a velo

100 g di burro

2 uova medie

½ scorza di limone

2 g di lievito in polvere per dolci

formine per biscotti

decorazioni per dolci

Per la glassa

250 g di zucchero a velo

40 g di acqua a temperatura ambiente

coloranti alimentari

Procedimento

Versate la farina sul piano da lavoro insieme a zucchero, lievito, scorza di limone grattugiata e burro a cubetti. Mescolate con le mani fino a ottenere un composto bricioloso, quindi aggiungete le uova e impastate compattando bene gli ingredienti. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno due ore. Trascorso il tempo necessario, mettete il panetto su un foglio di carta forno e battetelo con il matterello per ammorbidirlo. Copritelo con un altro foglio di carta forno e stendetelo in uno spessore di 3-4 mm, quindi usate le formine per ritagliare i biscotti. Mettete man mano i biscotti su una teglia foderata con carta forno, distanziandoli leggermente, e fateli cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per 18-20 minuti. Quando i biscotti saranno cotti e dorati, lasciateli raffreddare mentre vi dedicate alla preparazione della glassa: versate lo zucchero a velo e l’acqua in una ciotola e mescolate con un cucchiaino. Dividete il composto in più ciotoline e aggiungete una piccola quantità di colorante per ciascuna. Mettete ciascuna glassa in un conetto di carta forno a cui tagliere la punta (o ricorrete agli appositi sac à poche), e divertitevi con i bimbi a decorare i biscotti. Si possono anche aggiungere decorazioni in zucchero come cuoricini e fiorellini. Infine, confezionate i biscotti in sacchettini trasparenti, in tubetti di vetro, in scatoline e così via.

Cornice decorata

Una bella cornice colorata e allegra per conservare una foto scattata proprio il giorno della Comunione, assieme al bimbo vestito a festa.

Occorrente

cornici bianche o di recupero da verniciare

colore per legno bianco o di altre tonalità

foglie, fiori secchi

pennelli

colla per legno

Procedimento

Se avete recuperato vecchie cornici a cui dare nuova vita, carteggiatele prima di dipingerle di bianco. Diluite la colla per legno in poca acqua e stendetela sulla superficie della cornice. Fatevi aiutare dai bimbi a disporre foglie secche e fiori essiccati, passando un altro leggera strato di colla sopra questi decori vegetali. Lasciate asciugare completamente all’aria.

Bustine con semini da piantare

Ricca di significati, e molto romantica, è la piantina da far crescere con amorevoli cure. Fornite a ogni invitato i semini o un piccolo kit per coltivare un’erba aromatica, come il prezzemolo o il basilico, o altre semplici piantine in vaso o in giardino: sicuramente sarà un gesto molto apprezzato!

Occorrente

semi di varie piantine da seminare in primavera (come basilico, prezzemolo, rosmarino, lavanda, timo e mentuccia, cumino…)

bustine di carta

etichette da applicare sulle bustine

Procedimento

Sia che vogliate preparare delle singole bustine ragalo, sia che vogliate allestire un vero e proprio kit in miniatura da giardinaggio, la realizzazione è molto semplice: potete applicare sulle bustine un cartellino con la data e il nome del bimbo, quello della piantina e una piccola frase o citazione a tema e inserire all’interno i vostri semini; sul retro potrebbe essere utile scrivere in breve qualche tips per seminare e curare i germogli.

Nel caso del kit, oltre ai semi, preparate dei vasettini, anche compostabili, e dei piccoli cartellini segna-aiuole, per contrassegnare con il nome corrispondente il contenitore dedicato a ogni piantina.

