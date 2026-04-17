Bomboniere per la Comunione fai da te: 7 idee originali e semplici

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 17/04/2026 Aggiornato il 17/04/2026

Sacchettini profumati, biscotti decorati e semini da piantare sono solo alcune delle proposte più particolari per lasciare un ricordo speciale agli invitati.

Realizzare bomboniere fai da te per celebrare ricorrenze importanti sarà apprezzato da parenti e amici e resterà un ricordo indelebile nell'Album dei ircordi della famiglia

Un’idea originale per ottimizzare le spese e regalare agli ospiti qualcosa di unico e originale, è quello di realizzare le bomboniere per la Comunione in casa.  Ci si può sbizzarrire fra tante creazioni fai da te, a seconda dei propri gusti, del tempo a disposizione e delle proprie abilità pratiche. 

Le bomboniere homemade possono essere la soluzione giusta per chi ha voglia di celebrare un evento in famiglia ma al tempo stesso avere un simbolo intimo da regalare ad amici e familiari.

1) Lanterne-casette per confetti

Quelle in carta, sono le bomboniere più classiche per conservare i confetti, ma illuminate con una piccola candelina a led all’interno, l’effetto sarà davvero originale e suggestivo.

House shaped, wedding or baptism bomboniere favors isolated on dark blue and black background, inside illuminated. Copy space for text

Occorrente

  • cartoncino colorato
  • candeline a led
  • confetti
  • nastrini
  • forbici
  • colla
  • sacchetti

Procedimento

  1. Ritagliate la sagoma di una casetta in modo tale da avere le quattro pareti, il tetto e il pavimento. Ritagliate anche le finestre e decorate a piacere la casetta.
  2. Assemblate la casetta e chiudete il tetto con il nastrino.
  3. Inserite all’interno la candelina e i confetti in un sacchetto. 

2) Candele fai da te

Un omaggio sicuramente gradito, anche per ringraziare dei regali ricevuti, sono le candele colorate e profumate con oli essenziali: preparate in casa, si possono decorare a piacere facendosi aiutare dai piccoli di casa.

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Occorrente

  • cera per candele
  • stampi termoresistenti
  • stoppini
  • coloranti per cera
  • oli essenziali

Procedimento

  1. Utilizzate un portacandele o uno stampino apposito e, dopo aver inserito lo stoppino attaccandolo al fondo con qualche goccio di cera calda, colatevi dentro il resto della cera sempre calda, assicurandovi che il bambino assista soltanto visto che l’operazione è piuttosto delicata e rischiosa per le manine.
  2. Utilizzate gli oli essenziali e i coloranti per personalizzare la candela mentre la cera è ancora calda, poi lasciate raffreddare.
  3. Se non volete rischiare di rompere la candela durante l’estrazione potete utilizzare dei vecchi bicchieri o contenitori simili e colare all’interno la cera, altrimenti estraete la candela dallo stampino con molta attenzione e decoratela a piacere con i vostri bimbi.

3) Girandole in feltro

Volteggiando nella brezza primaverile, le girandole fai da te creeranno una bellissima scenografia variopinta all’uscita dalla chiesa o dopo il pranzo in famiglia.

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Occorrente

  • feltro di vari colori o dello stesso colore di 5 mm
  • bottoni di forma e colore preferiti
  • filo per cucire
  • matita
  • colla a caldo o colla per stoffa
  • bastoncini di legno (come quelli per la ceretta o dei gelati)

Procedimento

  1. Per creare l’effetto cucitura, passare del filo all’interno dei buchini dei bottoni e fissarlo con dei nodini.
  2. Ritagliare dei quadrati di circa 15×15 cm dal feltro, quindi disegnare le diagonali con la matita.
  3. Al centro, dove si incontrano le diagonali, disegnare un quadratino di 1×1 cm.
  4. Ritagliare le diagonali arrivando fino al quadratino centrale.
  5. Ripiegare un angolo di ogni triangolino al centro e attaccarlo con la colla, tenendo premuto per qualche istante.
  6. Incollare la girandola al bastoncino con la colla e infine incollare il bottone al centro della girandola.
  7. La girandola può essere accompagnata da sacchettini o scatoline di confetti.

4) Sacchettini di lavanda essiccata

Fiorisce durante l’estate, ma in versione essiccata può profumare armadi e cassetti tutto l’anno; in più, se regalata, la lavanda assume il profondo significato simbolico di purezza e devozione, virtù e serenità.

Female hand holds purple organza bag with lavender seeds

Occorrente

  • lavanda essiccata
  • sacchetti colorati
  • nastrini
  • cartoncini tag

Procedimento

  1. Prendete della lavanda già essiccata e distribuitela nei sacchettini di organza.
  2. Chiudete i sacchetti con i nastrini colorati e legate insieme anche il cartoncino con il nome del bambino.
  3. In alternativa ai classici sacchettini, si possono preparare delle piccole boccette riempite con sale rose dell’Himalaya, fiori essiccati e semi di lavanda, oltre che frammenti di pietre dalle proprietà rilassanti come l’ametista: in questo modo è possibile confezionare un piccolo kit relax, utile anche per la meditazione.

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5) Biscotti colorati

I biscotti fatti in casa sono un dono che fa sempre felici tutti, grandi e piccini: ai frollini si possono dare le forme che si preferisce e la glassa colorata permette di scatenarsi con le decorazioni.

biscotti colorati

Ingredienti per circa 50/60 biscotti

  • 300 g di farina 00
  • 100 g di zucchero a velo
  • 100 g di burro
  • 2 uova medie
  • ½ scorza di limone
  • 2 g di lievito in polvere per dolci
  • formine per biscotti
  • decorazioni per dolci

Per la glassa

  • 250 g di zucchero  a velo
  • 40 g di acqua a temperatura ambiente
  • coloranti alimentari

Procedimento

  1. Versate la farina sul piano da lavoro insieme a zucchero, lievito, scorza di limone grattugiata e burro a cubetti.
  2. Mescolate con le mani fino a ottenere un composto bricioloso, quindi aggiungete le uova e impastate compattando bene gli ingredienti.
  3. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno due ore.
  4. Trascorso il tempo necessario, mettete il panetto su un foglio di carta forno e battetelo con il matterello per ammorbidirlo.
  5. Copritelo con un altro foglio di carta forno e stendetelo in uno spessore di 3-4 mm, quindi usate le formine per ritagliare i biscotti.
  6. Mettete man mano i biscotti su una teglia foderata con carta forno, distanziandoli leggermente, e fateli cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per 18-20 minuti.
  7. Quando i biscotti saranno cotti e dorati, lasciateli raffreddare mentre vi dedicate alla preparazione della glassa: versate lo zucchero a velo e l’acqua in una ciotola e mescolate con un cucchiaino. Dividete il composto in più ciotoline e aggiungete una piccola quantità di colorante per ciascuna. Mettete ciascuna glassa in un conetto di carta forno a cui tagliere la punta (o ricorrete agli appositi sac à poche), e divertitevi con i bimbi a decorare i biscotti.
  8. Si possono anche aggiungere decorazioni in zucchero come cuoricini e fiorellini.
  9. Infine, confezionate i biscotti in sacchettini trasparenti, in tubetti di vetro, in scatoline e così via.

6) Cornice decorata

Una bella cornice colorata e allegra per conservare una foto scattata proprio il giorno della Comunione, assieme al bimbo vestito a festa

cornice decorata per comunione

Occorrente

  • cornici bianche o di recupero da verniciare
  • colore per legno bianco o di altre tonalità
  • foglie, fiori secchi
  • pennelli
  • colla per legno

Procedimento

  1. Se avete recuperato vecchie cornici a cui dare nuova vita, carteggiatele prima di dipingerle di bianco.
  2. Diluite la colla per legno in poca acqua e stendetela sulla superficie della cornice.
  3. Fatevi aiutare dai bimbi a disporre foglie secche e fiori essiccati, passando un altro leggera strato di colla sopra questi decori vegetali.
  4. Lasciate asciugare completamente all’aria.

7) Bustine con semini da piantare

Ricca di significati, e molto romantica, è la piantina da far crescere con amorevoli cure. Fornite a ogni invitato i semini o un piccolo kit per coltivare un’erba aromatica, come il prezzemolo o il basilico, o altre semplici piantine in vaso o in giardino: sicuramente sarà un gesto molto apprezzato!

semi da piantare per comunione

Occorrente

  • semi di varie piantine da seminare in primavera (come basilico, prezzemolo, rosmarino, lavanda, timo e mentuccia, cumino…)
  • bustine di carta
  • etichette da applicare sulle bustine

kit giardinaggio bomboniera

Procedimento

Sia che vogliate preparare delle singole bustine ragalo, sia che vogliate allestire un vero e proprio kit in miniatura da giardinaggio, la realizzazione è molto semplice: potete applicare sulle bustine un cartellino con la data e il nome del bimbo, quello della piantina e una piccola frase o citazione a tema e inserire all’interno i vostri semini; sul retro potrebbe essere utile scrivere in breve qualche tips per seminare e curare i germogli.

Nel caso del kit, oltre ai semi, preparate dei vasettini, anche compostabili, e dei piccoli cartellini segna-aiuole, per contrassegnare con il nome corrispondente il contenitore dedicato a ogni piantina. 

 
Se le idee non bastano, spunti utili si possono trovare anche tra le bomboniere per la Cresima.
 
 

In breve

Girandole in feltro, candele fatte a mano, biscotti homemade, cornici decorate: sono solo alcune delle bomboniere fai da te che si possono realizzare in occasione di una celebrazione importante come la Prima Comunione. 

 

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