I bambini fanno la comunione intorno agli 8-9 anni circa, in corrispondenza della fine della quarta elementare. Non sono più piccoli, ma non sono nemmeno adolescenti, quindi la scelta del regalo va ponderata per bene.

L’ideale sarebbe scegliere qualcosa di utile e di impatto, un dono che faccia fare bella figura e che non finisca per rimanere inutilizzato. A seconda del budget a disposizione e anche del rapporto che si ha con il bambino che sta per ricevere il sacramento e con la sua famiglia, è possibile orientarsi verso diverse tipologie di idee regalo.

Resistono i regali comunione classici come i gioielli, dall’orologio agli orecchini. I regali per la comunione tecnologici riscuotono sempre grande successo, così come i doni originali e personalizzati (alle volte anche economici) con cui rendere speciale il grande giorno. Non sono da sottovalutare le esperienze culturali e tutte quelle idee regalo che invitano i bambini a dilettarsi in attività creative ed educative.

Regali comunione bambina

Tra i regali per la comunione di una bambina in assoluto più gettonati ci sono i gioielli in oro, molto costosi e quindi generalmente acquistati da parenti molto stretti o amici di famiglia di vecchia data. Scegliendo l’argento, però, è possibile rimanere ugualmente nel campo dei bijoux senza spendere troppo.

Collanine e orecchini in argento potranno essere indossati dalla bimba anche quando sarà più grande, in memoria di un giorno importante come quello della prima comunione.

Sofia Milani, Orecchini in Argento 925 Angelo. Prezzo: 18,80€

Sono tante, per esempio, le possibilità di scelta in termini di regalo per la comunione da bambina Pandora. Il brand, noto per i suoi bracciali personalizzabili, include in gamma charms adatti all’occasione come quelli a forma di angioletto.

Pandora, Angel Charm Argento. Prezzo: 28,80€

Un altro marchio su cui fare affidamento per questa ricorrenza è Swarovski, che propone bijoux versatili che non passeranno mai di moda.

Swarovski, Emily Bracciale. Prezzo: 59,50€

Firma proposte bijoux in argento originali anche Nomination. La collezione Talismani include moltissimi bracciali con charms da collezionare.

Nomination, Bracciale Donna Collezione Talismani Charm Cuore. Prezzo: 59,20€

In alternativa è possibile regalare una piccola parure, come quella qui sotto composta da collana, orecchini e bracciale. Con margherite smaltate, è deliziosa e può essere sfoggiata anche nel giorno della comunione.

Sakrami, Parure in Argento. Prezzo: 60,00€

Per custodire gioiellini e altri accessori non c’è niente di meglio di un bel portagioie. Online se ne trovano di diversi modelli e di diverse grandezze: i più belli sono quelli personalizzabili con nome e stampe.

Maverton, Portagioie Personalizzato per Bambine. Prezzo: 31,90€

In alternativa, un’altra idea regalo quotata è quella dell’orologio da bambina. Online sono disponibili molti modelli di orologio al quarzo pensati proprio per le più piccole, come questa proposta nei toni del rosa con cinturino in silicone di Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Kids Orologio al Quarzo. Prezzo: 62,99€

Anche Lacoste propone orologi analogici per bambine, caratterizzati da cinturini comodi e colori accesi.

Lacoste, Orologio Analogico al Quarzo da Bambini. Prezzo: 62,99€

Lo smartwatch, pratico e utile, si sostituisce sempre più frequentemente al classico orologio. I modelli per bambini sono dotati di funzioni speciali e di attività-gioco educative.

Yedasah, Smartwatch Bambina. Prezzo: 32,99€

Un’altra alternativa è rappresentata dall’orologio telefono con GPS, con maggiori funzionalità e quindi leggermente più costoso. Il modello di seguito permette di fare videochiamate ad alta definizione e chiamate bidirezionali, di gestire chat familiari ed è dotato di GPS, SOS, giochi educativi e fotocamera.

MiracDan, Smartwatch Bambini GPS con SIM. Prezzo: 54,99€

Continuiamo con altri regali comunione tecnologici per bambina. Sono molto belle le cornici digitali, da posizionare in cameretta per riproporre gli scatti più rappresentativi del giorno del sacramento.

Amaboo, Cornice Digitale. Prezzo: 144,34€

Investendo un budget medio è possibile acquistare anche una macchina fotografica istantanea oppure un piccolo tablet. I tablet, come i computer per bambini, possono essere utilizzati per svago e divertimento ma anche per l’apprendimento. Educano i bimbi alla tecnologia e tornano utili per la scuola.

CalineGam, Macchina Fotografica Bambini Istantanea. Prezzo: 43,69€

Sumtab, Tablet per Bambini. Prezzo: 46,98€

Il Kindle resiste tra i regali comunione bambina tecnologici più gettonati. Disponibile in diversi modelli e quindi in grado di coprire varie fasce di prezzo, è l’ideale per invitare le piccole lettrici a coltivare la loro passione per i libri digitali.

Kindle, Amazon Kindle 16GB. Prezzo: 109,99€

Le appassionate di disegno e cancelleria saranno felicissime di ricevere il Set Completo UniPosca. Contiene 18 pennarelli acrilici colorati adatti a tessuti, legno e tante altre superfici.

UniPosca, Set Completo. Prezzo: 43,45€

Per assecondare, invece, l’indole rock delle piccole aspiranti musiciste non c’è idea regalo migliore di uno strumento musicale come la batteria.

Bontempi, BeatFusion Pro Batteria Premium. Prezzo: 64,90€

Chi desidera investire un budget contenuto può puntare su molti regali comunione bambina economici. I più originali sono sicuramente quelli che hanno a che fare con la sfera emotiva e personale. Il libro dei ricordi della prima comunione è un’idea regalo low cost da poter scegliere per la figlia di colleghi o di semplici conoscenti.

Mary B,. La Mia Prima Comunione Libro dei Ricordi. Prezzo: 14,63€

Su Amazon si trovano anche oggetti come i salvadanai-cornici, dal punto prezzo economico ma comunque molto particolari e sicuramente graditi.

GLÜCKSWOLKE, Salvadanaio Cornice Albero della Vita. Prezzo: 14,40€

Regali comunione per bambino

Passiamo adesso ai regali per la comunione di un maschio. Anche in questo caso i gioielli in oro restano un classico, specialmente i bracciali con incisioni personalizzate.

Sakrami, Bracciale Holly in Oro Personalizzabile. Prezzo: 165,00€

Il bracciale da uomo in acciaio è un’alternativa più economica ma altrettanto valida. Il bambino può conservarlo e indossarlo da adolescente o da adulto. Vi consigliamo di scegliere modelli non troppo eccentrici e di puntare su bracciali basici come quelli semirigidi con trama a catena.

Morellato, Bracciale Acciaio. Prezzo: 53,10€

Regalare un orologio per la prima comunione di un maschio è un’altra tradizione molto diffusa. A seconda delle proprie preferenze è possibile acquistare un modello da adulto oppure uno da bambino da indossare subito. Sono stilosi e sono dotati di un buon meccanismo di funzionamento quelli di Lacoste.

Lacoste, Orologio Analogico al Quarzo. Prezzo: 62,99€

Un altro accessorio da poter regalare è il portafoglio in pelle. Se ne trovano tanti online, anche a buon prezzo, e sono un classico con cui non si sbaglia mai. Il bambino potrà conservarlo e usarlo quando diventerà più grande.

Travando, Portafoglio Uomo Grande. Prezzo: 21,95€

I regali per la comunione tecnologici sono forse quelli preferiti dai maschietti. Ne esistono di tutte le fasce di prezzo, da quelli economici ai più costosi.

La comunione può essere l’occasione giusta per regalare il primo cellulare. Tra i modelli più completi e convenienti si distinguono quelli di Xiaomi, disponibili a prezzi vantaggiosi anche su Amazon.

Xiaomi, Redmi 14C 4G 128GB. Prezzo: 125,00€

Se non si ha intenzione di spendere molto, è possibile dirottarsi sulla scelta di un buon paio di cuffie wireless.

Donerton, Cuffie Bluetooth Wireless. Prezzo: 24,99€

Sono economici ma vi faranno fare un figurone anche i mini droni, specifici per i bambini quindi facili da utilizzare.

Holy Stone, Mini Drone per Bambini e Principianti. Prezzo: 39,99€

Per i piccoli aspiranti scienziati ci sono i microscopi digitali. Facili da usare, permettono di esplorare e scoprire anche le cose più piccole e di immortalarle con foto e video da condividere con un semplice clic.

Skybasic, Microscopio Digitale per Bambini. Prezzo: 35,99€

Riscuote sempre successo Nintendo Switch, la console più venduta di Nintendo con cui potersi divertire tra giochi e moltissime attività.

Nintendo, Console Switch 2. Prezzo: 426,97€

Se il bambino è appassionato di disegno non c’è niente di meglio di una tavoletta grafica. Il budget, anche in questo caso, è piuttosto contenuto scegliendo un modello base.

UGEE, Tavoletta Grafica. Prezzo: 33,00€

Se si ha a che fare con un aspirante musicista, invece, una buona idea è acquistare – sempre consultandosi con i genitori – uno strumento. Tra i più quotati si distingue la chitarra elettrica per principianti.

Donner, Kit Chitarra Elettrica Principianti. Prezzo: 139,99€

Un regalo per la comunione di un maschio originale e inaspettato è il visore di realtà virtuale. Su Amazon se ne trovano tantissimi che consentono di studiare le materie scientifiche divertendosi e giocando.

Heromask, Visore VR Realtà Virtuale. Prezzo: 57,00€

Un mappamondo illuminato è quello che ci vuole per iniziare a scoprire il mondo e ad approfondire le conoscenze del bimbo in termini di geografia. Si tratta, inoltre, di un oggetto d’arredamento bello da vedere e da custodire in cameretta.

Exerz, Mappamondo Illuminato. Prezzo: 47,99€

Tornando ai grandi classici un’altra idea regalo è la penna, eventualmente da personalizzare con le iniziali o il nome. Può sembrare un regalo anacronistico al giorno d’oggi, ma il bambino potrà utilizzarla per la scuola o per fare i compiti a casa.

Parker, Penna a Sfera Jotter. Prezzo: 15,26€

Allo stesso modo, è un regalo senza tempo e che risulterà sicuramente gradito un libro per ragazzi come quelli della celebre collana Geronimo Stilton. Uno skate per due è uno degli ultimi titoli usciti in libreria.

Piemme, Geronimo Stilton Uno skate per due. Prezzo: 10,26€

L’album fotografico è un’idea regalo da tenere in considerazione anche per i maschietti. I più eleganti sono quelli in pelle (o ecopelle) con inserti in argento sulla copertina.

Valenti & Co., Album Comunione Placca Argento. Prezzo: 40,99€

I regali per la prima comunione economici sono i più indicati se si vuole fare un semplice pensierino. Su Amazon è disponibile questo testo del Vangelo, con copertina rigida decorata da illustrazioni a tema prima comunione. Un dono a basso costo ma dalla forte valenza simbolica.

Mareli, Vangelo e Atti degli Apostoli. Prezzo: 17,67€

Esperienze e cultura

Concludiamo con un’idea regalo alternativa che va bene sia per i maschietti che per le femminucce. Esistono tanti modi per invogliare i più piccoli a conoscere e a scoprire, e uno di questi è regalare un abbonamento ai musei. Da Nord a Sud, sono tante le città italiane a suggerire offerte vantaggiose per i bambini e i ragazzi.

Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta è la card che permette di accedere liberamente ai musei, alle residenze reali, alle ville, ai giardini e alle mostre della Lombardia e della Valle d’Aosta aderenti al circuito. Vale 365 giorni dalla data di acquisto e ha un costo di soli 20,00€ fino ai 14 anni (tariffa Junior).

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Spostandosi al Centro, più precisamente nella Capitale, è possibile acquistare la MIC Card. Con soli 5,00€ di spesa, consente alle famiglie di entrare gratuitamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale e offre la riduzione alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata. Per i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni l’ingresso è sempre gratuito.

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A Roma c’è anche Explora – Il museo dei bambini. La Carta Amici mette a disposizione abbonamenti per le famiglie personalizzati in base alla loro composizione. È intestata al bambino/a e non è cedibile, mentre gli adulti che li accompagnano possono variare. Valida 12 mesi dall’emissione, si acquista online e prevede diverse tariffe.

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Andando più a Sud, più precisamente a Napoli, Città della Scienza offre l’opportunità di acquistare delle Open Card (10 ingressi a 80,00€) oppure una Family Card (abbonamento annuale per 4 persone a 150,00€).

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