Cosa fare con i bambini a Milano durante le Olimpiadi 2026

Non solo sport e competizioni: le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 riempiono Milano di tanti eventi pensati per bambini e famiglie. In programma ci sono eventi, incontri, laboratori, attività e mostre che permetteranno anche ai più piccoli di entrare appieno nello spirito olimpico.

Olympic Boulevard

Dalla Stazione Centrale fino all’Arco della Pace si snoda l‘Olympic Boulevard, che tocca alcuni luoghi iconici di Milano come Porta Venezia, Piazza San Babila, Piazza Duomo, Castello Sforzesco e Parco Sempione.

Lungo il percorso è possibile scoprire le case del Comitato Olimpico Nazionale, installazioni luminose, eventi e molto altro. Si arriva all’Arco della Pace, dove arde il Braciere Olimpico.

Per maggiori informazioni: www.olympics.com

Braciere Olimpico Milano-Cortina 2026

Dal 7 al 22 febbraio 2026 il Braciere Olimpico di Milano-Cortina 2026 sarà acceso all’Arco della Pace.

Ogni giorno è previsto un breve show: dalle 17 alle 23, ogni ora, il braciere si accende per 3-5 minuti con un piccolo spettacolo di luci e musiche. L’evento si ripeterà dal 6 marzo con l’arrivo della Fiamma Paralimpica.

Per maggiori informazioni: www.olympics.com

Il Fan Village in Piazza del Cannone

Il Fan Village in Piazza del Cannone, dietro al Castello Sforzesco, è un luogo dove vivere gratuitamente l’emozione delle gare in diretta (dalle 9.30 alle 22 oppure fino alla fine dell’ultimo evento sportivo trasmesso), incontrare altri tifosi e assistere ad un ricco palinsesto che unisce sport e spettacolo.

L’atmosfera è festosa e coinvolgente e c’è persino la possibilità di incontrare i campioni e festeggiare insieme a loro. Si possono inoltre provare alcuni sport invernali, vivere esperienze interattive e scoprire le attività degli sponsor. Il 10 e 13 febbraio c’è la possibilità di incontrare Tina e Milo, le mascotte ufficiali di queste olimpiadi invernali.

Per maggiori informazioni: www.olympics.com

The Peak, all’interno del Fan Village

Dal 6 febbraio al 14 marzo, The Peak invita a vivere un’esperienza immersiva all’interno del Fan Village dei Giochi Invernali all’interno del Fan Village, un evento sponsorizzato da Coca-Cola.

Qui si possono trovare installazioni interattive, attività immersive, la possibilità di scattare una foto con la Torcia Olimpica e si aggiudicarsi gadget come lattine personalizzate e pin create in occasione dei Giochi. Gli orari di apertura vanno dalle 11 alle 21, con uno show di luci e suoni all’esterno di The Peak alle 19.28, 19,28 e 20,26.

Per maggiori informazioni: www.coca-cola.com

Milano-Cortina 2026 Sport Village

In Piazza Duomo, nel centro di Milano, è allestito un villaggio pensato per avvicinare anche i bambini alle discipline olimpiche invernali. Al Milano-Cortina 2026 Sport Village, infatti, i bimbi potranno provare ice hockey e curling su campi dedicati, partecipare a giochi e sfide e partecipare a workshop a tema.

Si potranno inoltre incontrare le mascotte dei Giochi, Tina e Milo, e scattare una foto ricordo con loro.

Le Case dei Comitati Olimpici Nazionali

In diverse zone della città sono collocate le Case dei Comitati Olimpici Nazionali (chiamate anche Case NOC), che aprono le proprie porte per dare ai partecipanti la possibilità di immergersi nella cultura delle diverse nazioni con vetrine culturali, ma che trasmettono anche proiezioni dal vivo delle gare e danno la possibilità di festeggiare le medaglie olimpiche.

Ice&Fun Milano-Cortina 2026

Ice&Fun Milano-Cortina 2026 è uno spazio allestito nel cuore di City Life (in Piazza Tre Torri) dove fino al 22 febbraio i bambini dai 3 ai 12 anni potranno scoprire gratuitamente le piste di snowtubing.

Si tratta di discese da percorrere a bordo di ciambelle gonfiabili, in totale sicurezza e con la supervisione di personale qualificato.

Per maggiori informazioni: www.olympics.com

White Out – The Future of Winter Sports alla Triennale

Fino al 15 marzo 2026 la Triennale ospita la mostra gratuita White Out – The Future of Winter Sports. La mostra esplora come cambiano design, architettura e tecnologie negli sport invernali e in particolare per le Olimpiadi Invernali, con uno sguardo alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Sempre in Triennale, fino al 15 marzo, si può scoprire l’installazione Triennale x Milano Cortina 2026, che celebra i simboli olimpici come elementi di dialogo tra popoli e generazioni.

Fino al 22 febbraio, infine, si può trovare lo spazio di gioco Ready, steady… Gioco! dove i bambini potranno sperimentare diverse attività legate allo spirito olimpico.

Per maggiori informazioni: www.triennale.org

L’Italia sulla Neve al Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco fino al 22 marzo ospita la mostra a ingresso gratuito L’Italia sulla Neve, per scoprire la storia degli sport invernali in Italia. Il percorso si snoda tra periodici illustrati e grafiche pubblicitarie, che illustrano anche come sono cambiati la moda e gli accessori legati agli sport invernali. La mostra si può visitare dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.

Per maggiori informazioni: www-milanocastello.it

I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni

La Fondazione Luigi Rovati propone la mostra sulle Olimpiadi Antiche I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni, aperta fino al 22 marzo.

Si parte dalle origini delle Olimpiadi ai tempi dei Greci e degli Etruschi, con reperti e narrazioni che uniscono archeologia e attualità. È inoltre possibile partecipare ad attività didattiche, laboratori e incontri. La mostra è aperta dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni: www.fondazioneluigirovati.org

A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt alla Fabbrica del Vapore

Dal 12 febbraio al 13 aprile 2026, la Fabbrica del Vapore ospita A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt, un’esperienza immersiva nella fotografia e nell’arte al servizio della montagna. Fino al 6 aprile sarà possibile visitare anche Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps.

Nel periodo dell’esposizione i bambini potranno inoltre partecipare ad un laboratorio creativo che trasforma materiale di recupero in un ambiente montuoso. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni: www.fabbricadelvapore.org

La Febbre dello Sport all’AEMuseum

Fino al 13 marzo, l’AEMuseum propone la mostra La Febbre dello Sport, che rappresenta lo sport come un elemento in grado di unire e di rafforzare i legami. In mostra ci saranno foto inedite tratte dagli Archivi Storici AEM, che mostrano squadre di calcio, escursioni, nuoto e gare sciistiche.

La mostra è visitabile gratuitamente su prenotazione, scrivendo a fondazioneaem@a2a.it.



Per maggiori informazioni: fondazioneaem.it

Festival I Giochi che spettacolo!

Il Festival I Giochi che spettacolo! è organizzato da A2A e Teatro Franco Parenti fino al 1 marzo. In programma concerti, spettacoli, incontri e laboratori che uniscono musica, intrattenimento e sport sul tema dello sport, della neve e della montagna.

All’interno del festival viene ospitato anche Orsù, uno spazio speciale per bambini fino a 5 anni, con laboratori sensoriali immersivi e una tana luminosa dove esplorare neve, luci, suoni e colori. Orsù è aperto venerdì, sabato e domenica alle 17 fino al 22 febbraio. L’ingresso è gratuito con prenotazione.

Per maggiori informazioni: teatrofrancoparenti.it

Le Olimpiadi del Design, ADI Design Museum

ADI Design Museum propone un ciclo di laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni. Ogni appuntamento è una sfida creativa che trasforma il design in una disciplina olimpica: si prova, si sbaglia, si migliora e si riparte! Gli ultimi appuntamenti saranno il 14 e il 15 febbraio con gare di precisione e di resistenza.