Bomboniere Cresima: le idee per ragazzo e ragazza da copiare

Per i Cristiani la Cresima è un sacramento importante, accompagnato spesso da bomboniere a tema da regalare ad amici e parenti che condividono questo momento speciale con il cresimando.

Ci sono modelli tradizionali che richiamano lo spirito religioso di questa cerimonia e altre più originali e colorate, non direttamente legate all’aspetto religioso: possono essere ad esempio piccole piante grasse, dei magneti oppure dei simpatici portachiavi.

È importante ricordare che il colore caratteristico della Cresima è il rosso, mentre i suoi simboli sono la colomba, la mitra del vescovo, il pane e il vino e alcuni altri, che possono essere richiamati sui cadeau o sul biglietto che li accompagna. Non bisogna poi dimenticare i confetti, che devono essere rigorosamente dispari (il numero più gettonato per le bomboniere è di cinque. Oltre al classico bianco o rosso, si può scegliere anche rosa, azzurro, blu o bordeaux.

Idee per bomboniere originali

Molti ragazzi e ragazze e le loro famiglie, in occasione della Cresima, preferiscono puntare su regali originali e non legati alla tradizione religiosa, che possono essere simpatici e divertenti oppure avere un’utilità pratica. Tra le idee da prendere in considerazione ci sono:

portachiavi , un evergreen sempre apprezzato;

, un evergreen sempre apprezzato; magneti che ricordino questo momento;

che ricordino questo momento; un portafortuna , che sarà sicuramente gradito;

, che sarà sicuramente gradito; un oggetto che ricordi una delle passioni del cresimando , ad esempio il calcio, la danza o la musica, in modo da rispecchiare la personalità del festeggiato o della festeggiata;

, ad esempio il calcio, la danza o la musica, in modo da rispecchiare la personalità del festeggiato o della festeggiata; candele con barattolo in vetro decorato;

con barattolo in vetro decorato; bomboniere gastronomiche, come ad esempio un vasetto di miele o di marmellata, del cioccolato o delle spezie.

Simboli della Cresima e bomboniere tradizionali

La Santa Cresima conferma l’appartenenza definitiva di un battezzato alla Chiesa; proprio per questo motivo è chiamato anche sacramento della Confermazione. Tradizionalmente viene conferito dal vescovo in persona nel corso della Messa con la cerimonia dell’unzione della fronte del cresimando, accompagnato all’altare da un padrino o da una madrina.

I simboli tradizionali della Confermazione sono il pane e l’uva, l’ostia e il calice, la croce e il Vangelo, la mitra e il bastone vescovile e sono spesso riportati sui cadeau per gli invitati. Tra le idee per questo tipo di bomboniere ci sono:

la colomba , simbolo dello Spirito Santo, oltre che di pace e di libertà;

, simbolo dello Spirito Santo, oltre che di pace e di libertà; l’angelo custode , protettore di ogni fedele, che può essere declinato in vari modi, ad esempio ciondoli e portachiavi;

, protettore di ogni fedele, che può essere declinato in vari modi, ad esempio ciondoli e portachiavi; la mitra del vescovo , simbolo vero e proprio della Cresima: si tratta del copricapo indossato dal vescovo, che è proprio colui che celebra il sacramento;

, simbolo vero e proprio della Cresima: si tratta del copricapo indossato dal vescovo, che è proprio colui che celebra il sacramento; il fuoco , simbolo dello Spirito Santo, che può essere simboleggiato ad esempio da una candela rossa;

, simbolo dello Spirito Santo, che può essere simboleggiato ad esempio da una candela rossa; il calice e l’ostia , simboli della comunione tra Gesù e il genere umano;

, simboli della comunione tra Gesù e il genere umano; icone sacre, che richiamano la solennità del sacramento.

Bomboniere utili

I regali da riservare agli invitati, oltre che belli e ben confezionati, saranno sicuramente più apprezzati se riutilizzabili una volta gustati i confetti.

Piccoli vasetti con piantine grasse

Semplici e d’effetto, i vasetti con le succulente sono una bellissima idea regalo. L’originalità sta nella scelta del contenitore: mini tazzine, una volta pulite e igienizzate, diventeranno un must della pausa caffè!

Non dimenticate di personalizzare i vasetti con un nastrino o uno spago a cui appendere il tag con il nome del cresimando e la data, oppure una breve frase o citazione significativa a tema.

Boccette di olio

Il crisma è l’olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordine: una versione della bomboniera ispirata a questo importante simbolo prevede, quindi, quella di confezionare piccole boccette di olio extravergine, da adornare con qualche rametto di ulivo.

Anche in questo caso, una bella etichetta che indichi la data e il nome del ragazzo o della ragazza completerà la presentazione.

Cornici decorate fai da te

La cornice in cui inserire una foto ricordo della giornata è un regalo classico che può essere personalizzato con l’aiuto dei ragazzi.

Ecco come fare:

Se avete recuperato vecchie cornici a cui dare nuova vita, carteggiatele prima di dipingerle di bianco o con un altro colore neutro o pastello. Diluite la colla per legno in poca acqua e stendetela sulla superficie della cornice. Fatevi aiutare dal festeggiato a disporre foglie secche e fiori essiccati secondo il suo gusto, passando un altro leggera strato di colla sopra questi decori vegetali. Lasciate asciugare completamente all’aria prima di confezionare le vostre cornici.

Bomboniere Thun

Thun offre tantissime idee per confezionare bomboniere originali e ricche di significato, in ceramica e sempre eleganti.

L’albero della vita, declinato in diverse varianti (portachiavi, ciondoli e molto altro ancora), è un simbolo importante e significativo di prosperità.

Tra le bomboniere ragazzo, per gli appassionati di sport, ecco i bimbi calciatori (ma gli sport a disposizione sono anche altri, come la pallavolo), da scegliere secondo la divisa della propria squadra del cuore.

Per le bambine, molto romantica è la versione della ballerina, disponibile in due diverse pose ma sempre con tutù rosa e punte.

Un classico intramontabile è l’angioletto: per la Cresima, è perfetta la versione con il giglio, un fiore bianco candido, ma non mancano le varianti con il cuore, l’arcobaleno e il quadrifoglio.

Utile e molto bello: il mini barattolo miele in vetro da riempire di confetti rappresenta un piccolo scrigno di dolcezza.

Bomboniere solidali

Che sia a favore dei bambini, della ricerca o della tutela degli animali, acquistare i cadeau solidali è un gesto prezioso e profondo, che non lascerà di certo indifferenti gli invitati. Eccone alcune:

Save the Children : dalle scatoline portaconfetti alle matite ecosostenibili con i semini da piantare, sono tantissime le idee per delle bomboniere uniche.

: dalle scatoline portaconfetti alle matite ecosostenibili con i semini da piantare, sono tantissime le idee per delle bomboniere uniche. Medici senza Frontiere : scatoline, pergamene, bomboniere botaniche o a forma di aeroplanino per una Cresima all’insegna della solidarietà.

: scatoline, pergamene, bomboniere botaniche o a forma di aeroplanino per una Cresima all’insegna della solidarietà. WWF : con le bomboniere solidali WWF si può fare la differenza contribuendo alla realizzazione di importanti progetti di salvaguardia della biodiversità e degli animali in via di estinzione. I cadeau, ispirati alla natura e al mondo animale, sono personalizzabili con nomi, date e dettagli dell’evento.

: con le bomboniere solidali WWF si può fare la differenza contribuendo alla realizzazione di importanti progetti di salvaguardia della biodiversità e degli animali in via di estinzione. I cadeau, ispirati alla natura e al mondo animale, sono personalizzabili con nomi, date e dettagli dell’evento. Emergency : candele profumate, portaincenso artigianale, segnalibri in tessuto sono solo alcune delle proposte bellissime e originali di Emergency.

: candele profumate, portaincenso artigianale, segnalibri in tessuto sono solo alcune delle proposte bellissime e originali di Emergency. UNICEF: scegliere una bomboniera dell’UNICEF significa voler sostenere l’organizzazione nella sua missione di aiutare fino all’ultimo bambino. Significa anche trasformare un evento importante e gioioso della vita in un gesto d’amore che può fare la differenza per molti bambini.

Il colore della Cresima e il fiore simbolo

Lo Spirito Santo, “protagonista” della Cresima, è simboleggiato dal colore rosso, quello delle lingue di fuoco dello Spirito Santo che per tradizione discendono sul cresimando. Il rosso diventa quindi il colore simbolo di questo sacramento, tanto che lo si ritrova spesso sia negli addobbi della Chiesa per questa occasione sia nell’abbigliamento del vescovo.

Come per tutte le cerimonie religiose, bisogna prestare un’attenzione particolare nello scegliere i fiori da regalare. In occasione della Cresima, con il colore bianco, simbolo di purezza, sarà impossibile sbagliare: tra i fiori da scegliere ci sono rose, gigli e calle.

Il colore dei confetti

Come già anticipato, il rosso può essere utilizzato anche per i confetti, ma non è l’unico. In alternativa si può scegliere:

il classico bianco;

il rosa o l’azzurro a seconda del sesso del cresimando;

il blu o il bordeaux per chi non ama l’azzurro e il rosa pastello.

Tradizionalmente si regalano cinque confetti, ma in realtà si può scegliere un numero di confetti compreso tra 1 e 7, l’importante e che siano dispari.

Cosa regalare alla madrina o al padrino

Oltre al regalo per il ragazzo o la ragazza, spesso si usa fare un pensiero anche al padrino o alla madrina che accompagna il cresimando in questa cerimonia, da consegnare insieme alla bomboniera della Cresima. Questo piccolo dono simboleggerà tutta la gioia per aver condiviso questa giornata speciale, ricoprendo un ruolo molto importante. Tra le idee da prendere in considerazione ci sono:

una pianta;

un lavoretto fai da te;

un gioiello , magari personalizzato con il nome, con le iniziali o con la data della Cresima;

, magari personalizzato con il nome, con le iniziali o con la data della Cresima; un orologio;

una cornice per foto , magari contenente una foto del padrino o della madrina insieme al cresimando;

, magari contenente una foto del padrino o della madrina insieme al cresimando; un oggetto decorativo per la casa;

un set da scrivania personalizzato con le iniziali;

una borsa o un portafoglio;

una penna personalizzata ;

; un libro significativo;

un album fotografico che ritragga alcuni momenti importanti;

un biglietto o un coupon per un’esperienza da vivere insieme.

In breve Dai portachiavi con i simboli del sacramento alle boccette di olio, passando per l’albero della vita o una cornice fai da te: le idee per i cadeau degli invitati non mancano di certo, basta solo decidere se puntare sulla tradizione o l’originalità.

