Regalare bomboniere a tema per la Cresima ad amici e parenti è un modo per ricordare questo momento molto speciale per la vita dei ragazzi.

Si possono scegliere modelli tradizionali che richiamano lo spirito religioso della cerimonia oppure optare per idee bomboniere più originali. È importante ricordare che il colore caratteristico della Cresima è il rosso, mentre i suoi simboli sono la colomba, la mitra del vescovo, il pane e il vino e alcuni altri, che possono essere richiamati sui cadeau o sul biglietto che li accompagna.

Non bisogna poi dimenticare i confetti: devono essere rigorosamente dispari (il numero più gettonato per le bomboniere è di cinque).

Idee per bomboniere originali

Molti ragazzi e ragazze e le loro famiglie, in occasione della Cresima, preferiscono puntare su regali originali e non legati alla tradizione religiosa, che possono essere simpatici e divertenti oppure avere un’utilità pratica. Tra le idee da prendere in considerazione ci sono:

portachiavi , un evergreen sempre apprezzato

, un evergreen sempre apprezzato magneti che ricordino questo momento

che ricordino questo momento un portafortuna , che sarà sicuramente gradito

, che sarà sicuramente gradito un oggetto che ricordi una delle passioni del cresimando , ad esempio il calcio, la danza o la musica, in modo da rispecchiare la personalità del festeggiato o della festeggiata

, ad esempio il calcio, la danza o la musica, in modo da rispecchiare la personalità del festeggiato o della festeggiata candele con barattolo in vetro decorato

con barattolo in vetro decorato bomboniere gastronomiche, come ad esempio un vasetto di miele o di marmellata, del cioccolato o delle spezie.

Simboli della Cresima e bomboniere tradizionali

La Santa Cresima conferma l’appartenenza definitiva di un battezzato alla Chiesa; proprio per questo motivo è chiamato anche sacramento della Confermazione. Tradizionalmente viene conferito dal vescovo in persona nel corso della Messa con la cerimonia dell’unzione della fronte del cresimando, accompagnato all’altare da un padrino o da una madrina.

I simboli tradizionali della Confermazione sono il pane e l’uva, l’ostia e il calice, la croce e il Vangelo, la mitra e il bastone vescovile e sono spesso riportati sui cadeau per gli invitati. Tra le idee per questo tipo di bomboniere ci sono:

la colomba , simbolo dello Spirito Santo, oltre che di pace e di libertà

, simbolo dello Spirito Santo, oltre che di pace e di libertà l’angelo custode , protettore di ogni fedele, che può essere declinato in vari modi, ad esempio ciondoli e portachiavi

, protettore di ogni fedele, che può essere declinato in vari modi, ad esempio ciondoli e portachiavi la mitra del vescovo , simbolo vero e proprio della Cresima: si tratta del copricapo indossato dal vescovo, che è proprio colui che celebra il sacramento

, simbolo vero e proprio della Cresima: si tratta del copricapo indossato dal vescovo, che è proprio colui che celebra il sacramento il fuoco , simbolo dello Spirito Santo, che può essere simboleggiato ad esempio da una candela rossa

, simbolo dello Spirito Santo, che può essere simboleggiato ad esempio da una candela rossa il calice e l’ostia , simboli della comunione tra Gesù e il genere umano

, simboli della comunione tra Gesù e il genere umano icone sacre, che richiamano la solennità del sacramento.

Bomboniere utili e fai da te

I regali da riservare agli invitati, oltre che belli e ben confezionati, saranno sicuramente più apprezzati se riutilizzabili una volta gustati i confetti.

Piccoli vasetti con piantine grasse

Semplici e d’effetto, i vasetti con le succulente sono una bellissima idea regalo. L’originalità sta nella scelta del contenitore: mini tazzine, una volta pulite e igienizzate, diventeranno un must della pausa caffè!

Non dimenticate di personalizzare i vasetti con un nastrino o uno spago a cui appendere il tag con il nome del cresimando e la data, oppure una breve frase o citazione significativa a tema.

Boccette di olio

Il crisma è l’olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordine: una versione della bomboniera ispirata a questo importante simbolo prevede, quindi, quella di confezionare piccole boccette di olio extravergine, da adornare con qualche rametto di ulivo.

Anche in questo caso, una bella etichetta che indichi la data e il nome del ragazzo o della ragazza completerà la presentazione.

Cornici decorate fai da te

La cornice in cui inserire una foto ricordo della giornata è un regalo classico che può essere personalizzato.

Ecco come fare:

Se avete recuperato vecchie cornici a cui dare nuova vita, carteggiatele prima di dipingerle di bianco o con un altro colore neutro o pastello. Diluite la colla per legno in poca acqua e stendetela sulla superficie della cornice. Fatevi aiutare dal festeggiato a disporre foglie secche e fiori essiccati secondo il suo gusto, passando un altro leggera strato di colla sopra questi decori vegetali. Lasciate asciugare completamente all’aria prima di confezionare le vostre cornici.

Sassi decorati a mano

I ragazzi possono essere coinvolti attivamente nella realizzazione delle bomboniere per la Cresima. Un’idea molto carina e semplice da mettere in atto è, per esempio, donare dei sassi decorati a mano.

Giotto, Decor Materials Pennarelli Multisuperficie. Prezzo: 10,54€

Basta scegliere dei sassi dalla superficie piatta e utilizzare pennarelli multisuperficie come i Giotto Decor Materials, dai colori brillanti e resistenti anche sulle superfici più ostiche.

Bomboniere Thun

Thun offre tantissime idee per confezionare bomboniere originali e ricche di significato, in ceramica e sempre eleganti.

L’albero della vita, declinato in diverse varianti (portachiavi, ciondoli e molto altro ancora), è un simbolo importante e significativo di prosperità.

Thun, Albero della vita in ceramica Piccolo. Prezzo: 18,90€ su thun.com

Tra le bomboniere ragazzo, per gli appassionati di sport, ecco i bimbi calciatori (ma gli sport a disposizione sono anche altri, come la pallavolo), da scegliere secondo la divisa della propria squadra del cuore.

Thun, Bimbo Calciatore Giallo Piccolo. Prezzo: 19,90€ su thun.com

Per le bambine, molto romantica è la versione della ballerina, disponibile in due diverse pose ma sempre con tutù rosa e punte.

Thun, Ballerina rosa danzante in ceramica. Prezzo: 18.90€ su thun.com

Un classico intramontabile è l’angioletto (disponibile anche nella versione femminile): per la Cresima è perfetta la variante con il giglio, un fiore bianco candido, ma ci sono anche angioletti con il cuore, l’arcobaleno e il quadrifoglio.

Thun, Bimba in ceramica con giglio. Prezzo: 18,90€ su thun.com

Utile e molto bello: il mini barattolo miele in vetro da riempire di confetti rappresenta un piccolo scrigno di dolcezza.

Thun, Mini barattolo miele in vetro. Prezzo: 13,90€ su thun.com

Thun ha recentemente lanciato anche una linea di diffusori profumati per ambienti. Gemme di Melograno ha una fragranza fruttata fresca e delicata davvero irresistibile.

Thun, Diffusore “Gemme di Melograno”. Prezzo: 19,90€ su thun.com

Bomboniere solidali e a sostegno dell’ambiente

Scegliere bomboniere per la Cresima solidali e utili – a supporto di enti benefici o comunque a favore di cause importanti come la tutela dell’ambiente – è un’abitudine sempre più diffusa tra genitori e ragazzi.

Un’idea originale è quella delle matite piantabili: vederle fiorire è un vero e proprio piacere per gli occhi e il cuore di chi le riceve in dono. Online si trovano set contenenti più matite, così da poterle vedere trasformarsi in tanti fiori diversi.

Sprout World Matite, Matite piantabili. Prezzo: 11,95€

3Bee permette di regalare un alveare o meglio di regalare l’adozione di un alveare attraverso cui supportare, con la tecnologia, un apicoltore e le sue api. Si può donare un buono regalo, lasciando decidere al destinatario miele e regione di collocazione, oppure scegliere in prima persona l’alveare da regalare.

Qui tutte le informazioni

Per un mondo più verde, Treedom è una piattaforma online che permette di piantare e regalare alberi a distanza, sostenendo progetti agroforestali distribuiti in tutto il mondo. Un gesto semplice che genera benefici ambientali e sociali impagabili.

Per saperne di più cliccare qui

LAV mette a disposizione un’ampia scelta di bomboniere solidali attraverso cui supportare tante iniziative a tutela degli animali. L’associazione italiana ambientalista e animalista, fondata nel 1997, propone segnalibri, matite piantabili e simpatiche scatoline portaconfetti.

Qui sono disponibili tutte le informazioni

Che sia a favore dei bambini, della ricerca o della tutela della natura e degli animali, acquistare cadeau solidali è un gesto prezioso e profondo, che non lascerà di certo indifferenti gli invitati.

Ecco altre idee da cui prendere spunto:

Save the Children : dalle scatoline portaconfetti alle matite ecosostenibili con i semini da piantare, sono tantissime le idee per delle bomboniere uniche

: dalle scatoline portaconfetti alle matite ecosostenibili con i semini da piantare, sono tantissime le idee per delle bomboniere uniche Medici senza Frontiere : scatoline, pergamene, bomboniere botaniche o a forma di aeroplanino per una Cresima all’insegna della solidarietà

: scatoline, pergamene, bomboniere botaniche o a forma di aeroplanino per una Cresima all’insegna della solidarietà WWF : con le bomboniere solidali WWF si può fare la differenza contribuendo alla realizzazione di importanti progetti di salvaguardia della biodiversità e degli animali in via di estinzione. I cadeau, ispirati alla natura e al mondo animale, sono personalizzabili con nomi, date e dettagli dell’evento

: con le bomboniere solidali WWF si può fare la differenza contribuendo alla realizzazione di importanti progetti di salvaguardia della biodiversità e degli animali in via di estinzione. I cadeau, ispirati alla natura e al mondo animale, sono personalizzabili con nomi, date e dettagli dell’evento Emergency : candele profumate, portaincenso artigianale, segnalibri in tessuto sono solo alcune delle proposte bellissime e originali di Emergency

: candele profumate, portaincenso artigianale, segnalibri in tessuto sono solo alcune delle proposte bellissime e originali di Emergency UNICEF: scegliere una bomboniera dell’UNICEF significa voler sostenere l’organizzazione nella sua missione di aiutare fino all’ultimo bambino. Significa anche trasformare un evento importante e gioioso della vita in un gesto d’amore che può fare la differenza per molti bambini.

Il colore della Cresima e il fiore simbolo

Lo Spirito Santo, “protagonista” della Cresima, è simboleggiato dal colore rosso, quello delle lingue di fuoco dello Spirito Santo che per tradizione discendono sul cresimando. Il rosso diventa quindi il colore simbolo di questo sacramento, tanto che lo si ritrova spesso sia negli addobbi della Chiesa per questa occasione sia nell’abbigliamento del vescovo.

Come per tutte le cerimonie religiose, bisogna prestare un’attenzione particolare nello scegliere i fiori da regalare. In occasione della Cresima, con il colore bianco, simbolo di purezza, sarà impossibile sbagliare: tra i fiori da scegliere ci sono rose, gigli e calle.

Il colore dei confetti

Come già anticipato, il rosso può essere utilizzato anche per i confetti, ma non è l’unico. In alternativa si può scegliere:

il classico bianco

il rosa o l’azzurro a seconda del sesso del cresimando

il blu o il bordeaux per chi non ama l’azzurro e il rosa pastello.

Tradizionalmente si regalano cinque confetti, ma in realtà si può scegliere un numero di confetti compreso tra 1 e 7, l’importante e che siano dispari.

Cosa regalare alla madrina o al padrino

Oltre al regalo per il ragazzo o la ragazza, spesso si usa fare un pensiero anche al padrino o alla madrina che accompagna il cresimando in questa cerimonia, da consegnare insieme alla bomboniera della Cresima.

Questo piccolo dono simboleggerà tutta la gioia per aver condiviso questa giornata speciale, ricoprendo un ruolo molto importante.

Per la madrina una borsa è sempre una buona idea. Meglio scegliere un modello dai colori neutri, facile da abbinare e versatile.

Michael Kors, Marilyn Small Signature Logo Messenger Bag. Prezzo: 137,00€

Per il padrino si va sul sicuro con un bel portafoglio in pelle, un classico senza tempo.

Calvin Klein Jeans, Portafogli. Prezzo: 64,07€

Tra gli accessori da poter regalare ci sono anche orologi e gioielli. L’orologio uomo in acciaio è un evergreen e online (così come in gioielleria) se ne trovano tantissimi modelli diversi.

Maserati, Orologio Uomo Multifunzione Analogico. Prezzo: 169,00€

Per quanto riguarda i bijoux, Swarovski propone parure composte da collana e orecchini davvero raffinate e di tendenza.

Swarovski, Set Matrix. Prezzo: 118,48€

Un’idea regalo classica per la cresima è la cornice in argento. Eventualmente può essere donata già completa di foto, scegliendone una del cresimando o della cresimanda con madrina o padrino.

Valenti & Co, Cornice Portafoto in Argento Lucida Martellata. Prezzo: 67,98€

Il regalo Cresima per madrina e padrino può essere personalizzato accompagnandolo con un attestato speciale, una dichiarazione di stima e affetto che li emozionerà tantissimo.

Godiru, Certificato originale da personalizzare. Prezzo: 12,90€

Tra le altre idee da prendere in considerazione:

una pianta

un lavoretto fai da te

un oggetto decorativo per la casa

un set da scrivania personalizzato con le iniziali

una penna personalizzata

un libro significativo

un album fotografico che ritragga alcuni momenti importanti

un biglietto o un coupon per un’esperienza da vivere insieme.

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