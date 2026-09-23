Vestiti eleganti per la cresima di ragazza e ragazzo

A cura di Serena Porchera Pubblicato il 23/09/2026 Aggiornato il 23/09/2026

Scegliere l'outfit giusto può non essere semplice ma online è possibile trovare un'ampia selezione di abiti eleganti, ad esempio completi con camicia per lui e vestiti con pizzi e dettagli romantici per lei.

Vestiti eleganti per la cresima di ragazza e ragazzo

Gli abiti per la cresima di ragazzi e ragazze devono essere garbati e ricercati, adatti a questa importante cerimonia religiosa, ma al tempo stesso non troppo impegnativi.

L’outfit appropriato può creare dei dubbi ma, prima di tutto, è bene tenere presente che questo sacramento di solito si riceve in un’età compresa tra i 12 e i 14 anni, quindi nel periodo delle scuole medie. Quindi, dato che non si ha più a che fare con dei bambini ma con adolescenti, è fondamentale che siano i ragazzi stessi a scegliere il proprio abbigliamento per la cerimonia e per il ricevimento.

Abiti cresima ragazzo

L’outfit ideale per la cresima di un ragazzo di 12 anni, 13 anni o 14 anni è senza alcun dubbio il completo classico, un abito da cerimonia simile in tutto e per tutto ai modelli pensati per gli adulti. A seconda del proprio gusto è possibile scegliere tra set da 4 pezzi – composti da giacca, pantaloni, gilet e camicia – o da 3 pezzi – senza gilet o panciotto – da completare con i giusti accessori.

La palette di colori con cui potersi sbizzarrire è davvero molto ampia. Si spazia dai colori neutri e tenui come il sabbia e il beige ai colori più intensi e decisi come il blu navy. Meglio evitare, invece, il nero che rischia di risultare fin troppo cupo e serioso.

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Jack&Jones, Abito Bambini Ragazzi. Prezzo: 109,99

Alcuni completi da ragazzi per la cresima sono senza giacca. Questi sono particolarmente adatti alla stagione primaverile ed estiva e possono, eventualmente, essere indossati con un maglioncino di filo da poggiare sulle spalle qualora la giornata dovesse rivelarsi fresca.

Abito cresima ragazzo

Lolanta, 4 Pezzi Bambini Ragazzi Panciotto Set Elegante. Prezzo: 49,98€

Un altro colore molto bello è il grigio in tutte le sue sfumature, dal grigio perla al grigio antracite. Tra i trend del momento si distinguono gli abiti a quadretti o gessati, per smorzare l’austerità dell’outfit con completo e renderlo più spiritoso. Il papillon va per la maggiore, ma non è l’unica opzione.

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Mintgreen, 3 Pezzi Set Ragazzo Giacca e Pantaloni con Cravatta. Prezzo: 59,90€

Chi preferisce i look classici e formali per la cresima tende a preferire la cravatta, monocromatica e da scegliere in tinta con l’abito oppure fantasia ma in una palette cromatica affine al colore del vestito. 

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OppoSuits, Completo Elegante. Prezzo: 85,95€

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SIRRI, Abito Formale Ragazzo. Prezzo: 103,97

Molti ragazzi non si sentono a proprio agio con giacca e pantalone. In questo caso meglio puntare su un completo da ragazzo elegante sportivo, composto da 2 pezzi che si possono sfruttare anche dopo la cerimonia.

Kiabi, ad esempio, propone interessanti combinazioni tra cui poter scegliere, suggerendo sia pantaloni lunghi che camice e giacche da abbinare secondo i gusti.

Kiabi, pantaloni da abito in misto lino. Prezzo: 8,25 

Kiabi, camicia con taschino e maniche risvoltabili. Prezzo: 6,60 

Kiabi, blazer in cotone a righe con tasche con patta. Prezzo: 35,99

Le camicie in lino sono fresche e traspiranti, molto comode e quindi adatte alle cresime estive. In alternativa alla solita camicia a maniche lunghe si può scegliere un modello a maniche corte per un mood più casual.

 

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Spring & Gege, Ragazzo Camicia a Maniche Corte. Prezzo:

Abiti cresima ragazza

La scelta si fa ancora più difficile quando ci si approccia all’acquisto degli abiti per la cresima di una ragazza. La maggior parte delle cresimande opta per il vestito che, dovendo essere indossato in chiesa, dovrebbe arrivare all’altezza del ginocchio o comunque non essere né troppo corto né eccessivamente scollato.

Guess, vestito casual secret blue. Prezzo: 50,99

Lipsy, vestito elegante black. Prezzo: da 39,00

Per le cresime estive, se le spalle o la schiena sono scoperte è meglio abbinare una giacchina corta, un bolero o un coprispalle. I modelli di abito da preferire sono quelli con linea ad A, quindi leggermente svasati. 

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Cocila, Vestito Cocktail. Prezzo:

I colori su cui poter puntare sono tantissimi: si spazia dai colori pastello ai classici blu, grigio o beige. I tessuti dovrebbero essere quanto più possibile freschi e leggeri, così da non infagottare la figura. Si rivelano adatti alle cerimonie estive materiali come lo chiffon e il tulle.

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PLWEDDING, Chiffon A-Line Abito. Prezzo: 41,30

Se si desidera mettere in risalto il punto vita è possibile scegliere modelli con cintura incorporata o con fascia in vita.

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Grace Karin, Abito Ragazze Chiffon. Prezzo: 29,95€

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Happy Rose, Abito da ragazza a fiori. Prezzo: 39,99€

Per look più ricercati ed eleganti via libera ai pizzi, con delicate trame in rilievo.

Abito cresima ragazza

Allovin – Vestito in pizzo senza maniche con fiocco perlato. Prezzo: 37,99€

Non tutte le ragazzine amano gli abiti. Spesso si sentono a disagio perché non sono abituate a indossarli oppure, semplicemente, prediligono uno stile più moderno. In tal caso, un’ottima opzione è rappresentata dalla tuta elegante. Le tute o jumpsuit sono capi di abbigliamento che da sole fanno il look e sono facilmente sfruttabili anche per la vita di tutti i giorni.

I modelli con pantalone palazzo o comunque a gamba larga sono molto di tendenza e, inoltre, risultano pratici e freschissimi. Nulla vieta di abbinare un pull leggero o una giacchina.

Lipsy, Tuta jumpsuit – lilac purple. Prezzo: 42,00

I completi tailleur da ragazza sono un’altra buona idea se si desidera sfoggiare un look da cresima elegante ma non “ingessato”, attuale e al passo con i tempi. Sono generalmente composti da giacca e pantalone o da giacca e gonna. Possono essere indossati con una semplice t-shirt bianca e con le sneakers, se lo si preferisce.

Una classica giacca nera, poi, da indossare sopra l’abito o la tuta sono la soluzione furba per le giornate più fresche.

Zara, blazer in tinta unita. Prezzo: 35,95€

 

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In copertina foto di Ron Lach via Pexels.com

 

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