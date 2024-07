Dolci gender reveal party: tutte le idee per divertirsi

C’è una festa nata negli Stati Uniti che sta prendendo piede anche nel resto del mondo, Italia compresa. Si tratta del gender reveal party, una festa che rende ancora più gioioso e speciale il momento di rivelare a parenti e amici il sesso del bimbo che sta per nascere: una grande sorpresa per tutti e, a volte, anche per i genitori stessi, che affidano l’ecografia ad una persona di fiducia che possa organizzare la festa e donare loro un momento di grande emozione insieme alle persone che amano. Tutto deve essere perfetto, dalle decorazioni ai giochi a tema, senza dimenticare i dolci gender reveal party, che hanno un ruolo importante. Spesso, infatti, è proprio la torta a svelare la sorpresa: di solito all’esterno presenta i tipici colori azzurro e rosa o tonalità neutre tra il bianco e il beige, ma l’interno, una volta tagliata la prima fetta, svela il sesso del neonato in arrivo. Anche gli altri dolcetti che vengono offerti agli ospiti dovrebbero essere a tema: avremo così cupcake, cake pops, biscotti, macarons e tanto altro ancora in rosa e azzurro con l’aiuto di glasse, frosting, codette di zucchero e tanto altro ancora!

Maschio o femmina? Che dolci preparare?

Quando si organizza un gender reveal party, l’obiettivo principale è mantenere il segreto sul sesso del nascituro fino al momento clou della rivelazione. Per questo motivo, è importante che i dolci presentino i tradizionali colori rosa e azzurro senza svelare ad una prima occhiata il sesso del bambino. L’idea è di mantenere un equilibrio cromatico e visivo tra rosa e azzurro, in modo che nessuno possa intuire il sesso del nascituro fino al momento giusto. I dolci devono essere esteticamente accattivanti, ma dovranno tenere gli ospiti in sospeso fino al momento della rivelazione, contribuendo anche a creare un’atmosfera di suspense e gioia durante l’intero evento. Si può puntare, ad esempio, su cupcake bicolori con glassa rosa e azzurra e decorati con stelline o cuoricini commestibili, su una selezione di macarons rosa e azzurri disposti sui vassoi alternando i colori, su mousse preparate in bicchieri trasparenti che alternano strati rosa e azzurri, su biscotti decorati e colorati a tema, su scenografici cake pops oppure su pastiglie di zucchero, ovviamente rosa e azzurre.

Idee originali per i dolci gender reveal

I dolci per un gender reveal party non solo devono essere deliziosi, ma anche creativi e in tema con l’evento. Ecco alcune idee originali per rendere il party ancora più speciale proprio grazie a queste dolcezze che contribuiranno a creare la giusta atmosfera, oltre ad allietare il palato degli ospiti.

Biscotti a tema

I biscotti sono dei dolcetti immancabili per ogni festa. Si tratta infatti di un dolce molto versatile, adatto anche per un gender reveal party. Si possono quindi preparare biscotti di pastafrolla e semplicemente decorarli con glassa metà rosa e metà azzurra; chi vuole ottenere un effetto ancora più originale e raffinato può usare delle formine per dare ai biscotti delle forme a tema. Si possono così realizzare biscotti a forma di tutina, di orsetto, di scarpina da neonato, di biberon, di cuoricini o stelline e tanto altro ancora. Disposti in maniera ordinata sui vassoi faranno sicuramente il loro effetto, ma si possono anche confezionare in sacchettini trasparenti da regalare ai propri ospiti alla fine del gender reveal party.

Ingredienti

250 gr di farina

125 gr di burro

100 gr di zucchero

1 uovo

pasta di zucchero rosa e azzurro

zucchero a velo qb

gel alimentare colorato

estratto di vaniglia (opzionale)

Procedimento

In una ciotola mescolate la farina e il burro freddo a cubetti fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero e l’uovo e impastate fino a formare un impasto liscio, potete aggiungere anche qualche goccia di estratto di vaniglia. Stendete l’impasto su una superficie infarinata e tagliate i biscotti con una formina, fate la stessa cosa anche con la pasta di zucchero aiutandovi con un mattarello e dello zucchero a velo al posto della farina. Utilizzate la stessa formina con la pasta di zucchero. Cuocete la base dei biscotti in forno preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti o fino a quando i bordi sono leggermente dorati. Una volta raffreddati, per far aderire la pasta di zucchero al base dei biscotti, bagnate il retro della pasta di zucchero con dell’acqua. Se desiderate decorare i biscotti ulteriormente potete utilizzare una penna a gel alimentare colorato per scrivere una frase come “boy or girl?” oppure “he or she?”.

Macarons

I macarons non solo sono deliziosi, ma anche molto eleganti e decorativi. Tra i dolci gender reveal party potete offrire una selezione di macarons rosa e azzurri disposti su un vassoio alternando i colori. Si possono anche riempire con creme al burro o ganache dai colori neutri, come il bianco o il cioccolato, per mantenere il mistero fino al momento della rivelazione.

Ingredienti

130 gr farina di mandorle

100 gr albumi

200 gr zucchero a velo

175 gr zucchero

acqua qb

180 gr burro

6 tuorli

estratto di vaniglia

colorante alimentare liquido

Procedimento

Unite in una ciotola la farina di mandorle setacciata e lo zucchero a velo, con una frusta unite poi le polveri a metà albumi, attenzione ai grumi. Unite 30 gr di acqua e 130 gr di zucchero in un pentolino e scaldatelo fino ai 118°C quando diventerà uno sciroppo . In una planetaria montate il resto degli albumi e una volta montati uniteli con lo sciroppo. Quando si saranno amalgamati, potrete unire questo composto al mix di farina di mandorle per creare una crema lucida. Inserite la crema ottenuta in una sac-à-poche e create dei dischetti su una teglia coperta di carta da forno. Cuocete in forno per 15–20 minuti, nel frattempo potete creare la crema al burro oppure sciogliere a bagno maria il cioccolato.

Per la crema al burro iniziate creando lo sciroppo come abbiamo fatto per la base dei macarons, questa volta però, una volta pronto, dovrete aggiungerlo ai tuorli montati. A parte potete unire il burro e la vaniglia fino a creare un composto morbido e omogeneo. Una volta pronti entrambi uniteli mescolando con forza con un frusta , potete colorare la crema con delle gocce di colorante se desiderate. Conservate la crema di burro ottenuta in frigo fino a che non sarà il momento di inserirla nei macarons.

Cake pops

I cake pops sono perfetti per aggiungere un tocco di originalità al tavolo dei dolci gender reveal party. Potete preparare cake pops rosa e azzurri utilizzando pan di spagna sbriciolato mescolato con crema al burro o formaggio spalmabile, poi ricoprirli con cioccolato bianco colorato di rosa e di azzurro oppure con decorazioni di zucchero in entrambi i colori. Disposti in un bel vaso o su un supporto apposito creeranno un effetto molto scenografico.

Ingredienti

Pan di spagna (potete utilizzare una base pronta o farla in casa)

200g di crema al burro o formaggio spalmabile

coloranti alimentari rosa e azzurro

cioccolato bianco per la copertura

bastoncini per cake pops.

Procedimento

Sbriciolate il pan di spagna in una ciotola e mescolatelo con la crema al burro o con il formaggio spalmabile fino a ottenere un impasto modellabile. Dividete l’impasto in due parti e aggiungete il colorante rosa a una parte e quello azzurro all’altra. Formate delle palline con l’impasto colorato e infilzatele su bastoncini per cake pops, a parte sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria per poi immergervi le palline. Aggiungete, se volete, delle piccole decorazioni come perline, cuoricini o stelline commestibili e lasciate che il cioccolato si asciughi completamente prima di servire.

Dolci al cucchiaio

I dolci al cucchiaio sono una scelta raffinata e originale. Preparate della panna cotta o della mousse in bicchierini trasparenti, alternando strati rosa e azzurri ottenuti grazie a coloranti alimentari. Questi dolci possono essere preparati in anticipo e conservati in frigorifero fino al momento di servirli. Per un tocco di eleganza in più si possono decorare i bicchierini con nastri di entrambi i colori.

Cupcake

I cupcake sono sempre un’ottima scelta per ogni party; quelli bicolore, in particolare, sono perfetti per un gender reveal. Preparate dei semplici cupcake con una base di vaniglia e decorate la parte superiore con una glassa metà rosa e metà azzurra. Aggiungete poi decorazioni come stelline, cuoricini o perline commestibili di entrambi i colori per rendere i cupcake ancora più festosi.

Ingredienti

200 gr di farina

200 gr di zucchero

200 gr di burro

4 uova

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

coloranti alimentari rosa e azzurro

crema al burro per la decorazione

Procedimento

Preparate l’impasto dei cupcake mescolando burro e zucchero fino a ottenere una crema. Aggiungete le uova una alla volta, poi la farina setacciata con il lievito e l’estratto di vaniglia. Dividete l’impasto in due parti e aggiungete il colorante rosa a una parte e quello azzurro all’altra, versate poi l’impasto nei pirottini, alternando i colori per ottenere un effetto bicolore. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti, solo una votla che si saranno raffreddati, decorate i cupcake con crema al burro colorata in rosa e azzurro.

Pastiglie di zucchero

Le pastiglie di zucchero sono semplici da preparare e molto decorative. Si possono acquistare già pronte nei colori rosa e azzurro oppure prepararle in casa con zucchero a velo e coloranti alimentari. Distribuite in ciotoline trasparenti o in boccettine di vetro, aggiungeranno un tocco di colore al tavolo dei dolci.

Ciambelle con glassa rosa e azzurra

Un’altra idea di sicuro effetto per arricchire il tavolo dei dolci gender reveal party è quella delle ciambelle con glassa rosa e azzurra. Potete preparare voi stessi le ciambelline oppure acquistare dei donut già pronti e decorarli con glassa rosa e azzurra e con tanti piccoli dettagli come codette di zucchero, perline commestibili o cuoricini e stelline di zucchero.

Spiedini di marshmallow

Un’idea semplice da realizzare ma di sicuro effetto? Gli spiedini di marshmallow! Tutto quello che vi servirà sono dei marshmallow rosa e azzurri e dei bastoncini per spiedini. Dovrete semplicemente infilare i marshmallow sui bastoncini, alternando rosa e azzurro. Per un tocco extra, puoi immergere parzialmente i marshmallow nel cioccolato bianco fuso e poi passarli negli zuccherini colorati, lasciando che il cioccolato si asciughi completamente prima di disporre gli spiedini su un piatto da portata o in un vaso.

Torte classiche gender reveal

La torta è spesso il punto culminante di un gender reveal party, non solo per la sua bontà ma anche per la capacità di sorprendere gli ospiti con la rivelazione del sesso del nascituro. Ecco alcune idee classiche per le torte gender reveal.

Torta arcobaleno

La torta arcobaleno è un’opzione festosa e colorata che aggiunge un tocco di magia al gender reveal party. Questa torta è composta da strati di pan di spagna colorati in rosa e azzurro, alternati con una soffice crema bianca. Al taglio della torta, l’alternanza dei colori rispecchia il tema del party, mantenendo l’equilibrio e la suspense fino alla rivelazione finale. La copertura esterna può essere decorata con una glassa bianca e dettagli rosa e azzurri per mantenere il segreto fino al momento della rivelazione.

Torta con “sorpresa”

Una delle torte più amate per i gender reveal party è quella con “sorpresa” all’interno. Questa torta nasconde al suo interno un cuore di confetti o caramelle rosa o azzurre, che fuoriescono al taglio della torta rivelando il sesso del bambino. L’esterno della torta può essere decorato in modo neutro o con dettagli che combinano entrambi i colori, mantenendo la suspense fino al momento della rivelazione.

Torta con farcitura rivelatrice

Questa torta ha un esterno neutro, spesso decorato con una glassa bianca o con dettagli rosa e azzurri, e nasconde all’interno una crema colorata rosa o azzurra che viene rivelata al taglio. La copertura esterna è volutamente semplice per non svelare nulla prima del momento clou. Al taglio della torta, la crema colorata all’interno sorprenderà tutti, rivelando finalmente il sesso del nascituro.

L’annuncio finale: la rivelazione del sesso del bebè

Il momento più emozionante del gender reveal party è senza dubbio l’annuncio finale del sesso del neonato. Questo momento viene solitamente accompagnato del taglio della torta, che sarà decorata in modo specifico per svelare il segreto tanto atteso. La torta scelta avrà dettagli esterni rosa o azzurri, oppure un esterno neutro con una sorpresa colorata all’interno.

Se si opta per una torta con decorazioni esterne, queste possono includere una glassa colorata, fiori di zucchero, perline e altre decorazioni commestibili in azzurro o rosa, a seconda del sesso del nascituro. Per un effetto ancora più sorprendente, molte famiglie scelgono una torta con sorpresa interna. L’esterno della torta rimane neutro, spesso decorato con una glassa bianca o con dettagli rosa e azzurri, in modo da non svelare nulla prima del momento giusto. Al taglio della torta, l’interno rivela uno strato di crema o confetti colorati in rosa o azzurro, creando un momento di grande emozione.

