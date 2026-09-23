Argomenti trattati
L’estate cede il passo all’autunno: nel 2026 il cambio di stagione astronomico avviene ufficialmente mercoledì 23 settembre alle ore 02:05 italiane.
A differenza di quanto si impara sui banchi di scuola per tradizione, l’inizio dell’autunno non coincide quasi mai con il 21 settembre. La data fluttua di anno in anno per precise ragioni astronomiche e legate alla struttura del calendario civile, posticipando il ritorno a un equinozio il 21 settembre di ben oltre mezzo secolo.
Cos’è l’equinozio d’autunno
L’avvio dell’autunno non si estende lungo un’intera giornata, ma corrisponde a un istante geometrico e astronomico ben preciso.
L’equinozio di settembre identifica il momento in cui il Sole, nel suo percorso apparente nel cielo, attraversa l’equatore celeste (la proiezione dell’equatore terrestre nella volta celeste) muovendosi da nord verso sud.
Quando si verifica questo passaggio:
- Il Sole allo zenit: a mezzogiorno dell’equinozio, per chi si trova lungo l’equatore terrestre, il Sole si posiziona perfettamente perpendicolare. In questo istante preciso, gli oggetti non proiettano alcuna ombra al suolo.
- Il circolo di illuminazione: la linea ideale che separa la fascia illuminata da quella in ombra (il circolo di illuminazione) passa esattamente per i Poli terrestri.
- Durata di giorno e notte: in teoria, ogni punto della Terra trascorre 12 ore esatte al Sole e 12 ore nell’oscurità.
Scopri i falsi miti su come rafforzare le difese immunitarie
L’origine del termine
La parola equinozio deriva dal latino aequinoctium, combinazione di aequus (“uguale”) e nox (“notte”). Indica proprio la condizione in cui la notte ha la stessa durata del giorno (dì).
Nella realtà percepita, le ore di luce risultano sempre leggermente superiori a 12 (con uno scarto di pochi minuti). Questo margine è dovuto alla rifrazione dell’atmosfera terrestre e alle convenzioni con cui vengono definiti i momenti esatti di alba e tramonto.
Come spiegarlo ai bambini
Spiegare l’equinozio ai più piccoli è un’ottima occasione per esplorare i segreti della Terra. Si può immaginare il nostro pianeta come una palla che balla su un piatto gigante attorno al Sole: durante l’equinozio la palla si trova esattamente a metà strada, ricevendo la luce in modo perfettamente uniforme su entrambi i lati.
Per rendere l’argomento semplice e affascinante, ci si può concentrare su tre punti principali:
- Un giorno diviso a metà: durante l’equinozio la natura trova un perfetto equilibrio, regalandoci esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio.
- Il trucco dell’ombra sparita: a mezzogiorno, per chi si trova lungo la linea dell’Equatore, il Sole si posiziona così in alto da non proiettare alcuna ombra a terra.
- Il mondo capovolto: mentre da noi nell’emisfero nord cadono le foglie e inizia l’autunno, dall’altra parte del pianeta (come in Australia o in Brasile) questo stesso giorno festeggia l’arrivo della primavera.
Perché l’equinozio cade il 23 settembre 2026 e non il 21
La regola scolastica che colloca l’inizio dell’autunno al 21 settembre non trova riscontro nei ritmi reali della natura. La data dell’equinozio oscilla infatti abitualmente tra il 22 e il 23 settembre.
La causa di questo slittamento risiede nella discrepanza tra il nostro orologio e il sistema solare.
- La durata dell’anno solare: la Terra impiega circa 365 giorni e 6 ore (365,25 giorni) per completare un’orbita attorno al Sole
- Lo slittamento orario: poiché il calendario civile dura 365 giorni esatti, ogni anno l’equinozio si verifica circa 6 ore più tardi rispetto a quello precedente
- Il riallineamento bisestile: l’introduzione del 29 febbraio ogni quattro anni riallinea il calendario civile con quello astronomico, facendo recuperare il “ritardo” accumulato.
A causa di questa costante oscillazione, per vedere nuovamente un equinozio d’autunno il 21 settembre bisognerà attendere l’anno 2092.
11 attività da fare in autunno con i bambini
Le differenze tra Emisfero Boreale ed Emisfero Australe
Le conseguenze dell’equinozio cambiano radicalmente in base alla posizione geografica:
- Emisfero Boreale (Nord): l’equinozio di settembre segna l’inizio dell’autunno. Le giornate, che hanno iniziato ad accorciarsi dal solstizio d’estate di giugno, continueranno a perdere minuti di luce fino al solstizio d’inverno a dicembre.
- Emisfero Australe (Sud): avviene l‘esatto opposto. Dopo la fase più buia dell’anno, l’equinozio di settembre segna il momento in cui le ore di luce superano quelle di notte, dando ufficialmente il via alla primavera.