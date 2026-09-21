Tra orologi solari, ombre che scompaiono e calendari bisestili, i motivi per cui la natura non rispetta la classica data del 21 settembre.

L’equinozio d’autunno 2026 scatta ufficialmente il 23 settembre alle 02:05, quando il Sole incrocia l’equatore celeste e regala 12 ore pari di luce e buio. La data oscilla tra il 22 e il 23 settembre a causa delle 6 ore extra dell’anno solare, posticipando il ritorno al “classico” 21 settembre fino al 2092. Mentre l’emisfero Nord accoglie i primi freddi, nel Sud del mondo questo stesso fenomeno segna l’inizio della primavera.

Nella realtà percepita, le ore di luce risultano sempre leggermente superiori a 12 (con uno scarto di pochi minuti). Questo margine è dovuto alla rifrazione dell’atmosfera terrestre e alle convenzioni con cui vengono definiti i momenti esatti di alba e tramonto.

La parola equinozio deriva dal latino aequinoctium , combinazione di aequus (“uguale”) e nox (“notte”). Indica proprio la condizione in cui la notte ha la stessa durata del giorno ( dì ).

Gli Specialisti Rispondono

Non è corretto definire "a rischio" una gravidanza in cui l'ecografia individua un modesto mancato accollamento (non è associato a perdite), ma non lo è neppure trascurare quanto rilevato. »

Gli Specialisti Rispondono

Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

Gli Specialisti Rispondono

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

Gli Specialisti Rispondono

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta. »