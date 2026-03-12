13 film per la Festa del Papà sul rapporto padre-figli

Che sia un supereroe, un pesce pagliaccio ansioso o un aspirante babysitter, la figura del papà al cinema ha mille sfumature. Per celebrare in famiglia la festa del papà, allora, non c’è niente di meglio che riunirsi tutti insieme sul divano, magari con una scorta strategica di popcorn, e godersi una storia magica, spassosa o commovente che celebri questo legame unico.

Il nostro elenco di 13 film per trascorrere il 19 marzo con film che parlano del rapporto padre-figli.

1) Il Re Leone (1994)

È probabilmente il film per eccellenza su questo tema. Il rapporto tra Mufasa e Simba rappresenta l’insegnamento, l’eredità e il peso delle aspettative. La figura del padre funge da guida morale anche dopo la sua scomparsa, insegnando al figlio cosa significhi davvero essere un “re” (o un adulto responsabile). Insomma, preparate i fazzoletti, a più di 30 anni questo capolavoro della Disney riesce a far commuovere intere generazioni.

2) Alla ricerca di Nemo (2003)

Il pesce pagliaccio Marlin, segnato da un trauma passato, soffoca il figlio Nemo con le sue ansie impedendogli di vivere appieno la sua vita da giovane pesciolino, ma quando quest’ultimo si perde nell’oceano, un grande cambiamento aspetta entrambi.

Il film è, infatti, un incantevole percorso di crescita personale: Nemo impara a essere indipendente, mentre Marlin capisce che può fidarsi, garantendo al piccolo i suoi spazi. L’insegnamento che possiamo trarne è che proteggere i figli è importante, ma lasciare che esplorino il mondo lo è ancora di più.

3) Pinocchio (1940)

Un classico intramontabile sulla pazienza e il sacrificio: Geppetto è il papà “fai-da-te” per eccellenza, il cui amore incondizionato trasforma un pezzo di legno in un bambino vero.

Dal canto suo, Pinocchio è un ragazzino discolo e ingenuo, curioso e facilmente raggirabile all’inizio, le cui disavventure lo portano a comprendere che il duro lavoro e l’onestà sono il giusto approccio alla vita. Il capolavoro di Collodi resta, anche nelle sue varie e numerose trasmigrazioni cinematografiche, una toccante parabola del rapporto padre-figlio: il burattino egoista impara, infatti, anche a prendersi cura dei propri affetti e rispettare chi ama. In primis, papà Geppetto.

4) Gli Incredibili (2004)

Vincitore dell’Oscar come migliore film di animazione, Gli Incredibili racconta le avventure di una strepitosa famiglia di supereroi, che cela la propria identità dietro l’apparenza di una vita da comuni cittadini.

Il cuore del film ruota attorno al ruolo di padre del capofamiglia Bob Parr, alias Mr. Incredibile. Quest’ultimo impara che la forza solitaria non basta e che il successo nella vita deriva dalla capacità di cooperare e fidarsi degli altri: la coesione del nucleo familiare, nonostante i conflitti interni, è rappresentata come la risorsa fondamentale per superare le avversità.

5) Dragon Trainer (2010)

Dragon Trainer è un film straordinario sul divario generazionale. Stoick l’Immenso è un capo vichingo che vorrebbe un figlio guerriero, mentre Hiccup è un inventore sensibile che non vuole uccidere i draghi e, anzi, fa amicizia proprio con uno di loro, il simpaticissimo Sdentato. La bellezza di questo gioiello della DreamWorks sta nel vederli trovare, infine, un terreno comune e nel coraggio di un padre di ammettere di aver sbagliato.

Il rapporto tra Stoick e Hiccup mostra, in sostanza, quanto possa essere difficile per un padre capire e accettare un figlio profondamente diverso da lui e distante dai suoi valori, e quanto sia bello quando finalmente accade e le barriere vengono infrante in nome dell’amore incondizionato.

6) Onward – Oltre la magia (2020)

Onward racconta il viaggio magico di due elfi adolescenti, Ian e Barley, alla ricerca di un solo, ultimo giorno da passare con il papà scomparso. Un’avventura moderna che celebra il legame fraterno e la figura paterna come ispirazione.

7) Hook – Capitan Uncino (1991)

Cosa succederebbe se Peter Pan, una volta lasciata l’Isola che non c’è e diventato uomo, trascurasse i propri figli per colpa del lavoro? Da questa premessa prende forma un grande classico interpretato da Robin Williams e Dustin Hoffman per la regia di Steven Spielberg. Peter dovrà tornare a Neverland per ritrovare il bambino che è in lui e salvare i suoi bimbi rapiti dal cattivissimo Capitan Uncino.

Hook – Capitan Uncino è un invito a bilanciare le responsabilità dell’età adulta con la gioia e la magia della fanciullezza, oltre che una lezione sulla necessità di dare valore a ciò che conta davvero nella vita.

8) Mrs. Doubtfire (1993)

Dopo aver vestito i panni di Peter Pan, un Robin Williams leggendario si traveste da tata pur di riuscire a stare vicino ai propri figli dopo il divorzio. Tanto divertente quanto commovente, questo film celebra la purezza dell’amore genitoriale e la determinazione di un padre a non rinunciare ai propri bambini: nonostante le sofferenze e i cambiamenti familiari, il legame affettivo rimane la base imprescindibile per affrontare e superare ogni crisi.

La pellicola si dimostra anche estremamente contemporanea: decostruisce, infatti, il pregiudizio secondo cui la cura dei bambini sia un compito esclusivamente materno, affermando che un padre possa e debba coccolare e guidare i propri figli con lo stesso impegno.

9) Cattivissimo Me (2010)

Chi l’ha detto che un supercattivo non possa avere un cuore? Gru scopre ben presto che il suo piano criminale di conquistare la Luna (quindi la gloria personale) non è appagante quanto gestire tre bambine piccole e diventare, così, un perfetto papà adottivo.

La saga di Cattivissimo Me, spassosa grazie anche alla presenza degli irresistibili Minions, esplora proprio l’evoluzione del carattere del protagonista: l’amore e la famiglia possono trasformare anche la persona più cinica sconfiggendo l’egoismo e dimostrando che la gentilezza e la connessione emotiva sono le forze che smuovono il mondo.

10) L’asilo dei papà (2003)

Due papà disoccupati (Eddie Murphy e Jeff Garlin) aprono un asilo nido. Risultato? Caos totale, ma anche la scoperta che stare con i figli è il lavoro più bello del mondo. Con la sua leggerezza, questo film è un vero e proprio inno alla meraviglia di essere padri.

11) Cambio di gioco (2007)

In questa divertentissima commedia, The Rock veste i panni di un campione di football egoista e dalla vita dissoluta che scopre all’improvviso di avere una figlia. Tra scarpette da ballo e tutù, il novello papà imparerà a stabilire un bellissimo legame con la piccola Peyton recuperando gli anni persi. Divertente e niente affatto banale, il film intrattiene e sa colpire il cuore di grandi e piccini.

12) Tre scapoli e un bebè (1987)

Cosa succede quando tre scapoli incalliti si ritrovano una neonata sulla porta di casa? Una commedia classica che mostra quanto il senso di responsabilità e l’affetto possano trasformare radicalmente uno stile di vita egoista o superficiale, rendendo i legami affettivi più gratificanti della libertà individuale.

Attraverso l’arrivo imprevisto della bambina, infatti, i tre protagonisti scoprono che prendersi cura di un’altra vita dona quel senso di completezza e appagamento emotivo che l’essere scapoli, spesso, non può offrire.

13) La ricerca della felicità (2006)

Ecco un titolo che merita una menzione speciale per la sua intensità. Ispirato a una storia vera, Will Smith interpreta un padre con problemi economici che fa di tutto per dare un futuro al figlio, nonostante le difficoltà estreme. Un film profondo, forse adatto a bambini un po’ più grandi. È una lezione di dignità, resilienza e amore infinito firmata Gabriele Muccino.

Ogni film che abbiamo elencato ci mostra un lato diverso del legame padre-figlio: c’è chi impara la pazienza, chi deve ritrovare il bambino che ha dentro di sé e chi scopre una forza che non sapeva di avere. Ma il filo conduttore è sempre lo stesso: l’esserci. Ora, non resta che abbassare le luci e premere play… buona visione!

In breve Divano, pop corn e tutta la famiglia riunita a vedere un bel film, spaziando tra cartoni animati Disney, commedie anni ’90 e film commoventi o che fanno riflettere: per festeggiare il 19 marzo non c’è niente di meglio!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.