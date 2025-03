18 Disegni per la Festa del Papà semplici da stampare e colorare

Le nostre immagini da scaricare e stampare in formato pdf sono ideali per rendere il 19 marzo una festa ancora più speciale: tirate fuori i pennarelli e lasciate che i bimbi scatenino la loro fantasia scegliendo tra ben 18 modelli da personalizzare e regalare al proprio papà.

Nel giorno della Festa del Papà molti bambini scelgono di dimostrare il proprio affetto con dei lavoretti originali fatti con le proprie mani oppure con un disegno allegro e colorato. Possiamo lasciare l’iniziativa ai bimbi stessi oppure guidarli con alcuni disegni pronti da colorare, con cui potranno sbizzarrirsi a suon di pastelli, pennarelli oppure tempere.

Idee per disegni fai da te

Un bel disegno colorato con amore, magari accompagnato come biglietto a un piccolo pensierino, sarà sicuramente un dono che scalderà il cuore di ogni papà! Le idee e gli spunti sono tantissimi: possiamo ad esempio lasciare che i nostri bambini riproducano ciò che meglio rappresenta il rapporto con il loro papà, ad esempio un’attività che svolgono insieme oppure un momento speciale che hanno condiviso.

O, ancora, lasciare che rappresentino il papà come un personaggio di fantasia, ad esempio un supereroe o un cavaliere: spesso, infatti, i bambini tendono a dimostrare l’ammirazione e l’immagine che hanno delle persone a loro care attraverso ritratti fantasiosi.

Queste illustrazioni si possono completare con una bella frase di auguri, che esprima tutto l’affetto per il genitore. Se i bambini sono più piccoli si può anche lasciar loro scegliere un disegno da colorare a proprio piacere, optando per i colori e la tecnica che preferiscono: il papà sarà comunque in grado di riconoscerne l’impegno e lo apprezzerà ugualmente. Ne risulterà sicuramente un’opera unica e originale!

Immagini da scaricare

Se preferite invece delle immagini pronte da scaricare, stampare e colorare non c’è che l’imbarazzo della scelta, sono adatte a tutti i gusti e a tutte le fasce d’età. Sono il modo più immediato e allegro per ringraziare il papà ed esprimergli tanto amore, senza contare che colorare è un gesto che dona tanti benefici ai nostri bimbi: aiuta a sviluppare la motricità fine, migliora la coordinazione occhio-mano, sviluppa l’uso consapevole dei colori e aiuta ad esprimere la proprio emotività.

Disegni sul rapporto tra padre e figli

Ecco alcuni disegni da colorare che illustrano alcuni dei momenti speciali che i padri possono vivere insieme ai propri bambini e alle proprie bambine. Sono disegni adatti anche ai bimbi più piccoli, basterà sceglierli in base alla loro età e alle loro abilità. Se il piccolo è già in grado di scrivere potrà completare il disegno con una bella dedica.

Disegno da colorare spazio.pdf

Disegni superpapà.pdf

Disegno papà-figlio.pdf

Disegno certificato miglior papà.pdf

Disegni con dediche e auguri

Queste idee da colorare con dediche e frasi di auguri emozioneranno di sicuro chi li riceverà. Potreste scrivere una frase inventata dal vostro bimbo oppure farli esercitare nello scrivere in inglese dettandogli la frase Happy Father’s Day. Qui di seguito vi lasciamo alcuni spunti da stampare e colorare: l’effetto “wow” è assicurato!

Disegno coppa best dad in the world.pdf

Disegno tazza.pdf

Disegno per papà gamer.pdf

Disegno dinosauro.pdf

Disegno da colorare coppa.pdf

Disegno da colorare super papà.pdf

Disegni da colorare cravatte.pdf

Disegno da colorare biglietto palloncini.pdf

Disegni per bimbi più grandi

Queste illustrazioni da colorare per la Festa del Papà sono adatti ai bambini più grandicelli, che potranno cimentarsi con disegni più complessi e ricchi di dettagli, che richiedono una maggiore precisione. Un’idea potrebbe essere quella di riempire un biglietto di auguri con dei simpatici doodles che rappresentino le cose preferite dal papà come la sua macchina, i piatti di cui va matto, la sua squadra del cuore e così via. I papà saranno sicuramente felici di ricevere questi piccoli capolavori!

Disegno attrezzi fai da te.pdf

Disegno happy father’s day.pdf

Disegno tanti doodles.pdf

Disegno immagini piccole.pdf

Disegno da colorare doddle.pdf

Disegno da colorare oggetti.pdf

Festa del Papà, la data e le origini

In molti Paesi cattolici la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, ovvero il giorno dedicato a San Giuseppe, il padre di Gesù, che viene preso come esempio di padre dolce e amorevole e come protettore degli orfani.

Il culto di San Giuseppe cominciò ad essere osservato in Occidente già nell’Alto Medioevo, ma fu Papa Sisto IV, nel 1479, ad inserire questa data nel calendario romano, mentre nel 1871 San Giuseppe venne proclamato protettore dei padri di famiglia.

Questa festività, così come la conosciamo noi, non ha però origini antiche: sembra infatti che sia nata il 5 luglio 1908 in Virginia, negli Stati Uniti, per iniziativa della signora Sonora Smart Dodd, che volle istituire una festa simile a quella per la mamma ma tutta dedicata ai papà.

La Festa del Papà, nel nostro Paese, coincide inoltre con la fine dell’inverno e proprio per questo spesso si celebra accendendo dei falò nei campi e nelle piazze.

In breve Il 19 marzo è l’occasione giusta per far sapere al papà quanto sia fondamentale nella vita del proprio figlio, magari attraverso un bellissimo disegno, inventato o pronto da stampare, colorare e regalare.

