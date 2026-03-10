Festa del Papà: 18 disegni semplici da stampare e colorare

Le nostre immagini da scaricare e stampare in formato pdf sono ideali per rendere il 19 marzo una festa ancora più speciale: tirate fuori i pennarelli e lasciate che i bimbi scatenino la loro fantasia scegliendo tra ben 18 modelli da personalizzare e regalare al proprio papà.

Idee per disegni fai da te

Oltre a lavoretti originali, un bel disegno colorato con amore sarà sicuramente un dono che scalderà il cuore di ogni papà! Le idee e gli spunti sono tantissimi: possiamo ad esempio lasciare che i nostri bambini riproducano ciò che meglio rappresenta il rapporto con il loro papà, ad esempio un’attività che svolgono insieme oppure un momento speciale che hanno condiviso.

O, ancora, lasciare che rappresentino il papà come un personaggio di fantasia, ad esempio un supereroe o un cavaliere: spesso, infatti, i bambini tendono a dimostrare l’ammirazione e l’immagine che hanno delle persone a loro care attraverso ritratti fantasiosi. Queste illustrazioni si possono poi completare con una bella frase di auguri, che esprima tutto l’affetto per il genitore.

Se preferite invece delle immagini pronte da scaricare, stampare e colorare non c’è che l’imbarazzo della scelta. Adatte a tutti i gusti e a tutte le fasce d’età, sono il modo più immediato e allegro per ringraziare il papà ed esprimergli tanto amore, senza contare che colorare è un gesto che dona tanti benefici ai nostri bimbi: aiuta a sviluppare la motricità fine, migliora la coordinazione occhio-mano, sviluppa l’uso consapevole dei colori e aiuta ad esprimere la proprio emotività.

Disegni rapporto padre-figli

Ecco alcuni disegni da colorare che illustrano alcuni dei momenti speciali che i padri possono vivere insieme ai propri bambini e alle proprie bambine. Sono disegni adatti anche ai bimbi più piccoli, basterà sceglierli in base alla loro età e alle loro abilità. Se il piccolo è già in grado di scrivere potrà completare il disegno con una bella dedica.

Disegno da colorare spazio.pdf

Disegni superpapà.pdf

Disegno papà-figlio.pdf

Disegno certificato miglior papà.pdf

Disegni dediche e auguri

Queste idee da colorare con dediche e frasi di auguri emozioneranno di sicuro chi li riceverà. Potreste scrivere una frase inventata dal vostro bimbo oppure farli esercitare nello scrivere in inglese dettandogli la frase Happy Father’s Day. Qui di seguito vi lasciamo alcuni spunti da stampare e colorare: l’effetto “wow” è assicurato!

Disegno coppa best dad in the world.pdf

Disegno tazza.pdf

Disegno per papà gamer.pdf

Disegno dinosauro.pdf

Disegno da colorare coppa.pdf

Disegno da colorare super papà.pdf

Disegni da colorare cravatte.pdf

Disegno da colorare biglietto palloncini.pdf

Disegni bimbi più grandi

Queste illustrazioni da colorare per la Festa del Papà sono adatti ai bambini più grandicelli, che potranno cimentarsi con disegni più complessi e ricchi di dettagli, che richiedono una maggiore precisione. Un’idea potrebbe essere quella di riempire un biglietto di auguri con dei simpatici doodles che rappresentino le cose preferite dal papà come la sua macchina, i piatti di cui va matto, la sua squadra del cuore e così via. I papà saranno sicuramente felici di ricevere questi piccoli capolavori!

Disegno attrezzi fai da te.pdf

Disegno happy father’s day.pdf

Disegno tanti doodles.pdf

Disegno immagini piccole.pdf

Disegno da colorare doddle.pdf

Disegno da colorare oggetti.pdf

In breve Il 19 marzo è l’occasione giusta per far sapere al papà quanto sia fondamentale nella vita del proprio figlio, magari attraverso un bellissimo disegno, inventato o pronto da stampare, colorare e regalare.

