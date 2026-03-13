Lavoretti Festa del Papà: 10 teneri fai da te da regalare

A cura di Serena Porchera Pubblicato il 13/03/2026 Aggiornato il 13/03/2026

Dai biscotti homemade ai biglietti di auguri più originali, passando per le cornici portafoto, le coccarde in cartoncino e i sassi dipinti: sono tanti i modi per festeggiare il 19 marzo a costo zero (o quasi).

Per la festa del papà si possono cominciare a fare tanti lavoretti creativi con il bambino.

Con materiale di riciclo trovato in casa o in giardino, come sassolini, stecchi dei ghiaccioli, coriandoli avanzati dal Carnevale, i bambini possono divertirsi a creare qualcosa di speciale per i papà, oppure per lo zio, il nonno o per chi avranno più a cuore per questa ricorrenza.

Festeggiare il 19 marzo significa, infatti, anche realizzare dei fai da te coloratissimi e divertenti oppure dei simpatici disegni a tema: alcuni non hanno bisogno del supporto degli adulti, mentre  altri, come i biscotti con la ghiaccia reale, richiedono un aiuto in più. 

1) Biscotti glassati a tema

Da realizzare con l’aiuto di mamme o nonne, i frollini decorati con ghiaccia reale saranno sicuramente un regalo apprezzatissimo, da condividere tutti insieme per la merenda del 19 marzo.

biscotti festa del papà

Ingredienti per circa 30 biscotti

  • 200 g di farina 00
  • 50 g di maizena
  • 100 g di zucchero semolato
  • 100 g di burro
  • 1 uovo
  • 50 g di miele
  • 1 cucchiaino di lievito per dolci
  • 1 cucchiaino di essenza di vaniglia

Per la ghiaccia reale

  • 1 albume
  • 150 g di zucchero a velo
  • 1/2 cucchiaino di succo di limone
  • coloranti alimentari

Procedimento

  1. Lavorate il burro ammorbidito a temperatura ambiente con lo zucchero, poi aggiungete l’uovo, la vaniglia e il miele.
  2. Mescolate tutto, quindi unite anche il lievito, la maizena e la farina; lavorate fino a ottenere un panetto omogeneo, poi trasferite l’impasto in frigorifero per 30 minuti a rassodare.
  3. Riprendete il panetto, stendetelo su una spianatoia infarinata fino a uno spessore di 2-3 mm e ricavate dei biscotti aiutandovi con le apposite formine a tema (ad esempio a forma di baffi e magliette).
  4. Trasferite man mano i biscotti ottenuti su una teglia ricoperta di carta forno.
  5. Infornate i biscotti in forno preriscaldato a 180°C, lasciando cuocere circa 10 minuti, o comunque fino a doratura. 
  6. Sfornate i biscotti e, mentre raffreddano su una gratella per dolci, dedicatevi alla preparazione della ghiaccia reale.
  7. Montate l’albume con qualche goccia di limone e, quando risulterà spumoso, aggiungete lo zucchero a velo, continuando a mescolare fino ad ottenere una consistenza liscia e vellutata.
  8. Dividete la ghiaccia reale in 3 ciotoline e aggiungete in ognuna qualche goccia di colorante per ottenere i colori che desiderate: nel nostro caso, rosso, nero e bianco.
  9. Travasate la ghiaccia reale in altrettanti sac-à-poche e decorate i biscotti partendo dai bordi, per poi colorare tutta la superficie. Per le scritte, poiché sono molto sottili, potete ricorrere ai pennarelli alimentari per facilitarvi il lavoro.
  10. Lasciate asciugare completamente prima di servire.

2) Disco orario fai da te per i papà che usano spesso l’automobile

Un’idea originale festeggiare i papà che amano guidare e usano spesso l’auto è il disco orario fai da te, un lavoretto creativo molto facile da realizzare. Vediamo insieme tutto l’occorrente e come procedere per realizzarlo.

Disco orario festa papà

Occorrente

  • un cartoncino
  • pastelli
  • un paio di forbici
  • un punteruolo
  • un fermacampioni

Procedimento

Con l’aiuto di un piatto fate un cerchio con la matita sul cartoncino e ritagliatelo. A questo punto potete scegliere se lasciare la forma del cerchio o ritagliarla ulteriormente a zigzag. Se siete in vena artistica potete scegliere anche di disegnare sul cartoncino la forma di un’automobile e poi ritagliarla. Decorate poi la forma ritagliata con la fantasia: potete realizzare o scaricare un disegno già pronto, un arcobaleno o colorare la forma e scrivere una frase con dedica per il 19 marzo.

Lavoretti creativi festa del papà disco orario

Ritagliamo poi una parte sotto o di lato facendo dei buchino con un punteruolo, in quello spazio inseriremo poi il disco orario. Stampiamo poi un’immagine con il disco orario e ritagliamo anche quella. Possiamo scegliere se plastificare il nostro disco orario oppure no. Attacchiamo quindi il disco orario con un fermacamponi.

3) Biglietto d’auguri in busta

Tra i lavoretti più semplici da realizzare a casa con i bambini ci sono i biglietti d’auguri. Colorati e di grande effetto, riescono sempre a intenerire i papà perché comunicano tutto l’affetto dei bimbi per la figura paterna. Ne proponiamo tre, facili e veloci da realizzare.

Greeting,Card,For,On,Father's,Day,Heart,With,Lettering.,Envelope

Occorrente

  • un foglio di carta spessa o cartoncino facile da tagliare
  • un paio di forbici
  • colla
  • una matita
  • pastelli a cera oppure acquerelli oppure pennarelli atossici

Procedimento

In questo caso il procedimento è intuitivo oltre che facile e veloce. Ricordiamo che per i bambini più piccoli è necessaria la presenza della mamma, dell’educatrice, di un nonno o di un adulto che possa gestire le forbici. Se i bambini non sono ancora in grado di scrivere possono sempre ricopiare le lettere scritte da un adulto o anche solo colorarle.

4) Biglietto per il papà in giacca e cravatta

Il papà, si sa, va sempre in giro con la cravatta. O forse no? Probabilmente non tutti i papà la indossano, ma è anche vero che questo accessorio è quasi diventato un simbolo di questa ricorrenza speciale, non credete? Ecco perchè uno dei lavoretti originali per il 19 marzo è il biglietto-cravatta, un oggetto simbolico che ricorda appunto il proprio papà. Vediamo insieme come realizzarlo.

cravatta festa del papà

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Occorrente

  • cartoncini colorati
  • matite
  • colori
  • colla
  • forbici

Lavoretti festa del papà

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Procedimento

Disegnare con la matita una parte del foglio di carta due figure geometriche simili a trapezi: una più bassa, che rappresenta il nodo di una cravatta, l’altra più allungata e con l’estremità appuntita, che rappresenta la parte inferiore della cravatta stessa.

A questo punto il bambino colora il disegno come preferisce, in tinta unita, a righe, a pois o come gli suggerisce la sua fantasia. Con l’aiuto dell’adulto si ritagliano i margini e si incolla la cravatta di carta su un altro foglio, bianco oppure del colore che si desidera. Infine il bimbo, a seconda delle sue capacità, scrive sul biglietto-cravatta il proprio nome o qualche frase semplice dedicata al suo papà.

5) Biglietto fai da te per il papà tifoso

Questo biglietto è ancora più semplice ma piacerà a quei papà che amano uno sport, che si tratti di calcio, basket o tennis. Vediamo insieme quali sono i materiali e gli step per realizzarlo.

auguri papà

Occorrente

  • cartoncini colorati
  • matite
  • colori
  • colla
  • forbici

Procedimento

Con l’aiuto della mamma o dell’adulto, si traccia con la matita una circonferenza, seguendo il bordo di una tazza capiente o di un piattino. Si colora in bianco e nero come un pallone da calcio, in arancio per il basket, in giallo vivo per il tennis. Ovviamente il bambino può realizzare anche un pallone fantasia. Si ritaglia lungo il bordo e si incolla il pallone su un cartoncino colorato, in contrasto. Quindi il bambino scrive il suo nome, il nome del papà e una frase affettuosa se è in grado di farlo.

6) Biglietto abbraccio per il papà tenerone

Altro bigliettino tipico della festa del papà è quello che rievoca l’abbraccio tra padre e figlio. Per realizzarlo occorrerà un po’ di collaborazione dei bambini e tanti colori. Vediamo insieme tutto l’occorrente e come procedere.

Child trace around a hand on paper with crayons. A simple drawing of a child's hand. Trace child palm. Hand Tracing. Children's creativity.

Occorrente

  • cartoncini colorati
  • matite
  • colori
  • colla
  • forbici

Procedimento

Il bambino appoggia le manine aperte su un foglio di carta, con i due pollici sovrapposti. L’adulto con la matita segue il profilo delle dita, ottenendo la forma delle mani aperte, quindi si ritaglia la forma stessa. Si scrive su una mano il nome del bambino o bambina, sull’altra quella del papà, si piega in corrispondenza del pollice e si colora a piacere.

7) Fermacarte speciali

Un altro tra i lavoretti creativi per il 19 marzo che si possono realizzare senza spese è il fermacarte, semplicissimo e utile. Ecco tutti gli step.

A detailed picture of a child's hands drawing a ladybug on a stone with acrylic paints. Home hobbies are authentic. Artwork on stones.

Occorrente

  • un sasso abbastanza grande (da gestire con la supervisione della mamma o di un adulto)
  • acrilici o vernici atossiche
  • un pennarello nero

Procedimento

Il bambino disegna e dipinge il sasso a seconda di come gli suggerisce la sua fantasia: può realizzare un volto che sorride, una coccinella, un pesce, un arcobaleno. L’adulto gli può stare vicino ma è importante che il piccolo realizzi il suo lavoretto personale per la festa del papà. Questo infatti è essenziale per stimolare la creatività nel bambino.

sassi colorati

8) Cornice portafoto

Ecco un’idea originale e al tempo stesso utile, ovvero un portafoto in cui inserire appunto la foto di bimbo e papà insieme. Questo lavoretto creativo può essere realizzato sia dai bambini che frequentano l’asilo nido o l’infanzia, sia da quelli che vanno alla primaria, in autonomia.

Portafoto fai da te Festa del Papà

Occorrente

  • due cartoncini di forma rettangolare o quadrata, identici, del lato di 15 centimetri circa
  • un foglio in PVC trasparente della stessa forma e dimensione dei cartoncini
  • una foto del bambino o della famiglia
  • colla
  • un pezzetto di cordoncino
  • qualche cosa per decorare: pasta corta, piccoli sassolini colorati, quadretti di carta multicolore, fiori essiccati, coriandoli…

Procedimento

Da uno dei quadrati o rettangoli si ritaglia la parte centrale, secondo la sagoma desiderata: rotonda, ovale, geometrica. Si compone il quadretto incollando la foto sulla sagoma intera, quindi si applica il foglio trasparente incollando lungo il perimetro e, infine, si completa con la sagoma con il foro al centro, attraverso il quale si può vedere la foto e che rappresenta la cornice. Il bambino può decorare la cornice a piacere applicandovi la pasta corta, i sassolini o quello che preferisce. Il cordino permette di appendere la cornice al muro.

9) Quadretto colorato per foto e disegni

Una versione alternativa della cornice per foto (o anche per un bel disegno), più adatta a immagini di piccole dimensioni, è quella realizzata con gli stecchi dei ghiaccioli.

cornicetta portafoto

Occorrente

  • 6 stecchi del ghiacciolo
  • pennello
  • pennarello nero a punta fine
  • colla vinilica
  • tempere

Procedimento

Per prima cosa, si colorano gli stecchini con le tempere e si lasciano asciugare completamente. A questo punto si procede con l’assemblaggio, incollando 4 stecchini in modo da formare un quadrato, quindi fissando i due restanti sue due lati paralleli del quadrato stesso. Questi due stecchini fungeranno da guide su cui incollare infine la fotografia. Chi vuole, può aggiungere qualche dettaglio alla cornicetta, come la scritta “love you dad” in pennarello, oppure qualche stellina o perlina per rendere ancor più allegro e colorato il fai da te.

10) Coccarda “The Best Dad”

Da appuntare al petto come una medaglia al valore per far sapere a tutti quanto è speciale il nostro papà: medaglie e coccarde sono del resto il riconoscimento giusto per i veri campioni…anche nel fare i genitori.

Medal,Or,Medallion,On,White,Background,-,Isolated

Occorrente

  • cartoncini colorati
  • forbici
  • pennarello
  • colla stick

Procedimento

Un’altra idea utile per la festa del papà è quella di realizzare una coccarda, che sia esplicativa dell’amore che i bambini nutrono nei confronti del proprio genitore. Per realizzarla bisogna recuperare del cartoncino di carta dorato, giallo o colorato e applicare da un lato due strisce di carta o due nastri, della lunghezza di almeno 15 centimetri, di un colore che piace di più ai bambini. A questo punto basterà scrivere una frase affettuosa sul retro del piatto, come ad esempio “Papà sei il numero 1” o anche “Papà sei il mio eroe” oppure, per i più teneri “Papà ti amo tanto” o  un classico “Tanti Auguri Papà”.

 

In breve

La festa del papà può essere celebrata con tanti lavoretti creativi, semplici e originali, da far realizzare ai bambini piccoli o grandi. Bastano un piccolo biglietto di auguri, un pensierino scritto a mano o un disegno creativo per rendere omaggio al proprio genitore, al nonno o allo zio che si vuole celebrare in questa giornata speciale.

 

 

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