Lavoretti Festa del papà: idee e ispirazioni da replicare a casa

Festeggiare il 19 marzo significa anche realizzare dei lavoretti per la festa del papà che siano coloratissimi e divertenti: diamo sfogo alla fantasia dei nostri bambini e aiutiamoli nel realizzare qualcosa di semplice e creativo da regalare al proprio genitore. Senza grosse spese, anzi spesso a costo zero, con materiale di riciclo trovato in casa, i bambini si divertiranno a creare qualcosa di speciale per i papà, oppure per lo zio, il nonno o per chi avranno più a cuore per questa ricorrenza.

Il disco orario fai da te per i papà che usano spesso l’automobile

Un’idea originale festeggiare i papà che amano guidare e usano spesso l’auto è il disco orario fai da te, un lavoretto creativo molto facile da realizzare. Vediamo insieme tutto l’occorrente e come procedere per realizzarlo.

Occorrente

un cartoncino

pastelli

un paio di forbici

un punteruolo

un fermacampioni

Procedimento

Con l’aiuto di un piatto fate un cerchio con la matita sul cartoncino e ritagliatelo. A questo punto potete scegliere se lasciare la forma del cerchio o ritagliarla ulteriormente a zigzag. Se siete in vena artistica potete scegliere anche di disegnare sul cartoncino la forma di un’automobile e poi ritagliarla. Decorate poi ila forma ritagliata con la fantasia: potete realizzare o scaricare un disegno del papà, un arcobaleno o colorare la forma e scrivere una frase con dedica per il 19 marzo.

Ritagliamo poi una parte sotto o di lato facendo dei buchino con un punteruolo, in quello spazio inseriremo poi il disco orario. Stampiamo poi un’immagine con il disco orario e ritagliamo anche quella. Possiamo scegliere se plastificare il nostro disco orario oppure no. Attacchiamo quindi il disco orario con un fermacamponi.

Un biglietto d’auguri per il papà

Tra i lavoretti della festa del papà più semplici da realizzare a casa con i bambini ci sono i biglietti d’auguri. Colorati e di grande effetto, riescono sempre a intenerire i papà perché comunicano tutto l’affetto dei bimbi per la figura paterna. Ne proponiamo tre, facili e veloci da realizzare.

Occorrente

un foglio di carta spessa o cartoncino facile da tagliare

un paio di forbici

colla

una matita

pastelli a cera oppure acquerelli oppure pennarelli atossici

Procedimento

In questo caso il procedimento è intuitivo oltrechè facile e veloce. Ricordiamo che per i bambini più piccoli è necessaria la presenza della mamma, dell’educatrice, di un nonno o di un adulto che possa gestire le forbici. Se i bambini non sono ancora in grado di scrivere possono sempre ricopiare le lettere scritte da un adulto o anche solo colorarle.

Il biglietto-cravatta

Il papà, si sa, va sempre in giro con la cravatta. O forse no? Probabilmente non tutti i papà la indossano, ma è anche vero che questo accessorio è quasi diventato un simbolo di questa ricorrenza speciale, non credete? Ecco perchè uno dei lavoretti originali per il 19 marzo è il biglietto-cravatta, un oggetto simbolico che ricorda appunto il proprio papà. Vediamo insieme come realizzarlo.

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Occorrente

cartoncini colorati

matite

colori

colla

forbici

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Procedimento

Disegnare con la matita una parte del foglio di carta due figure geometriche simili a trapezi: una più bassa, che rappresenta il nodo di una cravatta, l’altra più allungata e con l’estremità appuntita, che rappresenta la parte inferiore della cravatta stessa.

A questo punto il bambino colora il disegno come preferisce, in tinta unita, a righe, a pois o come gli suggerisce la sua fantasia. Con l’aiuto dell’adulto si ritagliano i margini e si incolla la cravatta di carta su un altro foglio, bianco oppure del colore che si desidera. Infine il bimbo, a seconda delle sue capacità, scrive sul biglietto-cravatta il proprio nome o qualche frase semplice dedicata al suo papà.

Il biglietto-palla

Questo biglietto è ancora più semplice ma piacerà a quei papà che amano uno sport, che si tratti di calcio, basket, tennis. Vediamo insieme quali sono i materiali e gli step per realizzarlo.

Occorrente

cartoncini colorati

matite

colori

colla

forbici

Procedimento

Con l’aiuto della mamma o dell’adulto, si traccia con la matita una circonferenza, seguendo il bordo di una tazza capiente o di un piattino. Si colora in bianco e nero come un pallone da calcio, in arancio per il basket, in giallo vivo per il tennis. Ovviamente il bambino può realizzare anche un pallone fantasia. Si ritaglia lungo il bordo e si incolla il pallone su un cartoncino colorato, in contrasto. Quindi il bambino scrive il suo nome, il nome del papà e una frase affettuosa se è in grado di farlo.

Il biglietto-abbraccio

Altro bigliettino tipico della festa del papà è quello che rievoca l’abbraccio tra padre e figlio. Per realizzarlo occorrerà un po’ di collaborazione dei bambini e tanti colori. Vediamo insieme tutto l’occorrente e come procedere.

Occorrente

cartoncini colorati

matite

colori

colla

forbici

Procedimento

Il bambino appoggia le manine aperte su un foglio di carta, con i due pollici sovrapposti. L’adulto con la matita segue il profilo delle dita, ottenendo la forma delle mani aperte, quindi si ritaglia la forma stessa. Si scrive su una mano il nome del bambino o bambina, sull’altra quella del papà, si piega in corrispondenza del pollice e si colora a piacere.

Un fermacarte speciale per il papà

Un altro tra i lavoretti creativi festa del papà che si possono realizzare è il fermacarte, semplicissimo e utile. Ecco tutti gli step.

Occorrente

un sasso abbastanza grande (da gestire con la supervisione della mamma o di un adulto)

acquerelli o vernici atossiche

un pennarello nero

Procedimento

Il bambino disegna e dipinge il sasso a seconda di come gli suggerisce la sua fantasia: può realizzare un volto che sorride, una coccinella, un pesce, un arcobaleno. L’adulto gli può stare vicino ma è importante che il piccolo realizzi il suo lavoretto personale per la festa del papà. Questo infatti è essenziale per stimolare la creatività nel bambino.

Il quadretto portafoto

Ecco un’idea originale e al tempo stesso utile, ovvero un portafoto in cui inserire appunto la foto di bimbo e papà insieme. Questo lavoretto creativo può essere realizzato sia dai bambini che frequentano l’asilo nido o l’infanzia, sia da quelli che vanno alla primaria, in autonomia.

Occorrente

due cartoncini di forma rettangolare o quadrata, identici, del lato di 15 centimetri circa

un foglio in pvc trasparente della stessa forma e dimensione dei cartoncini

una foto del bambino o della famiglia

colla

un pezzetto di cordoncino

qualche cosa per decorare: pasta corta, sassolini colorati, quadretti di carta multicolore, fiori essiccati ecc

Procedimento

Da uno dei quadrati o rettangoli si ritaglia la parte centrale, secondo la sagoma desiderata: rotonda, ovale, geometrica. Si compone il quadretto incollando la foto sulla sagoma intera, quindi si applica il foglio trasparente incollando lungo il perimetro e, infine, si completa con la sagoma con il foro al centro, attraverso il quale si può vedere la foto e che rappresenta la cornice. Il bambino può decorare la cornice a piacere applicandovi la pasta corta, i sassolini o quello che preferisce. Il cordino permette di appendere la cornice al muro.

Una coccarda che esprimi l’amore per il proprio papà

Un’altra idea utile per la festa del papà è quella di realizzare una coccarda, che sia esplicativa dell’amore che i bambini nutrono nei confronti del proprio genitore. Per realizzarla bisogna recuperare del cartoncino di carta dorato, giallo o colorato e applicare da un lato due strisce di carta o due nastri, della lunghezza di almeno 15 centimetri, di un colore che piace di più ai bambini. A questo punto basterà scrivere una frase affettuosa sul retro del piatto, come ad esempio “Papà sei il numero 1” o anche “Papà sei il mio eroe” oppure, per i più teneri “Papà ti amo tanto” o un classico “Tanti Auguri Papà”.