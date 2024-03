Festa della donna: i regali per le mamme (e non solo)

La festa della donna è ormai imminente: la data da segnare sul calendario è questo venerdì, 8 marzo. C’è ancora tempo per correre ai ripari e acquistare regali per la festa della donna di ogni tipo, così da accontentare tutti i gusti e soddisfare qualsiasi esigenza.

Per questa ricorrenza c’è chi preferisce i regali fai da te, quindi completamente fatti a mano, e chi decide di optare per regali festa della donna solidali e alternativi, diversi dal solito.

Se non si ha tempo a sufficienza per sbizzarrirsi con idee regalo originali e fuori dagli schemi, è comunque possibile colpire nel segno acquistando i propri regali per la festa della donna online, spaziando dalla moda al beauty fino agli articoli per la casa.

Regali moda e accessori per l’8 marzo

I regali per la festa della donna a tema moda sono sempre molto apprezzati e le possibilità di scelta sono davvero infinite. Una buona idea è puntare su capispalla per le mezze stagioni, dalla felpa con cappuccio all’immancabile trench.

Canada Goose, Muskoka Relaxed Hoody. Prezzo: 350,00€ su canadagoose.com

Tommy Hilfiger, Heritage Single Breasted Trench. Prezzo: 219,00€

Con l’arrivo della primavera il guardaroba si tinge di nuance vivide e luminose, come il giallo limone di questa maglia in leggero filato di viscosa del brand Cruna, simbolo dello stile casual chic Made in Italy. Pull e t-shirt non sono mai abbastanza e, quindi, si rivelano un’idea regalo vincente nella maggior parte dei casi.

Cruna, Maglia gialla a maniche lunghe semi trasparente in filato leggero di viscosa. Prezzo: 230,00€ su cruna.com

Online si trovano spesso offerte vantaggiose di cui vale la pena approfittare. Su Amazon, per esempio, è possibile acquistare a prezzi convenienti capi di abbigliamento firmati dalle migliori marche come Levi’s. I jeans del brand sono indistruttibili e non passeranno mai di moda. Tanti i modelli con cui potersi sbizzarrire, adatti a tutte le fisicità.

Levi’s, Ribcage Straight Ankle Jeans. Prezzo: 66,50€ – 120,00€

Le mamme tendono a utilizzare borse molto grandi per tutti i giorni, ma può succedere che abbiano bisogno di borse più piccole e meno ingombranti. In questo caso, non c’è niente di meglio di una borsa media a tracolla: è comunque capiente ma è così versatile e pratica da poter essere sfruttata in qualsiasi occasione. Uno dei brand più venduti su Amazon è Michael Kors.

Michael Kors, Jet Set East West Chain Crossbody Bag. Prezzo: 144,00€

Restando nel campo degli accessori, regalare un bijoux a una donna in occasione dell’8 marzo risulta sempre gradito e online si trovano proposte per tutte le fasce di prezzo. Basta dare un’occhiata ai cataloghi di brand come Pandora e Swarovski per scovare orecchini, collane e bracciali di impatto ma dal prezzo relativamente contenuto.

Swarovski, Angelic Bracciale. Prezzo: 128,22€

Lo stesso dicasi per il brand Nove25, che produce gioielli in argento di design e di qualità dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Uno degli articoli più belli tra le recenti novità in collezione è l’Anello solitario filo spinato del drop Love Motel.

Nove25, Anello solitario filo spinato in argento. Prezzo: 98,00€ su nove25.net

Idee regalo beauty per la Festa della donna

I regali per la festa della donna beauty sono una coccola per tutte quelle donne che tendono a trascurarsi e a mettere loro stesse in secondo piano, barcamenandosi tra mille impegni. Regalare un profumo è un classico e fa fare un figurone.

Vilhelm Parfumerie, Dear Polly 50 ml. Prezzo: 175,00€ su vilhelmparfumerie.com

A seconda del budget che si ha a disposizione è possibile scegliere tra profumi di nicchia o commerciali, di alta profumeria, di fascia media o economici. Vi invitiamo a dare una sbirciata online perché si trovano offerte molto vantaggiose.

Versace, Bright Crystal. Prezzo: 69,54€

Chi ha a disposizione un budget più elevato può acquistare un tool per lo styling dei capelli. Dyson ha da poco lanciato la nuova piastra per capelli Airstrait, utilizzabile sia sui capelli bagnati che asciutti per ottenere una piega impeccabile come dal parrucchiere senza rovinare le lunghezze.

Dyson, Airstrait. Prezzo: 499,00€ su dyson.it

Un asciugacapelli professionale, come Helios di GHD, è un regalo per le donne e, più in generale, per tutta la famiglia. Delicatissimo, può essere usato anche per asciugare i capelli dei più piccoli.

GHD, Asciugacapelli professionale Helios. Prezzo: 139,99€ in offerta

Chi è alla ricerca di idee per regali festa della donna economici può deviare sul make-up. Le palette di ombretti sono le più quotate, specialmente quelle contenenti tanti colori così da offrire la possibilità di riprodurre make-up dei più diversi: da quelli naturali per tutti i giorni ai look da sera.

Layla Cosmetics, Palette Ombretti Creator 28 colori duochrome. Prezzo: 23,93€

Rougj firma una deliziosa edizione limitata per il trucco occhi. Il mascara volumizzante Golden Era si veste di mimose in occasione della festa della donna.

Rougj, Golden Era Mascara Volumizzante. Prezzo: 10,50€ su rougj.com

I The Multi Balm di Yepoda sono un autentico passepartout per il trucco quotidiano. Questi balsami labbra colorati idratanti e nutrienti del brand coreano abbinano la pigmentazione di un lipstick alle proprietà trattanti di un balsamo. Da regalare a chi è sempre di corsa e ha bisogno di un prodotto smart, performante e pratico.

Yepoda, The Multi Balm. Prezzo: 25,00€ su yepoda.it

Non tutte le donne si truccano, per cui in questo caso meglio acquistare prodotti di skincare e bodycare. Su Amazon si trovano molti cofanetti corpo da regalare in occasione della festa della donna. Collistar La Spa a casa tua contiene lo scrub rassodante e la crema rassodante del brand Made in Italy.

Collistar, Cofanetto Corpo Spa a casa tua. Prezzo: 35,08€

Casa e relax: le migliori idee regalo a tema

L’8 marzo può essere l’occasione per abbellire la casa e renderla più accogliente omaggiando le donne con idee regalo che aiutano a creare un’atmosfera rilassante e gradevole. Un set di Yankee Candle farà sicuramente la felicità delle appassionate di candele profumate.

Yankee Candle, Set Regalo. Prezzo: 19,03€

Candela accesa e tisana fumante sono un binomio irresistibile. Se la destinataria del dono apprezza le tisane, date un’occhiata alle discovery box di Pukka, disponibili anche su Amazon.

Pukka, Tea Discovery Chest. Prezzo: 31,99€

Per tenere in ordine i propri bijoux, Thun propone i portagioie della linea Elegance: raffinati nel loro colore avorio, sono decorati con farfalle e fiori che anticipano la primavera ormai alle porte.

Thun, Portagioie Linea Elegance. Prezzo: 39,04€

Decorare la tavola con piatti e bicchieri particolari è un vezzo per moltissime donne. Per farle felici, Tognana propone servizi completi declinati in colori brillanti e vivaci perfetti per la bella stagione.

Tognana, Sienna Servizio Piatti per 6 persone. Prezzo: 60,96€

Concludiamo con un paio di idee per regali festa della donna originali e diversi dal solito. Ormai da alcuni anni sono di grande tendenza le rose stabilizzate, fiori praticamente eterni da poter custodire in casa per sempre. Un bouquet fiorito di questo tipo non è solo un dono ma un vero pegno d’amore.

Kentis, Confezione Regalo Rose Eterne Stabilizzate. Prezzo: 129,90€

Su Amazon c’è la possibilità di personalizzare gadget e articoli per l’arredamento di vario genere, come le cornici per le foto e le lampade. Un’idea da tenere in considerazione per stupire e rendere davvero speciale l’8 marzo.

LAC, Lampada Spotify Personalizzata con Foto. Prezzo: 29,99€

In copertina foto di Antoni Shkraba via Pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***