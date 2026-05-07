Festa della mamma 2026: i regali più belli

Sono tantissime le idee regalo per la festa della mamma tra cui poter scegliere. Il modo migliore per centrare il regalo giusto è tenere conto dei suoi interessi, come moda e beauty ma anche lettura, cucina e sport.

Se il papà non è d’aiuto, ci può pensare anche direttamente la mamma a scegliere un regalo per questa giornata, indirizzando i suoi cari verso qualcosa che desidera davvero oppure, perché no, provvedendo a ordinarlo e a acquistarlo in prima persona celebrando e coccolando se stessa.

Scopri anche i lavoretti fai da te per bambini in occasione della festa della mamma

Regali per la mamma che ama la moda

I regali per la Festa della mamma a tema moda sono sempre molto apprezzati e risultano graditi soprattutto se si conoscono bene i gusti della destinataria. Tante le proposte tra cui poter scegliere, a seconda del budget che si ha a disposizione e dello stile che si preferisce.

Un capo di abbigliamento su cui puntare è il trench, un classico intramontabile. Su Amazon sono disponibili un’infinità di modelli, firmati dalle migliori marche.

Orolay, Trench Lungo Doppiopetto. Prezzo: 109,99€

Gli accessori sono preziosi alleati di stile. Una bella borsa, grande e capiente, farà sicuramente felice la mamma che ha giornate piene e frenetiche ma non vuole rinunciare a look glamour e ricercati.

JW PEI, Hana Medium Borsa in Ecopelle Scamosciata. Prezzo: 127,50€

Sì anche ai bijoux, firmati da marche che sono una garanzia come Swarovski. Il brand propone orecchini, bracciali, collane e anelli, da acquistare sia singolarmente che in parure.

Swarovski, Millenia Orecchini Or. Prezzo: 89,00€

A proposito di collane, Boccadamo ne propone una davvero speciale. Angelomio Dudù è un set da regalare alle future mamme in questa occasione tanto ricca di significato. Le collane Angelomio, simbolo di amore e protezione, sono abbinate a un peluche-copertina con sonaglio per i primi giorni del bimbo in arrivo. Un regalo che porta con sé uno scopo nobile: per ogni acquisto, 1,00€ verrà devoluto al progetto di Fondazione Boccadamo Mettiamoci in Gioco che acquista giocattoli da donare ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.

Boccadamo, Angelomio Dudù. Prezzo: 78,00€ su boccadamo.com

Chi ama la moda è sempre alla ricerca di idee e spunti per abbinare in modo diverso i vestiti, creando outfit con accostamenti di colore inediti e particolari. Spesso però l’ispirazione manca e si ha l’impressione di avere l’armadio vuoto. Il libro “A dictionary of color combination” è perfetto per uscire dall’empasse del “non ho nulla da mettermi”, perché suggerisce accostamenti cromatici originali e insoliti che possono aiutare ad accostare capi che non si pensava stessero bene insieme, ricavando così il massimo dal proprio guardaroba.

Seigensha Art Publishing, A dictionary of color combination, 21,99€ (copertina flessibile)

Idee regalo beauty

Quando si acquistano regali beauty online è preferibile non puntare sul make-up, perché il trucco è una questione molto personale. Quello che si può regalare, invece, è una nuova trousse dove riporre i trucchi, un set di pennelli morbidissimi, un appuntamento con un truccatore per una seduta di make-up personalizzato, ma anche un carnet di trattamenti a scelta in un centro estetico.

Tra creme, profumi e altri prodotti di bellezza, poi, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le idee regalo de L’Erbolario per la Festa della mamma sono perfette per regalare momenti di indimenticabile relax. Ideale è ad esempio il trio di prodotti Bella di Notte, composto da profumo, bagnoschiuma e crema vellutante per il corpo avvolti in un’elegantissima confezione regalo.

L’Erbolario, Confezione regalo Trio Bella di Notte. Prezzo: 69,90€ erbolario.com

Sempre a proposito di coccole e benessere, ci pensa Lush a fornire una linea di prodotti tutta dedicata alla Festa della mamma, per regalarle piacevoli momenti in cui prendersi cura di sé. La linea, in edizione limitata, comprende bombe da bagno, olii da massaggio, saponi e detergenti dalle texture sensoriali e dai profumi avvolgenti che donano benessere e allegria.

Lush, Blooming Marvelous Mum Confezione Regalo. Prezzo: 65,00€ su lush.com

Per la Festa della mamma 2026 sono disponibili tante confezioni regalo coloratissime e profumatissime.

Lush, Mama Bear Confezione Regalo. Prezzo: 13,50€ su lush.com

Sono ottimi anche i prodotti bodycare Rituals The Ritual of Ayurveda, tra cui l’olio per il bagno a base di rosa indiana e olio di mandorle dolci.

Rituals, The Ritual of Ayurveda Rich Bath Oil. Prezzo: 15,90€ su rituals.com

Un altro regalo beauty da prendere in considerazione è un profumo. Se si conoscono i gusti della mamma, sarà semplice individuare la fragranza perfetta, quella che la rispecchia e ne esprime l’essenza tra note olfattive avvolgenti e inebrianti.

Issey Miyake, Lumière d’Isseay Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 164,99€ su douglas.com

Funzionali, utili per tutti i giorni e per questo da non sottovalutare, i cofanetti skincare permettono di testare più referenze con cui prendersi cura della pelle. Laneige Icons to Go racchiude i prodotti bestseller del brand di cosmesi coreana Laneige, dalle iconiche maschere labbra alla crema idratante.

Laneige, Icons to Go Set. Prezzo: 26,00€ su laneige.com e presso i rivenditori autorizzati del brand

Espressoh, marchio tutto italiano noto per i suoi cosmetici al profumo di caffè, suggerisce questo kit di prodotti solari perfetto da regalare in occasione della Festa della mamma: una pochette color caffè contenente la crema solare viso con SPF 50 e il gloss labbra protettivo con SPF 30 del brand.

Espressoh, SPF Duo Kit. Prezzo: 45,00€ in offerta su espressoh.shop

Passiamo alla cura dei capelli. Perché non regalare una piega dal parrucchiere o un trattamento in salone? Se la mamma non disdegna il fai da te, una soluzione alternativa – se si ha la possibilità di investire un budget piuttosto alto – è regalare una piastra per capelli professionale.

ghd, Gold Styler. Prezzo: 159,99€ in offerta

Un’idea originale senza spendere troppo? Per la mamma che tiene al profumo del proprio bucato Le Essenze di Zelda propone il profumatore concentrato Essenza di Thomas, una fragranza particolarmente significativa che porta il nome del figlio della fondatrice Elda Zanoli. Con le sue note, celebra il legame profondo tra madre e figlio.

Le Essenze di Elda, Essenza di Thomas Profumatore Concentrato per Bucato. Prezzo: 17,00€ su bucatoprofumato.com e presso i rivenditori autorizzati del brand

Per non correre il rischio di sbagliare, infine, è possibile acquistare un voucher digitale in profumeria. Douglas offre la possibilità di ricevere via mail voucher del valore compreso tra 25,00€ e 200,00€.

Douglas, Voucher Digitale (valore a scelta) su douglas.it

Regali ed esperienze per la mamma che ama il food

Ci sono tante mamme che amano passare del tempo in cucina e che si rilassano proprio ai fornelli. L’iscrizione a un corso di cucina potrà sicuramente piacerle, soprattutto se si proporrà qualcosa di particolare come un corso di cucina etnica, una serie di lezioni su come preparare una pizza super anche a casa, realizzare torte decorate oppure abbinare al meglio vini e piatti.

Si può scegliere un corso in presenza per le mamme che hanno l’opportunità di spostarsi oppure optare per un corso online per chi invece preferisce imparare a cucinare da casa insieme ai bambini, in modo da migliorare anche le loro abitudini alimentari.

In alternativa, se la mamma ama sperimentare in cucina, un libro di ricette, magari che spieghi come preparare piatti insoliti e particolari, potrebbe essere il regalo giusto. Se la mamma ha già la sua personale serie di ricette, invece, potrebbe apprezzare un ricettario su cui appuntarle, come si faceva una volta, e custodirle con cura.

Lanpn, Libro di Ricette Il Mio Ricettario. Prezzo: 17,99€

Per migliorare, invece, i tempi di preparazione e facilitare la vita in cucina, si potrebbe regalare alla mamma una macchina per fare il pane: uno strumento utilissimo per chi abbia voglia di “mettere le mani in pasta” in senso letterale. La Macchina per fare il pane Moulinex ha anche un ricettario incluso e 3 programmi speciali per preparare pane e dolci senza glutine.

Moulinex, Macchina per il pane. Prezzo: 119,00€

Se si desidera investire un budget inferiore, un’idea carina e originale può essere quella di regalare un gadget personalizzato da usare in cucina, come un tagliere in legno intagliato.

Giftasy, Tagliere di bambù intagliato. Prezzo: 14,99€

Per la mamma che è spesso fuori per lavoro, ma non vuole rinunciare al gusto di un buon pasto preparato a casa, c’è il contenitore portapranzo di Legami Sushi Cat. Conserva il cibo alla giusta temperatura e aggiunge un tocco di brio alla pausa pranzo.

Legami, Contenitore Porta Pranzo, Lunch Box, Sushi Cat. Prezzo: 17,95€

Per la mamma che ama fare la pasta a mano a regola d’arte, un utensile personalizzato per questo scopo sarà sicuramente apprezzatissimo e sarà un ricordo da custodire con cura propri perché unico e pensato appositamente per lei. Marcato offre, proprio per la festa della mamma, un servizio di personalizzazione di utensili da cucina che potranno essere incisi con brevi frasi significative e messaggi. Le idee più belle ed utili? il tagliapasta con manico in alluminio Pastawheel e il rigagnocchi completo di tavola e asta abbinata.

Marcato, tagliapasta personalizzabile Pastawheel, 50,90€ su www.marcato.it

Marcato, rigagnocchi personalizzabile, 24,90€ su www.marcato.it

La mamma che ama organizzare aperitivi e cene a casa non potrà che essere felice ricevendo un set di calici.

Krosno, Set Calici. Prezzo: 36,99€

A proposito di drink, Nonsolococktails e Mielizia hanno pensato in occasione della Festa della mamma a due cocktail speciali, la Canchanchara Shakerata e l’Aviation Conapi, che attraverso il miele di Mielizia ricordano la semplicità, la forza e la dolcezza che le mamme rappresentano. Ogni mamma dovrebbe provarli!

Uno dei cocktail proposti da Nonsolococktails e Mielizia per la Festa della Mamma

I regali per la mamma che ama l’home decor

Per le mamme la casa è un vero e proprio tempio, soprattutto se sono appassionate di arredamento e home decor. Maisons du Monde, tra i brand per l’interior design più amati in assoluto, propone quest’anno moltissime idee regalo per la Festa della mamma.

Maisons du Monde ha pensato a tante idee regalo per la Festa della Mamma

Dai libri Taschen alle tazze decorate, passando per vasi e candele, le possibilità sono tante e tutte diverse tra loro. Uno degli articoli più particolari è il set per sushi, realizzato in finissima ceramica bianca.

Maisons du Monde, Yuna – Set per sushi in ceramica bianca, blu, marrone e nera con motivo floreale. Prezzo: 19,99€ su maisonsdumonde.com

Anche Thun ha recentemente introdotto delle novità per la Festa della mamma. Tra gli articoli di oggettistica più belli il portagioie in ceramica della linea Incanto di Primavera, dai delicati toni pastello.

Thun, Portagioie Ceramica Festa della Mamma. Prezzo: 49,90€ su thun.com e presso i rivenditori autorizzati

Non si sbaglia mai con le candele profumate, a maggior ragione se si tratta di Yankee Candle. Il brand include nel suo vasto catalogo confezioni regalo contenenti candele di diverse fragranze, buone da annusare e belle da vedere.

Yankee Candle, Confezione Regalo Candele Profumate. Prezzo: 27,99€

Per la mamma creativa c’è DAS Ikebana, il kit che invita a scoprire l’arte giapponese della composizione floreale. Il set include la pasta per modellare DAS bianco, la nuova pasta legno DAS Wood con cui fare la base e i rami, la carta Canson colorata per i petali, colla vinilica e accessori. Un’idea regalo molto particolare con cui la mamma potrà rilassarsi ed esprimere, attraverso la manualità, la propria creatività.

Das, Modelling Set Ikebana – The Art of Happiness. Prezzo: 23,56€

Idee regalo per la mamma sportiva

Se la mamma è sportiva, non manca mai a una lezione in palestra e non perde occasione per nuotare in piscina, ecco che un abbonamento a un nuovo corso tutto da sperimentare può essere un’ottima idea regalo.

Per loro, ma anche per le mamme che, oltre a essere sportive sono tecnologiche, è perfetto al polso uno smartwatch che monitori tempi, numero dei passi e calorie bruciate, tutti dati importanti per ottenere risultati migliori dall’allenamento.

Erkwei, Smartwatch Donna. Prezzo: 63,49€

Se la mamma si allena a casa, ci sono tanti attrezzi che possono servirle per il workout. Le bande elastiche in tessuto antiscivolo sono super utili per gli esercizi di resistenza con cui attivare e scolpire addominali, glutei, gambe e cosce. Semplici da usare, si possono perfino portare in viaggio per non rinunciare al fitness quando si è in vacanza.

ELVIRE Sport, Bande elastiche fitness. Prezzo 19,99€

Per le mamme appassionate di yoga, invece, si può spaziare dal completino glamour al tappetino per gli esercizi senza dimenticare la Yoga Wheel (ruota da yoga) tanto in voga ultimamente.

#Doyourfitness, Tappetino yoga. Prezzo: 24,99€ – 37,99

Pete’s Choice, Yoga Wheel. Prezzo: 30,87€

Torna utile per lo sport, ma non solo, una borraccia. Permette di bere di più durante il giorno anche quando si è fuori casa, perché sta comodamente in borsa, e se scelta con un design accattivante diventa un accessorio di tendenza.

Bottlebottle, Borraccia Acciaio Inox. Prezzo: 22,99€

Per le appassionate di lettura

Sono tanti i titoli di saggi e romanzi tra cui scegliere. Se però non avete idea di quale libro regalare, un’idea potrebbe essere quella di un dispositivo Kindle, in cui potrà raccogliere tutti i suoi titoli preferiti. Il Kindle è piccolo e leggero, comodissimo da portare in giro. In questo modo, potrà leggere i libri che ama di più in qualsiasi luogo e momento della giornata, che sia in viaggio, oppure di sera, a letto, senza aver paura di svegliare nessuno.

Amazon Kindle Color verde matcha. Prezzo: 119,99€

Se invece volete scegliere un libro in formato cartaceo, vi suggeriamo alcuni titoli che non potranno che essere apprezzati, fra i primi nelle classifiche del momento.

Niccolò Ammaniti, Il Custode. Prezzo: 15,67€ (copertina flessibile), 9,99€ (formato Kindle)

Csaba dalla Zorza, Io sono Adele. Prezzo: 17,10€ (copertina flessibile), 10,99€ (formato Kindle)

Non solo romanzi. Per scoprire il lato oscuro e i meccanismi che si celano dietro i post sui social, interessante è il libro di Serena Mazzini, “Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e manipola”. L’autrice analizza in modo lucido e preciso il nostro rapporto con gli schermi.

Serena Mazzini, Il lato oscuro dei social network, 16,62€ (copertina flessibile), 9,99€ (formato Kindle)

Per le amanti della musica

Basta dare un’occhiata alla programmazione di concerti e spettacoli e acquistare un biglietto, magari in versione famiglia, per farle un regalo che sicuramente le piacerà. Ma visto che ogni mamma ha la sua musica del cuore, può rivelarsi un buon acquisto anche un bel paio di cuffie che le permetta di ascoltare le sue canzoni preferite in modo immersivo, godendosi dei momenti di relax in totale solitudine. Le cuffie cancella rumore sono impagabili alleate in questo: pratiche, glamour e consigliate a chi cerca attimi di pace e tranquillità, sono adatte a tutti gli usi, sia a casa che fuori.

INFURTURE, Cuffie Bluetooth. Prezzo: 74,40€

Per chi ama svegliarsi ed eseguire i piccoli riti quotidiani rilassandosi con un sottofondo musicale, la sveglia Echo Spot è una scelta geniale. Infatti, non si tratta solo di una sveglia, ma segnala anche il meteo e fa partire la musica con un semplice comando vocale! Diventerà sicuramente la migliore alleata per affrontare ogni mattina.

Sveglia Amazon Echo Spot. Pezzo: 94,99€

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In copertina foto di Towfiqu barbhuiya via Pexels.com

In breve Fare un regalo alla mamma è un’occasione da non perdere per dimostrarle il proprio amore, ma la Festa della mamma può essere anche un’ottima occasione per premiarsi facendosi da sole un regalo. Moda, beauty, arredamento e cucina sono solo alcuni degli ambiti con cui potersi sbizzarrire. Se si hanno dubbi è possibile donare dei buoni regalo. Risultano molto apprezzate anche le esperienze, come una cena in un bel ristorante o un concerto del proprio cantante preferito.

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